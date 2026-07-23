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Volkswagen представя иновативен електрически велосипед

Volkswagen представя иновативен електрически велосипед

23 Юли, 2026 12:30 862 6

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  • велосипед

Германският гигант обедини сили с компанията n+, за да внедри асистенти за сигурност, радари и разширена реалност в градската двуколесна мобилност

Volkswagen представя иновативен електрически велосипед - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският автомобилен производител Volkswagen прави решителна крачка към разширяване на портфолиото си за градска мобилност с нов висок клас електрически велосипед, разработен в тясно партньорство със специализираната компания n+. За разлика от масовите предложения на пазара, които наблягат основно върху капацитета на батерията и максималната мощност, новият модел пренася усъвършенстваните асистенти за безопасност от леките автомобили директно върху две колела. Продажбите се очаква да започнат скоро, а началната цена на флагманския модел е закована на 3 999 долара.

Централно място в технологичния арсенал заема системата Smart View, която комбинира камера за задно виждане с висока резолюция и радарни сензори за следене на трафика. Изображението се предава в реално време върху дигиталния дисплей, интегриран директно в кормилото. По този начин колоездачът разполага с пълен поглед върху случващото се зад гърба му, без да се налага да извърта глава и да губи фокус от пътя пред себе си, докато радарът активно предупреждава за приближаващи превозни средства в сляпата зона.

Volkswagen представя иновативен електрически велосипед

Инженерите са обърнали специално внимание и на пасивната и активната светлинна сигнализация. Рамката разполага с пълноразмерни LED ленти, които не само подобряват значително видимостта през тъмната част от денонощието, но и реагират динамично на действията на водача. Светлините упражняват функцията на спирачни стопове при намаляване на скоростта и мигачи при промяна на посоката, пренасяйки добре познатите светлинни сигнали от автомобилния трафик към велосипедните алеи.

Иновациите продължават с възможността за пълна интеграция със смарт аксесоари от следващо поколение. Велосипедът може да бъде синхронизиран със специални умни очила, функциониращи като прожекционен дисплей (head-up display), показващ навигационни указания и предупредителни знаци директно в зрителното поле. Допълнително предлаганата смарт каска се свързва с велосипеда за дублиране на светлинните сигнали и е оборудвана с датчик за инциденти, способен да изпрати аварийно съобщение при евентуално падане.

За задвижването отговаря доказан електрически мотор от Yamaha с мощност от 0,25 kW (около 0,34 конски сили), който осигурява плавно подпомагане и електронно ограничена максимална скорост от 25 км/ч съгласно европейските стандарти за безопасност. Съчетанието между автомобилно инженерно мислене, надеждно задвижване и модерни мрежови технологии превръща новия модел на Volkswagen в интересен поглед към бъдещето на безопасната градска микромобилност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 да, ама

    11 0 Отговор
    и това няма да им се окаже успешно, те продаваеми коли не могат да правят вече, тръгнали колелета...

    12:51 23.07.2026

  • 2 Доналд Дък, патарок

    8 0 Отговор
    Очакваме скоро да представят електрическа самобръсначка!!!

    13:04 23.07.2026

  • 3 Щтрак-Цимерман

    4 0 Отговор
    Закривай!

    13:13 23.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ццц

    6 0 Отговор
    И колко бройки ще продадат при тази цена?......Цирк......Реклама и пропаганда на зелената шарлатания, нищо повече.

    13:16 23.07.2026

  • 6 Частна Република България

    3 0 Отговор
    Направо да почват да произвеждат коли втора употреба за България. Другите пазари ги изгубиха.

    13:28 23.07.2026