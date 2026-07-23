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„Летящи бензиностанции“: какво трябва да знаем за самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер”

„Летящи бензиностанции“: какво трябва да знаем за самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер”

23 Юли, 2026 09:01 1 778 88

  • безмер-
  • kc-135-
  • stratotanker-
  • самолети-
  • сащ-
  • българия-
  • боинг

Stratotanker е създаден с една основна задача – да зарежда други самолети с гориво във въздуха и така да увеличава многократно обсега и продължителността на мисиите им

„Летящи бензиностанции“: какво трябва да знаем за самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер” - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от шест десетилетия един самолет е неизменна част от американската военна авиация. Boeing KC-135 Stratotanker е създаден с една основна задача – да зарежда други самолети с гориво във въздуха и така да увеличава многократно обсега и продължителността на мисиите им, предаде NOVA.

Именно такива машини ще бъдат разположени на авиобаза "Безмер" у нас в петък. Пристигането им предизвика бурни реакции както сред политиците, така и в обществото. Какво обаче представляват тези самолети, как функционират и как изглеждат отвътре?

Първият KC-135 излита през август 1956 г., а през 1957 г. самолетът вече официално е част от Военновъздушните сили на Съединените щати. Оттогава Stratotanker се превръща в основния въздушен танкер на американската авиация и участва в редица военни операции – от войната във Виетнам до конфликтите в Близкия изток.

Самолетът е разработен на базата на прототипа Boeing 367-80, който стои и в основата на пътническия Boeing 707. Въпреки визуалната прилика между двете машини, KC-135 има по-тесен фюзелаж и е по-къс. Той е първият реактивен самолет цистерна на американските ВВС и заменя по-стария KC-97 Stratofreighter.

Основната задача на KC-135 е въздушното зареждане с гориво. Благодарение на него изтребители, бомбардировачи и други военни самолети могат да останат във въздуха значително по-дълго и да изпълняват мисии на много по-големи разстояния. Самолетът може да поддържа във въздуха американски самолети от състава на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Корпуса на морската пехота, както и летателни апарати на съюзнически държави.

KC-135 може да зарежда самолети чрез основната си система – т.нар. „летяща стрела“ (flying boom). В задната част на самолета се намира специално обучен член на екипажа – оператор на стрелата. Той управлява системата и прецизно я свързва с приемащия самолет по време на полет. Процесът изисква изключителна точност и координация. Операторът наблюдава самолета, който трябва да бъде зареден, и насочва стрелата към специалния отвор за зареждане. По този начин KC-135 се превръща в своеобразна „бензиностанция в небето“.

Самолетът може да използва и специален шланг с кошница, предназначен за летателни апарати, оборудвани със сонди за зареждане. При някои модификации на KC-135 са добавени и специални контейнери под крилата, които позволяват едновременното зареждане на два самолета. Независимо дали приемащият самолет е изтребител F-35, или стратегически бомбардировач B-2, KC-135 осигурява необходимото гориво, за да могат екипажите да продължат своите мисии.

Възможностите на Stratotanker се доказват особено ясно по време на войната във Виетнам. Въздушното зареждане позволява на изтребители като F-105 и F-4, както и на бомбардировачи B-52, да достигат цели на големи разстояния.

Без подкрепата на KC-135 много от тези самолети биха били принудени да прекратят мисиите си заради ограничените си запаси от гориво. Благодарение на въздушното зареждане изтребителите могат да останат в зоната на операциите с часове, вместо само за няколко минути.

KC-135 изпълнява важна роля и в последващи военни конфликти, включително операция „Пустинна буря“ при войната в Персийския залив между Ирак и обединените сили на 34 държави, водени от САЩ, както и в съвременни американски военни операции.

Самолетите от този тип могат да зареждат не само американски машини, но и летателни апарати на съюзнически държави. В определени ситуации екипажите на KC-135 са помагали и на повредени самолети да достигнат безопасно до място за кацане.

