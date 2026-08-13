Тръмп обяви Иран за победен със „Слава на Аллах“

Светът се намира в повратна точка на глобална сигурност, белязана от неочаквани политически изказвания и драстични промени на бойните полета в Близкия изток и Източна Европа.
В утрото на 13 август сновните геополитически оси Москва–Вашингтон–Техеран–Киев претърпяват мащабни трусове, които променят правилата на военните конфликти.
„Слава на Аллах“: Доналд Тръмп обяви край на войната с Иран
Американският президент Доналд Тръмп изненада международната общност, като официално обяви, че Иран е „напълно победен“. В типичния си ексцентричен стил Тръмп използва фразата „Слава на Аллах“ (Praise be to Allah), за да иронизира и същевременно да подчертае капитулацията на Техеран в продължаващия от февруари насам военен конфликт.
Според анализи на американското издание TIME, Тръмп бърза да обяви победа преди междинните избори в САЩ, въпреки че много от поставените цели като пълна смяна на режима в Иран все още не са постигнати. Администрацията на Белия дом обаче настоява, че наложеният морски състав в Ормузкия проток е пречупил гръбнака на иранската икономика. Пред репортери в съвместна пресконференция Тръмп заяви, че САЩ са поели „тотален контрол“ над ключовия воден път и войната на практика е приключила.
Конфликт между съюзници: Белият дом отряза Израел за Южен Ливан
Почти едновременно с декларациите за Иран, Вашингтон влезе в остър дипломатически сблъсък с най-близкия си съюзник в региона – Израел. Повод за това станаха думите на израелския министър на отбраната Израел Кац, който по време на визита по границата заяви, че армията на Тел Авив „е тук, за да остане“ в обособените зони за сигурност в Ливан, Сирия и Газа.
Реакцията на САЩ беше светкавична и изключително остра. Държавният департамент и Белият дом официално отхвърлиха идеята за постоянно израелско военно присъствие в Ливан. Според официално изявление, предадено от агенция AFP, Вашингтон очаква всички страни да спазват договорената през юни мирна рамка, която предвижда поетапно изтегляне на израелските сили и заемане на позициите от Ливанската национална армия. САЩ подчертаха, че окупацията на южноливански територии противоречи на дългосрочната стабилност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски остана без доза
05:54 13.08.2026
2 Уффф
Коментиран от #3
05:58 13.08.2026
3 Факти
До коментар #2 от "Уффф":Точно така е ! Поздрави за точния коментар.
06:00 13.08.2026
4 Леля Дрол
06:01 13.08.2026
5 Ний ша Ва упрайм
06:16 13.08.2026
6 Що за подзаглавие -и Източна Европа?
Тръмп мечтае за Иран....
Или не е неволно а НАРОЧНО изтърване ,че тикат на преден план България,Румъния и т.н. срещу Русия да са следващите на дръвника !!!
МИ6...ЦРУ като основни ЗАбърквачки на конфликти по света !
Коментиран от #7
06:16 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзак
06:30 13.08.2026
9 Тръмп обяви
06:37 13.08.2026
10 име
06:40 13.08.2026
11 Сандо
06:43 13.08.2026
12 И на марс
Коментиран от #18
06:45 13.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Д-р Ментал
06:50 13.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ганьо
06:52 13.08.2026
17 Дивака се "Изака" и остави....
Аклах да си "прибере врисийте" , по- бързо ,
че няма кой да ги върне??
06:52 13.08.2026
18 Колко мъка има
До коментар #12 от "И на марс":По този свят, Боже!
06:53 13.08.2026
19 Бай Ганьо
06:54 13.08.2026
20 Дае мутри си говорят:
- абе, брато, как ще стане, че те много големи.
- много си тъп брато. Като излети и горе в небето става един мъничък. Тогава, че го гепим! Дано иранците не ни усетят, че яко ще смучеме маркуча!
06:57 13.08.2026