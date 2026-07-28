Сенатът на САЩ направи решителна крачка към попълването на лидерското място в американската разузнавателна общност, докато в същия момент на Капитолийския хълм се разрази нов международен скандал с участието на Доналд Тръмп и световната футболна централа ФИФА.

Според официална информация от Reuters, късно в понеделник сенаторите гласуваха с 51 на 43 гласа в подкрепа на процедурното предложение за прекратяване на дебатите около номинацията на Джей Клейтън за Директор на Националното разузнаване (DNI). Това решение разчиства пътя към неговото окончателно потвърждаване на поста по-късно тази седмица, въпреки острата съпротива на Демократическата партия.

Паралелно с вота в Сената, Камарата на представителите се превърна в арена на ново разследване за предполагаема корупция. Водещият конгресмен от Демократическата партия Джейми Раскин официално стартира разследване срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Проверката е насочена към потенциален натиск и задкулисни споразумения с администрацията на Тръмп по време на наскоро приключилото Световно първенство по футбол през 2026 г. в Северна Америка.

Джей Клейтън поема контрола над 18-те шпионски агенции в САЩ

Гласуването в Сената премина строго по партийна линия. Републиканците, които притежават мнозинство от 53 на 47 места в 100-членната камара, застанаха плътно зад избора на Доналд Тръмп. Джей Клейтън, който в миналото оглавяваше Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), а в момента е федерален прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, е сочен за фигура, която трябва да стабилизира разузнавателната общност.

Позицията на директор на националното разузнаване беше овакантена през юни, когато Тулси Габард подаде оставка след серия от конфликти с Конгреса. Оттогава ведомството се управлява временно от Бил Пулти. Както отбелязват политически анализатори, много сенатори настояваха за бърза процедура заради недоволството от масовите съкращения на персонал, предприети от временния ръководител без опит в сферата на националната сигурност.

По време на изслушванията Клейтън беше подложен на остри въпроси от страна на Демократите. Основната критика беше свързана с неговия отказ да заеме категорична позиция относно изборите през 2020 г. Сенатор Рон Уайдън заяви в официална позиция, че Клейтън е показал липса на независимост от Белия дом, което е мотивирало неговия отрицателен вот. Въпреки това, лидерът на републиканското мнозинство Джон Тюн защити номинацията. Той подчерта, че в условията на засилени глобални заплахи САЩ имат спешна нужда от доказан лидер начело на разузнаването.

Конгресът разследва ФИФА за политически „услуги“ към Тръмп

Докато Сенатът подреждаше по високите етажи на сигурността, Комисията по правосъдие към Камарата на представителите изпрати официално писмо до президента на ФИФА Джани Инфантино с искане за незабавно явяване на изслушване преди 9 август 2026 г. Разследването, инициирано от конгресмен Джейми Раскин, се фокусира върху шокиращи разкрития за "необясними облаги", предоставени на ФИФА в замяна на политически жестове към Доналд Тръмп.

Основните точки в разследването на Конгреса включват:

Случаят „Фоларин Балогун“: По време на Мондиал 2026 звездата на националния отбор на САЩ получи червен картон. След директно телефонно обаждане от страна на Тръмп до Инфантино, ФИФА взе безпрецедентно в историята си решение да отмени наказанието на футболиста за ключовия мач срещу Белгия.

По време на Мондиал 2026 звездата на националния отбор на САЩ получи червен картон. След директно телефонно обаждане от страна на Тръмп до Инфантино, ФИФА взе безпрецедентно в историята си решение да отмени наказанието на футболиста за ключовия мач срещу Белгия. Имитацията „Мирна награда на ФИФА“: Конгресмените разследват учредяването на т.нар. „награда за мир“, която Инфантино връчи лично на Тръмп в края на 2025 г., определяйки я като опит за привличане на благоразположението на американския президент.

Конгресмените разследват учредяването на т.нар. „награда за мир“, която Инфантино връчи лично на Тръмп в края на 2025 г., определяйки я като опит за привличане на благоразположението на американския президент. Съмнителни финанси в Тръмп Тауър: Проверяват се договорите за наем на офисите на ФИФА в Ню Йорк, разположени в сграда на фамилията Тръмп, както и нерегулираното поскъпване на билетите за световното първенство (динамично ценообразуване), ощетяващо американските потребители.

Проверяват се договорите за наем на офисите на ФИФА в Ню Йорк, разположени в сграда на фамилията Тръмп, както и нерегулираното поскъпване на билетите за световното първенство (динамично ценообразуване), ощетяващо американските потребители. Капитулацията на Министерството на правосъдието: Раскин настоява за отговор защо администрацията на Тръмп внезапно и без обяснение е прекратила дългогодишни съдебни дела и разследвания срещу корумпирани футболни функционери, заловени в мащабната акция от 2015 г.

Европейският парламент също вече оказа силен натиск, като 72-ма евродепутати поискаха независима проверка на Инфантино от страна на Етичната комисия на ФИФА и Международния олимпийски комитет заради нарушаване на принципа на политически неутралитет в спорта. Междувременно Инфантино категорично отхвърли обвиненията в официално изявление в социалните мрежи, обвинявайки медиите и критиците в „разпространение на омраза и фалшиви слухове“ относно успешното приключване на Световното първенство.

Политическото напрежение във Вашингтон остава в пикова фаза, като развръзката по двата казуса се очаква в следващите дни.