Ситуацията в пограничните руски региони и окупираните територии рязко се обостри през последните часове.

Млада жена бе ранена при удар на безпилотен летателен апарат в Ростовска област, като инцидентът е станал на територията на спортен център „Исток“, разположен в непосредствена близост до Донецк.

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Междувременно, по информация на оперативния център, движението по стратегическия Кримски мост беше временно преустановено, предаде breakingthenews.net. Спирането на трафика и обявяването на тревога за въздушна опасност са честа практика по съоръжението с цел минимизиране на рисковете от удари. Към момента трафикът вече е частично възстановен, но опасността в района на Черно море и полуострова остава висока след поредица от интензивни атаки с дронове.

Паралелно с това станаха ясни мащабите на цивилните щети от другата страна на фронтовата линия в Русия. Временният губернатор на Белгородска област Александър Шуваев съобщи в интервю, че на роднините на загиналите мирни граждани от атаките на украинските въоръжени сили (ВСУ) до момента са изплатени общо 1,191 милиарда рубли, предаде news.rambler.ru. Компенсацията за всяко семейство, загубило близък от началото на конфликта, възлиза на единична сума от 3 милиона рубли. Данните сочат, че за изминалия период над 600 жители на Белгородска област са загубили живота си в резултат на постоянния обстрел по границата.