Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток показват, че страната е запазила способността си за прецизни удари

Войната в Близкия изток и днес е сред водещите теми в американски и британски издания, предаде БТА.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран, че за всеки кораб, който Ислямската република атакува в Ормузкия проток, американските сили ще взривят мост или електроцентрала в страната, пише британският в. „Телеграф“.
Тръмп отправи тази заплаха дни след като американските сили унищожиха най-малко пет моста около Бандар Абас – пристанищен град, който е от жизненоважно значение за търговията и продоволственото снабдяване на Иран, отбелязва изданието. Заплахите за удари по мостове, използвани за цивилни цели, отново повдигат въпроси дали това не биха били военни престъпления, посочва вестникът.
Въпреки опитите на САЩ да отворят Ормузкия проток със сила Иран продължава да блокира морския маршрут и се зарече да разшири обхвата на войната до Червено море, както и да парализира глобалните доставки на петрол, ако САЩ продължат с атаките си, пише „Телеграф“.
Много от предложените от Тръмп решения на конфликта изглежда са измислени на момента, пише вестник „Гардиън“.
Неотдавна той например предложи САЩ да налагат такси на корабите за безопасно преминаване през Ормузкия проток, въпреки че европейските лидери и дори Марко Рубио, неговият държавен секретар, преди това бяха предупредили, че това би било несъвместимо с международното право, посочва изданието. Самият факт, че САЩ и Иран дори повдигат въпроса за въвеждането на такси за преминаване, е признак за умишленото пренебрегване на международното право, което се превърна в определяща черта на този конфликт, коментира вестникът.
Редица експерти сега се опасяват, че други морски маршрути също биха могли да бъдат милитаризирани, тъй като страните покрай бреговете им виждат как Иран използва Ормузкия проток, за да оказва натиск, отбелязва „Гардиън“.
САЩ
Обявената от йеменските хуси морска блокада на Саудитска Арабия породи опасения, че разширяващата се война с Иран може да утежни икономическите сътресения, причинени от продължаващите смущения на доставките на петрол, пише в. „Вашингтон Пост“. Ударите на администрацията на Тръмп в Иран не успяват да отслабят хватката на Техеран върху Ормузкия проток, а блокадата на Червено море рискува да затвори още един ключов транспортен маршрут, отбелязва вестникът.
Около 10% от световните доставки на петрол са спрени поради смущенията на транспорта в Ормузкия проток, откакто САЩ и Израел започнаха войната преди пет месеца, посочва изданието. Ако блокадата на хусите се окаже успешна, тя би могла да намали световните доставки с още около 7%, отбелязва американският вестник.
Иранските атаки срещу американски обекти в Близкия изток през последните две седмици показват, че страната е запазила способността си да прецизно да нанася щети въпреки многократните твърдения на администрацията на Тръмп, че военните способности на Иран са били ограничени или унищожени, пише в. „Ню Йорк Таймс“.
Междувременно Тръмп снощи присъства на погребението на четирима млади войници от армията, загинали неотдавна в Близкия изток, като предварително заяви пред репортерите, че всеки един от загиналите е подкрепял смъртоносната война, която той води срещу Иран, посочва изданието.
Президентът не посочи откъде знае мнението на загиналите войници, но американците, включително поддръжниците на републиканците, са все по-критично настроени към войната в Иран, а убийствата на американски военнослужещи бяха мрачно и широко отразявано в медиите напомняне, че президентът не е успял да сложи край на война, за която беше обещал, че ще бъде само „малка екскурзия“, коментира „Ню Йорк Таймс“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #2
11:21 23.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ГОЛЕМ СМЕХ
За убитите аятоласи само Господ знае
Коментиран от #6
11:24 23.07.2026
4 Динго
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нерде Ямбол, нерде Стамбул!!!!
11:27 23.07.2026
5 А, сериозно!!!😲
11:27 23.07.2026
6 Много голям смях!
До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Убитите американци напролет бяха 500! Сега колко ли са станали?😅
Коментиран от #11
11:29 23.07.2026
7 Иран сила
Коментиран от #20
11:29 23.07.2026
8 Автогол
11:29 23.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К.😺
11:32 23.07.2026
10 реалистъ
Коментиран от #19
11:33 23.07.2026
11 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #6 от "Много голям смях!":Общият брой на загиналите американски военнослужещи в продължаващия военен конфликт с Иран е достигнал 17 души. Конфликтът ескалира рязко през последните месеци, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за примирие е прекратено.
11:35 23.07.2026
12 хихи
11:35 23.07.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя Моджтабата.
Иран го сринах
И никой не мой мъ спре
11:37 23.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Каквото почукало
11:39 23.07.2026
16 не може да бъде
Коментиран от #18
11:40 23.07.2026
17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Моджтабата ми е клиент
Куба е кандидат клиент
11:41 23.07.2026
18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #16 от "не може да бъде":В политиката нема...ЩЕ
Има тук и сега
Коментиран от #22
11:42 23.07.2026
19 матю хари
До коментар #10 от "реалистъ":През ден чета, че ударили американската база в Кувейт. Обаче тая база още си стои, даже персонала е там. Какво удрят не е много ясно - може би гаражите около американската база. Нали и Путин с два Орешника разруши три гаража в Киев.
11:44 23.07.2026
20 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #7 от "Иран сила":И ТОВА КЪДЕ ГО ПРОЖЕКТИРАХА..МУСТАФА..🗣
В МАГАЗИНЧЕ ЗА НАРГИЛЕ
ДО ПАЗАРА КИРКОВ😀
Коментиран от #24
11:46 23.07.2026
21 Сатана Z
Коментиран от #25, #27
11:46 23.07.2026
22 не може да бъде
До коментар #18 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Това е вярно няма ЩЕ но главната грижа на Тръмп е да не загуби изборите през ноември!?Загубата на едната камара ще означава загубата на всички предимства на РП с които тя разполага в момента а загубата на двете камари ще означава че животът на Тръмп ще стане много труден ...нещо повече демократите ще го ликвидират политически и ще му вгорчат живота до безкрайност!?
11:52 23.07.2026
23 ?????
Чета и слушам разни наши експерти че Иран нямал право да затваря Ормузкия пролив.
А да припомням ли че до 28.02.2026 г. всички кораби си плаваха преспокойно през Ормузкия пролив.
И кво стана на 28.02.2026 г.?
Така че експертите да си наврат експертизите някъде по-надълбоко.
12:00 23.07.2026
24 На майка ти у тутката
До коментар #20 от "НИЩО МУ НЯМА":го прожектираха, ама аз гледах отвън, че беше голяма навалица
12:06 23.07.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #21 от "Сатана Z":АМИ НАЛИ СИ ЗКПЧ
ОДИ В АМБАСАДАТА НА МОЛЛИТЕ
И ПРЕДАЙ КОРДИНАТИТЕ
НА АВИОНИТЕ ОТ АМЕРИКАНИЯ☝
12:08 23.07.2026
26 ха-ха
Коментиран от #29
12:11 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ПЕНКО
12:18 23.07.2026
29 Иран
До коментар #26 от "ха-ха":Си има свои сателити... И китайска навигация
12:23 23.07.2026