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Русия ще воюва срещу Украйна още 3 години: Путин нареди военните разходи да останат приоритет в бюджета
  Тема: Украйна

Русия ще воюва срещу Украйна още 3 години: Путин нареди военните разходи да останат приоритет в бюджета

28 Юли, 2026 09:04 1 614 109

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • война-
  • бюджет

На среща с депутати Путин обвини Запада, че е разгърнал „русофобска машина“ и е поставил „световни рекорди“ за наложени санкции

Русия ще воюва срещу Украйна още 3 години: Путин нареди военните разходи да останат приоритет в бюджета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военните разходи ще останат приоритет в подготовката на бюджета за следващите три години, нареди руският президент Владимир Путин, цитиран от The Moscow Times.

На среща с депутати от Държавната дума Путин обвини Запада, че е разгърнал „русофобска машина“ и е поставил „световни рекорди“ за санкции, но те няма да пречупят руския народ.

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„Нашата политическа система и институции на властта са формирани на суверенни принципи в пълно съответствие с Конституцията на Руската федерация и са готови да защитават страната, способни заедно с обществото решително да отблъснат всякакви враждебни стъпки“, заяви Путин. В допълнение към „укрепването на отбраната на страната“, каза той, приоритет за бюджета за 2027-2029 г. трябва да бъде „решаването на неотложни социални проблеми“.

Според оценки войната срещу Украйна до момента е струвала на руските данъкоплатци 53,079 трилиона рубли или 746,6 милиарда долара. Тази сума покрива 28 години текущи бюджетни разходи за здравеопазване, 30 години разходи за образование и 100 годишни бюджета на големи региони като Красноярски край или Свердловска област.

Агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, провокираха конфликта в Украйна и принудиха Москва да започне това, което тя определя като „специална военна операция“, заяви по-рано Владимир Путин на среща с военнослужещи от военноморския флот, предаде ТАСС. Той напомни за обещанието на Запада да не разширява инфраструктурата на НАТО на изток — обещание, което така и не било изпълнено.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „ясна информация“ от разузнавателните служби, според която Русия, изпитваща затруднения на фронта, подготвя нова, мащабна вълна на военна мобилизация през есента, предаде Франс прес.

Зеленски призова Украйна да се защитава „на всички равнища“ срещу тази заплаха – както на фронта, така и чрез продължаване на ударите дълбоко в руска територия, а също и по дипломатически път чрез разговори с „всички, които“ искат „да се приближат към мира“, предаде БТА.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кой знае

    20 12 Отговор
    3, 13, 30... зависи и от разума на горките поробени украйници..

    09:06 28.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ганя Путинофила

    23 15 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    09:09 28.07.2026

  • 7 Голямасмешка

    15 7 Отговор
    И как реши, че ще са три години, Марийке. Дядо Влайчо ли ти каза?

    09:10 28.07.2026

  • 8 С две думи

    22 20 Отговор
    Докато ЕС не клекне и не се разори - Путин няма да спре войната. Икономически,ЕС затъва много бързо заради санкциите а и заради лудите политики на зелените-а русофобията ЕС ще я платят много тежко...Путин си знае работата-ние какво ще правим с нашите Урсулици...?

    Коментиран от #83

    09:10 28.07.2026

  • 9 Шопо

    22 15 Отговор
    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #44, #49

    09:10 28.07.2026

  • 10 укроекспрес

    18 11 Отговор
    Европейски неволи - няма повече укри да се бият, защото западните хотели са пълни с тях. Трябва да печатаме повече евраци или да крадем от Москва. Газ от къде и на каква цена? Зеленски иска нова златна тоалетна.

    09:10 28.07.2026

  • 11 Няма край руският позор

    17 12 Отговор
    Няма!

    09:10 28.07.2026

  • 12 Вячеслав Володин сказал

    17 16 Отговор
    "Има Путин - има Русия
    Няма Путин - няма Русия"


    Путин е на 80. И най-великите руски доктори евреи не могат да го задържат жив повече от още 3-4 айде 5-6 години.

    И после? Край с Путин! Край с Русия!


    И какво ще правите русофилчета тогава? Или и вие сте на преклонна възраст от 80?

    Коментиран от #36

    09:11 28.07.2026

  • 13 Русодебил

    15 9 Отговор

    До коментар #3 от "Класика":

    Няма ботове!
    2-3 русодебила драскат денонощно!

