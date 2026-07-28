Военните разходи ще останат приоритет в подготовката на бюджета за следващите три години, нареди руският президент Владимир Путин, цитиран от The Moscow Times.

На среща с депутати от Държавната дума Путин обвини Запада, че е разгърнал „русофобска машина“ и е поставил „световни рекорди“ за санкции, но те няма да пречупят руския народ.

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„Нашата политическа система и институции на властта са формирани на суверенни принципи в пълно съответствие с Конституцията на Руската федерация и са готови да защитават страната, способни заедно с обществото решително да отблъснат всякакви враждебни стъпки“, заяви Путин. В допълнение към „укрепването на отбраната на страната“, каза той, приоритет за бюджета за 2027-2029 г. трябва да бъде „решаването на неотложни социални проблеми“.

Според оценки войната срещу Украйна до момента е струвала на руските данъкоплатци 53,079 трилиона рубли или 746,6 милиарда долара. Тази сума покрива 28 години текущи бюджетни разходи за здравеопазване, 30 години разходи за образование и 100 годишни бюджета на големи региони като Красноярски край или Свердловска област.

Агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, провокираха конфликта в Украйна и принудиха Москва да започне това, което тя определя като „специална военна операция“, заяви по-рано Владимир Путин на среща с военнослужещи от военноморския флот, предаде ТАСС. Той напомни за обещанието на Запада да не разширява инфраструктурата на НАТО на изток — обещание, което така и не било изпълнено.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил „ясна информация“ от разузнавателните служби, според която Русия, изпитваща затруднения на фронта, подготвя нова, мащабна вълна на военна мобилизация през есента, предаде Франс прес.

Зеленски призова Украйна да се защитава „на всички равнища“ срещу тази заплаха – както на фронта, така и чрез продължаване на ударите дълбоко в руска територия, а също и по дипломатически път чрез разговори с „всички, които“ искат „да се приближат към мира“, предаде БТА.