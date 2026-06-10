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ВСУ атакува Воронеж, Белгород, Владимир и Севастопол, десет дрона бяха свалени на път към Москва
  Тема: Украйна

ВСУ атакува Воронеж, Белгород, Владимир и Севастопол, десет дрона бяха свалени на път към Москва

10 Юни, 2026 05:04, обновена 10 Юни, 2026 06:39 1 257 18

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При нощната атака се съобщава за един загинал и сериозни материални щети

ВСУ атакува Воронеж, Белгород, Владимир и Севастопол, десет дрона бяха свалени на път към Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ВСУ предприеха масирана атака с десетки безпилотни апарати срещу военни и инфраструктурни обекти дълбоко в тила на Русия и в окупираните територии, сочи информация от Информационния център на Министерството на отбраната.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили най-малко 10 украински дрона на подстъпите към руската столица.Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в канала си в платформата "Х" , че отломките са паднали извън жилищните зони и няма данни за пострадали или сериозни разрушения, предаде spbdnevnik.ru.

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Атака с дронове предизвика пожар на два инфраструктурни обекта във Владимирска област. Няма жертви, съобщи губернаторът Александър Авдеев.

„Атака с дрон предизвика пожар на два инфраструктурни обекта в Каменсковски и Александровски райони. Няма жертви. Министерството на извънредните ситуации и Руската национална гвардия изпълняват необходимите мерки за извънредно положение“, написа той в Max.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди за сериозна атака в Милеровския район. Паднали отломки от украински дрон са възпламенили резервоар с гориво в местен цивилен инфраструктурен обект. Поради опасност от разрастване на пожара се наложи спешна евакуация на жителите от близките къщи, както и на обитателите на местен дом за възрастни хора, пише Independent.

В град Воронеж през нощта се задействаха сирените за въздушна тревога поради непосредствена заплаха от дронове. съобщи 360.ru.

В Белгородска област също са засечени интензивни удари с дронове камикадзе, при които се съобщава за един загинал и двама ранени граждани.

Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че мобилни огневи групи са отразявали атака от дронове. Въпреки това, един от безпилотните апарати е пробил защитата и е поразил покрива на историческата сграда на музея-панорама „Отбраната на Севастопол“, предизвиквайки голям пожар. На място работят аварийни екипи на руското МЧС.

И двете страни в конфликта значително увеличиха интензивността на среднощните въздушни удари, превръщайки размяната на дронови вълни в ежедневие през настоящия месец.

Официалната българска позиция за войната в Украйна се намира в състояние на сериозен вътрешнополитически сблъсък и институционално разделение, след като изпълнителната власт обяви спиране на военната помощ, провокирайки остри реакции от евроатлантическите партии в Народното събрание

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България няма да предоставя повече оръжия на Украйна. Според официалния мотив на ведомството войната е позиционна и няма да бъде решена на бойното поле, поради което страната призовава за започване на мирни преговори между Киев и Москва за прекратяване на конфликта. Евроатлантическите формации остро разкритикуваха този ход, определяйки го като „стратегическа грешка“, която застрашава националната сигурност и евроатлантическата интеграция на страната.

България демонстрира по-сдържана линия в международен план, като избра да не се присъедини към специалния трибунал за Украйна и към европейската конвенция за разглеждане на искове за щети, причинени от Русия. Тази стъпка беше аргументирана от управляващите с принципите на „прагматизъм и реална политика“.

Въпреки спирането на преките оръжейни доставки от държавните резерви, страната запазва ангажимент за икономическо сътрудничество и изразява готовност за бъдещо участие на българската индустрия във възстановяването на Украйна след края на конфликта.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    7 4 Отговор
    Джефри Епщайн защо не се издирва от Интерпол?

    05:24 10.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сигурно

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Още един рашистки":

    ще им излезе през носа !

    Коментиран от #8

    05:36 10.06.2026

  • 7 дядото

    12 4 Отговор
    не е ли време българските продавци и медии да спрат с това безумие.пета година, от тъмно до тъмно - русия и украйна,колко лоши били руснаците,а колко демократични били укрите и нато.живея в т. н. българия и по-важно е развитието на страната ни,а не удупването от шепа политици на изток или запад.

    05:50 10.06.2026

  • 8 Ооо даааа

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сигурно":

    Това го слушаме вече 5 години мyyyxxxaaaaxaaa😂🤣😅😅😆

    05:54 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Млад еврас

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Свободен":

    А то долетя преди гълъба тиква и шипар и я оклепа и оkъkaха цялата, хахахаха.

    06:15 10.06.2026

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Още един рашистки":

    Ся последно успяха ли да открият главата 🎃 на Сирски около "гаражите "или бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?Предварително ви благодаря за отговора ,добри хора 👌!

    06:16 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ....

    8 2 Отговор
    И с кво това помогна на фронтовата линия, тва са за замазване очите на еврастите, та да снасят още пара да има за златни цокали.

    06:17 10.06.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Абре кестен доллен ,как не те беше срам да откраднеш на оня Ломския влах ника ?

    06:18 10.06.2026

  • 15 Ударил Греда

    4 8 Отговор
    В Крим вече ограничават не само бензина... но и яденето...

    Коментиран от #16

    06:24 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ба бааааа

    1 0 Отговор
    Трябва острова да потъне и цял свят ще си отдъхне

    06:50 10.06.2026

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