KC-135R Stratotanker е оборудван с четири турбовентилаторни двигателя, разположени под стреловидни крила с ъгъл от 35 градуса. Самолетът може да излита с максимална излетна маса до около 146 000 килограма. Максималният му запас от гориво за прехвърляне достига приблизително 90 700 килограма.

В зависимост от конфигурацията на резервоарите KC-135 може да превозва до около 37 600 килограма товари, както и до 37 пътници. Самолетът може да бъде използван и за медицинска евакуация, като на борда се добавя специализиран медицински екип. KC-135 развива скорост от приблизително 850 километра в час на височина около 9000 метра, а максималният му оперативен таван е около 15 200 метра.

Първоначалните версии на самолета са оборудвани с двигатели Pratt & Whitney J57. По-късно значителна част от самолетите са модернизирани с нови двигатели CFM International CFM56. Тази модернизация значително подобрява възможностите на самолета. Новите двигатели позволяват прехвърлянето на до 50% повече гориво при продължителни мисии, намаляват разхода на гориво с около 25% и понижават разходите за експлоатация.

Модернизираните самолети са обозначени като KC-135R или KC-135T. Те са и значително по-тихи от първоначалните KC-135A. През годините самолетът получава и редица подобрения в авиониката, комуникационните системи, навигацията, автопилота и системите за наблюдение. По този начин самолет, разработен през 50-те години на XX век, продължава да отговаря на съвременните изисквания.

Сред самолетите от семейството KC-135 е и KC-135E Stratotanker, носещ името „Never Forget“. Този летателен апарат служи в Националната въздушна гвардия на Юта в Солт Лейк Сити от 1978 г. Той допринася за изпълнението на мисията на Националната гвардия да увеличава глобалния обсег на американските военни сили чрез въздушно зареждане.

„Never Forget“ е изведен от експлоатация през 2009 г. На 21 май същата година самолетът извършва последния си полет до военновъздушната база „Хил“. След това е изтеглен от пистата и преместен в музея на авиацията „Хил“, където остава като свидетелство за повече от половин век служба на Stratotanker.

KC-135 е един от малкото военни самолети в света, които продължават да служат на първоначалния си оператор повече от 60 години. Въпреки възрастта на конструкцията, редица самолети от типа продължават да бъдат модернизирани. Американските ВВС постепенно ги заменят с новия Boeing KC-46 Pegasus, но преходът се извършва поетапно заради огромния размер на флота.

KC-135 остава в експлоатация благодарение на модернизациите, надеждността на конструкцията и ключовата роля, която изпълнява. Неговата задача е проста, но жизненоважна – да гарантира, че самолетите, които изпълняват бойни и стратегически мисии, няма да останат без гориво. Точно тази способност превръща Stratotanker в един от най-важните елементи на американската въздушна мощ.

Повече от шест десетилетия след първия си полет KC-135 продължава да бъде „летящата бензиностанция“ на американските ВВС – самолет, който рядко попада в центъра на вниманието, но без който много от най-сложните въздушни операции на Съединените щати и техните съюзници биха били невъзможни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демокрация

    24 14 Отговор
    регресивните на мун чо клекнаха,но хората от безмер и околните села имат последната дума!

    Коментиран от #8, #19, #20, #63

    09:04 23.07.2026

  • 2 честен ционист

    36 31 Отговор
    Трябва да занете, че по колесниците на Херкулесите ще има място само за най благонадеждните евроатлантици. Подборът вече тече.

    Коментиран от #30

    09:04 23.07.2026

  • 3 ние сме легитимна цел

    35 18 Отговор
    помагайки на едни убийци

    Коментиран от #11, #14, #40

    09:08 23.07.2026

  • 4 Трябва

    25 12 Отговор
    Да знаем, че са много подходящи! Защото ще придадат огромна сила на огнените кълба, в които ще изчезнат. А с тях - Безмер и други градове. Онзи с предсказанията отново ще излезе прав.

