Американски епископи: Смъртните случаи сред имигрантите не трябва да се нормализират

Двама висши американски католически епископи призоваха за отчетност и прозрачност при прилагането на имиграционното законодателство, след серия от смъртни случаи по време на операции на ICE в цялата страна, които повдигнаха спешни въпроси относно употребата на смъртоносна сила, предаде Aleteia.org.

Епископ Даниел Гарсия, председател на Подкомисията за насърчаване на расовата справедливост и помирение към Конференцията на католическите епископи на САЩ, и епископ Брендън Кейхил, председател на Комисията по миграция, публикуваха изявление на 20 юли, в което се казва, че „действия, които омаловажават или пренебрегват достойнството на което и да е лице или група хора, никога не трябва да се нормализират в нашето общество“.

Изявлението идва, след като най-малко девет души загинаха по време на операции по прилагане на имиграционното законодателство, откакто настоящата администрация въведе новата стратегия. Последният случай е 26-годишен колумбиец, застрелян и убит от агент на ICE в Бидефорд, Мейн, на 13 юли. Стрелбата стана по-малко от седмица след като Лоренцо Салгадо Араухо, мексикански гражданин, чието семейство заяви, че работи за получаване на легален статут, беше смъртоносно прострелян от имиграционен агент в Хюстън, Тексас , на 7 юли.

Семейството му съобщи, че е бил на път за строителна работа. Федералните власти заявиха, че се е опитал да блъсне с автомобила си агент. Версията на правителството е многократно оспорвана от свидетели, роднини и в някои случаи от видео доказателства.

Епископите призоваха за „легитимната роля на гражданските власти да прилагат закона по хуманен начин и при зачитане на основните човешки права, включително правото на живот и справедлив процес“, като същевременно настояваха, че „властта на държавата трябва винаги да се упражнява в рамките на моралния закон“.

Епископите призоваха за „смислени реформи“ в имиграционната система и поискаха молитви за убитите, за техните семейства и „за край на дехуманизиращата реторика, расовите предразсъдъци и насилието“.