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Нова руска атака над Херсон: Артилерийски удар уби мъж и разруши домове
  Тема: Украйна

Нова руска атака над Херсон: Артилерийски удар уби мъж и разруши домове

28 Юли, 2026 06:41, обновена 28 Юли, 2026 06:45 593 8

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Поредният тежък инцидент предизвика спешно разследване от прокуратурата

Нова руска атака над Херсон: Артилерийски удар уби мъж и разруши домове - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия нанесе нов опустошителен артилерийски удар по град Херсон, при който загина един мъж, а десетки жилищни сгради претърпяха сериозни материални щети.

Атаката е част от продължаващия систематичен натиск и ежедневен обстрел от страна на окупационните сили, разположени на левия бряг на река Днепър.

Подробности за жертвите и разрушенията в града

Според данни на областната военна администрация на Херсон, снарядите са поразили гъсто населени градски райони. Загиналият мъж е бил в близост до поразен обект и е починал от тежките си наранявания преди пристигането на екипите на бърза помощ. Медицинските и спасителните служби продължават да разчистват отломките и да оказват съдействие на пострадалите жители на място. Повече информация за ситуацията в Южна Украйна предава агенция Ukrinform.

При ударите са нанесени сериозни щети на няколко многофамилни и частни къщи, автомобили и елементи от критичната градска инфраструктура. Очевидци споделят, че обстрелът е започнал изненадващо, без да остави време на гражданите да достигнат до най-близките бомбоубежища.

Ежедневен терор над цивилното население

Херсон и околните населени места в региона остават под постоянен руски обстрел с тежка артилерия, реактивни системи за залпов огън и безпилотни апарати. Украинските власти за пореден път призовават местното население стриктно да спазва предупрежденията за въздушна тревога и да използва защитните съоръжения, тъй като атаките нямат военни цели, а са насочени изцяло към тероризиране на мирните граждани. Обзор за атаките в региона публикува и Украинска правда.


Украйна
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  • 5 Някой си

    7 1 Отговор
    Че с кво ги замерят тез руснаци бре,с буркани ли? Нали нищичко си нямали?

    Коментиран от #6

    06:57 28.07.2026

  • 6 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    С лопати. Ползват сапьорски лопатки с чипове от украински перални. Ама и лопатите са на свършване, защото дръжките им са китайски и повечето вече са изгнили.

    07:04 28.07.2026

  • 7 Артилерист

    3 0 Отговор
    Поредната подигравка с интелигентността на четящите хора тук. Вие, уважаеми, имате ли представа какво значи МАСИРАН ОПУСТОШИТЕЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ УДАР?! Мой колега артилерист е бил поразен от сбъркана от артилеристите-минохвъргачи мина, която пада на 50 м от командно-наблюдателния пункт и оцелява по чудо с тежки коремни рани. Аз съм бил на 300 м от разривите на снарядите на 122мм гаубици (един лековат преподавател ни закара в такава близост за ПСИХИЧЕСКА ЗАКАЛКА). Не мога да ви опиша ужаса от трещящата, бляскаща и свистяща канонада. А в случая става дума за МАСИРАН ОГЪН, което значи АРТИЛЕРИЙСКА ГРУПА от два и повече ДИВИЗИОНА (руските са с по 24 АРТИЛЕРИЙСКИ системи всеки). При бърз огън в участък 400на 300м. примерно, се изсипват по 240 снаряда на минута. И ако командата е "По 5 снаряда бързо, ОГЪН!", то в участъка ще се взривят 1220 едрокалибрени снаряда. Вие преценявайте дали ще остане нещо живо в участъка, ако е по жилища...

    07:31 28.07.2026

  • 8 Хм...

    0 0 Отговор
    Ми те xoxoлите са си го признали в прав текст.
    "Загиналият мъж е бил в близост до поразен обект и е починал от тежките си наранявания..."
    Превод: руснаците са изтърбушили нещо подобно на склада във Вишнево, пък загиналия е живеел в близост. И това при положение, че във Вишнево боеприпасите от склада се разхвърчаха на километри, а от вторичните детонации на 300÷400 метра не беше останал камък върху камък.

    07:46 28.07.2026

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