„Летящи бензиностанции“: какво трябва да знаем за самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер”

Повече от шест десетилетия един самолет е неизменна част от американската военна авиация. Boeing KC-135 Stratotanker е създаден с една основна задача – да зарежда други самолети с гориво във въздуха и така да увеличава многократно обсега и продължителността на мисиите им, предаде NOVA.
Именно такива машини ще бъдат разположени на авиобаза "Безмер" у нас в петък. Пристигането им предизвика бурни реакции както сред политиците, така и в обществото. Какво обаче представляват тези самолети, как функционират и как изглеждат отвътре?
Първият KC-135 излита през август 1956 г., а през 1957 г. самолетът вече официално е част от Военновъздушните сили на Съединените щати. Оттогава Stratotanker се превръща в основния въздушен танкер на американската авиация и участва в редица военни операции – от войната във Виетнам до конфликтите в Близкия изток.
Самолетът е разработен на базата на прототипа Boeing 367-80, който стои и в основата на пътническия Boeing 707. Въпреки визуалната прилика между двете машини, KC-135 има по-тесен фюзелаж и е по-къс. Той е първият реактивен самолет цистерна на американските ВВС и заменя по-стария KC-97 Stratofreighter.
Основната задача на KC-135 е въздушното зареждане с гориво. Благодарение на него изтребители, бомбардировачи и други военни самолети могат да останат във въздуха значително по-дълго и да изпълняват мисии на много по-големи разстояния. Самолетът може да поддържа във въздуха американски самолети от състава на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Корпуса на морската пехота, както и летателни апарати на съюзнически държави.
KC-135 може да зарежда самолети чрез основната си система – т.нар. „летяща стрела“ (flying boom). В задната част на самолета се намира специално обучен член на екипажа – оператор на стрелата. Той управлява системата и прецизно я свързва с приемащия самолет по време на полет. Процесът изисква изключителна точност и координация. Операторът наблюдава самолета, който трябва да бъде зареден, и насочва стрелата към специалния отвор за зареждане. По този начин KC-135 се превръща в своеобразна „бензиностанция в небето“.
Самолетът може да използва и специален шланг с кошница, предназначен за летателни апарати, оборудвани със сонди за зареждане. При някои модификации на KC-135 са добавени и специални контейнери под крилата, които позволяват едновременното зареждане на два самолета. Независимо дали приемащият самолет е изтребител F-35, или стратегически бомбардировач B-2, KC-135 осигурява необходимото гориво, за да могат екипажите да продължат своите мисии.
Възможностите на Stratotanker се доказват особено ясно по време на войната във Виетнам. Въздушното зареждане позволява на изтребители като F-105 и F-4, както и на бомбардировачи B-52, да достигат цели на големи разстояния.
Без подкрепата на KC-135 много от тези самолети биха били принудени да прекратят мисиите си заради ограничените си запаси от гориво. Благодарение на въздушното зареждане изтребителите могат да останат в зоната на операциите с часове, вместо само за няколко минути.
KC-135 изпълнява важна роля и в последващи военни конфликти, включително операция „Пустинна буря“ при войната в Персийския залив между Ирак и обединените сили на 34 държави, водени от САЩ, както и в съвременни американски военни операции.
Самолетите от този тип могат да зареждат не само американски машини, но и летателни апарати на съюзнически държави. В определени ситуации екипажите на KC-135 са помагали и на повредени самолети да достигнат безопасно до място за кацане.
KC-135R Stratotanker е оборудван с четири турбовентилаторни двигателя, разположени под стреловидни крила с ъгъл от 35 градуса. Самолетът може да излита с максимална излетна маса до около 146 000 килограма. Максималният му запас от гориво за прехвърляне достига приблизително 90 700 килограма.
В зависимост от конфигурацията на резервоарите KC-135 може да превозва до около 37 600 килограма товари, както и до 37 пътници. Самолетът може да бъде използван и за медицинска евакуация, като на борда се добавя специализиран медицински екип. KC-135 развива скорост от приблизително 850 километра в час на височина около 9000 метра, а максималният му оперативен таван е около 15 200 метра.
Първоначалните версии на самолета са оборудвани с двигатели Pratt & Whitney J57. По-късно значителна част от самолетите са модернизирани с нови двигатели CFM International CFM56. Тази модернизация значително подобрява възможностите на самолета. Новите двигатели позволяват прехвърлянето на до 50% повече гориво при продължителни мисии, намаляват разхода на гориво с около 25% и понижават разходите за експлоатация.