    Коментиран от #23, #27, #28

    09:11 28.07.2026

  • 14 Какви бюджети бе

    14 10 Отговор
    Ама Раша не беше ли фалирала? Путин не умря ли няколко пъти??

    09:11 28.07.2026

  • 15 ФАКТ

    12 7 Отговор
    Няма по-гл пав мъж на света от бакшиша

    09:11 28.07.2026

  • 16 Мишел

    15 16 Отговор
    Тази война ще продължи до изчезването на Украйна или до последния украинец.

    09:11 28.07.2026

  • 17 пич1

    12 15 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Руснаците имат железни нерви, не са розАви понита.

    09:11 28.07.2026

  • 18 няма край

    16 9 Отговор
    Велика е руската мъка. Без аналог.

    09:12 28.07.2026

  • 19 Значи още

    15 15 Отговор
    3 години Европа и Украйна ще ни ядат парите. Ще фалиране бе Маро.

    09:12 28.07.2026

  • 20 Цеко

    17 11 Отговор
    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.И още ще измре.

    Коментиран от #34, #48

    09:12 28.07.2026

  • 21 Въпрос

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Колко пъти "до края на годината" имаше от 2022-ра до сега?

    Коментиран от #37

    09:12 28.07.2026

  • 22 Пуси

    12 6 Отговор
    Нас постоянно ни нападат, а Колективният Запад твърди, че ние сме били агресивни и постоянно анексираме територии.
    Истината е точно обратно на това. Всички знаят, че цялата земя е руска, а вижте на колко народи сме отстъпили територии. Временно, разбира се.

    09:12 28.07.2026

  • 23 плюс

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Няколко мъдри администратора..))

    09:12 28.07.2026

  • 24 реалистъ

    14 9 Отговор
    Кой ще ги чака три години? Имат три месеца преди якото бомбене на Москва с Фламинго.

    09:12 28.07.2026

  • 25 Военните разходи на Русия,

    6 5 Отговор
    чиято икономика президентът Владимир Путин постави на бойна основа, сега надхвърлят всички бюджети за отбрана на Европа взети заедно, според проучване на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон (International Institute for Strategic Studies, или IISS), цитирано от "Файненшъл таймс", съобщава националното радио. Общите разходи за отбрана на Русия скочиха миналата година с 42% в реално изражение до 13,1 трилиона рубли. Това се равнява на около 462 млрд. долара на база на паритета на покупателната способност. За сравнение, европейските бюджети за отбрана, включително на Обединеното кралство и на страните членки на ЕС, са се увеличили с почти 12% през миналата година до 457 млрд. долара - малко по-малко от разходите на Москва, съобщи в сряда мозъчният тръст IISS.

    Коментиран от #29, #94

    09:13 28.07.2026

  • 26 Удри русодебила с правата 🪏

    10 4 Отговор
    Удри!

    09:13 28.07.2026

  • 27 Ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Толкова са и са навсякъде, където има форуми Пик, Ник, Фий, Дир, Бир

    09:14 28.07.2026

  • 28 Това е безспорен

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Факт.

    09:15 28.07.2026

  • 29 Горбачов идва

    14 7 Отговор

    До коментар #25 от "Военните разходи на Русия,":

    Значи фалитът на СССР2 ще е по-страшен от фалита на СССР1.

    СССР1 имаше някаква индустрия, а СССР2 е изцяло суровинна икономика- бензинколонка.

    Коментиран от #35

    09:16 28.07.2026

  • 30 Затова тази война, да ги забави

    3 3 Отговор
    Тази сума покрива 28 години текущи бюджетни разходи за здравеопазване, 30 години разходи за образование и 100 годишни бюджета на големи региони като Красноярски край или Свердловска област.

    09:16 28.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Много бе Вова

    4 3 Отговор
    До кога ще ги лебедиш...

    09:18 28.07.2026

  • 33 Само за едно съжалявам

    8 5 Отговор
    Русофилите са разни дъртаци, толкова дърти, че всяка година оредяват и няма да надживеат Путин, за да видят, как господарят им умирй и империята му се разпада.

    09:18 28.07.2026

  • 34 Цеко, а ти

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цеко":

    кога?

    09:20 28.07.2026

  • 35 Споко

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Горбачов идва":

    Надай се ю-юе....

    09:20 28.07.2026

  • 36 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вячеслав Володин сказал":

    Иде Армагедон!

