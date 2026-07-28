Нова руска атака над Херсон: Артилерийски удар уби мъж и разруши домове

Руската армия нанесе нов опустошителен артилерийски удар по град Херсон, при който загина един мъж, а десетки жилищни сгради претърпяха сериозни материални щети.

Атаката е част от продължаващия систематичен натиск и ежедневен обстрел от страна на окупационните сили, разположени на левия бряг на река Днепър.

Подробности за жертвите и разрушенията в града

Според данни на областната военна администрация на Херсон, снарядите са поразили гъсто населени градски райони. Загиналият мъж е бил в близост до поразен обект и е починал от тежките си наранявания преди пристигането на екипите на бърза помощ. Медицинските и спасителните служби продължават да разчистват отломките и да оказват съдействие на пострадалите жители на място. Повече информация за ситуацията в Южна Украйна предава агенция Ukrinform.

При ударите са нанесени сериозни щети на няколко многофамилни и частни къщи, автомобили и елементи от критичната градска инфраструктура. Очевидци споделят, че обстрелът е започнал изненадващо, без да остави време на гражданите да достигнат до най-близките бомбоубежища.

Ежедневен терор над цивилното население

Херсон и околните населени места в региона остават под постоянен руски обстрел с тежка артилерия, реактивни системи за залпов огън и безпилотни апарати. Украинските власти за пореден път призовават местното население стриктно да спазва предупрежденията за въздушна тревога и да използва защитните съоръжения, тъй като атаките нямат военни цели, а са насочени изцяло към тероризиране на мирните граждани. Обзор за атаките в региона публикува и Украинска правда.