„Летящи бензиностанции“: какво трябва да знаем за самолетите, които ще пристигнат на авиобаза „Безмер”

Повече от шест десетилетия един самолет е неизменна част от американската военна авиация. Boeing KC-135 Stratotanker е създаден с една основна задача – да зарежда други самолети с гориво във въздуха и така да увеличава многократно обсега и продължителността на мисиите им, предаде NOVA.

Именно такива машини ще бъдат разположени на авиобаза "Безмер" у нас в петък. Пристигането им предизвика бурни реакции както сред политиците, така и в обществото. Какво обаче представляват тези самолети, как функционират и как изглеждат отвътре?

Първият KC-135 излита през август 1956 г., а през 1957 г. самолетът вече официално е част от Военновъздушните сили на Съединените щати. Оттогава Stratotanker се превръща в основния въздушен танкер на американската авиация и участва в редица военни операции – от войната във Виетнам до конфликтите в Близкия изток.

Самолетът е разработен на базата на прототипа Boeing 367-80, който стои и в основата на пътническия Boeing 707. Въпреки визуалната прилика между двете машини, KC-135 има по-тесен фюзелаж и е по-къс. Той е първият реактивен самолет цистерна на американските ВВС и заменя по-стария KC-97 Stratofreighter.

Основната задача на KC-135 е въздушното зареждане с гориво. Благодарение на него изтребители, бомбардировачи и други военни самолети могат да останат във въздуха значително по-дълго и да изпълняват мисии на много по-големи разстояния. Самолетът може да поддържа във въздуха американски самолети от състава на Военновъздушните сили, Военноморските сили и Корпуса на морската пехота, както и летателни апарати на съюзнически държави.

KC-135 може да зарежда самолети чрез основната си система – т.нар. „летяща стрела“ (flying boom). В задната част на самолета се намира специално обучен член на екипажа – оператор на стрелата. Той управлява системата и прецизно я свързва с приемащия самолет по време на полет. Процесът изисква изключителна точност и координация. Операторът наблюдава самолета, който трябва да бъде зареден, и насочва стрелата към специалния отвор за зареждане. По този начин KC-135 се превръща в своеобразна „бензиностанция в небето“.

Самолетът може да използва и специален шланг с кошница, предназначен за летателни апарати, оборудвани със сонди за зареждане. При някои модификации на KC-135 са добавени и специални контейнери под крилата, които позволяват едновременното зареждане на два самолета. Независимо дали приемащият самолет е изтребител F-35, или стратегически бомбардировач B-2, KC-135 осигурява необходимото гориво, за да могат екипажите да продължат своите мисии.

Възможностите на Stratotanker се доказват особено ясно по време на войната във Виетнам. Въздушното зареждане позволява на изтребители като F-105 и F-4, както и на бомбардировачи B-52, да достигат цели на големи разстояния.

Без подкрепата на KC-135 много от тези самолети биха били принудени да прекратят мисиите си заради ограничените си запаси от гориво. Благодарение на въздушното зареждане изтребителите могат да останат в зоната на операциите с часове, вместо само за няколко минути.

KC-135 изпълнява важна роля и в последващи военни конфликти, включително операция „Пустинна буря“ при войната в Персийския залив между Ирак и обединените сили на 34 държави, водени от САЩ, както и в съвременни американски военни операции.

Самолетите от този тип могат да зареждат не само американски машини, но и летателни апарати на съюзнически държави. В определени ситуации екипажите на KC-135 са помагали и на повредени самолети да достигнат безопасно до място за кацане.

KC-135R Stratotanker е оборудван с четири турбовентилаторни двигателя, разположени под стреловидни крила с ъгъл от 35 градуса. Самолетът може да излита с максимална излетна маса до около 146 000 килограма. Максималният му запас от гориво за прехвърляне достига приблизително 90 700 килограма.

В зависимост от конфигурацията на резервоарите KC-135 може да превозва до около 37 600 килограма товари, както и до 37 пътници. Самолетът може да бъде използван и за медицинска евакуация, като на борда се добавя специализиран медицински екип. KC-135 развива скорост от приблизително 850 километра в час на височина около 9000 метра, а максималният му оперативен таван е около 15 200 метра.

Първоначалните версии на самолета са оборудвани с двигатели Pratt & Whitney J57. По-късно значителна част от самолетите са модернизирани с нови двигатели CFM International CFM56. Тази модернизация значително подобрява възможностите на самолета. Новите двигатели позволяват прехвърлянето на до 50% повече гориво при продължителни мисии, намаляват разхода на гориво с около 25% и понижават разходите за експлоатация.

Модернизираните самолети са обозначени като KC-135R или KC-135T. Те са и значително по-тихи от първоначалните KC-135A. През годините самолетът получава и редица подобрения в авиониката, комуникационните системи, навигацията, автопилота и системите за наблюдение. По този начин самолет, разработен през 50-те години на XX век, продължава да отговаря на съвременните изисквания.

Сред самолетите от семейството KC-135 е и KC-135E Stratotanker, носещ името „Never Forget“. Този летателен апарат служи в Националната въздушна гвардия на Юта в Солт Лейк Сити от 1978 г. Той допринася за изпълнението на мисията на Националната гвардия да увеличава глобалния обсег на американските военни сили чрез въздушно зареждане.

„Never Forget“ е изведен от експлоатация през 2009 г. На 21 май същата година самолетът извършва последния си полет до военновъздушната база „Хил“. След това е изтеглен от пистата и преместен в музея на авиацията „Хил“, където остава като свидетелство за повече от половин век служба на Stratotanker.

KC-135 е един от малкото военни самолети в света, които продължават да служат на първоначалния си оператор повече от 60 години. Въпреки възрастта на конструкцията, редица самолети от типа продължават да бъдат модернизирани. Американските ВВС постепенно ги заменят с новия Boeing KC-46 Pegasus, но преходът се извършва поетапно заради огромния размер на флота.

KC-135 остава в експлоатация благодарение на модернизациите, надеждността на конструкцията и ключовата роля, която изпълнява. Неговата задача е проста, но жизненоважна – да гарантира, че самолетите, които изпълняват бойни и стратегически мисии, няма да останат без гориво. Точно тази способност превръща Stratotanker в един от най-важните елементи на американската въздушна мощ.

Повече от шест десетилетия след първия си полет KC-135 продължава да бъде „летящата бензиностанция“ на американските ВВС – самолет, който рядко попада в центъра на вниманието, но без който много от най-сложните въздушни операции на Съединените щати и техните съюзници биха били невъзможни.