Модернизираните самолети са обозначени като KC-135R или KC-135T. Те са и значително по-тихи от първоначалните KC-135A. През годините самолетът получава и редица подобрения в авиониката, комуникационните системи, навигацията, автопилота и системите за наблюдение. По този начин самолет, разработен през 50-те години на XX век, продължава да отговаря на съвременните изисквания.
Сред самолетите от семейството KC-135 е и KC-135E Stratotanker, носещ името „Never Forget“. Този летателен апарат служи в Националната въздушна гвардия на Юта в Солт Лейк Сити от 1978 г. Той допринася за изпълнението на мисията на Националната гвардия да увеличава глобалния обсег на американските военни сили чрез въздушно зареждане.
„Never Forget“ е изведен от експлоатация през 2009 г. На 21 май същата година самолетът извършва последния си полет до военновъздушната база „Хил“. След това е изтеглен от пистата и преместен в музея на авиацията „Хил“, където остава като свидетелство за повече от половин век служба на Stratotanker.
KC-135 е един от малкото военни самолети в света, които продължават да служат на първоначалния си оператор повече от 60 години. Въпреки възрастта на конструкцията, редица самолети от типа продължават да бъдат модернизирани. Американските ВВС постепенно ги заменят с новия Boeing KC-46 Pegasus, но преходът се извършва поетапно заради огромния размер на флота.
KC-135 остава в експлоатация благодарение на модернизациите, надеждността на конструкцията и ключовата роля, която изпълнява. Неговата задача е проста, но жизненоважна – да гарантира, че самолетите, които изпълняват бойни и стратегически мисии, няма да останат без гориво. Точно тази способност превръща Stratotanker в един от най-важните елементи на американската въздушна мощ.
Повече от шест десетилетия след първия си полет KC-135 продължава да бъде „летящата бензиностанция“ на американските ВВС – самолет, който рядко попада в центъра на вниманието, но без който много от най-сложните въздушни операции на Съединените щати и техните съюзници биха били невъзможни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демокрация
Коментиран от #8, #19, #20, #63
09:04 23.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #30
09:04 23.07.2026
3 ние сме легитимна цел
Коментиран от #11, #14, #40
09:08 23.07.2026
4 Трябва
09:08 23.07.2026
5 Ха Ха
09:09 23.07.2026
6 Владимир Путин, президент
Пилешките бутчета где са ? 🍗👈
Коментиран от #16
09:09 23.07.2026
7 нннн
09:10 23.07.2026
8 Ми ми ми
До коментар #1 от "демокрация":Безмер гласуваха 99% за ПБ.
Да се оправят.
Коментиран от #75
09:10 23.07.2026
9 ООрана държава
09:10 23.07.2026
10 Някой
Както изглежда, и за бройлера е по-добре нищо да не знае, за да не се притеснява. Щото, и да знае, и да не знае, не може нищо да промени. Така е в демокрацията.
09:12 23.07.2026
11 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #3 от "ние сме легитимна цел":Не ние, ти !!! 👈
Ние знаем къде си 👀
09:12 23.07.2026
12 123
09:12 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дон Корлеоне
До коментар #3 от "ние сме легитимна цел":Копейкин се има с чалмите.Ще уреди нещата.
09:13 23.07.2026
15 Kaлпазанин
09:14 23.07.2026
16 Брат Пит от съседната палата
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Здрасти, колега, пак ли бълнуваш, че си президент?
09:14 23.07.2026
17 САЩ ПРОГРЕС и СИГУРНОСТ
09:15 23.07.2026
18 kоkорчо 💋🍌
демек за наша сметка
09:16 23.07.2026
19 604
До коментар #1 от "демокрация":Ще ти се...амъ надали
09:16 23.07.2026
20 ПРЪЦ
До коментар #1 от "демокрация":копейките от Безмер нямат думата!
09:16 23.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Алекс
Коментиран от #73
09:21 23.07.2026
23 Ъхъ
Коментиран от #29
09:22 23.07.2026
24 ХиХи
09:22 23.07.2026
25 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
09:22 23.07.2026
26 УАЗ ПАТРИОТ
09:23 23.07.2026
27 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #31
09:23 23.07.2026
28 УАЗ ПАТРИОТ
09:23 23.07.2026
29 ирански орешник
До коментар #23 от "Ъхъ":ракетите от иран трябва да минат през Турция...
