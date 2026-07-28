Русия ще воюва срещу Украйна още 3 години: Путин нареди военните разходи да останат приоритет в бюджета

Военните разходи ще останат приоритет в подготовката на бюджета за следващите три години, нареди руският президент Владимир Путин, цитиран от The Moscow Times.
На среща с депутати от Държавната дума Путин обвини Запада, че е разгърнал „русофобска машина“ и е поставил „световни рекорди“ за санкции, но те няма да пречупят руския народ.
„Нашата политическа система и институции на властта са формирани на суверенни принципи в пълно съответствие с Конституцията на Руската федерация и са готови да защитават страната, способни заедно с обществото решително да отблъснат всякакви враждебни стъпки“, заяви Путин. В допълнение към „укрепването на отбраната на страната“, каза той, приоритет за бюджета за 2027-2029 г. трябва да бъде „решаването на неотложни социални проблеми“.
Според оценки войната срещу Украйна до момента е струвала на руските данъкоплатци 53,079 трилиона рубли или 746,6 милиарда долара. Тази сума покрива 28 години текущи бюджетни разходи за здравеопазване, 30 години разходи за образование и 100 годишни бюджета на големи региони като Красноярски край или Свердловска област.
Агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, провокираха конфликта в Украйна и принудиха Москва да започне това, което тя определя като „специална военна операция“, заяви по-рано Владимир Путин на среща с военнослужещи от военноморския флот, предаде ТАСС. Той напомни за обещанието на Запада да не разширява инфраструктурата на НАТО на изток — обещание, което така и не било изпълнено.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „ясна информация“ от разузнавателните служби, според която Русия, изпитваща затруднения на фронта, подготвя нова, мащабна вълна на военна мобилизация през есента, предаде Франс прес.
Зеленски призова Украйна да се защитава „на всички равнища“ срещу тази заплаха – както на фронта, така и чрез продължаване на ударите дълбоко в руска територия, а също и по дипломатически път чрез разговори с „всички, които“ искат „да се приближат към мира“, предаде БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кой знае
09:06 28.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
09:09 28.07.2026
7 Голямасмешка
09:10 28.07.2026
8 С две думи
Коментиран от #83
09:10 28.07.2026
9 Шопо
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #44, #49
09:10 28.07.2026
10 укроекспрес
09:10 28.07.2026
11 Няма край руският позор
09:10 28.07.2026
12 Вячеслав Володин сказал
Няма Путин - няма Русия"
Путин е на 80. И най-великите руски доктори евреи не могат да го задържат жив повече от още 3-4 айде 5-6 години.
И после? Край с Путин! Край с Русия!
И какво ще правите русофилчета тогава? Или и вие сте на преклонна възраст от 80?
Коментиран от #36
09:11 28.07.2026
13 Русодебил
До коментар #3 от "Класика":Няма ботове!
2-3 русодебила драскат денонощно!
Коментиран от #23, #27, #28
09:11 28.07.2026
14 Какви бюджети бе
09:11 28.07.2026
15 ФАКТ
09:11 28.07.2026
16 Мишел
09:11 28.07.2026
17 пич1
До коментар #4 от "Пич":Руснаците имат железни нерви, не са розАви понита.
09:11 28.07.2026
18 няма край
09:12 28.07.2026
19 Значи още
09:12 28.07.2026
20 Цеко
Коментиран от #34, #48
09:12 28.07.2026
21 Въпрос
До коментар #4 от "Пич":Колко пъти "до края на годината" имаше от 2022-ра до сега?
Коментиран от #37
09:12 28.07.2026
22 Пуси
Истината е точно обратно на това. Всички знаят, че цялата земя е руска, а вижте на колко народи сме отстъпили територии. Временно, разбира се.
09:12 28.07.2026
23 плюс
До коментар #13 от "Русодебил":Няколко мъдри администратора..))
