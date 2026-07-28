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САЩ започнаха преглед на военното си присъствие в Европа, НАТО трябва да се превърне в "по-справедлив алианс"

САЩ започнаха преглед на военното си присъствие в Европа, НАТО трябва да се превърне в "по-справедлив алианс"

28 Юли, 2026 08:03 1 114 27

  • нато-
  • пентагонът-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • европа-
  • пийт хегсет

САЩ остро разкритикуваха европейските държави, които отказаха на американските сили да използват базите на НАТО по време на войната срещу Иран

САЩ започнаха преглед на военното си присъствие в Европа, НАТО трябва да се превърне в "по-справедлив алианс" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ обявиха вчера началото на преглед на военното си присъствие в Европа на фона на изявленията в тази насока на американския военен министър Пийт Хегсет през юни по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Както министърът каза тогава, това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана“, поясни заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, вторият човек в Пентагона.

„Резултатът от този преглед ще бъде ускоряване на прехода на НАТО към по-солиден, по-справедлив и по-устойчив алианс“, каза още Колби.

Съединените щати остро разкритикуваха европейските държави, които отказаха на американските сили да използват базите на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран, отбелязва АФП.

Хегсет също така заплаши Северноатлантическия алианс, че ще намали американския принос към бюджета му, ако някои държави откажат да спазят ангажиментите, поети миналата година на срещата на върха на НАТО в Хага.

Тогава съюзниците обещаха до 2035 г. да отделят най-малко по 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурност, от които 3,5% да са за строго военни разходи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    20 1 Отговор
    Едни самолети твърде много взеха да присъстват у нас

    08:04 28.07.2026

  • 2 Овчар

    24 0 Отговор
    След борбата с Иран целия свят разбра че САЩ са една парцуца нищо повече..!

    08:06 28.07.2026

  • 3 Руски Боклук

    2 17 Отговор
    Европа се Въоражава не и трябва САЩ
    А Русия е мишка Украйна е пречука

    08:06 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Московски миризми

    0 15 Отговор
    Някой в Москва май се наака !

    08:11 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    Лъжа ,и то долна лъжа кои по точно .Рамщайн къде е на луната ли ,Безмер къде е .как се поддържат военни действия на другия карах на света ако не се използват ,не само с логистика ами и с боеприпаси ,персите си бранят земята и ценностите ,руснаците също кой кого напада и защо ,и навсякъде са замесени евреи

    08:23 28.07.2026

  • 16 Без име

    7 0 Отговор
    Марийке, няма ли кой да те начеше, та да оставиш хората да си коментират?

    08:25 28.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 камънчо

    8 0 Отговор
    "по-справедлив алианс" за русофобия, каквато е легитимната цел на Пентагона.

    08:33 28.07.2026

  • 20 Замириса на

    11 0 Отговор
    Изгоряла в Европа! За това тези се изнасят бързо. Глупавата Европа пак ще се унищожи и САЩ не искат да участват в това безумие!!
    Хитреци са! После ще дойдат, като "победители", ще си обявят дълговете за "изчезнали" и ще ни пробутат нов, цифров "долар"! Ала бала... Ама те се знае. Ако е ядрена, може и да няма Европа?

    08:34 28.07.2026

  • 21 Нато вън!

    14 0 Отговор
    Никой не ги ще янките у дома си, а те заплашвали , че ще си тръгнат!)))
    А България е единствената страна(колония) в света предоставила бази на американците безплатно и безвъзмездно!

    Коментиран от #22, #23

    08:46 28.07.2026

  • 22 провинциалист

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Нато вън!":

    Това е защото Радев е новият Орбан и първа дружка на Путин.

    09:00 28.07.2026

  • 23 Щото всеки

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нато вън!":

    Тъпанар, който се добере на власт е роб!! Робска психика. Ние даже се съгласихме на война с тях, БЕЗ да имаме никаква изгода. И след 2 дена тези ни наложиха МИТА!!! Наказателни мита!!!! Е, не сме ли тъпи роби?
    Аз бих им закрил ВЕДНАГА всичките бази тука, след тези мита! Такава наглост!!!

    09:05 28.07.2026

  • 24 Шопо

    3 1 Отговор
    ЕС не може да съществува без НАТО.
    Ако САЩ и Турция излязат от НАТО с ЕС е свършено.

    Коментиран от #26

    09:15 28.07.2026

  • 25 Васко Делчев

    1 0 Отговор
    НАТО е терористична организация на световните рептили от САЩ.... Колкото по-бърсо отидат в история и двете, толкова по-добре за света...

    09:18 28.07.2026

  • 26 Ааами, като

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Шопо":

    Халифат ще съществуват. На там са се запътили. На кого му е запотрябвала халифатна Европа??? Голямата лъжа, че "Русия ще ги превземе" е само за да се откраднат пак милиарди и трилиони. От народа към военната индустрия, Блек Рок и останалите хазарски мафиоти. А за кво им е на Русия огромна територия с примати, от които нищо не става? След 10-20 г, ако се мене без война, точно това ще е Европа!!!

    09:50 28.07.2026

  • 27 Историк

    3 0 Отговор
    Много правилно реагираха европейските държави на капризите на тръмп, сътрудничество в НАТО не означава сляпо подчинение на заповедите на луд и неконтролируем идиот. Изнудването и рекетьорството са външната политика на Тръмпландия и това трябва да спре по някакъв начин.

    10:07 28.07.2026