В продължение на 5 часа САЩ нанасяха удари по ирански военни цели

Въоръжените сили на САЩ нанесоха нови удари срещу военни цели в Иран за 12-та поредна нощ, предаде ДПА, съобщи БТА.
Ударите започнаха в 01:00 часа днес в Иран и приключиха около пет часа по-късно, написа в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).
Ударите бяха насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, добави СЕНТКОМ.
От възобновяването на блокадата на иранските пристанища СЕНТКОМ е върнало девет търговски кораба и е неутрализирало един, каза още командването.
Според ирански държавни медии ракети са поразили райони близо до градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на Иран. Полуофициалната иранска агенция ФАРС съобщи за втора ракетна атака срещу военен обект в Бушехр.
Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове след престъпната иранска агресия“.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е унищожил в Йордания американски противоракетен радар THAAD, в отговор на удари на САЩ по Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.
В изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия, се съобщава и за унищожението на система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди, както и за пожар в хангар за поддръжка на хеликоптери.
Иранската армия заяви днес, че е поразила няколко обекта в Кувейт, в отговор на американски атаки.
В изявление на иранските сили се казва, че са поразили с дронове складове за боеприпаси и логистични складове на американската армия и резервоари за гориво в Кувейт, използвани от американската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И после
Коментиран от #15
10:21 23.07.2026
2 Последния Софиянец
10:22 23.07.2026
3 Курти
Коментиран от #18
10:23 23.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #7
10:23 23.07.2026
5 Маро ма
10:26 23.07.2026
6 Продавам
Коментиран от #12
10:27 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЯТОЛАХ
10:29 23.07.2026
9 Хахаха
10:30 23.07.2026
10 Мимч
10:33 23.07.2026
11 Михайло Драпати, генерал
Свобода за Русия 👆
Коментиран от #13
10:33 23.07.2026
12 Гресирана ватенка
До коментар #6 от "Продавам":Продавам макккя ти вуната в Крим !!!
Супер изгодно, супер евтино, супер разработена 😆😆😆
Коментиран от #14
10:38 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Да бе, да
До коментар #1 от "И после":Те тези бази безкрайни нещо, а са основно страни с нищожни спрямо Иран територия то. Все ги къртят и още има за къртене как става това? Едно е пропагандата съвсем друго е реалността ама хайде. Изстреляхме ракета и ли пуснахме дрон насочен към цел е нещо много различно от поразихме целта. Защото те изобщо може да не достигнат до нея като става обикновено или да достигнат до целта само отломки от унищожените ракети и дронове което е директно следствие от това, че разстоянията между Иран и базите са малки. Реалните щети по тези обекти ако има такива изобщо са от втория тип. Те са доста редки и точно затова и броя на убитите американски войници е минимален. Реалността е такава от едната страна всеки удар е попадение, а от другата по голям късмет може и да има не преки щети рядко. Затова пропагандата на аятоласите има още много да кърти
11:00 23.07.2026
16 Отвратен
11:05 23.07.2026
17 Мосад
11:08 23.07.2026
18 Мурка
До коментар #3 от "Курти":цвилим от цуфенхаузен 5000 на БОРСАТА А БЕНЗИНА ГОТ тСЪР ВУЛ
11:10 23.07.2026
19 Аллах
Подмил съм девиците и ги чакаме с нетърпение.
Коментиран от #20
11:10 23.07.2026
20 Мурка
До коментар #19 от "Аллах":Пр.стак! Аз кат не съм девица, да мра ли?
Коментиран от #21
11:12 23.07.2026
21 Мими Кучева 🐕🦺
До коментар #20 от "Мурка":Ами мен питаш ли ме откога съм на сухо. Нито един изкъпан в моите среди.
Може да съм копейка, ама съм гнуслива
11:15 23.07.2026
22 Един
11:16 23.07.2026
23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Бомбя си Моджтабата
И нема кой да мъ спре
11:20 23.07.2026
24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Моджтабата също
Иде ли ред и на Куба.
11:22 23.07.2026
25 НИЩО МУ НЯМА
ПОСТОЯННО НАПАДАТ
НАЙ МАЛКАТА ДЪРЖАВА В РЕГИОНА😀
ТО И СААДАМ СЕ ПРОБВА
АМА СЕ ВИДЕ ДО КЪДЕ СТИГНА👇
А НА АМЕРИКАНИЯ НЕМОЖЕ
ДА СЕ ОТРЕЧЕ ЧЕ ТОЛКОВА
ГОДИНИ МВНР ПОЛИТИКА
УСПЯХА 99% ОТ АРАПИТЕ
ДА ИМ БЪДАТ СЪЮЗНИЦИ
ВЖ.ДНЕСКА ДОГОВОРКАТА
ЗА АЕЦ В СУАДИ АРАБИЯ☝
11:40 23.07.2026