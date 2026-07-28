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Масирана атака с дронове срещу Москва: Затворени летища и щети в Подмосковието
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове срещу Москва: Затворени летища и щети в Подмосковието

28 Юли, 2026 05:26, обновена 28 Юли, 2026 06:56 2 611 27

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Над 80 безпилотни апарата са прехванати край руската столица, Росавиация въведе извънредни ограничения на полетите

Масирана атака с дронове срещу Москва: Затворени летища и щети в Подмосковието - 1
Снимка: РИА «Новости»
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва бе подложена на една от най-мащабните вълни от атаки с дронове рано тази сутрин, 28 юли.

Руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са унищожили общо 81 украински безпилотни летателни апарата (БПЛА), насочени към столицата и нейните предградия. Нападението е започнало в ранните часове на деня и е продължило на няколко вълни, предизвиквайки сериозни материални щети в Подмосковието и парализа на въздушния трафик.

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Към 6:23 часа българско време (съвпадащо с московското време) ситуацията остава напрегната, като на местата на падналите отломки работят десетки екипи на спешните служби.

Удари в жилищни райони: Какви са щетите в Чехов и Подолск?

Най-сериозният инцидент от сутрешната атака е регистриран в град Чехов, разположен на около 50 километра южно от Москва. Според официално изявление на губернатора на Московска област Андрей Воробьов в Telegram, украински дрон е ударил директно многоквартирна жилищна сграда на улица „Земска“. В социалните мрежи вече се разпространяват видеоклипове, показващи гъст дим и задимяване над района. Към момента властите все още уточняват информацията за евентуални жертви и ранени сред гражданите.

Освен прекия удар в Чехов, паднали отломки са предизвикали пожари и в други точки на Московска област:

  • Подолск и Одинцово: Губернаторът Воробьов потвърди, че основните последствия от операцията са регистрирани в тези два района, където са засегнати обекти от гражданската инфраструктура.
  • Пожар в склад за гуми: В село Ваулово (СНТ „Дубрава“) отломки от свален апарат са паднали върху открита площадка, запалвайки голямо количество складирани автомобилни гуми. Пожарникари са на място и овладяват огъня.
  • Частни домове: Има съобщения за щети по покривите и фасадите на няколко частни къщи в Подмосковието.

Пълна блокада на небето: Три основни летища спряха работа

Заради непосредствената заплаха от въздушни удари, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация) обяви извънреден режим и въведе временни ограничения за полетите.

Международните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковский“ изцяло преустановиха приемането и излитането на самолети. Десетки пътнически полети са пренасочени към резервни летища в съседни региони или кръжат в изчакване на разрешение. Властите в Московска област призоваха жителите да останат по домовете си и въведоха временен режим на „безпилотна опасност“.

Хронология на атаката според руските власти

Кметът на руската столица Сергей Собянин детайлизира вълните на нападението в своя официален Telegram канал. По негови думи, противовъздушната отбрана е действала на четири етапа между 04:38 ч. и 05:16 ч. сутринта:

Първа вълна: Свалени са 12 дрона.

Втора вълна: Прехванати са още 10 безпилотни апарата.

Трета вълна: Поразени са 11 единици във въздуха.

Финална вълна: Унищожени са останалите апарати, с което общата бройка достигна 81.

От украинска страна към този час няма официален коментар относно мащабите на операцията. Тя обаче идва в контекста на рязко интензифицираните дълбоки удари на Киев срещу руска логистична и енергийна инфраструктура през последните седмици.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    16 22 Отговор
    ПВО на укра вече нищо не може да свали! Няма го, изчезнаха го!😋

    05:45 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доктор Гълъбова

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нека":

    Можеш и сам !

    06:28 28.07.2026

  • 8 Бай Лисан

    13 5 Отговор
    Милене, не разбрах сега, украинската атака брутална ли е или не е брутална?

    06:38 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 20 Отговор
    Укропия е на изчезване, поляци, унгарци и румънци ще си вземат земите рано или късно. Укропия ще едно малко про руско государство с размерите на Литва.

    06:39 28.07.2026

  • 11 Васо

    22 11 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило. Каквото посееш, това ще пожънеш. ВОВА рие, на гърба му пада.

    06:40 28.07.2026

  • 12 КИБИК КРАДЕВ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ

    8 5 Отговор
    СТАКАН ВОДКА И В ПЕРЙОД ЗА РОДИНУ.
    ИМАЛО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА АРЕСТА НА ПУТИН НО НИКОЙ НЕ ПРАВИ НИЩО...

    06:44 28.07.2026

  • 13 няма край

    9 9 Отговор
    руската мъка

    06:45 28.07.2026

  • 14 два три дня

    8 5 Отговор
    и всьо

    06:46 28.07.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    8 5 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    06:47 28.07.2026

  • 16 ОНЯ с ДРОНЯ

    11 8 Отговор
    АТАКИТЕ КЪМ МАСКВА

    ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО ЧЕСТИ
    И МАЩАБНИ.

    ВОЙНАТА СЕ ПРЕНЕСЕ НА
    РУСКА ТЕРИТОРИЯ
    И
    ДЪРТИЯ ПЛЕШИВЕЦ ПУТКЕР
    НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ
    НИЩО ПО ВЪПРОСА

    Коментиран от #17, #24

    06:55 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 9 ТИ МАЙ

    15 4 Отговор
    ПАРАДЪТ НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН

    БЕЗ ВОЕННАТА ТЕХНИКА.

    А ДЕНЯТ НА ВОЕННОМОРСКИЯ

    ФЛОТ

    БЕЗ КОРАБИ.

    САМО БИЛБОРД.

    ЯВНО ВСИЧКО Е ПО ПЛАНУ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ
    НЯМА ТАКЪВ ГЕЙО СТРАТЕГ.

    06:59 28.07.2026

  • 19 Тези на снимката

    9 3 Отговор
    Какво са се бронирали? Лично ли ще свалят дроновете, та се пазят от осколки?
    Като гледам след 81 свалени дрона какви щети докладват май по-добре да не ги свалят. Цивилните обекти ще оцелеят.

    07:01 28.07.2026

  • 20 АУУУУУ

    3 2 Отговор
    ГОЙДААААА 🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣

    07:02 28.07.2026

  • 21 няма край

    5 2 Отговор
    руския резил

    07:10 28.07.2026

  • 22 Факти

    5 1 Отговор
    Руснацистите посрещат бумеранга, който хвърлиха.

    Коментиран от #23

    07:21 28.07.2026

  • 23 ВВП

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Всичко е според лишчето с Плана

    07:23 28.07.2026

  • 24 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "ОНЯ с ДРОНЯ":

    Това е само началото. Украйна тъкмо му хвана цаката. В Западна Русия няма обект, който може да бъде защитен, а то всичко е концентрирано там. Изкуственият интелект на Украйна е много по-добър от руския и винаги е крачка пред него. Войната практически приключи. Русия може да победи само с ядрен удар, но няма да го направи, защото Китай ще я санкционира и ще фалира.

    07:26 28.07.2026

  • 25 Не може да бъде...?!?!

    2 0 Отговор
    Украйна за първи път да удря... жилищни сгради...?!
    Да не сте объркали нещо...?!

    07:30 28.07.2026

  • 26 така е

    0 0 Отговор
    Проблема на Зеленски е след разпада на РФ кой ще му подпише договора за изплащане на руските военни репарации към Украйна. Всичките от новопоявилите се държави на бившата руска територия ще отказват с думите "не бяхме ние!".

    07:35 28.07.2026

  • 27 войната се премести

    1 0 Отговор
    там където и е мястото.

    07:36 28.07.2026

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