Какво се случва с Уди Алън: Нови филми, Мадрид и отказ от пенсия на 90 години

Легендарният с филмите и неврозите си режисьор Уди Алън няма никакво намерение да се оттегля от киното, въпреки че наближава преклонната 90-годишна възраст. Към днешна дата, юли 2026 г., кинотворецът отново изненадва Холивуд и световната културна общественост с мащабни творчески планове в Европа, доказвайки, че възрастта е просто цифра, когато става въпрос за гениални сценарии.

Макар през последните години Алън неколкократно да загатваше в интервюта пред издания като The Guardian, че „романтиката в правенето на кино е изчезнала“ заради стрийминг платформите, неговите действия говорят друго. Уди Алън официално подготвя следващия си голям филмов проект, който ще го върне на любимия му европейски терен.

Мадрид – новата муза на Уди Алън

Голямата актуална новина около режисьора е свързана с официалното одобрение на субсидия от регионалното правителство на Мадрид в размер на 1.5 милиона евро за заснемането на новата му филмова продукция. Проектът в момента се развива под работното заглавие WASP 2026 (Woody Allen Summer Project 2026). Сделката обаче идва с много строго и любопитно условие – град Мадрид задължително трябва да присъства в официалното заглавие на лентата, а ключови сцени трябва да покажат разпознаваеми емблематични локации в испанската столица. Информацията беше потвърдена и детайлно разписана от авторитетната филмова платформа IMDB.

Това не е първият път, в който Испания финансира Алън – подобна стратегия беше използвана и за хита му „Вики, Кристина, Барселона“ през 2008 г., който донесе огромен туристически и рекламен бум за страната. Новият филм се планира като ансамблова романтична комедия, в която Мадрид няма да бъде просто декор, а истински главен герой, съобщава Euronews.

Кой ще участва? Слухове за испанския кастинг

Испанските медии вече кипят от спекулации относно актьорите, които ще наследят роли, подобни на тези на Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. Според филмови блогове в Мадрид, Алън вече е провел предварителни разговори с изгряващи и утвърдени испански звезди.

Сред най-спряганите имена са Арон Пипер (известен от хита Elite) и харизматичната Урсула Корберо (La Casa de Papel), които биха донесли перфектната комбинация от младежка енергия и международен интерес. Говори се, че за ключова зряла роля Алън иска да привлече ветерана Антонио Бандерас, с когото вече работи в миналото, за да придаде на лентата класически испански дух.

Деликатното семейно положение: Вечната опора на Сун-И

Зад всеки голям творец стои силна лична история, а при Уди Алън тя остава една от най-коментираните в историята на поп културата. Въпреки десетилетията медиен натиск и скандали, бракът му със Сун-И Превин продължава да бъде неговата най-голяма емоционална котва. Двамата са женени от близо 30 години (от 1997 г.) и според близки до семейството, Сун-И е човекът, който изцяло управлява ежедневието му, грижи се за здравето му и го изолира от токсичния холивудски шум.

Отношенията с осиновената му дъщеря Дилън Фароу и сина му Ронан Фароу обаче остават напълно замразени и деликатни, без изглед за помирение. Алън категорично отказва да коментира темата в последните си изяви, заявявайки, че е казал всичко в автобиографията си Apropos of Nothing. За сметка на това, двете осиновени дъщери на Уди и Сун-И – Беше и Манзи, вече пораснали жени, често го придружават по време на пътуванията му в Европа, осигурявайки му топла семейна среда далеч от американските съдилища и обществено недоволство.

Топ 5 странности в ежедневието на Уди Алън

Режисьорът винаги е бил известен със своите фобии и специфични навици, които не са се променили и на 89-годишна възраст:

Анти-технологичен бунт: Той все още пише сценариите си на немска пишеща машина Olympia SM3 от 50-те години.

Ръчна редакция: Вместо бутона "Copy-Paste", Алън буквално изрязва хартиени ленти с ножица и ги лепи с лепило.

Пълна дигитална изолация: Няма компютър, таблет или смартфон, което го предпазва от негативните коментари в мрежата.

Тунелна фобия: Изпитва панически страх от тунели и преминаване през затворени пространства по време на път.

Хипохондрия на макс: Измерва температурата си на всеки два часа и избягва да докосва повърхности на обществени места.

Куриози от публичните изяви: „Не искам да умирам на сцената“

Последните публични появи на Уди Алън по европейските фестивали и пресконференции показаха, че неговият прословут черен хумор е все така остър. По време на представянето на филма си „Чист късмет“ (Coup de Chance), запитан от журналисти на Variety за мислите му относно смъртта и напредналата му възраст, Алън отвърна в свой стил: „Нямам нищо против да умра, просто не искам да бъда там, когато това се случи. И не, нямам романтичната илюзия да умра на снимачната площадка. Предпочитам да си отида в леглото, гледайки мач на Ню Йорк Никс“.

Напредналата възраст и здравето на режисьора

На 89-годишна възраст Уди Алън демонстрира завидни за годините си жизненост и работоспособност. Въпреки че физически вече избягва тежките и дълги снимачни графици в САЩ, европейските филмови среди продължават да го приемат с отворени обятия. Близки до обкръжението му споделят, че неговото „пенсиониране“ по-скоро би изглеждало като това на Хаяо Миядзаки – постоянно обявявано и никога неслучващо се.

След успеха на 50-ия си френскоезичен филм, Уди Алън доказа, че все още владее тънкостите на съспенса и добрия диалог. Дали проектът в Мадрид ще бъде неговата лебедова песен, или просто поредната глава от една вечна филмография – предстои да разберем до края на годината, когато се очаква да стартират и същинските снимки на терен.