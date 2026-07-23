В продължение на 5 часа САЩ нанасяха удари по ирански военни цели

Въоръжените сили на САЩ нанесоха нови удари срещу военни цели в Иран за 12-та поредна нощ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Ударите започнаха в 01:00 часа днес в Иран и приключиха около пет часа по-късно, написа в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).

Ударите бяха насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, добави СЕНТКОМ.

От възобновяването на блокадата на иранските пристанища СЕНТКОМ е върнало девет търговски кораба и е неутрализирало един, каза още командването.

Според ирански държавни медии ракети са поразили райони близо до градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на Иран. Полуофициалната иранска агенция ФАРС съобщи за втора ракетна атака срещу военен обект в Бушехр.

Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове след престъпната иранска агресия“.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е унищожил в Йордания американски противоракетен радар THAAD, в отговор на удари на САЩ по Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия, се съобщава и за унищожението на система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди, както и за пожар в хангар за поддръжка на хеликоптери.

Иранската армия заяви днес, че е поразила няколко обекта в Кувейт, в отговор на американски атаки.

В изявление на иранските сили се казва, че са поразили с дронове складове за боеприпаси и логистични складове на американската армия и резервоари за гориво в Кувейт, използвани от американската армия.