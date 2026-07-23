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Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток показват, че страната е запазила способността си за прецизни удари

Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток показват, че страната е запазила способността си за прецизни удари

23 Юли, 2026 11:20 1 086 29

  • иран-
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  • ормузки проток-
  • доналд тръмп

Американците, включително поддръжниците на републиканците, са все по-критично настроени към войната в Иран

Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток показват, че страната е запазила способността си за прецизни удари - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Близкия изток и днес е сред водещите теми в американски и британски издания, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че за всеки кораб, който Ислямската република атакува в Ормузкия проток, американските сили ще взривят мост или електроцентрала в страната, пише британският в. „Телеграф“.

Тръмп отправи тази заплаха дни след като американските сили унищожиха най-малко пет моста около Бандар Абас – пристанищен град, който е от жизненоважно значение за търговията и продоволственото снабдяване на Иран, отбелязва изданието. Заплахите за удари по мостове, използвани за цивилни цели, отново повдигат въпроси дали това не биха били военни престъпления, посочва вестникът.

Въпреки опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток със сила Иран продължава да блокира морския маршрут и се зарече да разшири обхвата на войната до Червено море, както и да парализира глобалните доставки на петрол, ако САЩ продължат с атаките си, пише „Телеграф“.

Много от предложените от Тръмп решения на конфликта изглежда са измислени на момента, пише вестник „Гардиън“.

Неотдавна той например предложи САЩ да налагат такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток, въпреки че европейските лидери и дори Марко Рубио, неговият държавен секретар, преди това бяха предупредили, че това би било несъвместимо с международното право, посочва изданието. Самият факт, че САЩ и Иран дори повдигат въпроса за въвеждането на такси за преминаване, е признак за умишленото пренебрегване на международното право, което се превърна в определяща черта на този конфликт, коментира вестникът.

Редица експерти сега се опасяват, че други морски маршрути също биха могли да бъдат милитаризирани, тъй като страните покрай бреговете им виждат как Иран използва Ормузкия проток, за да оказва натиск, отбелязва „Гардиън“.

САЩ

Обявената от йеменските хуси морска блокада на Саудитска Арабия породи опасения, че разширяващата се война с Иран може да утежни икономическите сътресения, причинени от продължаващите смущения на доставките на петрол, пише в. „Вашингтон Пост“. Ударите на администрацията на Тръмп в Иран не успяват да отслабят хватката на Техеран върху Ормузкия проток, а блокадата на Червено море рискува да затвори още един ключов транспортен маршрут, отбелязва вестникът.

Около 10% от световните доставки на петрол са спрени поради смущенията на транспорта в Ормузкия проток, откакто САЩ и Израел започнаха войната преди пет месеца, посочва изданието. Ако блокадата на хусите се окаже успешна, тя би могла да намали световните доставки с още около 7%, отбелязва американският вестник.

Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток през последните две седмици показват, че страната е запазила способността си да прецизно да нанася щети въпреки многократните твърдения на администрацията на Тръмп, че военните способности на Иран са били ограничени или унищожени, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

Междувременно Тръмп снощи присъства на погребението на четирима млади войници от армията, загинали неотдавна в Близкия изток, като предварително заяви пред репортерите, че всеки един от загиналите е подкрепял смъртоносната война, която той води срещу Иран, посочва изданието.

Президентът не посочи откъде знае мнението на загиналите войници, но американците, включително поддръжниците на републиканците, са все по-критично настроени към войната в Иран, а убийствата на американски военнослужещи бяха мрачно и широко отразявано в медиите напомняне, че президентът не е успял да сложи край на война, за която беше обещал, че ще бъде само „малка екскурзия“, коментира „Ню Йорк Таймс“.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 21 Отговор
    аре ,,умни,, русофили , дет гласувахте за Радев-изкажете си мнението

    Коментиран от #2

    11:21 23.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 15 Отговор
    Убитите американци са броят на пръстите на ръцете.
    За убитите аятоласи само Господ знае

    Коментиран от #6

    11:24 23.07.2026

  • 4 Динго

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нерде Ямбол, нерде Стамбул!!!!

    11:27 23.07.2026

  • 5 А, сериозно!!!😲

    21 2 Отговор
    Пък ние си мислихме, че ще се предадат веднага, за кефа на БайДончо! Виж ти, запазили били потенциала !!! Е нека хората от Безмер да са наясно!🤔

    11:27 23.07.2026

  • 6 Много голям смях!

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Убитите американци напролет бяха 500! Сега колко ли са станали?😅

    Коментиран от #11

    11:29 23.07.2026

  • 7 Иран сила

    16 2 Отговор
    С р АЩ 9 часа бомбардират и после пускат клипче с две ударени лодки и един пикап. В същото време Иран разбомбват летища, НПЗ, казарми, складове и обезсолителни инсталации

    Коментиран от #20

    11:29 23.07.2026

  • 8 Автогол

    18 2 Отговор
    Краварите май ще изчистят света от своите 800 бази пръснати по света настъпвайки мотиката в Иран.

