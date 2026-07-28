Нова руска атака над Херсон: Артилерийски удар уби мъж и разруши домове

Руската армия нанесе нов опустошителен артилерийски удар по град Херсон, при който загина един мъж, а десетки жилищни сгради претърпяха сериозни материални щети.
Атаката е част от продължаващия систематичен натиск и ежедневен обстрел от страна на окупационните сили, разположени на левия бряг на река Днепър.
Подробности за жертвите и разрушенията в града
Според данни на областната военна администрация на Херсон, снарядите са поразили гъсто населени градски райони. Загиналият мъж е бил в близост до поразен обект и е починал от тежките си наранявания преди пристигането на екипите на бърза помощ. Медицинските и спасителните служби продължават да разчистват отломките и да оказват съдействие на пострадалите жители на място. Повече информация за ситуацията в Южна Украйна предава агенция Ukrinform.
При ударите са нанесени сериозни щети на няколко многофамилни и частни къщи, автомобили и елементи от критичната градска инфраструктура. Очевидци споделят, че обстрелът е започнал изненадващо, без да остави време на гражданите да достигнат до най-близките бомбоубежища.
Ежедневен терор над цивилното население
Херсон и околните населени места в региона остават под постоянен руски обстрел с тежка артилерия, реактивни системи за залпов огън и безпилотни апарати. Украинските власти за пореден път призовават местното население стриктно да спазва предупрежденията за въздушна тревога и да използва защитните съоръжения, тъй като атаките нямат военни цели, а са насочени изцяло към тероризиране на мирните граждани. Обзор за атаките в региона публикува и Украинска правда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Някой си
Коментиран от #6
06:57 28.07.2026
6 Механик
До коментар #5 от "Някой си":С лопати. Ползват сапьорски лопатки с чипове от украински перални. Ама и лопатите са на свършване, защото дръжките им са китайски и повечето вече са изгнили.
07:04 28.07.2026
7 Артилерист
07:31 28.07.2026
8 Хм...
"Загиналият мъж е бил в близост до поразен обект и е починал от тежките си наранявания..."
Превод: руснаците са изтърбушили нещо подобно на склада във Вишнево, пък загиналия е живеел в близост. И това при положение, че във Вишнево боеприпасите от склада се разхвърчаха на километри, а от вторичните детонации на 300÷400 метра не беше останал камък върху камък.
07:46 28.07.2026