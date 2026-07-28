Масирана атака с дронове срещу Москва: Затворени летища и щети в Подмосковието

Москва бе подложена на една от най-мащабните вълни от атаки с дронове рано тази сутрин, 28 юли.
Руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) са унищожили общо 81 украински безпилотни летателни апарата (БПЛА), насочени към столицата и нейните предградия. Нападението е започнало в ранните часове на деня и е продължило на няколко вълни, предизвиквайки сериозни материални щети в Подмосковието и парализа на въздушния трафик.
Към 6:23 часа българско време (съвпадащо с московското време) ситуацията остава напрегната, като на местата на падналите отломки работят десетки екипи на спешните служби.
Удари в жилищни райони: Какви са щетите в Чехов и Подолск?
Най-сериозният инцидент от сутрешната атака е регистриран в град Чехов, разположен на около 50 километра южно от Москва. Според официално изявление на губернатора на Московска област Андрей Воробьов в Telegram, украински дрон е ударил директно многоквартирна жилищна сграда на улица „Земска“. В социалните мрежи вече се разпространяват видеоклипове, показващи гъст дим и задимяване над района. Към момента властите все още уточняват информацията за евентуални жертви и ранени сред гражданите.
Освен прекия удар в Чехов, паднали отломки са предизвикали пожари и в други точки на Московска област:
- Подолск и Одинцово: Губернаторът Воробьов потвърди, че основните последствия от операцията са регистрирани в тези два района, където са засегнати обекти от гражданската инфраструктура.
- Пожар в склад за гуми: В село Ваулово (СНТ „Дубрава“) отломки от свален апарат са паднали върху открита площадка, запалвайки голямо количество складирани автомобилни гуми. Пожарникари са на място и овладяват огъня.
- Частни домове: Има съобщения за щети по покривите и фасадите на няколко частни къщи в Подмосковието.
Пълна блокада на небето: Три основни летища спряха работа
Заради непосредствената заплаха от въздушни удари, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация) обяви извънреден режим и въведе временни ограничения за полетите.
Международните летища „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковский“ изцяло преустановиха приемането и излитането на самолети. Десетки пътнически полети са пренасочени към резервни летища в съседни региони или кръжат в изчакване на разрешение. Властите в Московска област призоваха жителите да останат по домовете си и въведоха временен режим на „безпилотна опасност“.
Хронология на атаката според руските власти
Кметът на руската столица Сергей Собянин детайлизира вълните на нападението в своя официален Telegram канал. По негови думи, противовъздушната отбрана е действала на четири етапа между 04:38 ч. и 05:16 ч. сутринта:
Първа вълна: Свалени са 12 дрона.
Втора вълна: Прехванати са още 10 безпилотни апарата.
Трета вълна: Поразени са 11 единици във въздуха.
Финална вълна: Унищожени са останалите апарати, с което общата бройка достигна 81.
От украинска страна към този час няма официален коментар относно мащабите на операцията. Тя обаче идва в контекста на рязко интензифицираните дълбоки удари на Киев срещу руска логистична и енергийна инфраструктура през последните седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К.😺
05:45 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Доктор Гълъбова
До коментар #6 от "Нека":Можеш и сам !
06:28 28.07.2026
8 Бай Лисан
06:38 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
06:39 28.07.2026
11 Васо
06:40 28.07.2026
12 КИБИК КРАДЕВ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ
ИМАЛО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА АРЕСТА НА ПУТИН НО НИКОЙ НЕ ПРАВИ НИЩО...
06:44 28.07.2026
13 няма край
06:45 28.07.2026
14 два три дня
06:46 28.07.2026
15 Дон Корлеоне
06:47 28.07.2026
16 ОНЯ с ДРОНЯ
ЩЕ СТАВАТ ВСЕ ПО ЧЕСТИ
И МАЩАБНИ.
ВОЙНАТА СЕ ПРЕНЕСЕ НА
РУСКА ТЕРИТОРИЯ
И
ДЪРТИЯ ПЛЕШИВЕЦ ПУТКЕР
НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ
НИЩО ПО ВЪПРОСА
Коментиран от #17, #24
06:55 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 9 ТИ МАЙ
БЕЗ ВОЕННАТА ТЕХНИКА.
А ДЕНЯТ НА ВОЕННОМОРСКИЯ
ФЛОТ
БЕЗ КОРАБИ.
САМО БИЛБОРД.
ЯВНО ВСИЧКО Е ПО ПЛАНУ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НЯМА ТАКЪВ РЕЗИЛ
НЯМА ТАКЪВ ГЕЙО СТРАТЕГ.
06:59 28.07.2026
19 Тези на снимката
Като гледам след 81 свалени дрона какви щети докладват май по-добре да не ги свалят. Цивилните обекти ще оцелеят.
07:01 28.07.2026
20 АУУУУУ
07:02 28.07.2026
21 няма край
07:10 28.07.2026
22 Факти
Коментиран от #23
07:21 28.07.2026
23 ВВП
До коментар #22 от "Факти":Всичко е според лишчето с Плана
07:23 28.07.2026
24 Факти
До коментар #16 от "ОНЯ с ДРОНЯ":Това е само началото. Украйна тъкмо му хвана цаката. В Западна Русия няма обект, който може да бъде защитен, а то всичко е концентрирано там. Изкуственият интелект на Украйна е много по-добър от руския и винаги е крачка пред него. Войната практически приключи. Русия може да победи само с ядрен удар, но няма да го направи, защото Китай ще я санкционира и ще фалира.
07:26 28.07.2026
25 Не може да бъде...?!?!
Да не сте объркали нещо...?!
07:30 28.07.2026
26 така е
07:35 28.07.2026
27 войната се премести
07:36 28.07.2026