    09:20 28.07.2026

  • 37 Пич

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Въпрос":

    Ами - стой и гледай!!!
    Когато коментирам, аз не казвам това което ми се иска, а това което съм предвидил, че ще се случи!!!

    Коментиран от #40, #43, #87

    09:20 28.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Червен кхмер

    9 2 Отговор
    Путин наруши Конституцията на РФ и узурпира властта. Никой цар и диктатор в историята на Русия не е управлявал толкова дълго и еднолично.
    Три години супер ще видим над два милиона ушанки при Кабзон и тотално разрушена икономика.Дано по дълго се задържи до пълният разпад на злото РуZия.

    Коментиран от #42

    09:24 28.07.2026

  • 40 Въпрос

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    Стоим и гледаме вече 5 години, та дори 15 години "Киев за два-три дня".

    Цял живот са ми разправяли такива като теб, че съветската армия за два месеца излиза на Атлантическия океан. И признавам като млад съм го и вярвал.

    Коментиран от #91

    09:25 28.07.2026

  • 41 Бойко

    14 0 Отговор
    Те уж бяха 3 дни, пък сега станаха... още 3 години...
    То дотогава Русия няма да съществува....

    09:25 28.07.2026

  • 42 Чети коментар 12

    0 5 Отговор

    До коментар #39 от "Червен кхмер":

    Вячеслав Володин сказал


    "Има Путин - има Русия
    Няма Путин - няма Русия"

    Вячеслав Володин е председател на руската Дума, така че е човек на място.

    Коментиран от #46

    09:27 28.07.2026

  • 43 Варна

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    И когато предсказанията ти не се сбъднат ще се скриеш като мишка.

    09:29 28.07.2026

  • 44 Даа да ама не

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Самопче в живота никога не е просто.

    Зеленски не капитулира.
    Путин умира.
    Русия се разпада.
    Западът се чуди, как да уми.отворява остатките и кой да плаща репарациите.

    Великото дело на Горбачов беше че предотврати голяма война, но КГБстите като Путин не мирясаха и не само разграбиха богатствата на СССР, но решиха да грабят наред и доведоха да разпад и разруха.

    09:32 28.07.2026

  • 45 Европа и Украйна

    7 3 Отговор
    ще воюваат колкото трябва, за да спрат рашисткия окуптор.

    Украйна е далеч от обръщане на ситуацията С ВЪЗДУШНИТЕ УДАРИ!
    Това наистина е така и никой не го отрича. Не случайно Украйна непрекъснато обяснява как има нужда от ПВО. ЕВРОПА знае това и взима мерки. В ход е разработването на системата за защита от балистични ракети не само на Украйна, но и на цяла Европа.

    Родните копейки се възпалиха от изказването и решиха , че става въпрос за войната като цяло! Нали са бавно загряващи!
    Войната не се е променила, копеи!
    Путлрр продължава да е заседнал в Донбас!

    Европа може да си позволи да воюва дълго. Това не е сигурно за Московията, чийто бюджет отива почти половината за войната. Путин всъщност казва на московитите, че ги чакат поне още три години мизерия, лиса на интернет, вода, ток, опашки и т.н.

    09:33 28.07.2026

  • 46 Червен кхмер

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Чети коментар 12":

    И за Сталин така говориха и за СССР ,и за световната революция под шапката на Москва........а накрая пълен фалит и разпад на СССР и целия соц.конц.лагер.
    Всички диктатори свършват по един начин много лош за тях и държавите им.

    09:34 28.07.2026

  • 47 оня с коня

    5 2 Отговор
    Още при първите наложени Санкции веднага след началото на войната Руските велможи се изцепиха високопарно че русия си е Самодостатъчна.Сега обаче негодуват тотално?А след като има наложени ат Колективния Запад санкции,тая "Могъща" Държава с "цялата менделеева таблица" в Недрата си не наложи реципрочни санкции на Запада?Бил обещал някой в миналото на русия НАТО да не се разширява на Запад...Ама Кой бе и на Кого?А толкова ли е тъп Путин да не знае че "Думите отлитат,написаното остава"- къде му е Черно на Бялото ?Реалността обаче е че Не НАТО се разширява на Изток,а Русия иска да се разшири на Запад стремейки се да завземе Украйна!И да - СССР беше мощен Икономически и Военен Конгломерат със железни СИВ и Варшавски договор,но каква е сегашната Русия със Икономика колкото една Италия или Испания?!

