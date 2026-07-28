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Германската икономика губи около 15 000 работни места на месец

Германската икономика губи около 15 000 работни места на месец

28 Юли, 2026 09:11 876 28

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  • съкращения

Гьонер: Страната загуби предишната си конкурентоспособност

Германската икономика губи около 15 000 работни места на месец - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Таня Гьонер, генерален директор на Германската индустриална асоциация (BDI), обяви, че индустрията на страната губи около 15 000 работни места всеки месец, което вреди на нейната конкурентоспособност.

„Ситуацията в индустрията е критична“, каза Гьонер в интервю за информационна агенция DPA. Според изчисленията на асоциацията индустрията губи около 15 000 работни места всеки месец. Тя вярва, че пълзящата деиндустриализация в Германия може да бъде спряна. „Убедена съм, че ако си напишем домашното, ще имаме отново всички шансове. Иновациите отдавна са приоритет за много компании“, заяви Гьонер.

Генералният директор на BDI отбеляза, че индустрията винаги се е променяла и с появата на изкуствения интелект (ИИ) тя е на прага на нова революция. „Имаме огромни възможности в производството, по-специално. Те създават данни, процеси и експертиза за приложения, от които големите технологични компании нямат достъп – ето защо те искат достъп до тях“, обясни тя. Според главния изпълнителен директор на BDI, решаващият фактор са рамковите условия, които позволяват инвестиции в трансформация.

„Германия е загубила предишната си конкурентоспособност“, призна Гьонер. Тя смята, че всяко политическо решение в Германия и Европа като цяло трябва да се запита дали то допринася за повишена конкурентоспособност. Изброявайки предизвикателната международна среда, главният изпълнителен директор на BDI спомена тарифната политика на САЩ и действията на Китай. Комбинацията от тези фактори оказва натиск върху Германия като бизнес място, заключи главният изпълнителен директор на асоциацията.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше предизвикана от пандемията от COVID-19, а след това се влоши след спирането на доставките на руски газ и конфликта за Иран.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 000

    25 2 Отговор
    Ес приключи и това е чудесно!

    09:14 28.07.2026

  • 2 Браво, но

    24 1 Отговор
    може още. Поне 150 хил трябва да губи на месец

    09:14 28.07.2026

  • 3 Пич

    16 1 Отговор
    Тази Гьонер не случайно е наречена така!!! Поредната Урсулианка, тъпа като гьон!!! Още първата реплика започва с голяма грешка:
    - "Германската икономика"......

    09:14 28.07.2026

  • 4 то е ясно

    24 1 Отговор
    Късно е либе за китка. Германистан умира безвъзвратно.

    09:15 28.07.2026

  • 5 Ач кам на европейската интеграция и

    11 1 Отговор
    ценности. Смър на еврастите

    09:15 28.07.2026

  • 6 Тиква

    12 0 Отговор
    Велики, далновидни,Умни,политици управляват нацистката иивропа,взеха под крилото бандероФашисти, какво да се очаква,Мизерия.

    09:17 28.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 исторически парк

    10 0 Отговор
    това ми звучи като сводка от украинската война

    09:18 28.07.2026

  • 9 Факуракис

    13 0 Отговор
    Веднага санкции за Русия. Ааааа

    09:18 28.07.2026

  • 10 реалистъ

    1 17 Отговор
    Тези 15 000 ги губи Русия на фронта за 2 седмици.
    Копейкаджиите да не плачат на чужди гробове.

    Коментиран от #17

    09:18 28.07.2026

  • 11 Логика

    7 1 Отговор
    Всичко се прави с цел населението да страда и да е готово за война срещу Русия.

    09:29 28.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    ЕС се управлява от наркозависими идиоти,Германия разбира истината само по трудния начин ,къде останаха глупавите кокошки Урсула и Калас ,те трябвашр да са отдавна под земята

    09:31 28.07.2026

  • 13 лъжа

    0 12 Отговор
    Лъжат ви. Подготвят ви за война с Украйна. Това е главната цел на руския башибозук. Костоффф първанофффф станишеффф бирисофф радеффф прокопиеффф ковашки пеевски гергофффф и много. др. башибозуци направиха състояние от продажбата на родината ни на джуджето путя. И ви крадат и децата кожите ви.

    09:34 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Рошко ходещия скелет

    1 1 Отговор
    Каква икономика лельоо, то няма нищо там и никога не е имало. Открай време въртят чужди пари.

    09:39 28.07.2026

  • 17 Ъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "реалистъ":

    Ами.... Лиман е превзет и се разчиства от останки на украинската армия, а Краматорск е на 3.5 километра....Славянск е обграден , а малки десантни групи вече проникват в Дружковка - съседен на Краматорск.... Звучи ли ти познато?

    09:40 28.07.2026

  • 18 Анонимен

    4 0 Отговор
    Хората напускат Германия, защото заплатата не стига да си покрият разходите! Цените станаха тройни,а заплатите не мърдат.

    09:55 28.07.2026

  • 19 факти са

    1 0 Отговор
    П............. . И се е............. в г.......... .

    10:01 28.07.2026

  • 20 хората

    3 0 Отговор
    Хората напускат Германия и отиват в Русия.

    10:02 28.07.2026

  • 21 всичко

    3 0 Отговор
    Всичко се пише за да подготвят хората за война с Украйна.

    10:04 28.07.2026

  • 22 българина

    1 0 Отговор
    щом никой не задава правилните въпроси и виновните за резултата, който да бъдат наказани, значи всичко е наред!

    10:15 28.07.2026

  • 23 Този текст е

    1 0 Отговор
    Квинтесенция на съвременното управление на света - тотална глупост и невежество, облечени в помпозни, безсмислени фрази, абсолютно безполезни с откриването на топлата вода!

    10:15 28.07.2026

  • 24 най желания и елитен съюз в света от

    2 0 Отговор
    умиращи икономики и държави ли е ЕС

    10:16 28.07.2026

  • 25 неслучайно голям брой способни

    1 0 Отговор
    и образовани германци емигрират в РУСИЯ , това е факт може да се провери , всеки разумен човек търси стабилност и нормалност

    10:19 28.07.2026

  • 26 Ел Кондор паса

    2 0 Отговор
    Навсякъде в Европа затварят фабрики, съкращават десетки хиляди служители. И всъщото време казват, че се нуждаят от работници и внасят "архитекти, инженери и най-вече хирурзи" и т.н. , които да лежат на гърба на все по-малко работещи. Аз по улиците виждам изключително, все повече и повече чаршафи и нинджи. .. Понякога, всички наоколо са такива... Нямате си напредстава колко е напред ис.ам,защитата.

    10:38 28.07.2026

  • 27 мишо

    1 0 Отговор
    Нормално е ерата на доминирането не само на Германия на Запада е към своя край каквото и да направят времето не е възможно да се върне назад . Така ,че Китай е Световна фабрика която е в състояние да произвежда толкова колкото човечеството има нужда . Един пример ; най голямата им фабрика TCL Technology -не става въпрос за останалите kato -- има капацитет над 60 Милиона или автомобилната индустрия като има около 437 предприятия , фабрики, цехове ,заводи като окoло 43 от тяH произвеждат автомобили както леки така и товарни като капацитетът само на леките автомобили е около 55-60 Милиона . Взети заедно - Европейското ,Ю. Корея ,Япония Америка е по малко от общото Китайското производство .

    10:41 28.07.2026

  • 28 Трябва

    1 0 Отговор
    Това трябва да се изучава - за има няма 15 години станаха за посмешище пред света.
    От велик народ създал Мерцедес 124
    .....а бе не е за говорене

    10:43 28.07.2026