09:12 28.07.2026
24 реалистъ
09:12 28.07.2026
25 Военните разходи на Русия,
Коментиран от #29, #94
09:13 28.07.2026
26 Удри русодебила с правата
09:13 28.07.2026
27 Ха ха
До коментар #13 от "Русодебил":Толкова са и са навсякъде, където има форуми Пик, Ник, Фий, Дир, Бир
09:14 28.07.2026
28 Това е безспорен
До коментар #13 от "Русодебил":Факт.
09:15 28.07.2026
29 Горбачов идва
До коментар #25 от "Военните разходи на Русия,":Значи фалитът на СССР2 ще е по-страшен от фалита на СССР1.
СССР1 имаше някаква индустрия, а СССР2 е изцяло суровинна икономика- бензинколонка.
Коментиран от #35
09:16 28.07.2026
30 Затова тази война, да ги забави
09:16 28.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Много бе Вова
09:18 28.07.2026
33 Само за едно съжалявам
09:18 28.07.2026
34 Цеко, а ти
До коментар #20 от "Цеко":кога?
09:20 28.07.2026
35 Споко
До коментар #29 от "Горбачов идва":Надай се ю-юе....
09:20 28.07.2026
36 Факт
До коментар #12 от "Вячеслав Володин сказал":Иде Армагедон!
09:20 28.07.2026
37 Пич
До коментар #21 от "Въпрос":Ами - стой и гледай!!!
Когато коментирам, аз не казвам това което ми се иска, а това което съм предвидил, че ще се случи!!!
Коментиран от #40, #43, #87
09:20 28.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Червен кхмер
Три години супер ще видим над два милиона ушанки при Кабзон и тотално разрушена икономика.Дано по дълго се задържи до пълният разпад на злото РуZия.
Коментиран от #42
09:24 28.07.2026
40 Въпрос
До коментар #37 от "Пич":Стоим и гледаме вече 5 години, та дори 15 години "Киев за два-три дня".
Цял живот са ми разправяли такива като теб, че съветската армия за два месеца излиза на Атлантическия океан. И признавам като млад съм го и вярвал.
Коментиран от #91
09:25 28.07.2026
41 Бойко
То дотогава Русия няма да съществува....
09:25 28.07.2026
42 Чети коментар 12
До коментар #39 от "Червен кхмер":Вячеслав Володин сказал
"Има Путин - има Русия
Няма Путин - няма Русия"
Вячеслав Володин е председател на руската Дума, така че е човек на място.
Коментиран от #46
09:27 28.07.2026
43 Варна
До коментар #37 от "Пич":И когато предсказанията ти не се сбъднат ще се скриеш като мишка.
09:29 28.07.2026
44 Даа да ама не
До коментар #9 от "Шопо":Самопче в живота никога не е просто.
Зеленски не капитулира.
Путин умира.
Русия се разпада.
Западът се чуди, как да уми.отворява остатките и кой да плаща репарациите.
Великото дело на Горбачов беше че предотврати голяма война, но КГБстите като Путин не мирясаха и не само разграбиха богатствата на СССР, но решиха да грабят наред и доведоха да разпад и разруха.
09:32 28.07.2026
45 Европа и Украйна
Украйна е далеч от обръщане на ситуацията С ВЪЗДУШНИТЕ УДАРИ!
Това наистина е така и никой не го отрича. Не случайно Украйна непрекъснато обяснява как има нужда от ПВО. ЕВРОПА знае това и взима мерки. В ход е разработването на системата за защита от балистични ракети не само на Украйна, но и на цяла Европа.
Родните копейки се възпалиха от изказването и решиха , че става въпрос за войната като цяло! Нали са бавно загряващи!
Войната не се е променила, копеи!
Путлрр продължава да е заседнал в Донбас!
Европа може да си позволи да воюва дълго. Това не е сигурно за Московията, чийто бюджет отива почти половината за войната. Путин всъщност казва на московитите, че ги чакат поне още три години мизерия, лиса на интернет, вода, ток, опашки и т.н.
09:33 28.07.2026
46 Червен кхмер
До коментар #42 от "Чети коментар 12":И за Сталин така говориха и за СССР ,и за световната революция под шапката на Москва........а накрая пълен фалит и разпад на СССР и целия соц.конц.лагер.