Коментиран от #33, #42
09:24 23.07.2026
30 хихи
До коментар #2 от "честен ционист":Магарев отдавна е на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"
Коментиран от #47
09:24 23.07.2026
31 сънища копейкини
До коментар #27 от "УАЗ ПАТРИОТ":Хакнали са руския ген щаб. 1 700 000 са руските жертви. Средна продължителност на живота на руски войник на фронта 2 часа!
Коментиран от #34, #86
09:26 23.07.2026
32 Без име
09:26 23.07.2026
33 Луд с картечница
До коментар #29 от "ирански орешник":Ракетите от Иран могат да минат над Армения ,Грузия и Черно Море и нито някой ще ги усети ,а още по малко може да ги спре ....
Коментиран от #70
09:28 23.07.2026
34 604
До коментар #31 от "сънища копейкини":Писна ни от ривъ ти насраън минТдил ..заминавай на фронтъ ти е.п.л.
09:29 23.07.2026
35 Аз знам само
09:29 23.07.2026
36 Механик
Помните ли тоя СЛОган??
СЛОжиха ли ви го?
Е, сега същото ще бъде със самолетите.
09:30 23.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 1945
До коментар #3 от "ние сме легитимна цел":Иран също помага на други убийци- руснаците.
Коментиран от #49
09:37 23.07.2026
41 Да благодарим на
09:37 23.07.2026
42 Механик
До коментар #29 от "ирански орешник":Пича, ти знаеш ли как лети балистичната ракета и защо така и викат?
Каква Турция те гони. Когато е над Турция, ракетата се намира все още в процес на набиране на височина. Там е недостижима за каквото и да било. А когато тръгне да пикира към България, вече е над наша територия и нито можем да я спрем, нито нищо. Можем само да чакаме БУМ.
Изумявам се, че народът е толкова непросветен и дори не позодира за какво иде реч.
А най ме кефят тия дето викат "Атома, бай Дончо! Фъргай атома!". Няма акъл и познания за 1 стотинка, но се напъва да "побеждава".
Коментиран от #44
09:38 23.07.2026
43 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #38 от "Механик":Днеска е ден на Духа4а.Стягай се,че работа те чака.
09:39 23.07.2026
44 Кухоглава копейка
До коментар #42 от "Механик":Ще се мриееее.
09:41 23.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Закъснели сте много!
До коментар #30 от "хихи":Местата отдавна са заети.
09:44 23.07.2026
48 Ей наивници от Ямбол вие да не
Те са само ......носете си новите дрехи
Коментиран от #54, #60
09:48 23.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 въпросче
Коментиран от #59, #88
09:52 23.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ей такова
09:55 23.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Не знам за Безмер,
На Сарафово ще ги зареждат директно от Нефтохима.
А може да се водят на стоянка в Безмер.
09:58 23.07.2026
56 Има има
До коментар #52 от "Истината":За такива като теб в Рассия гари все гарите от Нефтобази до Логистични бази.В Крим няма ни ток ни бензин ни интернет.Мадяр им остави моста да се евакуират към Блатото
Коментиран от #67
09:59 23.07.2026
57 Любопитно
09:59 23.07.2026
58 .......
10:00 23.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Скоро и за главата на РАДЕВ ще има
Сигурн по малка от Тръмп??
10:02 23.07.2026
62 Мимч
Коментиран от #65
10:02 23.07.2026
63 По точно
До коментар #1 от "демокрация":Българите са много мъдър народ. Ако друг министър председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и бойкоти. Народът обаче постави него да свърши тази работа. Наистина мъдър народ. Сега всичко мина спокойно.
10:02 23.07.2026
64 Ами Прекръсти се
До коментар #45 от "Механик":На Обикновен Руски Тръбата,ще ти отива повече.
10:03 23.07.2026
65 Почна се
До коментар #62 от "Мимч":Пусна ли плашилото бе недокат.Ходи си играй в пясъка.
Коментиран от #84
10:04 23.07.2026
66 Ей Чи ки Джи и
Коментиран от #76, #81
10:06 23.07.2026
67 Мишел
До коментар #56 от "Има има":Русия е голяма територия.Много още има за горене.
10:07 23.07.2026
68 Никой
Иначе само за Война мислят - впрочем това е част от изтребителната авиация - какво като е бензиностанция.
