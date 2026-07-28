Германската икономика губи около 15 000 работни места на месец

Таня Гьонер, генерален директор на Германската индустриална асоциация (BDI), обяви, че индустрията на страната губи около 15 000 работни места всеки месец, което вреди на нейната конкурентоспособност.
„Ситуацията в индустрията е критична“, каза Гьонер в интервю за информационна агенция DPA. Според изчисленията на асоциацията индустрията губи около 15 000 работни места всеки месец. Тя вярва, че пълзящата деиндустриализация в Германия може да бъде спряна. „Убедена съм, че ако си напишем домашното, ще имаме отново всички шансове. Иновациите отдавна са приоритет за много компании“, заяви Гьонер.
Генералният директор на BDI отбеляза, че индустрията винаги се е променяла и с появата на изкуствения интелект (ИИ) тя е на прага на нова революция. „Имаме огромни възможности в производството, по-специално. Те създават данни, процеси и експертиза за приложения, от които големите технологични компании нямат достъп – ето защо те искат достъп до тях“, обясни тя. Според главния изпълнителен директор на BDI, решаващият фактор са рамковите условия, които позволяват инвестиции в трансформация.
„Германия е загубила предишната си конкурентоспособност“, призна Гьонер. Тя смята, че всяко политическо решение в Германия и Европа като цяло трябва да се запита дали то допринася за повишена конкурентоспособност. Изброявайки предизвикателната международна среда, главният изпълнителен директор на BDI спомена тарифната политика на САЩ и действията на Китай. Комбинацията от тези фактори оказва натиск върху Германия като бизнес място, заключи главният изпълнителен директор на асоциацията.
През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше предизвикана от пандемията от COVID-19, а след това се влоши след спирането на доставките на руски газ и конфликта за Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 000
09:14 28.07.2026
2 Браво, но
09:14 28.07.2026
3 Пич
- "Германската икономика"......
09:14 28.07.2026
4 то е ясно
09:15 28.07.2026
5 Ач кам на европейската интеграция и
09:15 28.07.2026
6 Тиква
09:17 28.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 исторически парк
09:18 28.07.2026
9 Факуракис
09:18 28.07.2026
10 реалистъ
Копейкаджиите да не плачат на чужди гробове.
Коментиран от #17
09:18 28.07.2026
11 Логика
09:29 28.07.2026
12 Kaлпазанин
09:31 28.07.2026
13 лъжа
09:34 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Рошко ходещия скелет
09:39 28.07.2026
17 Ъъъ
До коментар #10 от "реалистъ":Ами.... Лиман е превзет и се разчиства от останки на украинската армия, а Краматорск е на 3.5 километра....Славянск е обграден , а малки десантни групи вече проникват в Дружковка - съседен на Краматорск.... Звучи ли ти познато?
09:40 28.07.2026
18 Анонимен
09:55 28.07.2026
19 факти са
10:01 28.07.2026
20 хората
10:02 28.07.2026
21 всичко
10:04 28.07.2026
22 българина
10:15 28.07.2026
23 Този текст е
10:15 28.07.2026
24 най желания и елитен съюз в света от
10:16 28.07.2026
25 неслучайно голям брой способни
10:19 28.07.2026
26 Ел Кондор паса
10:38 28.07.2026
27 мишо
10:41 28.07.2026
28 Трябва
От велик народ създал Мерцедес 124
.....а бе не е за говорене
10:43 28.07.2026