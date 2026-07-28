Масирана атака с дронове срещу Москва: Затворени летища и щети в Подмосковието

Москва бе подложена на една от най-мащабните вълни от атаки с дронове рано тази сутрин, 28 юли.

Руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са унищожили общо 81 украински безпилотни летателни апарата (БПЛА), насочени към столицата и нейните предградия. Нападението е започнало в ранните часове на деня и е продължило на няколко вълни, предизвиквайки сериозни материални щети в Подмосковието и парализа на въздушния трафик.

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Към 6:23 часа българско време (съвпадащо с московското време) ситуацията остава напрегната, като на местата на падналите отломки работят десетки екипи на спешните служби.

Удари в жилищни райони: Какви са щетите в Чехов и Подолск?

Най-сериозният инцидент от сутрешната атака е регистриран в град Чехов, разположен на около 50 километра южно от Москва. Според официално изявление на губернатора на Московска област Андрей Воробьов в Telegram, украински дрон е ударил директно многоквартирна жилищна сграда на улица „Земска“. В социалните мрежи вече се разпространяват видеоклипове, показващи гъст дим и задимяване над района. Към момента властите все още уточняват информацията за евентуални жертви и ранени сред гражданите.

Освен прекия удар в Чехов, паднали отломки са предизвикали пожари и в други точки на Московска област:

Подолск и Одинцово: Губернаторът Воробьов потвърди, че основните последствия от операцията са регистрирани в тези два района, където са засегнати обекти от гражданската инфраструктура.

Губернаторът Воробьов потвърди, че основните последствия от операцията са регистрирани в тези два района, където са засегнати обекти от гражданската инфраструктура. Пожар в склад за гуми: В село Ваулово (СНТ „Дубрава“) отломки от свален апарат са паднали върху открита площадка, запалвайки голямо количество складирани автомобилни гуми. Пожарникари са на място и овладяват огъня.

В село Ваулово (СНТ „Дубрава“) отломки от свален апарат са паднали върху открита площадка, запалвайки голямо количество складирани автомобилни гуми. Пожарникари са на място и овладяват огъня. Частни домове: Има съобщения за щети по покривите и фасадите на няколко частни къщи в Подмосковието.

Пълна блокада на небето: Три основни летища спряха работа

Заради непосредствената заплаха от въздушни удари, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация) обяви извънреден режим и въведе временни ограничения за полетите.

Международните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковский“ изцяло преустановиха приемането и излитането на самолети. Десетки пътнически полети са пренасочени към резервни летища в съседни региони или кръжат в изчакване на разрешение. Властите в Московска област призоваха жителите да останат по домовете си и въведоха временен режим на „безпилотна опасност“.

Хронология на атаката според руските власти

Кметът на руската столица Сергей Собянин детайлизира вълните на нападението в своя официален Telegram канал. По негови думи, противовъздушната отбрана е действала на четири етапа между 04:38 ч. и 05:16 ч. сутринта:

Първа вълна: Свалени са 12 дрона.

Втора вълна: Прехванати са още 10 безпилотни апарата.

Трета вълна: Поразени са 11 единици във въздуха.

Финална вълна: Унищожени са останалите апарати, с което общата бройка достигна 81.

От украинска страна към този час няма официален коментар относно мащабите на операцията. Тя обаче идва в контекста на рязко интензифицираните дълбоки удари на Киев срещу руска логистична и енергийна инфраструктура през последните седмици.