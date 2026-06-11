Иран съобщи, че е поразил американска военна база в Йордания, Аман и Вашингтон отрекоха

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви успешните удари по водената от САЩ военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания, унищожавайки американски изтребители.

„Военно-космическите сили на КГИР, използвайки 12 балистични ракети, удариха местата за разполагане на американски изтребители F-35, F-15 и F-16, както и ключови американски военни съоръжения във военновъздушната база и командния център Ал-Азрак, унищожавайки тези съоръжения и голям брой изтребители“, се казва в изявление на КГИР, цитирано от информационната агенция Tasnim.

Според официалната иранска информационна агенция IRNA, ударите са били насочени конкретно срещу четири зони, включително хангари/депа за съхранение на изтребители F-35 и американски център за командване и контрол.Техеран обяви атаката като легитимна самоотбрана и предупреди държавите от Персийския залив да не позволяват на САЩ да използват техните територии за нападения срещу Ислямската република.

Иранските твърдения за унищожени американски изтребители F-35 при атаката срещу военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания не отговарят на официалните данни на САЩ и Йордания, които съобщават, че ракетите са били успешно прихванати.

Въоръжените сили на Йордания и държавната агенция Petra съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала и свалила и петте балистични ракети, насочени към „Ал-Азрак“. Властите в Аман потвърдиха, че на земята са паднали единствено осколки и отломки от ракетите, като няма абсолютно никакви материални щети по базата или изтребителите, както и няма пострадали хора.

Официални лица от Пентагона и Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърдиха The New York Times потвърдиха, че почти всички ракети и дронове в региона са били неутрализирани навреме, отхвърляйки твърденията за унищожена авиация.