    09:08 23.07.2026

  • 5 Ха Ха

    20 9 Отговор
    Сега пък ще ни успиват с празни технически обяснение

    09:09 23.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    15 9 Отговор
    За Русия ли е този бензин ?
    Пилешките бутчета где са ? 🍗👈

    Коментиран от #16

    09:09 23.07.2026

  • 7 нннн

    33 14 Отговор
    Никоя европейска страна, освен България, не ги прие. И това трябва да знаем.

    09:10 23.07.2026

  • 8 Ми ми ми

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "демокрация":

    Безмер гласуваха 99% за ПБ.
    Да се оправят.

    Коментиран от #75

    09:10 23.07.2026

  • 9 ООрана държава

    17 17 Отговор
    Когато гербарите ги пуснаха тия самолети, нямаше паника, нямаше въпроси.... Сега се създава изкуствена истерия и квичене на сила...

    09:10 23.07.2026

  • 10 Някой

    23 8 Отговор
    Ако питаш властта, най-добре е бройлера нищо да не знае за тези самолети, а и не само за тях.
    Както изглежда, и за бройлера е по-добре нищо да не знае, за да не се притеснява. Щото, и да знае, и да не знае, не може нищо да промени. Така е в демокрацията.

    09:12 23.07.2026

  • 11 Майор Деянов, на всеки километър

    11 8 Отговор

    До коментар #3 от "ние сме легитимна цел":

    Не ние, ти !!! 👈
    Ние знаем къде си 👀

    09:12 23.07.2026

  • 12 123

    24 9 Отговор
    "Благодарим" за супер изчерпателната статия, точно от такава информация имахме нужда .Сега напишете и за иранските хиперзвукови ракети които могат да дойдат на гости в България.

    09:12 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дон Корлеоне

    10 13 Отговор

    До коментар #3 от "ние сме легитимна цел":

    Копейкин се има с чалмите.Ще уреди нещата.

    09:13 23.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    17 8 Отговор
    Истината не може да изтриете ,колкото и да триете ,знае се че Ганьо пак се продаде за жълти стотинки и стана мишена

    09:14 23.07.2026

  • 16 Брат Пит от съседната палата

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Здрасти, колега, пак ли бълнуваш, че си президент?

    09:14 23.07.2026

  • 17 САЩ ПРОГРЕС и СИГУРНОСТ

    9 6 Отговор
    БРАВО!

    09:15 23.07.2026

  • 18 kоkорчо 💋🍌

    15 5 Отговор
    там горивото е без пари
    демек за наша сметка

    09:16 23.07.2026

  • 19 604

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "демокрация":

    Ще ти се...амъ надали

    09:16 23.07.2026

  • 20 ПРЪЦ

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "демокрация":

    копейките от Безмер нямат думата!

    09:16 23.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Алекс

    15 12 Отговор
    Трябва да знаем, че "Възраждане" ще вдигнат народа на национален протест, за да не допуснем тези самолети на наша територия. Българските управници са си продали душите на сатаните и ни вкараха във втора война, в тази срещу Иран.

    Коментиран от #73

    09:21 23.07.2026

  • 23 Ъхъ

    13 9 Отговор
    Какво трябва да знаем за ракетите, които ще пристигнат от Иран?😲😲😲

    Коментиран от #29

    09:22 23.07.2026

  • 24 ХиХи

    13 10 Отговор
    Требва да знаем че ще има Ирански ракети

    09:22 23.07.2026

  • 25 УАЗ ПАТРИОТ

    10 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:22 23.07.2026

  • 26 УАЗ ПАТРИОТ

    13 7 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    09:23 23.07.2026

  • 27 УАЗ ПАТРИОТ

    10 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #31

    09:23 23.07.2026

  • 28 УАЗ ПАТРИОТ

    9 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:23 23.07.2026

  • 29 ирански орешник

    8 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ъхъ":

    ракетите от иран трябва да минат през Турция...

    Коментиран от #33, #42

    09:24 23.07.2026

  • 30 хихи

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Магарев отдавна е на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    Коментиран от #47

    09:24 23.07.2026

  • 31 сънища копейкини

    8 14 Отговор

    До коментар #27 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Хакнали са руския ген щаб. 1 700 000 са руските жертви. Средна продължителност на живота на руски войник на фронта 2 часа!

