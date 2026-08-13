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"Ще спрем руснаците!": Киев ликува след удара в Новоросийск
  Тема: Украйна

"Ще спрем руснаците!": Киев ликува след удара в Новоросийск

13 Август, 2026 03:33, обновена 13 Август, 2026 03:47 2 153 25

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Сблъсъците на фронта ескалират до 185 за денонощие, докато столицата се подготвя за тежка зимна евакуация, а Севастопол остава на тъмно

"Ще спрем руснаците!": Киев ликува след удара в Новоросийск - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивността на боевете в Украйна достига критични нива, белязана от масирани удари дълбоко в тила на врага и тежки атаки по цивилна инфраструктура.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отчита рекордните 185 бойни сблъсъка на фронта в сряда, което превръща настоящия период в един от най-кървавите от началото на конфликта.

„Ще спрем руската военна машина“: Операцията в Новоросийск

Украинското военно командване демонстрира все по-голяма решимост за пренасяне на войната на руска територия. В официален коментар относно мащабната и неочаквана операция срещу стратегическата военноморска база в Новоросийск, известният украински анализатор и военен експерт Хмара заяви категорично: „Ще спрем руската военна машина“.

Според EuroNews, атаката е нанесла тежки поражения върху последното безопасно убежище на руския Черноморски флот, доказвайки, че руската логистика в Черно море вече е уязвима по целия си обхват. Самият президент Володимир Зеленски определи удара като „уникална операция“, при която са използвани реактивни дронове „Паляница“ и ракети „Нептун“ за поразяване на ПВО позиции и пристанищна инфраструктура.

При масираната нощна атака на ВСУ срещу ключовата руска военноморска база и пристанище в Новоросийск са нанесени сериозни поражения върху военната, логистичната и енергийната инфраструктура на Русия.

Военни и стратегически поражения

  • Удари по противовъздушната отбрана и пирсовете: Президентът Володимир Зеленски потвърди точни попадения по позиции на руската ПВО, корабни кейове и поддържащата инфраструктура на военноморската база.
  • Поражения по Черноморския флот: Според украински мониторингови канали и източници от място, при атаката в гарите са засегнати и вероятно повредени няколко руски кораба, сред които фрегатите "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", патрулен кораб проект 22160, тральщик проект 266М и разузнавателният кораб "Приазовье".

Икономически и логистични щети

  • Парализиране на зърнения експорт: Два от най-големите руски зърнени терминали в пристанището (включително високотехнологичния комплекс НКХП и Новоросийския зърнен терминал) претърпяха щети по елеваторите и зърнохранилищата, което ги принуди напълно да преустановят работа.
  • Удар по петролната инфраструктура: Регистрирани са пожари и сериозни поражения в района на ключовия нефтоналивен терминал „Шесхарис“. Поразена е инфраструктура на един от кейовете, като по време на товарене е претърпял щети и петролен танкер от клас Aframax.

Инфраструктурен колапс в града

  • Спряно водоснабдяване: В резултат на експлозиите са разрушени магистрални тръбопроводи за студена вода, което остави целия град без водоподаване.
  • Режим на извънредно положение: Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко официално обяви извънредно положение в града. Общо 4 големи предприятия и над 21 жилищни сгради (включително многоетажни блокове) имат материални щети вследствие на детонациите и падналите отломки.

Трагедия в Херсон и пълен мрак в Севастопол

На фона на успехите на ВСУ в морето, руската армия продължава да тероризира цивилното население с безпилотни апарати. При последните нападения с дронове в град Херсон руски сили убиха още двама души, а материалните щети по жилищния сектор са огромни. БТА съобщава, че, руските въздушни удари умишлено таргетират гъсто населени градски райони.

В същото време окупационните власти в анексирания Крим признаха за критична ситуация с електроснабдяването. Представители на назначената от Москва администрация заявиха, че Севастопол е останал напълно без ток след успешното нападение на украинските сили над главната подстанция на града. Сривът в мрежата остави стотици хиляди домакинства на тъмно и парализира градския транспорт на полуострова.

