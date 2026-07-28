САЩ започнаха преглед на военното си присъствие в Европа, НАТО трябва да се превърне в "по-справедлив алианс"

САЩ обявиха вчера началото на преглед на военното си присъствие в Европа на фона на изявленията в тази насока на американския военен министър Пийт Хегсет през юни по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Както министърът каза тогава, това ще бъде истински преглед, предназначен да гарантира, че НАТО напредва бързо и необратимо към една Европа, която поема основната отговорност за конвенционалната си отбрана“, поясни заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби, вторият човек в Пентагона.
„Резултатът от този преглед ще бъде ускоряване на прехода на НАТО към по-солиден, по-справедлив и по-устойчив алианс“, каза още Колби.
Съединените щати остро разкритикуваха европейските държави, които отказаха на американските сили да използват базите на НАТО на тяхна територия по време на войната срещу Иран, отбелязва АФП.
Хегсет също така заплаши Северноатлантическия алианс, че ще намали американския принос към бюджета му, ако някои държави откажат да спазят ангажиментите, поети миналата година на срещата на върха на НАТО в Хага.
Тогава съюзниците обещаха до 2035 г. да отделят най-малко по 5% от брутния си вътрешен продукт за разходи за сигурност, от които 3,5% да са за строго военни разходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
08:04 28.07.2026
2 Овчар
08:06 28.07.2026
3 Руски Боклук
А Русия е мишка Украйна е пречука
08:06 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Московски миризми
08:11 28.07.2026
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15 Kaлпазанин
08:23 28.07.2026
16 Без име
08:25 28.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 камънчо
08:33 28.07.2026
20 Замириса на
Хитреци са! После ще дойдат, като "победители", ще си обявят дълговете за "изчезнали" и ще ни пробутат нов, цифров "долар"! Ала бала... Ама те се знае. Ако е ядрена, може и да няма Европа?
08:34 28.07.2026
21 Нато вън!
А България е единствената страна(колония) в света предоставила бази на американците безплатно и безвъзмездно!
Коментиран от #22, #23
08:46 28.07.2026
22 провинциалист
До коментар #21 от "Нато вън!":Това е защото Радев е новият Орбан и първа дружка на Путин.
09:00 28.07.2026
23 Щото всеки
До коментар #21 от "Нато вън!":Тъпанар, който се добере на власт е роб!! Робска психика. Ние даже се съгласихме на война с тях, БЕЗ да имаме никаква изгода. И след 2 дена тези ни наложиха МИТА!!! Наказателни мита!!!! Е, не сме ли тъпи роби?
Аз бих им закрил ВЕДНАГА всичките бази тука, след тези мита! Такава наглост!!!
09:05 28.07.2026
24 Шопо
Ако САЩ и Турция излязат от НАТО с ЕС е свършено.
Коментиран от #26
09:15 28.07.2026
25 Васко Делчев
09:18 28.07.2026
26 Ааами, като
До коментар #24 от "Шопо":Халифат ще съществуват. На там са се запътили. На кого му е запотрябвала халифатна Европа??? Голямата лъжа, че "Русия ще ги превземе" е само за да се откраднат пак милиарди и трилиони. От народа към военната индустрия, Блек Рок и останалите хазарски мафиоти. А за кво им е на Русия огромна територия с примати, от които нищо не става? След 10-20 г, ако се мене без война, точно това ще е Европа!!!
09:50 28.07.2026
27 Историк
10:07 28.07.2026