    Коментиран от #34, #86

    09:26 23.07.2026

  • 32 Без име

    5 5 Отговор
    С летящи бензиностанции става хубава заря.

    09:26 23.07.2026

  • 33 Луд с картечница

    11 9 Отговор

    До коментар #29 от "ирански орешник":

    Ракетите от Иран могат да минат над Армения ,Грузия и Черно Море и нито някой ще ги усети ,а още по малко може да ги спре ....

    Коментиран от #70

    09:28 23.07.2026

  • 34 604

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "сънища копейкини":

    Писна ни от ривъ ти насраън минТдил ..заминавай на фронтъ ти е.п.л.

    09:29 23.07.2026

  • 35 Аз знам само

    6 4 Отговор
    Едно. Мишена .Това виждам. Обаче няма мърдане. Така е.

    09:29 23.07.2026

  • 36 Механик

    15 7 Отговор
    Клубът на богатите. Какво трябва да знаем за приемането на еврото?"
    Помните ли тоя СЛОган??
    СЛОжиха ли ви го?
    Е, сега същото ще бъде със самолетите.

    09:30 23.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 1945

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "ние сме легитимна цел":

    Иран също помага на други убийци- руснаците.

    Коментиран от #49

    09:37 23.07.2026

  • 41 Да благодарим на

    3 6 Отговор
    Асен Йорданов и Джон Атанасов

    09:37 23.07.2026

  • 42 Механик

    11 6 Отговор

    До коментар #29 от "ирански орешник":

    Пича, ти знаеш ли как лети балистичната ракета и защо така и викат?
    Каква Турция те гони. Когато е над Турция, ракетата се намира все още в процес на набиране на височина. Там е недостижима за каквото и да било. А когато тръгне да пикира към България, вече е над наша територия и нито можем да я спрем, нито нищо. Можем само да чакаме БУМ.
    Изумявам се, че народът е толкова непросветен и дори не позодира за какво иде реч.
    А най ме кефят тия дето викат "Атома, бай Дончо! Фъргай атома!". Няма акъл и познания за 1 стотинка, но се напъва да "побеждава".

    Коментиран от #44

    09:38 23.07.2026

  • 43 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Днеска е ден на Духа4а.Стягай се,че работа те чака.

    09:39 23.07.2026

  • 44 Кухоглава копейка

    4 4 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Ще се мриееее.

    09:41 23.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Закъснели сте много!

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "хихи":

    Местата отдавна са заети.

    09:44 23.07.2026

  • 48 Ей наивници от Ямбол вие да не

    5 2 Отговор
    СИ ПОМИслите че това са бойни самолети те не участват в убиването на народа на Иран.
    Те са само ......носете си новите дрехи

    Коментиран от #54, #60

    09:48 23.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 въпросче

    5 4 Отговор
    Тези летящи бензиностанции ще зареждат ли и българските бензиностанции?

    Коментиран от #59, #88

    09:52 23.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ей такова

    4 2 Отговор
    Ако ти падне в задния двор, ставаш петролен шейх.

    09:55 23.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Не знам за Безмер,

    3 2 Отговор
    ака вчера лично видях как един такъв Стратотанкер кацна на Сарафово в Бургас.

    На Сарафово ще ги зареждат директно от Нефтохима.
    А може да се водят на стоянка в Безмер.

    09:58 23.07.2026

  • 56 Има има

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Истината":

    За такива като теб в Рассия гари все гарите от Нефтобази до Логистични бази.В Крим няма ни ток ни бензин ни интернет.Мадяр им остави моста да се евакуират към Блатото

    Коментиран от #67

    09:59 23.07.2026

  • 57 Любопитно

    1 3 Отговор
    Стават ли за вторични суровини ме интересува?

    09:59 23.07.2026

  • 58 .......

    2 1 Отговор
    Много красиви самолети.

    10:00 23.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Скоро и за главата на РАДЕВ ще има

    1 0 Отговор
    Награда
    Сигурн по малка от Тръмп??

