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Филип Буков се контузи тежко, показа инфектирани рани от болницата (СНИМКИ)

Филип Буков се контузи тежко, показа инфектирани рани от болницата (СНИМКИ)

23 Юли, 2026 12:58 882 7

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  • травма-
  • инфекция-
  • рани

Актьорът бил убеден да отиде на лекар от колежката си Боряна Братоева

Филип Буков се контузи тежко, показа инфектирани рани от болницата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Филип Буков отново се е озовал във Военномедицинската академия след тежко падане с велосипед - по неговите думи с висока скорост. Актьорът показа в социалните мрежи нараняванията по ръцете и краката си, като уточни, че инцидентът е станал преди около две седмици, но вече се чувства добре.

„Понеже много ме питаха какво ми е – доста рани от търкалянето по асфалта и спукване на предмишницата – ulna, което можете да видите на първата снимка“, разказа Буков в публикацията си.

Той призна, че не е потърсил медицинска помощ веднага след падането. На следващия ден колежката му Боряна Братоева го завела в болница, след като ръцете му се подули, а раните продължили да кървят, допълва още той.

„Оказа се, че всичко е инфектирано и се почнаха мъките с антибиотици и всекидневни посещения при хирург за почистване на ожулванията и смяна на превръзки“, сподели актьорът.

Филип Буков уточни, че противно на множеството предположения от неговите последователи падането не е от мотор, а от колело в Борисовата градина. Той е карал колелото с близо 40 км/ч, споделя актьорът. По думите му каската и очилата му са били сериозно деформирани при удара.

„Каската и очилата са силно деформирани, така че леко съм се отървал“, написа той.

Актьорът не пропусна да погледне на случилото се с чувство за хумор. „Докторът ме пита дали не са ме вързали и влачили за теглич“, пошегува се Филип Буков.

По-рано той публикува серия от кадри от болничния кабинет с думите: „Имало да става!“. На една от снимките написа „Малко паднах“, а на друга показа, че заради охлузванията по двата крака се налага да спи само по гръб.

„Майка ми каза, че не е впечатлена. Боряна ме убеди да отида на лекар. Една приятелка ме пита: „Защо се самоунищожаваш?“. Баба ми не знае, не ѝ казвайте“, започна разказа си звездата от "Откраднат живот".

Филип Буков благодари на лекарите от ВМА, както и на Стела и Сашо от болница „Канев“ в Русе, които се грижили за раните и сменяли превръзките му покрай представленията в Русе, Шумен и Добрич.

Въпреки болезненото падане и последвалото лечение актьорът увери почитателите си, че вече е добре и не губи чувството си за хумор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 евроатлантик

    10 0 Отговор
    важно е дупиту да не е контузил, че от него си вади хляба

    13:04 23.07.2026

  • 2 Актьор тъпанар

    8 1 Отговор
    Безотговорен
    Сега ще тегли от зд.каса до дупка
    Безобразие

    13:04 23.07.2026

  • 3 Ужас

    7 0 Отговор
    Що за хора са " известните " трябва да се снимат и показват от всякакви места които посещават. Очаквам скоро да се снимат и от тоалетната само за да привлекат внимание.
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    13:15 23.07.2026

  • 4 ои8уйхътгрф

    9 0 Отговор
    И що се очаква да ме вълнува житието на поредният бездарен о..лигофрен?

    13:16 23.07.2026

  • 5 Доналд Дък, паток

    7 0 Отговор
    Тоя е кръгъл идиот!

    13:51 23.07.2026

  • 6 НеФакти

    5 0 Отговор
    Стига сте показвали тоя Пуек филип буков,
    ще вземе да се спука от надуване и простотии!

    13:52 23.07.2026

  • 7 НАСКО

    2 0 Отговор
    Ъъъъ! Кой беше тоя? И защо ми се струва, че е бил фиркан на кирка, за да се овъртоли така с велосипед!?

    14:16 23.07.2026