Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток показват, че страната е запазила способността си за прецизни удари

Войната в Близкия изток и днес е сред водещите теми в американски и британски издания, предаде БТА.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че за всеки кораб, който Ислямската република атакува в Ормузкия проток, американските сили ще взривят мост или електроцентрала в страната, пише британският в. „Телеграф“.

Тръмп отправи тази заплаха дни след като американските сили унищожиха най-малко пет моста около Бандар Абас – пристанищен град, който е от жизненоважно значение за търговията и продоволственото снабдяване на Иран, отбелязва изданието. Заплахите за удари по мостове, използвани за цивилни цели, отново повдигат въпроси дали това не биха били военни престъпления, посочва вестникът.

Въпреки опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток със сила Иран продължава да блокира морския маршрут и се зарече да разшири обхвата на войната до Червено море, както и да парализира глобалните доставки на петрол, ако САЩ продължат с атаките си, пише „Телеграф“.

Много от предложените от Тръмп решения на конфликта изглежда са измислени на момента, пише вестник „Гардиън“.

Неотдавна той например предложи САЩ да налагат такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток, въпреки че европейските лидери и дори Марко Рубио, неговият държавен секретар, преди това бяха предупредили, че това би било несъвместимо с международното право, посочва изданието. Самият факт, че САЩ и Иран дори повдигат въпроса за въвеждането на такси за преминаване, е признак за умишленото пренебрегване на международното право, което се превърна в определяща черта на този конфликт, коментира вестникът.

Редица експерти сега се опасяват, че други морски маршрути също биха могли да бъдат милитаризирани, тъй като страните покрай бреговете им виждат как Иран използва Ормузкия проток, за да оказва натиск, отбелязва „Гардиън“.

САЩ

Обявената от йеменските хуси морска блокада на Саудитска Арабия породи опасения, че разширяващата се война с Иран може да утежни икономическите сътресения, причинени от продължаващите смущения на доставките на петрол, пише в. „Вашингтон Пост“. Ударите на администрацията на Тръмп в Иран не успяват да отслабят хватката на Техеран върху Ормузкия проток, а блокадата на Червено море рискува да затвори още един ключов транспортен маршрут, отбелязва вестникът.

Около 10% от световните доставки на петрол са спрени поради смущенията на транспорта в Ормузкия проток, откакто САЩ и Израел започнаха войната преди пет месеца, посочва изданието. Ако блокадата на хусите се окаже успешна, тя би могла да намали световните доставки с още около 7%, отбелязва американският вестник.

Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток през последните две седмици показват, че страната е запазила способността си да прецизно да нанася щети въпреки многократните твърдения на администрацията на Тръмп, че военните способности на Иран са били ограничени или унищожени, пише в. „Ню Йорк Таймс“.

Междувременно Тръмп снощи присъства на погребението на четирима млади войници от армията, загинали неотдавна в Близкия изток, като предварително заяви пред репортерите, че всеки един от загиналите е подкрепял смъртоносната война, която той води срещу Иран, посочва изданието.

Президентът не посочи откъде знае мнението на загиналите войници, но американците, включително поддръжниците на републиканците, са все по-критично настроени към войната в Иран, а убийствата на американски военнослужещи бяха мрачно и широко отразявано в медиите напомняне, че президентът не е успял да сложи край на война, за която беше обещал, че ще бъде само „малка екскурзия“, коментира „Ню Йорк Таймс“.