    09:36 28.07.2026

  • 48 Мишел

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Цеко":

    Размяната на телата на убитите-показва реалното съотношение двайсетина украинци срещу един руснак . Всичко друго са измислици.
    Украйна има 7.4 пъти по малко население от Русия. За да победи, Украйна трябва да дава поне 8 пъти по-малко жертви от Русия, а тя дава 20 пъти повече от Русия. Това води само до неминуема загуба.

    Коментиран от #53, #54, #56

    09:36 28.07.2026

  • 49 Хахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Офффф га ньо и какво ще пречи на тупин, ако вземе Украйна да прати украинската армия напред към Полша? А га ньо?

    09:37 28.07.2026

  • 50 Московийката няма сили

    7 2 Отговор
    746,6 милиарда долара може би са преките разходи за армията на фронта. И то занижени.

    Но общите разходи за войната са МНОГО ПОВЕЧЕ, само че Путлер крие истината от колхозниците.
    Истината е , че московският бюджет не може да издържи на дълга война. Освен ако върху крепостните не бъде приложена силова хватка за потушаване на всякакви протести!

    Те дори сега вече почнаха д мърморят.

    09:41 28.07.2026

  • 51 Няма отговор

    8 1 Отговор
    Глупава война на един много глупав и увреден човек. Милиони християнски жертви!
    Защо?

    09:43 28.07.2026

  • 52 Пуся послъгва

    7 0 Отговор
    През 2026 г. преките разходи за отбрана в официалния федерален бюджет на Русия са планирани на 29,3% от всички държавни разходи (около 12,93 трилиона рубли). Ако към тях се добавят и разходите за „вътрешна сигурност“ (МВР, Росгвардия, разузнаване и правоприлагане), общият дял на силовия сектор достига близо 38% до 41% от целия бюджет. Реалната картина в хода на годината обаче показва сериозно надхвърляне на тези планове. Данни от отчетите за първото полугодие разкриват следните тенденции:
    Рекорден скок в началото на годината: През първото тримесечие на 2026 г. военните разходи скочиха с 30% спрямо предходната година, изразходвайки 46% от общите бюджетни разходи за този период. Почти всеки втори похарчен рубла е отишъл за армията.
    Очаквано надхвърляне на плана: Според вътрешни доклади на Министерството на финансите на Русия, цитирани от Bloomberg, реалните военни нужди ще надхвърлят първоначалния план с още 4–5 трилиона рубли. Това ще увеличи прекия дял за отбрана до над 41% от реално похарчените средства.
    Скрити разходи: Около 84%-85% от разходите за отбрана преминават през т.нар. „секретни пера“ на руския бюджет, което прави проследяването им трудно. Западното разузнаване (като германското БНД) оценява, че реалната издръжка на военната машина заема близо 50% от общия държавен капацитет.

    Коментиран от #57

    09:44 28.07.2026

  • 53 Мише

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Пак лъжеш нескопосано.
    Не ти върви пропагандата.

    09:45 28.07.2026

  • 54 Тихо πрръдляко!

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Не си компетентен.

    09:49 28.07.2026

  • 55 Розовото пони зеля

    2 3 Отговор
    Еврастите ша почват да припадат, като са чули още 3 години а може и повече, те досега не могаха да изкарат и фалираха, задлъжняха яко и са в рецесия, то зеления гном си им го каза в Давос- А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    09:50 28.07.2026

  • 56 Руснаците не взимат телата

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    на своите убити, понеже ги водят безследено изчезнали, за да не плащат обещетения на вдовиците.
    Украинците също не ги прибират, а ги оставят да наторяват чернозема!

    Но съжират украйнсите трупове с пропагандна цел, на която се ловят само такива като теб! Мухахаха!

    Но има начини да се води статистика на жертвите на войната и тя показва съотношение 1 : 8 в полза на Украйна.

    Коментиран от #72

    09:51 28.07.2026

  • 57 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Пуся послъгва":

    А копеизажа реве, че в НАТО искали 5 процента от БВП!

    Коментиран от #65

    09:51 28.07.2026

  • 58 Хаха

    1 6 Отговор
    Те Славянск и Краматорск до края на годината ще паднат, после нинам

    09:52 28.07.2026

  • 59 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    3 2 Отговор
    Тук ще се пуска Дoйче Вeлe, "Института" и разните български продажници още три години.

    Ще омръзнете на хората.

