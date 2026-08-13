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Дрон рани жена край Ростов, Кримският мост отново е затворен
  Тема: Украйна

Дрон рани жена край Ростов, Кримският мост отново е затворен

13 Август, 2026 04:29, обновена 13 Август, 2026 04:35 687 12

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Ескалацията по границата продължава: Кримският мост остава под напрежение, а Белгород изплаща милиарди за жертви

Дрон рани жена край Ростов, Кримският мост отново е затворен - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в пограничните руски региони и окупираните територии рязко се обостри през последните часове.

Млада жена бе ранена при удар на безпилотен летателен апарат в Ростовска област, като инцидентът е станал на територията на спортен център „Исток“, разположен в непосредствена близост до Донецк.

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Междувременно, по информация на оперативния център, движението по стратегическия Кримски мост беше временно преустановено, предаде breakingthenews.net. Спирането на трафика и обявяването на тревога за въздушна опасност са честа практика по съоръжението с цел минимизиране на рисковете от удари. Към момента трафикът вече е частично възстановен, но опасността в района на Черно море и полуострова остава висока след поредица от интензивни атаки с дронове.

Паралелно с това станаха ясни мащабите на цивилните щети от другата страна на фронтовата линия в Русия. Временният губернатор на Белгородска област Александър Шуваев съобщи в интервю, че на роднините на загиналите мирни граждани от атаките на украинските въоръжени сили (ВСУ) до момента са изплатени общо 1,191 милиарда рубли, предаде news.rambler.ru. Компенсацията за всяко семейство, загубило близък от началото на конфликта, възлиза на единична сума от 3 милиона рубли. Данните сочат, че за изминалия период над 600 жители на Белгородска област са загубили живота си в резултат на постоянния обстрел по границата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А сега чакаме

    6 3 Отговор
    да напишете и как отвърна Русия на това.

    Коментиран от #8

    04:47 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Недей така, че събираме шекели за смяна на пола.

    05:27 13.08.2026

  • 7 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    И като се покаже, ще разтвориш задни бузки и ще продължиш да си фантазираш за "победите" на зеления rном.

    05:35 13.08.2026

  • 8 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "А сега чакаме":

    За Русия знаем.А това е отговора на Украйна

    05:42 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АТИЛА

    0 0 Отговор
    КРИМ (ДЖАЛДА) е Родното Място КАН Аспарух ! Свещена Българска ЗЕМЯ !

    06:17 13.08.2026

  • 11 АТИЛА

    0 1 Отговор
    КРИМСКИТЕ Татари Етнически Българи ще Разплачат Майките на Руските ОКУПАТОРИ !

    06:17 13.08.2026

  • 12 АТИЛА

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    06:18 13.08.2026

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