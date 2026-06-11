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Иран съобщи, че е поразил американска военна база в Йордания, Аман и Вашингтон отрекоха

Иран съобщи, че е поразил американска военна база в Йордания, Аман и Вашингтон отрекоха

11 Юни, 2026 06:20, обновена 11 Юни, 2026 06:29 511 6

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  • удари

CENTCOM заяви, че "почти всички" ракети и дронове в региона са били неутрализирани навреме, отхвърляйки твърденията за унищожена авиация

Иран съобщи, че е поразил американска военна база в Йордания, Аман и Вашингтон отрекоха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви успешните удари по водената от САЩ военновъздушна база Ал-Азрак в Йордания, унищожавайки американски изтребители.

„Военно-космическите сили на КГИР, използвайки 12 балистични ракети, удариха местата за разполагане на американски изтребители F-35, F-15 и F-16, както и ключови американски военни съоръжения във военновъздушната база и командния център Ал-Азрак, унищожавайки тези съоръжения и голям брой изтребители“, се казва в изявление на КГИР, цитирано от информационната агенция Tasnim.

Според официалната иранска информационна агенция IRNA, ударите са били насочени конкретно срещу четири зони, включително хангари/депа за съхранение на изтребители F-35 и американски център за командване и контрол.Техеран обяви атаката като легитимна самоотбрана и предупреди държавите от Персийския залив да не позволяват на САЩ да използват техните територии за нападения срещу Ислямската република.

Иранските твърдения за унищожени американски изтребители F-35 при атаката срещу военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания не отговарят на официалните данни на САЩ и Йордания, които съобщават, че ракетите са били успешно прихванати.

Въоръжените сили на Йордания и държавната агенция Petra съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала и свалила и петте балистични ракети, насочени към „Ал-Азрак“. Властите в Аман потвърдиха, че на земята са паднали единствено осколки и отломки от ракетите, като няма абсолютно никакви материални щети по базата или изтребителите, както и няма пострадали хора.

Официални лица от Пентагона и Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърдиха The New York Times потвърдиха, че почти всички ракети и дронове в региона са били неутрализирани навреме, отхвърляйки твърденията за унищожена авиация.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    1 6 Отговор
    На САЩ и Израел им трябваха 2-3 седмици да презаредят мунициите , а чалмите и копейките си мислеха , че " преговарят " , хахаха !!!

    Коментиран от #6

    06:34 11.06.2026

  • 3 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Леле какъв родолюбец... не мога да опиша възхищението си...

    06:38 11.06.2026

  • 4 Град София

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Лесно е да се говори. ПееРАсс!

    06:43 11.06.2026

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    Бит е е... н не си признават. Дори и да има снимки и видео

    06:48 11.06.2026

  • 6 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    На всички по света им е ясно, че на американец и евреин не може и не трябва да се вярва. Използват преговорите, за да се стабилизират и да нападнат изненадващо. Това ще им донесе само негативи през следващите години.
    С ако си мислиш, че през паузата иранците да стоели и не да си попълнили арсенала, означава че пасеш трева.

    06:50 11.06.2026

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