Военен хеликоптер се разби в САЩ, двама пилоти загинаха

Двама американски военнослужещи загинаха при тежка катастрофа с военен хеликоптер в американския щат Тексас, потвърдиха официално местните власти и командването на сухопътните сили.

Инцидентът е станал в централната част на щата, в района на окръг Бел, разположен на около 100 километра северно от щатската столица Остин.

По информация на Fox News, сигналът за катастрофата е подаден в шерифската служба на окръг Бел малко след 13:30 часа местно време в сряда. Пристигналите на мястото екипи на спешна помощ и местната полиция само са констатирали смъртта на двамата души, намиращи се на борда на машината.

Командването на голямата военна база „Форт Худ“ (наричана още Форт Кавасос) излезе с официално изявление, в което се посочва, че катастрофиралият летателен апарат е щурмови вертолет AH-64 Apache (Апачи). Машината е изпълнявала рутинен тренировъчен полет, когато е паднала в частно поле на около половин миля от жилищни постройки южно от селището Саладо.

Говорителят на шерифската служба Клиф Колеман описа инцидента като „изключително силен и брутален сблъсък“. Хеликоптерът не е засегнал жилища или други критични структури на земята, но ударът е прекъснал електропроводи и веднага е възпламенил мащабен пожар в сухите тревисти площи. Поради силни южни ветрове огънят бързо е излязъл извън контрол, което е наложило евакуацията на жители от близките къщи по път FM 2843, допълват в своята сводка от BBC News. Няколко противопожарни служби от региона участват в овладяването на огнената стихия.

Губернаторът на Тексас Грег Абът изрази своите съболезнования в социалната мрежа X: „Днес хеликоптер Apache се разби в окръг Бел по време на операции на Форт Худ, отнемайки живота на двама членове на нашата армия. Тексас остава завинаги длъжник на тези, които служат на нашата държава и нация“.

Генерал-майор Итън Дисен, временно изпълняващ длъжността командир на 1-ва кавалерийска дивизия, заяви пред медиите, цитиран от Reuters, че непосредственият приоритет в момента е пълното обезопасяване на района и оказването на подкрепа на семействата на загиналите.

Самоличността на двамата пилоти се пази в тайна и ще бъде официално обявена най-рано 24 часа след като бъдат уведомени техните близки роднини. Разследването на причините, довели до трагичната катастрофа, се води от Криминалния отдел за разследвания на „Форт Худ“.

Моделът AH-64 Apache е гръбнакът на американската ударна армейска авиация още от въвеждането си в експлоатация през 1984 г. Двуместната машина разполага с предна позиция за втория пилот-стрелец и задна за главния пилот. Според експерти, въпреки редовните модернизации на този тип техника, подобни инциденти по време на тренировъчни мисии отново повдигат въпроса за протоколите за безопасност при военни полети в САЩ.