Киев се готви за евакуация през зимата

Поради масираните удари на Кремъл срещу енергийната система, украинската столица предприема спешни мерки за оцеляване на населението. Официалните власти в Киев се готвят за мащабна евакуация на хора през зимата, в случай че критичната инфраструктура не успее да бъде възстановена навреме. Въпреки обявените планове на Европейския съюз за спешна финансова помощ и децентрализация на енергийната мрежа, кметството в столицата разработва планове за извеждане на уязвими групи граждани към по-безопасни региони с подсигурено отопление.

Динамиката на бойните действия показва, че Украйна преминава към пълна мобилизация на ресурсите си, за да подкопае икономическия и военен капацитет на Москва преди настъпването на студените месеци.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирпича

    91 58 Отговор
    Руските кораби имат невероятна ориентация , много бързо намират дъното .

    Коментиран от #8

    03:54 13.08.2026

  • 2 ссср

    56 95 Отговор
    ще ги спрете,ама някой друг път-смешници.

    Коментиран от #10

    04:01 13.08.2026

  • 3 Лост

    56 97 Отговор
    Скоро пак ще ходи да плаче по света за помощи.А зимата идва.

    Коментиран от #16

    04:08 13.08.2026

  • 4 Хахаха

    48 72 Отговор
    Смешници смъркача колко писма написа ? Лошото е че два псевдо журналиста с години пишат фантастични измислици и етичната комисия си трае … Що ли ?

    04:11 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пан Зеленко

    21 71 Отговор
    Оххх! Лошичко ми е! Свърши ми белото от Брендо!

    04:36 13.08.2026

  • 7 Минаващ

    33 64 Отговор
    Ако руснаците умишлено атакуват гражданска инфраструктура... Украинците какво правят, когато атакуват гражданска инфраструктура. Умишлено ли атакуват или случайно насочват ударите си към нея? Целта на добрата журналистика е да предаде дадена информация точно и ясно, и най вече коректно. Ако журналистът е пристрастен и се опитва да насажда мнение, тогава отиваме в друг жанр.

    04:37 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Глупости на търкалета

    33 13 Отговор
    От тая уккраинска атака с около1000 дрона почти нищо не е поразено. Престанете да преписвате всяка фантазия от украинските доклади. Оставете това на Института.
    Има сателитни снимки и на тях никави такива победи няма. Почти всичко е свалено и само минимални щети.
    Концентрирайте се върху масирания руски отговор.

    04:42 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Забележка

    36 29 Отговор
    Войната се връща при фашисткия агресор. Ситуацията в Крим ще се пренесе и в другите региони на федерацията на злото Русия. Липсата на горива и електричество ще стане ежедневие на крепостните. Загубите на окупатора за месец вече надхвърлят 40 хиляди.

    04:54 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хмм

    23 8 Отговор
    не разбрах, руските кораби ли не пренасят зърно или украинските, а как е в Одеса, работи ли пристанището, приема ли турски кораби?

    04:59 13.08.2026

  • 15 Ами

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТЪЙ ТЪЙ":

    други са тези, които ги съдят, и все наши съюзници

    05:01 13.08.2026

  • 16 Зима има и в РусияТъпейко

    19 10 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Много по-дълга и студена.

    Коментиран от #18

    05:19 13.08.2026

  • 17 жик так

    17 8 Отговор
    Клоуна яко се е надрусал преди вечеря .

    05:24 13.08.2026

  • 18 ха ха ха ...

    17 10 Отговор

    До коментар #16 от "Зима има и в РусияТъпейко":

    Да ама руснаците не са без ток и вода и не спят в Метрото и по разни дупки ...

    05:26 13.08.2026

  • 19 наркомана брани откраднатите милиони

    15 6 Отговор
    Руснаците ги бъхтят с ракети , тия пратили дронове ??

    05:27 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 жена ти

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "ТЪЙ ТЪЙ":

    А тебе те чака един на дървен !

    05:29 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Нямаш достатъчно гънки

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Морски":

    за да бъдеш аналитик.

    05:58 13.08.2026

  • 24 Зеления път

    4 0 Отговор
    "Киев ликува- ще бием руснаците!". Абе направо всенародни тържества има в чест на Зеленото в Киев и други градове, ама не сте показали снимки. Даже искат да го канонизират за светец, ама първо са решили да го убият, защото жив светец няма..

    06:22 13.08.2026

  • 25 Анонимен

    4 1 Отговор
    Колко много лъжи на едно място! Украйна върви към минимизиране!

    06:23 13.08.2026

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