    10:02 23.07.2026

  • 62 Мимч

    6 3 Отговор
    Ами, то този освен летяща бензиностанция е и една голяма летяща бомба за ракетите,които ще го превърнат на пепел.Иранците сигурно са им вдигнали мерника...

    Коментиран от #65

    10:02 23.07.2026

  • 63 По точно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "демокрация":

    Българите са много мъдър народ. Ако друг министър председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и бойкоти. Народът обаче постави него да свърши тази работа. Наистина мъдър народ. Сега всичко мина спокойно.

    10:02 23.07.2026

  • 64 Ами Прекръсти се

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    На Обикновен Руски Тръбата,ще ти отива повече.

    10:03 23.07.2026

  • 65 Почна се

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Мимч":

    Пусна ли плашилото бе недокат.Ходи си играй в пясъка.

    Коментиран от #84

    10:04 23.07.2026

  • 66 Ей Чи ки Джи и

    2 3 Отговор
    През 2012 г къде бяхте като Иран направи Атентата на летище Сарафово.Тогава патриоти ли бяхте или обикновени не до кла те ни Чи ки и.

    Коментиран от #76, #81

    10:06 23.07.2026

  • 67 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Има има":

    Русия е голяма територия.Много още има за горене.

    10:07 23.07.2026

  • 68 Никой

    3 1 Отговор
    Само за войни мислят. А спят по каравани и изобщо - доста е тъпо и това. Дай им да бомбардират. Впрочем едно раждане в САЩ на бременна жена е скъпо и прескъпо - колкото апартамент. Образованието им е недостъпно.

    Иначе само за Война мислят - впрочем това е част от изтребителната авиация - какво като е бензиностанция.

    10:09 23.07.2026

  • 69 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Да не би в България да има само един механик?Тенекеджии има във всяка махала.

    10:09 23.07.2026

  • 70 Зеления

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Луд с картечница":

    "Ракетите от Иран могат да минат над Армения ,Грузия и Черно Море и нито някой ще ги усети ,а още по малко може да ги спре ...."

    Това е абсолютно вярно и ми е много смешно как евроатлантик до евроатлантика непрекъснато обясняват че Турция и Гърция ще спрат ракетите, при положение че при този маршрут който си посочил няма никакво ПВО на НАТО, а ракетите могат да си променят курса в движение във въздуха

    10:09 23.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор
    Лап Пай У Йот бре хъесосс ,кво ми се правиш на разбирач !

    10:13 23.07.2026

  • 73 Ами те

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Алекс":

    "Възраждане" ще го вдигнат народа, ама ако народа е заспал ще трябва първо будители да минат да го събудят, щото от сладък сън на никой не му се става.

    10:14 23.07.2026

  • 74 Артилерист

    7 0 Отговор
    И сега от нас е иска да ръкопляскаме на тези "чудесни", все още, стари ссамолети-цистерни, които, поради това, че сме колония на САЩ, ни правят прифронтова държава във войната на американците срещу Иран. Трябва ясно да се каже, че което и да правителство на България, то не може да откаже нарежданията на САЩ, защото още 1990г ни беше казано, че сме победена страна в Студената война и трябва да слушаме. Отделно СДС прие подчинението и отказ от независим суверенитет на държавата като победа срещу комунистите, с което съвсем развърза ръцете на колониалните ни господари да ни работят както си искат. Впоследствие американците ни съдействаха да станем членове на НАТО и ЕС, за да няма мърдане на никъде без благоволението им. Атлантическата клика ни баламосва чрез подчинените си медии, че сме много свободни, но се оказа, че тези свободи се отнасят само до напускане на територията, от всеки който може да си го позволи, а останалите тук са "свободни" да вегитират на "изгодни" заеми (дългът ни вече е 6 пъти повече от този в края на Т. Живков). Само се моля иранците да не ударят американските бази в страната и самолетите им на нашите летища, както го правят с базите им в арабските държави...

    Коментиран от #80, #85

    10:15 23.07.2026

  • 75 Глас

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ми ми ми":

    МозАк, който и да управляваше все тая. Америка иска ли нещо го получава.

