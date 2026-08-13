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Тръмп обяви Иран за победен със „Слава на Аллах“

Тръмп обяви Иран за победен със „Слава на Аллах“

13 Август, 2026 05:43, обновена 13 Август, 2026 05:51 1 532 20

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Вашингтон отряза Израел за Южен Ливан

Тръмп обяви Иран за победен със „Слава на Аллах“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът се намира в повратна точка на глобална сигурност, белязана от неочаквани политически изказвания и драстични промени на бойните полета в Близкия изток и Източна Европа.

В утрото на 13 август сновните геополитически оси Москва–Вашингтон–Техеран–Киев претърпяват мащабни трусове, които променят правилата на военните конфликти.

„Слава на Аллах“: Доналд Тръмп обяви край на войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп изненада международната общност, като официално обяви, че Иран е „напълно победен“. В типичния си ексцентричен стил Тръмп използва фразата „Слава на Аллах“ (Praise be to Allah), за да иронизира и същевременно да подчертае капитулацията на Техеран в продължаващия от февруари насам военен конфликт.

Според анализи на американското издание TIME, Тръмп бърза да обяви победа преди междинните избори в САЩ, въпреки че много от поставените цели като пълна смяна на режима в Иран все още не са постигнати. Администрацията на Белия дом обаче настоява, че наложеният морски състав в Ормузкия проток е пречупил гръбнака на иранската икономика. Пред репортери в съвместна пресконференция Тръмп заяви, че САЩ са поели „тотален контрол“ над ключовия воден път и войната на практика е приключила.

Конфликт между съюзници: Белият дом отряза Израел за Южен Ливан

Почти едновременно с декларациите за Иран, Вашингтон влезе в остър дипломатически сблъсък с най-близкия си съюзник в региона – Израел. Повод за това станаха думите на израелския министър на отбраната Израел Кац, който по време на визита по границата заяви, че армията на Тел Авив „е тук, за да остане“ в обособените зони за сигурност в Ливан, Сирия и Газа.

Реакцията на САЩ беше светкавична и изключително остра. Държавният департамент и Белият дом официално отхвърлиха идеята за постоянно израелско военно присъствие в Ливан. Според официално изявление, предадено от агенция AFP, Вашингтон очаква всички страни да спазват договорената през юни мирна рамка, която предвижда поетапно изтегляне на израелските сили и заемане на позициите от Ливанската национална армия. САЩ подчертаха, че окупацията на южноливански територии противоречи на дългосрочната стабилност.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    05:54 13.08.2026

  • 2 Уффф

    33 2 Отговор
    Алах, като иска да накаже някого, му взима акъла.

    Коментиран от #3

    05:58 13.08.2026

  • 3 Факти

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Уффф":

    Точно така е ! Поздрави за точния коментар.

    06:00 13.08.2026

  • 4 Леля Дрол

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    06:01 13.08.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

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    06:16 13.08.2026

  • 6 Що за подзаглавие -и Източна Европа?

    19 3 Отговор
    "..... драстични промени на бойните полета в Близкия изток и Източна Европа."
    Тръмп мечтае за Иран....
    Или не е неволно а НАРОЧНО изтърване ,че тикат на преден план България,Румъния и т.н. срещу Русия да са следващите на дръвника !!!
    МИ6...ЦРУ като основни ЗАбърквачки на конфликти по света !

    Коментиран от #7

    06:16 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    1 2 Отговор
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    06:30 13.08.2026

  • 9 Тръмп обяви

    8 0 Отговор
    И във Виетнам спечелихме! Харе кришна!

    06:37 13.08.2026

  • 10 име

    4 1 Отговор
    Тръмп и краварите ще кажат на иранците всичко, опитват се да отготнат какво искат до чуят иранците за да ги забаламосат до изборите за сенат. До тогава пак ще са направила патрони за 3 седмици пуцане и ги почват отново!

    06:40 13.08.2026

  • 11 Сандо

    5 0 Отговор
    Някой брои ли тая победен под кой номер е?

    06:43 13.08.2026

  • 12 И на марс

    6 1 Отговор
    Ходихме и се върнахме. На слънцето ще идем нощеска, щото денем много жега.... Топат ми се джапанките

    Коментиран от #18

    06:45 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Д-р Ментал

    6 1 Отговор
    Тръмп пак обяви победа. Остава само Иран да бъде уведомен

    06:50 13.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ганьо

    3 1 Отговор
    Иран знае ли, че е победен или....

    06:52 13.08.2026

  • 17 Дивака се "Изака" и остави....

    1 1 Отговор
    изпражненията му да вмиришат целия свят!
    Аклах да си "прибере врисийте" , по- бързо ,
    че няма кой да ги върне??

    06:52 13.08.2026

  • 18 Колко мъка има

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "И на марс":

    По този свят, Боже!

    06:53 13.08.2026

  • 19 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    На този му хлопа дъската трябва да се смени

    06:54 13.08.2026

  • 20 Дае мутри си говорят:

    0 0 Отговор
    Брато, шефа каза да откраднем една от цистерните на Дончо Тръмбованото.
    - абе, брато, как ще стане, че те много големи.
    - много си тъп брато. Като излети и горе в небето става един мъничък. Тогава, че го гепим! Дано иранците не ни усетят, че яко ще смучеме маркуча!

    06:57 13.08.2026