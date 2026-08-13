Тръмп обяви Иран за победен със „Слава на Аллах“

Светът се намира в повратна точка на глобална сигурност, белязана от неочаквани политически изказвания и драстични промени на бойните полета в Близкия изток и Източна Европа.

В утрото на 13 август сновните геополитически оси Москва–Вашингтон–Техеран–Киев претърпяват мащабни трусове, които променят правилата на военните конфликти.

„Слава на Аллах“: Доналд Тръмп обяви край на войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп изненада международната общност, като официално обяви, че Иран е „напълно победен“. В типичния си ексцентричен стил Тръмп използва фразата „Слава на Аллах“ (Praise be to Allah), за да иронизира и същевременно да подчертае капитулацията на Техеран в продължаващия от февруари насам военен конфликт.

Според анализи на американското издание TIME, Тръмп бърза да обяви победа преди междинните избори в САЩ, въпреки че много от поставените цели като пълна смяна на режима в Иран все още не са постигнати. Администрацията на Белия дом обаче настоява, че наложеният морски състав в Ормузкия проток е пречупил гръбнака на иранската икономика. Пред репортери в съвместна пресконференция Тръмп заяви, че САЩ са поели „тотален контрол“ над ключовия воден път и войната на практика е приключила.

Конфликт между съюзници: Белият дом отряза Израел за Южен Ливан

Почти едновременно с декларациите за Иран, Вашингтон влезе в остър дипломатически сблъсък с най-близкия си съюзник в региона – Израел. Повод за това станаха думите на израелския министър на отбраната Израел Кац, който по време на визита по границата заяви, че армията на Тел Авив „е тук, за да остане“ в обособените зони за сигурност в Ливан, Сирия и Газа.

Реакцията на САЩ беше светкавична и изключително остра. Държавният департамент и Белият дом официално отхвърлиха идеята за постоянно израелско военно присъствие в Ливан. Според официално изявление, предадено от агенция AFP, Вашингтон очаква всички страни да спазват договорената през юни мирна рамка, която предвижда поетапно изтегляне на израелските сили и заемане на позициите от Ливанската национална армия. САЩ подчертаха, че окупацията на южноливански територии противоречи на дългосрочната стабилност.