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Говорителката на Белия дом Карълайн Левит напуска поста

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит напуска поста

13 Август, 2026 04:02, обновена 13 Август, 2026 04:05 1 381 8

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че прессекретарят му се оттегля в края на август 2026 г., за да се посвети на децата и семейството си

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит напуска поста - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит ще напусне официално своята длъжност в края на месец август 2026 година, съобщи лично американският президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

По думите на държавния глава, решението на 28-годишната Левит е продиктувано от изцяло лични мотиви и желанието ѝ да прекарва повече време със своите малки деца и семейството си – стъпка, която Тръмп определи като напълно разбираема и достойна за уважение.

Самата Карълайн Левит потвърди новината с емоционално изявление в социалната платформа X, като сподели, че работата в Западното крило през последната година и половина е била „чест и приключението на живота ѝ“. Тя поясни, че след раждането на второто си дете (дъщеричката Вивиан) през май тази година и последвалото завръщане от майчинство, е почувствала със сърцето си, че не може да балансира между изключително изтощителния график в Белия дом и ролята си на майка.

Въпреки че освобождава най-горещия стол за медийни комуникации във Вашингтон броени месеци преди ключовите междинни избори за Конгрес през ноември, Левит няма да се оттегли напълно от голямата политика. Доналд Тръмп подчерта, че тя ще продължи да действа като един от неговите ключови външни съветници и ще остане влиятелен глас в Републиканската партия. Тя влезе в историята като най-младия прессекретар на Белия дом, заемал някога тази престижна позиция. Към момента администрацията във Вашингтон все още не е обявила официално кой ще бъде нейният наследник на подиума за брифинги.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    10 7 Отговор
    Много неприятна еврейка

    Коментиран от #4

    04:15 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп

    7 2 Отговор
    Ами вече остаря, та затова

    05:04 13.08.2026

  • 4 Чифутов

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    И елементарна. Проста е,изписано и е на лицето.

    Коментиран от #5

    05:23 13.08.2026

  • 5 Оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чифутов":

    Ами те шекелките са такива.

    05:38 13.08.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    0 1 Отговор
    бъкано е с семити там

    06:23 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    0 1 Отговор
    тази я пращат на магислтралата да се научи на занаят че нещо не се работи правилно

    06:42 13.08.2026