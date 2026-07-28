Израел и Ливан ще преговарят в Рим за създаването на „пилотни зони“

Вашингтон потвърди вчера, че от 4 до 6 август в Рим ще се водят нови преговори между Израел и Ливан в рамките на създаването на „пилотни зони“ съвместно с ливанската армия, предаде Франс прес, като се позова на изявление на представител на Държавния департамент на САЩ, съобщи БТА.

Според американския представител в Рим техническите групи ще се стремят да постигнат напредък за пълното изпълнение на рамковото споразумение, обсъждайки разширяването на процеса на „пилотните зони“, уреждането на всички нерешени гранични въпроси и изготвянето на всеобхватно споразумение за мир и сигурност.

Ливанската армия осъди в неделя продължаването на военните операции на Израел в Южен Ливан, което според нея ѝ пречи да се разположи там, както е предвидено в споразумението, подписано през юни между двете страни във Вашингтон.

Италианският министър на външните работи Антонио Таяни съобщи преди няколко дни за провеждането на новия кръг от преговорите.

Споразумението, сключено през юни, предвижда разполагането на ливанската армия в „пилотни зони“, освободени от Израел, който все още окупира територии в южната част на Ливан, при условие, че проиранската шиитска групировка „Хизбула“ бъде разоръжена.

Въпреки затишието в сраженията, израелската армия продължава да нанася периодични удари срещу южната част на страната.