    10:16 23.07.2026

  • 76 ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ей Чи ки Джи и":

    Тихоо !Тихо бре гсссс раzzz.бриццан,атентата беше извършен от двама ливанци -араби ,единият от тях канадски гражданин !Компренде,бре тпппаа крраттуно,разлика между араби и перси правиш ли ?

    10:16 23.07.2026

  • 77 Радев е ПОЗОР !

    5 0 Отговор
    Кауна като типичен селски тарикат от аскЮФските села искаше да прехвърли отговорността за приемането на американските самолети в база Безмер върху парламента, но не му се получи. Гласувалите със "ЗА" са предимно от партията на Радев плюс малцината депутати на Пеевски, които по обясними причини гласуваха по команда от "намагнетизирания" си лидер. ПП, ДБ и ГЕРБ-СДС изобщо не участваха в гласуването. Сега цялата отговорност за приемането на американските самолети в Безмер е на Радев и за всички евентуални последствия от това отговорност носи лично Радев, както като изпълняващ длъжността премиер, така и като лидер на управляващата с пълно мнозинство партия.

    10:18 23.07.2026

  • 78 Един

    3 0 Отговор
    от тиа птеродактили побира над 90тона керосин, нашите "умници" са дали разрешение до началото на октомври
    за 8 парчета.....скоро може да има софийско варено, пържено де в собствен сос, в керосин де.......в Ирак , през март тая година един вече се трясна....

    10:18 23.07.2026

  • 79 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    Що се отнася до плагияторството на ника( псевдонима) и мене понякога ме възмущава,като някакъв започне да пише от мое име точно обратното на моя мироглед.По лош от простака е само агресивния простак.

    Коментиран от #82

    10:18 23.07.2026

  • 80 ФилоСоффа

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Артилерист":

    Ами що иранците да не ударят Безмер ,нали сме големи герои,солидарни и надъхани с евроатлантически блян и ентусиазъм?Дет се казва в добро и зло заедно ,понякога човек се учи по най трудния начин и в случая ще е така ,нали Нато ни брани и Европа ни храни ?

    10:21 23.07.2026

  • 81 А ти

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ей Чи ки Джи и":

    от израелците ли разбра, че иранците направиха атентата, щото те взеха всички материали и улики и водеха разследването, а нашите бяха само техен говорител.

    10:21 23.07.2026

  • 82 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Моряка":

    гемиджията .благодаря ти за откровенията ...хахах .

    Коментиран от #87

    10:22 23.07.2026

  • 83 Единствено

    2 0 Отговор
    Единствено кога ще се разкарат.

    10:25 23.07.2026

  • 84 Цената

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Почна се":

    Що,ти явно си се оплашил,а има и защо и заслужаваш да си на такава бензиностанция ия и от долу да те целят,негодяй....

    10:28 23.07.2026

  • 85 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Артилерист":

    Много точно,колега,само пропусна да отбележиш,че договора със САЩ от 2006 година е подписан от правителството на БСП с лидер Станишев и подпис от Калфин.И двамата уж социалисти,бивши комунисти от наши,много добри семейства,предани на Партията и народа.Толкова предани,че бащатата на Станишев беше един от тримата най предани,които свалиха Тодор Живков.И тримата,издигнати на върха лично от бай Тошо.

    10:29 23.07.2026

  • 86 Това

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "сънища копейкини":

    хвърля светлина и върху украинските жертви, които са поне няколко пъти повече т.е. около 5-6 млн., въпреки че "съотношението при размяна" - СПР е много, много повечего, ама пък то няма толкова хора в Украйна бе?

    10:31 23.07.2026

  • 87 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,радвам се,че си почитател на добрия хумор.А за Одеса ще почакаш още малко,скоро Сорокин ще смени добрия чичко Путин.

    10:32 23.07.2026

  • 88 Ще зареждат

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "въпросче":

    ама ще бъде по 6€ литро, щото много скъпо идва пътя от щатите до юропата.

    10:36 23.07.2026