    09:52 28.07.2026

  • 60 Българин

    2 3 Отговор
    България трябва да разпусне войската! Ние хора за война нямаме! Мирчев и раданка да ходят на фронта, а другите ще намерим как да живеем! Просто ще се подчиняваме на най-силните и така ще оцелеем, както винаги сме го правили!

    Коментиран от #77

    09:53 28.07.2026

  • 61 Чакам сега нашият миролюбец

    4 1 Отговор
    да коментира и порицае намеренията на Путин да воюва още няколко години!

    И останалите шапкари- миролюбци около него- също!

    И пропагандните им мегафони Волгин, Дачков, Малкото Мразче, Райчев, Ружито, Йотова-Гундяева и т.н.

    Коментиран от #66

    09:57 28.07.2026

  • 62 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор
    Три Години.....
    След Три Години няма има Русия !!!
    Ще има разпаднал се манголски kaтyн 👈

    09:57 28.07.2026

  • 63 Удри евраста с лопатЕто

    2 6 Отговор
    В статията ясно си пише, че разходите на ЕС са почти колкото Руските, само че ЕС ги взема на заем понеже е в рецесия и с западаща и фалираща икономика без никакви ресурси, затварят предприятия, фирми, складове и китаеца ги изкупува на ишляме без пари, кой ще дава на ЕС още заеми и на какви лихви и как ще връщат парата, еврастите фалираха докЪ чакат Русия да фалира, страшна тактика.

    Коментиран от #70

    09:57 28.07.2026

  • 64 българия

    2 1 Отговор
    България трябва да разпусне войската си за да може Русия да превземе България без проблеми. Не се ли усещане че ви закопават. Погребват ви.

    09:59 28.07.2026

  • 65 В НАТО

    5 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хахахаха":

    хората се чудят къде да си прекарат лятната ваканция и пътуват по целия свят за удоволствие и почивка.

    В Путлерлндия хората пътуват от Крим към Матушката по единстения оцелял мост, понеже не им се стои без ток, вода, храна и бензин.

    10:01 28.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не му пука,

    3 1 Отговор
    знае, че още тази есен ще е пукнал. След него и потоп.

    10:02 28.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 хари потър

    2 0 Отговор
    никакви обещания не са давани на ботоксовото джудже с токченцата. Той само чул оттук оттам.На БЪЛГАРИТЕ в прав текст беше казано варшавски договор вече няма ОПРАВЯЙТЕ СЕ.И после ни взеха всички самолети, ракетите сс20 ,нарязахме танковете защото руснаците казаха че са за мир. Но като видяха УКРАЙНА да се изправя на крака, и да влиза в ЕВРОПА я нападнаха ,а трябваше да я пазят защото самия путин я е признал в граници и е подписал договор за това....

    10:05 28.07.2026

  • 70 Хахааа!

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Удри евраста с лопатЕто":

    А Путин ги взема, като самоубива олигарси и ползва безплатно Кимчето с кривите ракетки и аскера му. Икономиката му клони към нулата, но кво от тва.
    Важното е, че независимо къде какво става по света, бг копейките винаги са капо. Защото са регресивни фашисти и илитерати.
    Лошо няма.

    10:05 28.07.2026

  • 71 Путлер има предимствво

    2 0 Отговор
    с въздушните удари и специално с ракетите.

    Но нещата започвт да се обръщат още тази есен, понеже Европа и Украйна работят по темата.

    Първите балистични удари върху Москва, Петербург и други предстоят.

    10:05 28.07.2026

  • 72 Удри евраста с лопатЕто

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Руснаците не взимат телата":

    Няма такава статистика 1/8 за укрите никъде, статистиката още от началото на войната си я казаха краварите 1/6 в полза на Русия, но къс напушеняк зеля гнома забрани статистиките понеже са винаги в полза на Русия, вече са може би 1/10 в полза на Русия, то си е и логично, ЕС пропагандата щеше да гърми яко всеки ден статия за убитите руснаци, обаче пропагандата яко мълчи, а укрите ударно свършват на фронта, та на фронта нещата си вървят въпреки ударните медийни победи и масови медийни загуби на руснаците, явно е, че измислените статистики не помагат.

