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Министър Иван Шишков: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва

Министър Иван Шишков: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва

22 Юли, 2026 13:12 1 275 15

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Правителството прие решение, с което отнема сградата на улица „Врабча” 23 от ДПС и я връща за ползване от Националната агенция за приходите. За освобождаването на имота е даден 10-дневен срок

Министър Иван Шишков: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството прие решение, с което отнема сградата на улица „Врабча” 23 от ДПС и я връща за ползване от Националната агенция за приходите. За освобождаването на имота е даден 10-дневен срок. Работещата администрация и работещата държава би трябвало да бъдат по-силни от политическите задкулисия. Това каза регионалният министър Иван Шишков на брифинг след заседанието на Министерския съвет днес, цитиран от Нова телевизия.
По думите му имотът се прехвърля на НАП, тъй като трябва да се създадат условия, за да може държавата да има допълнителни приходи. „На една национална агенция трябва да се осигуряват условия за работа, а не да се вършат нелогични неща”, посочи Шишков. Той определи дадения 10-дневен срок за изнасяне като напълно нормален, припомняйки, че предишната администрация е била изпразнена за два дни.
Освен ДПС, промени предстоят и за друга политическа сила. „БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, която ползва. След това ще преценим за какво тя може да бъде използвана по-пълноценно”, каза още регионалният министър.

Той категорично отрече действията на кабинета да са форма на реваншизъм. „Най-лошото нещо в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче е всички лоши практики да бъдат променени. Държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление”, заяви Иван Шишков. И припомни, че „Прогресивна България” все още няма своя централа.

Той каза още, че към момента не се предвиждат масови проверки на всички партийни централи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 НАИСТИНА ТРЯА ДА ВЛЕЗНАТ

    5 5 Отговор
    БЕЗСРАШНИТЕ АФГАНИСТАНЦИ ТУКА И ДА ИЗМЕТАТ УС ВОЙСКИТЕ И УС ПОДЛОГИТЕ. САААМО АВГАНИСТАЦИ И ВИЕТНАМЦИ СА ОБРЪЩАЛИ В ДИВ БЯГ ГОВЕДАРЦИТЕ...

    13:16 22.07.2026

  • 2 Само Полиция !

    6 7 Отговор
    И Данъчни !

    Бъво !

    Да видим !

    Дали Ще Има !

    Какво Да Събират !

    13:18 22.07.2026

  • 3 хехе

    17 3 Отговор
    Чичо Румен наказва и започна с централата на прасето не е лошо да измете и тиквите от малкото НДК колкото до БСП да одят на Бузлуджа където си провеждат съборите.

    13:19 22.07.2026

  • 4 СВО 1 609 дни РЕЗИЛ

    16 2 Отговор
    След като БСП трябва да напусне сградата, какво става със зала 12 на НДК.
    Кой я стопанисва в момента и плаща разходите за нея.

    13:23 22.07.2026

  • 5 ДПС не е приоритет

    4 7 Отговор
    на никое управление. Ако НАП не беше "вашето НАП" и то нямаше да е приоритет на вашето управление, шишко муньов. От студио в студио зяеше за "баба Алино". Какво стана, че се спихна? И тия балъци, които ви дадоха властта също не са ваш приоритет. Много важно кой в коя сграда ще се кълчи, това няма да ги храни и да им плаща сметките. Оставка мошеници!

    13:26 22.07.2026

  • 6 сигурно

    10 0 Отговор
    При БСП няма реваншизам ,защото няма как да запълнят всички стаи с по двама човека поне !!

    13:30 22.07.2026

  • 7 Оня с коня

    11 0 Отговор
    да го видим сега наивника Зарков какво ще приказва след пламенните си слова че БСП била естествен съюзник на Радев!И да каже той :Ще агитира ли все още електората си да гласува за Йотова?

    13:31 22.07.2026

  • 8 Перо

    11 2 Отговор
    Правилно решение!

    13:32 22.07.2026

  • 9 Последно БСП или ДПС

    4 3 Отговор
    На пък ако мога да разбера за какво говорят тия хора. Две напред едно назад Експрес танго.

    13:32 22.07.2026

  • 10 Рогач

    8 1 Отговор
    На тия една каравана и стига!

    13:35 22.07.2026

  • 11 Минчо

    2 6 Отговор
    Сградата на Врабча е на НАП и седи празна 10 години . Тя е в мизерно състояние и не знам какво ще я прави Шишков тази сграда . Но защо да не продължава да се руши ,комунистите това си могат от край време . Ако глупостта имаше криле , Шишков никога нямаше да кацне !

    Коментиран от #12

    13:39 22.07.2026

  • 12 Ку-ку

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Минчо":

    Ще я "приватизира" някой от тези, които плати предизборната кампания на Мунчо и компания....да не си мислите, че е без пари тази изборна "победа" и че всички, които "гласуваха" за прогресивните са техни привърженици... 🤣

    13:46 22.07.2026

  • 13 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ГОНЕТЕ ГИ ДО ДУПКА 🪏🪏🪏!СЛЕД ТОВА И ВИЕ

    13:48 22.07.2026

  • 14 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Всички партии на статуквото си мислеха,че ще ползват помещенията до живот.

    13:50 22.07.2026

  • 15 Пловдив

    1 0 Отговор
    Отлична новина!

    13:51 22.07.2026

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