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В продължение на 5 часа САЩ нанасяха удари по ирански военни цели

В продължение на 5 часа САЩ нанасяха удари по ирански военни цели

23 Юли, 2026 10:20 1 857 25

  • иран-
  • сащ-
  • близък изток-
  • ормузки проток

Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове"

В продължение на 5 часа САЩ нанасяха удари по ирански военни цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ нанесоха нови удари срещу военни цели в Иран за 12-та поредна нощ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Ударите започнаха в 01:00 часа днес в Иран и приключиха около пет часа по-късно, написа в Екс Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).

Ударите бяха насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, складове за ракети и дронове, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, добави СЕНТКОМ.

От възобновяването на блокадата на иранските пристанища СЕНТКОМ е върнало девет търговски кораба и е неутрализирало един, каза още командването.

Според ирански държавни медии ракети са поразили райони близо до градовете Ахваз, Рамшир и Андимешк в западната част на Иран. Полуофициалната иранска агенция ФАРС съобщи за втора ракетна атака срещу военен обект в Бушехр.

Армията на Кувейт междувременно заяви, че противовъздушната отбрана на страната „отблъсква атаки на вражески дронове след престъпната иранска агресия“.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е унищожил в Йордания американски противоракетен радар THAAD, в отговор на удари на САЩ по Иран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия, се съобщава и за унищожението на система "Пейтриът" за прехващане на балистични снаряди, както и за пожар в хангар за поддръжка на хеликоптери.

Иранската армия заяви днес, че е поразила няколко обекта в Кувейт, в отговор на американски атаки.

В изявление на иранските сили се казва, че са поразили с дронове складове за боеприпаси и логистични складове на американската армия и резервоари за гориво в Кувейт, използвани от американската армия.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И после

    34 16 Отговор
    Иран им изкърти авиационните бази...

    Коментиран от #15

    10:21 23.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 10 Отговор
    И после кацнаха на Безмер да си починат.

    10:22 23.07.2026

  • 3 Курти

    22 21 Отговор
    Копеи почвайте да цвилите

    Коментиран от #18

    10:23 23.07.2026

  • 4 Овчар

    21 14 Отговор
    Хутите трябва да стрелят постоянно по всички кравари..! Между другото надигат се и други групировки , осъзнаващи че врагът на Иран е слаб..!

    Коментиран от #7

    10:23 23.07.2026

  • 5 Маро ма

    11 2 Отговор
    Какво значи « морскри способности».

    10:26 23.07.2026

  • 6 Продавам

    21 5 Отговор
    Къща в Безмер. Изгодно!😜

    Коментиран от #12

    10:27 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЯТОЛАХ

    9 6 Отговор
    вай,вай,вай,спираите ве,аман вече

    10:29 23.07.2026

  • 9 Хахаха

    22 5 Отговор
    Значи, утре ще се пръждосват! Тръмп отново ще е постигнал всички цели, защото - боНби и ракети, нема!!!

    10:30 23.07.2026

  • 10 Мимч

    33 7 Отговор
    Не може да се нарече престъпна иранска агресия. Иран се защитава от такава агресия.Като пишете мислете първо какво охарактерезирате и пишете.Ами глупости на таркалета....

    10:33 23.07.2026

  • 11 Михайло Драпати, генерал

    7 12 Отговор
    5 часа продължиха освободителните бомбандировки на Воронеж, Уляновск, Волгоград !!! Асвабадени са два военни склада, фабрика за "детски играчки" и няколко Уайлдберис.
    Свобода за Русия 👆

    Коментиран от #13

    10:33 23.07.2026

  • 12 Гресирана ватенка

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Продавам":

    Продавам макккя ти вуната в Крим !!!
    Супер изгодно, супер евтино, супер разработена 😆😆😆

    Коментиран от #14

    10:38 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Да бе, да

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "И после":

    Те тези бази безкрайни нещо, а са основно страни с нищожни спрямо Иран територия то. Все ги къртят и още има за къртене как става това? Едно е пропагандата съвсем друго е реалността ама хайде. Изстреляхме ракета и ли пуснахме дрон насочен към цел е нещо много различно от поразихме целта. Защото те изобщо може да не достигнат до нея като става обикновено или да достигнат до целта само отломки от унищожените ракети и дронове което е директно следствие от това, че разстоянията между Иран и базите са малки. Реалните щети по тези обекти ако има такива изобщо са от втория тип. Те са доста редки и точно затова и броя на убитите американски войници е минимален. Реалността е такава от едната страна всеки удар е попадение, а от другата по голям късмет може и да има не преки щети рядко. Затова пропагандата на аятоласите има още много да кърти

    11:00 23.07.2026

  • 16 Отвратен

    2 7 Отговор
    Големи гадове това краварите смляха иранските планини!

    11:05 23.07.2026

  • 17 Мосад

    1 1 Отговор
    Няма невъзможни неща.

    11:08 23.07.2026

  • 18 Мурка

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Курти":

    цвилим от цуфенхаузен 5000 на БОРСАТА А БЕНЗИНА ГОТ тСЪР ВУЛ

    11:10 23.07.2026

  • 19 Аллах

    3 3 Отговор
    Доскуча ми. Отдавна не са ме посещавали масови тумби от аятоласи.
    Подмил съм девиците и ги чакаме с нетърпение.

    Коментиран от #20

    11:10 23.07.2026

  • 20 Мурка

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Аллах":

    Пр.стак! Аз кат не съм девица, да мра ли?

    Коментиран от #21

    11:12 23.07.2026

  • 21 Мими Кучева 🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мурка":

    Ами мен питаш ли ме откога съм на сухо. Нито един изкъпан в моите среди.
    Може да съм копейка, ама съм гнуслива

    11:15 23.07.2026

  • 22 Един

    2 1 Отговор
    Моджтаба си е добре в бункера.

    11:16 23.07.2026

  • 23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 3 Отговор
    Бомбя си Путин
    Бомбя си Моджтабата
    И нема кой да мъ спре

    11:20 23.07.2026

  • 24 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 2 Отговор
    Путин ми е клиент
    Моджтабата също
    Иде ли ред и на Куба.

    11:22 23.07.2026

  • 25 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    АМА ТИЙ КУПЕЙКИ МНОГО ПОДЛИ 🗣
    ПОСТОЯННО НАПАДАТ
    НАЙ МАЛКАТА ДЪРЖАВА В РЕГИОНА😀
    ТО И СААДАМ СЕ ПРОБВА
    АМА СЕ ВИДЕ ДО КЪДЕ СТИГНА👇
    А НА АМЕРИКАНИЯ НЕМОЖЕ
    ДА СЕ ОТРЕЧЕ ЧЕ ТОЛКОВА
    ГОДИНИ МВНР ПОЛИТИКА
    УСПЯХА 99% ОТ АРАПИТЕ
    ДА ИМ БЪДАТ СЪЮЗНИЦИ
    ВЖ.ДНЕСКА ДОГОВОРКАТА
    ЗА АЕЦ В СУАДИ АРАБИЯ☝

    11:40 23.07.2026

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