    10:06 28.07.2026

  • 73 Още тази зимя Укрия ще намалее много

    4 2 Отговор
    Още сега кмета на Кииф, бившия боксьор Кличко призовава киевчани да се изнасят защото няма да има ток през зимата.
    В този сайт не ви пишат, но руските войски са на 5км от Славянск.
    След падането на Славянск и Краматорск идва реда на Кииф. Паралелно с това ще се освободи Одеса. Руснаците още сега казаха на Полша и Унгария да си вземат техното.
    Остатъчна Укрия ще бъде по-малка по-територия дори от С. Македония

    Коментиран от #79

    10:06 28.07.2026

  • 74 Тиква

    2 2 Отговор
    До край Владимир Владимирович,до край, бандероФашисти да останат -0,000.който ги прикрива 10-20 килотона и няма осрабандер.

    10:06 28.07.2026

  • 75 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    След три години няма да има мъже в Укрия. Аз не мога да го правя с руснаци.

    10:06 28.07.2026

  • 76 млад еврас

    2 1 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    10:07 28.07.2026

  • 77 Копей, къпете се бре!

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Българин":

    Може под кирта да се покажат наченки на мозък.

    10:08 28.07.2026

  • 78 последната укра

    2 1 Отговор
    Заместничката на кая върхълъта, белен мартинес призна най накрая, че ЕС режима е във война със Русия, „Работата е там, че ние сме във война с Русия“, каза тя в интервю за испанския вестник El Pais, сега вече имаме и признание кой предизвика войната и кого да обвинявате за избитите на фронта и фалиралия ЕС.

    10:08 28.07.2026

  • 79 Ето това е истината

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Още тази зимя Укрия ще намалее много":

    И не само в този сайт, а във всички държавни телевизии са наложили забрана истината да излиза на яве. Още като спряха руските канали, стана ясно каво се случва. Пълно медийно затъмнение и фалшиви новини, но само за тези, които не могат да си намерят истинска информация. Поздрави!

    Коментиран от #99

    10:09 28.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ужас за укрите

    4 2 Отговор
    Путин каза, че Унгария, Полша и Румъния имат право да си върнат земите, които Сталин им е отнел и присъединил към Украйна. От това изявление може да се направи обосновано предположение че Путин смята да си върне и всички руски земи.

    Коментиран от #95

    10:09 28.07.2026

  • 82 Междувременно руският износ

    1 1 Отговор
    на горива за Китай достигна минимум!

    А положението съвсем ще се промени изоснови, когато първите балистики почнат да падат върху Москва!

    10:10 28.07.2026

  • 83 и как

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "С две думи":

    точно разбра че ЕС затъва бе читателю..от къде ти дойде на ум това,, някога ходил ли си в държава от ес или само до ГЪРЦИЯ да си топиш краците у белото море дето е било българско...Я иди сега у москва ма си запретни крачолите на същите бели панталони дето беше у гръцко защото всичко е в кал и сажди от пожарите и пожарникарите дето ги гасят

    10:10 28.07.2026

  • 84 Кличко

    2 1 Отговор
    Уважаеми граждани на Кииф и каквото остана от Украина. Имам да ви казвам нещо много важно. На студ и тъмно не може да се живее, особено ако си гладен.

    10:11 28.07.2026

  • 85 1234

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "млад еврас":

    Тръгвам само след другаря Тагарев или акад. Денков

    10:14 28.07.2026

  • 86 три е добре . по 1-2 ранени на ден и

    1 0 Отговор
    няколко умрели на седмица пак жертвите ще преминат 28 000 за двете воюващи фракции . у нас това са жертвите от катастрофи, инциденти, издавяния, самоубийства, пожари и битовата престъпност . значи нищо не се променя . то от 3 години европа юса и разни други развиват военната промишленост . някои натрупаха милиони . бизнесмена от банкя с лашката с милионите търгувал италянско кафе . изпекъл го приятел . садист . явно рецидивис . престъпния и военния път за достигане на целта . а рейсаджията кат фреди кругър в насрещното на цариградско .

    10:14 28.07.2026

  • 87 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пич":

    Врачката ми
    е много по-добра
    от врачката ти.

    През есента Мацква вече ще се казва Новозеленск.
    По повод кръщенето да ми купиш риза, пешкирчета и фритюрник. И да ме калессш с жив петел с гердан от банкноти. Без рубли, моля. Излизат от обръщение.

    Коментиран от #90

    10:16 28.07.2026

  • 88 Микола Отстъпчук

    3 1 Отговор
    ВСУ победоносно отстъпват, а ВС РФ позорно напрадват по целия фронт. Само тези, които ни подкрепят с коментари поддържат висок бойния ни дух. Скоро ви очаквама на фронта момчета, че не останаха людини.

