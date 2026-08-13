"Ще спрем руснаците!": Киев ликува след удара в Новоросийск

Интензивността на боевете в Украйна достига критични нива, белязана от масирани удари дълбоко в тила на врага и тежки атаки по цивилна инфраструктура.

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отчита рекордните 185 бойни сблъсъка на фронта в сряда, което превръща настоящия период в един от най-кървавите от началото на конфликта.

„Ще спрем руската военна машина“: Операцията в Новоросийск

Украинското военно командване демонстрира все по-голяма решимост за пренасяне на войната на руска територия. В официален коментар относно мащабната и неочаквана операция срещу стратегическата военноморска база в Новоросийск, известният украински анализатор и военен експерт Хмара заяви категорично: „Ще спрем руската военна машина“.

Според EuroNews, атаката е нанесла тежки поражения върху последното безопасно убежище на руския Черноморски флот, доказвайки, че руската логистика в Черно море вече е уязвима по целия си обхват. Самият президент Володимир Зеленски определи удара като „уникална операция“, при която са използвани реактивни дронове „Паляница“ и ракети „Нептун“ за поразяване на ПВО позиции и пристанищна инфраструктура.

При масираната нощна атака на ВСУ срещу ключовата руска военноморска база и пристанище в Новоросийск са нанесени сериозни поражения върху военната, логистичната и енергийната инфраструктура на Русия.

Военни и стратегически поражения

Удари по противовъздушната отбрана и пирсовете : Президентът Володимир Зеленски потвърди точни попадения по позиции на руската ПВО, корабни кейове и поддържащата инфраструктура на военноморската база.

: Президентът Володимир Зеленски потвърди точни попадения по и поддържащата инфраструктура на военноморската база. Поражения по Черноморския флот: Според украински мониторингови канали и източници от място, при атаката в гарите са засегнати и вероятно повредени няколко руски кораба, сред които фрегатите "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", патрулен кораб проект 22160, тральщик проект 266М и разузнавателният кораб "Приазовье".

Икономически и логистични щети

Парализиране на зърнения експорт : Два от най-големите руски зърнени терминали в пристанището (включително високотехнологичния комплекс НКХП и Новоросийския зърнен терминал) претърпяха щети по елеваторите и зърнохранилищата, което ги принуди напълно да преустановят работа .

: Два от най-големите руски зърнени терминали в пристанището (включително високотехнологичния комплекс и Новоросийския зърнен терминал) претърпяха щети по елеваторите и зърнохранилищата, което ги принуди . Удар по петролната инфраструктура: Регистрирани са пожари и сериозни поражения в района на ключовия нефтоналивен терминал „Шесхарис“. Поразена е инфраструктура на един от кейовете, като по време на товарене е претърпял щети и петролен танкер от клас Aframax.

Инфраструктурен колапс в града

Спряно водоснабдяване : В резултат на експлозиите са разрушени магистрални тръбопроводи за студена вода , което остави целия град без водоподаване.

: В резултат на експлозиите са разрушени , което остави целия град без водоподаване. Режим на извънредно положение: Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко официално обяви извънредно положение в града. Общо 4 големи предприятия и над 21 жилищни сгради (включително многоетажни блокове) имат материални щети вследствие на детонациите и падналите отломки.

Трагедия в Херсон и пълен мрак в Севастопол

На фона на успехите на ВСУ в морето, руската армия продължава да тероризира цивилното население с безпилотни апарати. При последните нападения с дронове в град Херсон руски сили убиха още двама души, а материалните щети по жилищния сектор са огромни. БТА съобщава, че, руските въздушни удари умишлено таргетират гъсто населени градски райони.

В същото време окупационните власти в анексирания Крим признаха за критична ситуация с електроснабдяването. Представители на назначената от Москва администрация заявиха, че Севастопол е останал напълно без ток след успешното нападение на украинските сили над главната подстанция на града. Сривът в мрежата остави стотици хиляди домакинства на тъмно и парализира градския транспорт на полуострова.

Киев се готви за евакуация през зимата

Поради масираните удари на Кремъл срещу енергийната система, украинската столица предприема спешни мерки за оцеляване на населението. Официалните власти в Киев се готвят за мащабна евакуация на хора през зимата, в случай че критичната инфраструктура не успее да бъде възстановена навреме. Въпреки обявените планове на Европейския съюз за спешна финансова помощ и децентрализация на енергийната мрежа, кметството в столицата разработва планове за извеждане на уязвими групи граждани към по-безопасни региони с подсигурено отопление.

Динамиката на бойните действия показва, че Украйна преминава към пълна мобилизация на ресурсите си, за да подкопае икономическия и военен капацитет на Москва преди настъпването на студените месеци.