10:09 23.07.2026
69 Ха ха
До коментар #45 от "Механик":Да не би в България да има само един механик?Тенекеджии има във всяка махала.
10:09 23.07.2026
70 Зеления
До коментар #33 от "Луд с картечница":"Ракетите от Иран могат да минат над Армения ,Грузия и Черно Море и нито някой ще ги усети ,а още по малко може да ги спре ...."
Това е абсолютно вярно и ми е много смешно как евроатлантик до евроатлантика непрекъснато обясняват че Турция и Гърция ще спрат ракетите, при положение че при този маршрут който си посочил няма никакво ПВО на НАТО, а ракетите могат да си променят курса в движение във въздуха
10:09 23.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Свети Великомученик Аргир Безбожник
10:13 23.07.2026
73 Ами те
До коментар #22 от "Алекс":"Възраждане" ще го вдигнат народа, ама ако народа е заспал ще трябва първо будители да минат да го събудят, щото от сладък сън на никой не му се става.
10:14 23.07.2026
74 Артилерист
Коментиран от #80, #85
10:15 23.07.2026
75 Глас
До коментар #8 от "Ми ми ми":МозАк, който и да управляваше все тая. Америка иска ли нещо го получава.
10:16 23.07.2026
76 ХА ХА
До коментар #66 от "Ей Чи ки Джи и":Тихоо !Тихо бре гсссс раzzz.бриццан,атентата беше извършен от двама ливанци -араби ,единият от тях канадски гражданин !Компренде,бре тпппаа крраттуно,разлика между араби и перси правиш ли ?
10:16 23.07.2026
77 Радев е ПОЗОР !
10:18 23.07.2026
78 Един
за 8 парчета.....скоро може да има софийско варено, пържено де в собствен сос, в керосин де.......в Ирак , през март тая година един вече се трясна....
10:18 23.07.2026
79 Моряка
До коментар #45 от "Механик":Що се отнася до плагияторството на ника( псевдонима) и мене понякога ме възмущава,като някакъв започне да пише от мое име точно обратното на моя мироглед.По лош от простака е само агресивния простак.
Коментиран от #82
10:18 23.07.2026
80 ФилоСоффа
До коментар #74 от "Артилерист":Ами що иранците да не ударят Безмер ,нали сме големи герои,солидарни и надъхани с евроатлантически блян и ентусиазъм?Дет се казва в добро и зло заедно ,понякога човек се учи по най трудния начин и в случая ще е така ,нали Нато ни брани и Европа ни храни ?
10:21 23.07.2026
81 А ти
До коментар #66 от "Ей Чи ки Джи и":от израелците ли разбра, че иранците направиха атентата, щото те взеха всички материали и улики и водеха разследването, а нашите бяха само техен говорител.
10:21 23.07.2026
82 стоян георгиев
До коментар #79 от "Моряка":гемиджията .благодаря ти за откровенията ...хахах .
Коментиран от #87
10:22 23.07.2026
83 Единствено
10:25 23.07.2026
84 Цената
До коментар #65 от "Почна се":Що,ти явно си се оплашил,а има и защо и заслужаваш да си на такава бензиностанция ия и от долу да те целят,негодяй....
10:28 23.07.2026
85 Моряка
До коментар #74 от "Артилерист":Много точно,колега,само пропусна да отбележиш,че договора със САЩ от 2006 година е подписан от правителството на БСП с лидер Станишев и подпис от Калфин.И двамата уж социалисти,бивши комунисти от наши,много добри семейства,предани на Партията и народа.Толкова предани,че бащатата на Станишев беше един от тримата най предани,които свалиха Тодор Живков.И тримата,издигнати на върха лично от бай Тошо.
10:29 23.07.2026
86 Това
До коментар #31 от "сънища копейкини":хвърля светлина и върху украинските жертви, които са поне няколко пъти повече т.е. около 5-6 млн., въпреки че "съотношението при размяна" - СПР е много, много повечего, ама пък то няма толкова хора в Украйна бе?
10:31 23.07.2026
87 Моряка
До коментар #82 от "стоян георгиев":Стоянчо,радвам се,че си почитател на добрия хумор.А за Одеса ще почакаш още малко,скоро Сорокин ще смени добрия чичко Путин.
10:32 23.07.2026
88 Ще зареждат
До коментар #50 от "въпросче":ама ще бъде по 6€ литро, щото много скъпо идва пътя от щатите до юропата.
10:36 23.07.2026