    11:29 23.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    4 3 Отговор
    Разочарован съм от събратята педофили от ппдб! Излязоха и те копейки, не обичат САЩ!

    11:32 23.07.2026

  • 10 реалистъ

    1 12 Отговор
    Вятър показват. Удрят по 15 пъти една и съща база. Защо? Ако са толкова ефективни, още при първия удар там няма да остане нищо.

    Коментиран от #19

    11:33 23.07.2026

  • 11 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Много голям смях!":

    Общият брой на загиналите американски военнослужещи в продължаващия военен конфликт с Иран е достигнал 17 души. Конфликтът ескалира рязко през последните месеци, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за примирие е прекратено.

    11:35 23.07.2026

  • 12 хихи

    0 0 Отговор
    Кел Сюрприз!

    11:35 23.07.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор
    Бомбя Путин
    Бомбя Моджтабата.
    Иран го сринах
    И никой не мой мъ спре

    11:37 23.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Каквото почукало

    6 0 Отговор
    Това се и обадило. Сащ започнаха първи.

    11:39 23.07.2026

  • 16 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Към днешна дата прогнозата е такава -американците ще постигнат някаква форма на победа срещу Иран /която може да не е особено красива /но републиканците благодарение на политиката на Тръмп ще загубят и двете камари на Конгреса след изборите през ноември!?

    Коментиран от #18

    11:40 23.07.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 5 Отговор
    Путин ми е клиент
    Моджтабата ми е клиент
    Куба е кандидат клиент

    11:41 23.07.2026

  • 18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "не може да бъде":

    В политиката нема...ЩЕ
    Има тук и сега

    Коментиран от #22

    11:42 23.07.2026

  • 19 матю хари

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "реалистъ":

    През ден чета, че ударили американската база в Кувейт. Обаче тая база още си стои, даже персонала е там. Какво удрят не е много ясно - може би гаражите около американската база. Нали и Путин с два Орешника разруши три гаража в Киев.

    11:44 23.07.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Иран сила":

    И ТОВА КЪДЕ ГО ПРОЖЕКТИРАХА..МУСТАФА..🗣
    В МАГАЗИНЧЕ ЗА НАРГИЛЕ
    ДО ПАЗАРА КИРКОВ😀

    Коментиран от #24

    11:46 23.07.2026

  • 21 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Разправят,че Иран може да нанася точни удари но не вярвам докато не видя как бият по американската база в Безмер и покажат горящи самолети..Всичко останало са хвалби.

    Коментиран от #25, #27

    11:46 23.07.2026

  • 22 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Това е вярно няма ЩЕ но главната грижа на Тръмп е да не загуби изборите през ноември!?Загубата на едната камара ще означава загубата на всички предимства на РП с които тя разполага в момента а загубата на двете камари ще означава че животът на Тръмп ще стане много труден ...нещо повече демократите ще го ликвидират политически и ще му вгорчат живота до безкрайност!?

    11:52 23.07.2026

  • 23 ?????

    7 1 Отговор
    Ъхъ.
    Чета и слушам разни наши експерти че Иран нямал право да затваря Ормузкия пролив.
    А да припомням ли че до 28.02.2026 г. всички кораби си плаваха преспокойно през Ормузкия пролив.
    И кво стана на 28.02.2026 г.?
    Така че експертите да си наврат експертизите някъде по-надълбоко.

    12:00 23.07.2026

  • 24 На майка ти у тутката

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "НИЩО МУ НЯМА":

    го прожектираха, ама аз гледах отвън, че беше голяма навалица

    12:06 23.07.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    АМИ НАЛИ СИ ЗКПЧ
    ОДИ В АМБАСАДАТА НА МОЛЛИТЕ
    И ПРЕДАЙ КОРДИНАТИТЕ
    НА АВИОНИТЕ ОТ АМЕРИКАНИЯ☝

    12:08 23.07.2026

  • 26 ха-ха

    0 1 Отговор
    нищо не е запазила страната, ами просто за "прецизните удари", иранците ползват руските сателити и навигация. Интересното е докога бакалинът ще си затваря очите, след като знае причината за бомбардировките над центрове на ЦРУ.

    Коментиран от #29

    12:11 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ТР ЪМ ПА НА РЕ - КОЙ "ПЛАТИ " ЗА УБИТИТЕ В ИРАК И АВГАН ??????????

    12:18 23.07.2026

  • 29 Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "ха-ха":

    Си има свои сателити... И китайска навигация

    12:23 23.07.2026

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