Всички диктатори свършват по един начин много лош за тях и държавите им.
09:34 28.07.2026
47 оня с коня
09:36 28.07.2026
48 Мишел
До коментар #20 от "Цеко":Размяната на телата на убитите-показва реалното съотношение двайсетина украинци срещу един руснак . Всичко друго са измислици.
Украйна има 7.4 пъти по малко население от Русия. За да победи, Украйна трябва да дава поне 8 пъти по-малко жертви от Русия, а тя дава 20 пъти повече от Русия. Това води само до неминуема загуба.
Коментиран от #53, #54, #56
09:36 28.07.2026
49 Хахахаха
До коментар #9 от "Шопо":Офффф га ньо и какво ще пречи на тупин, ако вземе Украйна да прати украинската армия напред към Полша? А га ньо?
09:37 28.07.2026
50 Московийката няма сили
Но общите разходи за войната са МНОГО ПОВЕЧЕ, само че Путлер крие истината от колхозниците.
Истината е , че московският бюджет не може да издържи на дълга война. Освен ако върху крепостните не бъде приложена силова хватка за потушаване на всякакви протести!
Те дори сега вече почнаха д мърморят.
09:41 28.07.2026
51 Няма отговор
Защо?
09:43 28.07.2026
52 Пуся послъгва
Рекорден скок в началото на годината: През първото тримесечие на 2026 г. военните разходи скочиха с 30% спрямо предходната година, изразходвайки 46% от общите бюджетни разходи за този период. Почти всеки втори похарчен рубла е отишъл за армията.
Очаквано надхвърляне на плана: Според вътрешни доклади на Министерството на финансите на Русия, цитирани от Bloomberg, реалните военни нужди ще надхвърлят първоначалния план с още 4–5 трилиона рубли. Това ще увеличи прекия дял за отбрана до над 41% от реално похарчените средства.
Скрити разходи: Около 84%-85% от разходите за отбрана преминават през т.нар. „секретни пера“ на руския бюджет, което прави проследяването им трудно. Западното разузнаване (като германското БНД) оценява, че реалната издръжка на военната машина заема близо 50% от общия държавен капацитет.
Коментиран от #57
09:44 28.07.2026
53 Мише
До коментар #48 от "Мишел":Пак лъжеш нескопосано.
Не ти върви пропагандата.
09:45 28.07.2026
54 Тихо πрръдляко!
До коментар #48 от "Мишел":Не си компетентен.
09:49 28.07.2026
55 Розовото пони зеля
09:50 28.07.2026
56 Руснаците не взимат телата
До коментар #48 от "Мишел":на своите убити, понеже ги водят безследено изчезнали, за да не плащат обещетения на вдовиците.
Украинците също не ги прибират, а ги оставят да наторяват чернозема!
Но съжират украйнсите трупове с пропагандна цел, на която се ловят само такива като теб! Мухахаха!
Но има начини да се води статистика на жертвите на войната и тя показва съотношение 1 : 8 в полза на Украйна.
Коментиран от #72
09:51 28.07.2026
57 Хахахаха
До коментар #52 от "Пуся послъгва":А копеизажа реве, че в НАТО искали 5 процента от БВП!
Коментиран от #65
09:51 28.07.2026
58 Хаха
09:52 28.07.2026
59 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Ще омръзнете на хората.
09:52 28.07.2026
60 Българин
Коментиран от #77
09:53 28.07.2026
61 Чакам сега нашият миролюбец
И останалите шапкари- миролюбци около него- също!
И пропагандните им мегафони Волгин, Дачков, Малкото Мразче, Райчев, Ружито, Йотова-Гундяева и т.н.
Коментиран от #66
09:57 28.07.2026
62 Владимир Путин, президент
След Три Години няма има Русия !!!
Ще има разпаднал се манголски kaтyн 👈
09:57 28.07.2026
63 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #70
09:57 28.07.2026
64 българия
09:59 28.07.2026
65 В НАТО
До коментар #57 от "Хахахаха":хората се чудят къде да си прекарат лятната ваканция и пътуват по целия свят за удоволствие и почивка.
