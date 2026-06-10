ВСУ предприеха масирана атака с десетки безпилотни апарати срещу военни и инфраструктурни обекти дълбоко в тила на Русия и в окупираните територии, сочи информация от Информационния център на Министерството на отбраната.
Силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили най-малко 10 украински дрона на подстъпите към руската столица.Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в канала си в платформата "Х" , че отломките са паднали извън жилищните зони и няма данни за пострадали или сериозни разрушения, предаде spbdnevnik.ru.
Атака с дронове предизвика пожар на два инфраструктурни обекта във Владимирска област. Няма жертви, съобщи губернаторът Александър Авдеев.
„Атака с дрон предизвика пожар на два инфраструктурни обекта в Каменсковски и Александровски райони. Няма жертви. Министерството на извънредните ситуации и Руската национална гвардия изпълняват необходимите мерки за извънредно положение“, написа той в Max.
Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар потвърди за сериозна атака в Милеровския район. Паднали отломки от украински дрон са възпламенили резервоар с гориво в местен цивилен инфраструктурен обект. Поради опасност от разрастване на пожара се наложи спешна евакуация на жителите от близките къщи, както и на обитателите на местен дом за възрастни хора, пише Independent.
В град Воронеж през нощта се задействаха сирените за въздушна тревога поради непосредствена заплаха от дронове. съобщи 360.ru.
В Белгородска област също са засечени интензивни удари с дронове камикадзе, при които се съобщава за един загинал и двама ранени граждани.
Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев съобщи, че мобилни огневи групи са отразявали атака от дронове. Въпреки това, един от безпилотните апарати е пробил защитата и е поразил покрива на историческата сграда на музея-панорама „Отбраната на Севастопол“, предизвиквайки голям пожар. На място работят аварийни екипи на руското МЧС.
И двете страни в конфликта значително увеличиха интензивността на среднощните въздушни удари, превръщайки размяната на дронови вълни в ежедневие през настоящия месец.
Официалната българска позиция за войната в Украйна се намира в състояние на сериозен вътрешнополитически сблъсък и институционално разделение, след като изпълнителната власт обяви спиране на военната помощ, провокирайки остри реакции от евроатлантическите партии в Народното събрание
Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България няма да предоставя повече оръжия на Украйна. Според официалния мотив на ведомството войната е позиционна и няма да бъде решена на бойното поле, поради което страната призовава за започване на мирни преговори между Киев и Москва за прекратяване на конфликта. Евроатлантическите формации остро разкритикуваха този ход, определяйки го като „стратегическа грешка“, която застрашава националната сигурност и евроатлантическата интеграция на страната.
България демонстрира по-сдържана линия в международен план, като избра да не се присъедини към специалния трибунал за Украйна и към европейската конвенция за разглеждане на искове за щети, причинени от Русия. Тази стъпка беше аргументирана от управляващите с принципите на „прагматизъм и реална политика“.
Въпреки спирането на преките оръжейни доставки от държавните резерви, страната запазва ангажимент за икономическо сътрудничество и изразява готовност за бъдещо участие на българската индустрия във възстановяването на Украйна след края на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Иван
05:24 10.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Сигурно
До коментар #5 от "Още един рашистки":ще им излезе през носа !
Коментиран от #8
05:36 10.06.2026
7 дядото
05:50 10.06.2026
8 Ооо даааа
До коментар #6 от "Сигурно":Това го слушаме вече 5 години мyyyxxxaaaaxaaa😂🤣😅😅😆
05:54 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Млад еврас
До коментар #9 от "Свободен":А то долетя преди гълъба тиква и шипар и я оклепа и оkъkaха цялата, хахахаха.
06:15 10.06.2026
11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #5 от "Още един рашистки":Ся последно успяха ли да открият главата 🎃 на Сирски около "гаражите "или бездомни кучета я разнасят като топка за боулинг ?Предварително ви благодаря за отговора ,добри хора 👌!
06:16 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ....
06:17 10.06.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 😼
До коментар #4 от "оня с коня":Абре кестен доллен ,как не те беше срам да откраднеш на оня Ломския влах ника ?
06:18 10.06.2026
15 Ударил Греда
Коментиран от #16
06:24 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ба бааааа
06:50 10.06.2026