    10:17 28.07.2026

  • 89 СЛАВА НА БАНДЕРА И КОРОНАТА

    2 1 Отговор
    - 50% население
    - 25% територия
    ЗА СЕГА!

    10:17 28.07.2026

  • 90 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #87 от "Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги":

    Ние от Възраждане все пак ще запазим българския лев.
    Ще е парична единица на Русия, нашата Матушка хранилница ислямска.

    Коментиран от #92, #106

    10:18 28.07.2026

  • 91 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Въпрос":

    Аз не съм виновен за твоята чудовищна глупост и необразованост!!!
    Цитирай - кой каза "Киев за три дни"!!!

    Коментиран от #93, #103

    10:18 28.07.2026

  • 92 Украпич

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Пич":

    Бълхарски приятелю, идвай на фронта да трепеш рушняци. Тука зад клавиатурата с нищо не помагаш. Чакаме те.

    10:20 28.07.2026

  • 93 Украпич

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Пич":

    Бълхарски приятелю, идвай на фронта да трепеш рушняци. Тука зад клавиатурата с нищо не помагаш. Чакаме те.

    10:20 28.07.2026

  • 94 може

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Военните разходи на Русия,":

    да си прав за парите ,но какво се прави с тях....Ти видя ли руския робот дето направи две крачки и се строполи,а виждал ли си как стрелят скачт истински военни роботи...Какво направиха с накрадените парибг олигарсите...блокираха ги в американски банки и ги санкционираха по магнитски.другите презастроиха лайноморието, защото нямаха акъл да направят пречиствателни станции,и прогониха българите навън, и сега внасят от пакистан бармани...Та пари казваш и военна икономика ,но нещо си се пообъркал..ПУТИН за втори път ще подпали мсква и ще се крие у бункера и после ще бяга от руската любов....А НА БАС

    Коментиран от #97

    10:21 28.07.2026

  • 95 Хайтов

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "ужас за укрите":

    Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто – да го направиш.

    10:21 28.07.2026

  • 96 Драпа Драпатий

    2 1 Отговор
    ВСУ победоносно отстъпват, а ВС РФ позорно напрадват по целия фронт. Само тези, които ни подкрепят с коментари поддържат висок бойния ни дух. Скоро ви очаквама на фронта момчета, че не останаха людини.

    10:21 28.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 ЕС вече е китайски

    2 1 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    Коментиран от #108

    10:25 28.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Чудовищна?

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Пич":

    Верно ли? Ти, с трите виШи, чудовищен е с корен от старобългарската дума "чудо". Когато ние подарихме език на рашките, те започнаха да я ползват наобратно като теб.
    Чудище некъпано.

    Коментиран от #104, #109

    10:27 28.07.2026

  • 104 Ду Хай Го

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Чудовищна?":

    На чист български, не на китайски.

    10:28 28.07.2026

  • 105 ТАЗИ БРИТАНСКА ВОЙНА НЕ Е ПОБЕДОНОСНА

    0 0 Отговор
    И Одеса ще бъде освободена

    10:29 28.07.2026

  • 106 така де

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Пич":

    НИЕ СМЕ ГО ЗАПАЗИЛИ ЗА РУСНАЦИТЕ в момента 1 БГ СТОТИНКА Е РАВНА НА ЕДНА РУБЛА, какво по добро за сметане

    10:31 28.07.2026

  • 107 Руски прайдър

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Дупчен Центак,":

    Ха, да се излагам с някакви прайд ментета.
    Как ли не! В БРИКС си имаме къде по-престжни: прайдът в Рио, най-мащабния в света, където винаги сме радушно приети. Плюс това винаги можем да си сменим пола безплатно в Иран и да ни кастрират в Индия и Пакистан. Ако беше послушал Коцето да дойдеш в БРИКС, сега нямаше да се гърчиш сред някакви прайдови сурогати.
    Завиждай, нъц-нъц!

    10:33 28.07.2026

  • 108 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "ЕС вече е китайски":

    На кого му пука за фейка ти.
    Чети го по руските телевизии и не ни занимавай.

    10:35 28.07.2026

  • 109 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Чудовищна?":

    Хич не ми отклонявай темата, не на мене такива!!! Ако искаш да опровергаеш, че не си с чудовищна глупост отговори на въпроса:
    - Кой каза "Киев за три дни"...?!

    10:45 28.07.2026

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