В Путлерлндия хората пътуват от Крим към Матушката по единстения оцелял мост, понеже не им се стои без ток, вода, храна и бензин.
10:01 28.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Не му пука,
10:02 28.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 хари потър
10:05 28.07.2026
70 Хахааа!
До коментар #63 от "Удри евраста с лопатЕто":А Путин ги взема, като самоубива олигарси и ползва безплатно Кимчето с кривите ракетки и аскера му. Икономиката му клони към нулата, но кво от тва.
Важното е, че независимо къде какво става по света, бг копейките винаги са капо. Защото са регресивни фашисти и илитерати.
Лошо няма.
10:05 28.07.2026
71 Путлер има предимствво
Но нещата започвт да се обръщат още тази есен, понеже Европа и Украйна работят по темата.
Първите балистични удари върху Москва, Петербург и други предстоят.
10:05 28.07.2026
72 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #56 от "Руснаците не взимат телата":Няма такава статистика 1/8 за укрите никъде, статистиката още от началото на войната си я казаха краварите 1/6 в полза на Русия, но къс напушеняк зеля гнома забрани статистиките понеже са винаги в полза на Русия, вече са може би 1/10 в полза на Русия, то си е и логично, ЕС пропагандата щеше да гърми яко всеки ден статия за убитите руснаци, обаче пропагандата яко мълчи, а укрите ударно свършват на фронта, та на фронта нещата си вървят въпреки ударните медийни победи и масови медийни загуби на руснаците, явно е, че измислените статистики не помагат.
10:06 28.07.2026
73 Още тази зимя Укрия ще намалее много
В този сайт не ви пишат, но руските войски са на 5км от Славянск.
След падането на Славянск и Краматорск идва реда на Кииф. Паралелно с това ще се освободи Одеса. Руснаците още сега казаха на Полша и Унгария да си вземат техното.
Остатъчна Укрия ще бъде по-малка по-територия дори от С. Македония
Коментиран от #79
10:06 28.07.2026
74 Тиква
10:06 28.07.2026
75 стоян георгиев
10:06 28.07.2026
76 млад еврас
10:07 28.07.2026
77 Копей, къпете се бре!
До коментар #60 от "Българин":Може под кирта да се покажат наченки на мозък.
10:08 28.07.2026
78 последната укра
10:08 28.07.2026
79 Ето това е истината
До коментар #73 от "Още тази зимя Укрия ще намалее много":И не само в този сайт, а във всички държавни телевизии са наложили забрана истината да излиза на яве. Още като спряха руските канали, стана ясно каво се случва. Пълно медийно затъмнение и фалшиви новини, но само за тези, които не могат да си намерят истинска информация. Поздрави!
Коментиран от #99
10:09 28.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ужас за укрите
Коментиран от #95
10:09 28.07.2026
82 Междувременно руският износ
А положението съвсем ще се промени изоснови, когато първите балистики почнат да падат върху Москва!
10:10 28.07.2026
83 и как
До коментар #8 от "С две думи":точно разбра че ЕС затъва бе читателю..от къде ти дойде на ум това,, някога ходил ли си в държава от ес или само до ГЪРЦИЯ да си топиш краците у белото море дето е било българско...Я иди сега у москва ма си запретни крачолите на същите бели панталони дето беше у гръцко защото всичко е в кал и сажди от пожарите и пожарникарите дето ги гасят
10:10 28.07.2026
84 Кличко
10:11 28.07.2026
85 1234
До коментар #80 от "млад еврас":Тръгвам само след другаря Тагарев или акад. Денков
10:14 28.07.2026
86 три е добре . по 1-2 ранени на ден и
10:14 28.07.2026
87 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги
До коментар #37 от "Пич":Врачката ми
е много по-добра
от врачката ти.
През есента Мацква вече ще се казва Новозеленск.
По повод кръщенето да ми купиш риза, пешкирчета и фритюрник. И да ме калессш с жив петел с гердан от банкноти. Без рубли, моля. Излизат от обръщение.
