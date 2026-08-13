Нова руска атака порази пристанище в Одеска област

Руските въоръжени сили нанесоха пореден масиран въздушен удар по пристанищната инфраструктура в Одеска област през изминалата нощ, съобщава „Украинска правда“.

Основна мишена на среднощната атака е бил Измаилският район, който е ключов логистичен център за износ на украинска селскостопанска продукция. Според официална информация от местната Районна държавна администрация, цитирана от украинските медии, на мястото на ударите са регистрирани сериозни щети по инфраструктурни съоръжения.

В резултат на атаката е избухнал мащабен пожар на територията на пристанищния комплекс. На място веднага са изпратени екипи на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, които продължават работата по овладяване на огнената стихия и отстраняване на последствията от разрушенията. Към момента се извършва оценка на нанесените материални щети. Международни анализатори, цитирани от „Ройтерс“, посочват, че системните удари по Черноморския регион целят дългосрочното застрашаване на глобалните доставки и повишаването на борсовите цени на зърното.