Германската икономика губи около 15 000 работни места на месец

Таня Гьонер, генерален директор на Германската индустриална асоциация (BDI), обяви, че индустрията на страната губи около 15 000 работни места всеки месец, което вреди на нейната конкурентоспособност.

„Ситуацията в индустрията е критична“, каза Гьонер в интервю за информационна агенция DPA. Според изчисленията на асоциацията индустрията губи около 15 000 работни места всеки месец. Тя вярва, че пълзящата деиндустриализация в Германия може да бъде спряна. „Убедена съм, че ако си напишем домашното, ще имаме отново всички шансове. Иновациите отдавна са приоритет за много компании“, заяви Гьонер.

Генералният директор на BDI отбеляза, че индустрията винаги се е променяла и с появата на изкуствения интелект (ИИ) тя е на прага на нова революция. „Имаме огромни възможности в производството, по-специално. Те създават данни, процеси и експертиза за приложения, от които големите технологични компании нямат достъп – ето защо те искат достъп до тях“, обясни тя. Според главния изпълнителен директор на BDI, решаващият фактор са рамковите условия, които позволяват инвестиции в трансформация.

„Германия е загубила предишната си конкурентоспособност“, призна Гьонер. Тя смята, че всяко политическо решение в Германия и Европа като цяло трябва да се запита дали то допринася за повишена конкурентоспособност. Изброявайки предизвикателната международна среда, главният изпълнителен директор на BDI спомена тарифната политика на САЩ и действията на Китай. Комбинацията от тези фактори оказва натиск върху Германия като бизнес място, заключи главният изпълнителен директор на асоциацията.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше предизвикана от пандемията от COVID-19, а след това се влоши след спирането на доставките на руски газ и конфликта за Иран.