Коментиран от #90
10:16 28.07.2026
88 Микола Отстъпчук
10:17 28.07.2026
89 СЛАВА НА БАНДЕРА И КОРОНАТА
- 25% територия
ЗА СЕГА!
10:17 28.07.2026
90 Пич
До коментар #87 от "Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги":Ние от Възраждане все пак ще запазим българския лев.
Ще е парична единица на Русия, нашата Матушка хранилница ислямска.
Коментиран от #92, #106
10:18 28.07.2026
91 Пич
До коментар #40 от "Въпрос":Аз не съм виновен за твоята чудовищна глупост и необразованост!!!
Цитирай - кой каза "Киев за три дни"!!!
Коментиран от #93, #103
10:18 28.07.2026
92 Украпич
До коментар #90 от "Пич":Бълхарски приятелю, идвай на фронта да трепеш рушняци. Тука зад клавиатурата с нищо не помагаш. Чакаме те.
10:20 28.07.2026
93 Украпич
До коментар #91 от "Пич":Бълхарски приятелю, идвай на фронта да трепеш рушняци. Тука зад клавиатурата с нищо не помагаш. Чакаме те.
10:20 28.07.2026
94 може
До коментар #25 от "Военните разходи на Русия,":да си прав за парите ,но какво се прави с тях....Ти видя ли руския робот дето направи две крачки и се строполи,а виждал ли си как стрелят скачт истински военни роботи...Какво направиха с накрадените парибг олигарсите...блокираха ги в американски банки и ги санкционираха по магнитски.другите презастроиха лайноморието, защото нямаха акъл да направят пречиствателни станции,и прогониха българите навън, и сега внасят от пакистан бармани...Та пари казваш и военна икономика ,но нещо си се пообъркал..ПУТИН за втори път ще подпали мсква и ще се крие у бункера и после ще бяга от руската любов....А НА БАС
Коментиран от #97
10:21 28.07.2026
95 Хайтов
До коментар #81 от "ужас за укрите":Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто – да го направиш.
10:21 28.07.2026
96 Драпа Драпатий
10:21 28.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 ЕС вече е китайски
Коментиран от #108
10:25 28.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Чудовищна?
До коментар #91 от "Пич":Верно ли? Ти, с трите виШи, чудовищен е с корен от старобългарската дума "чудо". Когато ние подарихме език на рашките, те започнаха да я ползват наобратно като теб.
Чудище некъпано.
Коментиран от #104, #109
10:27 28.07.2026
104 Ду Хай Го
До коментар #103 от "Чудовищна?":На чист български, не на китайски.
10:28 28.07.2026
105 ТАЗИ БРИТАНСКА ВОЙНА НЕ Е ПОБЕДОНОСНА
10:29 28.07.2026
106 така де
До коментар #90 от "Пич":НИЕ СМЕ ГО ЗАПАЗИЛИ ЗА РУСНАЦИТЕ в момента 1 БГ СТОТИНКА Е РАВНА НА ЕДНА РУБЛА, какво по добро за сметане
10:31 28.07.2026
107 Руски прайдър
До коментар #102 от "Дупчен Центак,":Ха, да се излагам с някакви прайд ментета.
Как ли не! В БРИКС си имаме къде по-престжни: прайдът в Рио, най-мащабния в света, където винаги сме радушно приети. Плюс това винаги можем да си сменим пола безплатно в Иран и да ни кастрират в Индия и Пакистан. Ако беше послушал Коцето да дойдеш в БРИКС, сега нямаше да се гърчиш сред някакви прайдови сурогати.
Завиждай, нъц-нъц!
10:33 28.07.2026
108 Пич
До коментар #100 от "ЕС вече е китайски":На кого му пука за фейка ти.
Чети го по руските телевизии и не ни занимавай.
10:35 28.07.2026
109 Пич
До коментар #103 от "Чудовищна?":Хич не ми отклонявай темата, не на мене такива!!! Ако искаш да опровергаеш, че не си с чудовищна глупост отговори на въпроса:
- Кой каза "Киев за три дни"...?!
10:45 28.07.2026