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Едва 33% от американците подкрепят удари срещу Иран, Нетаняху дава на Тръмп ядреното досие на Техеран

Едва 33% от американците подкрепят удари срещу Иран, Нетаняху дава на Тръмп ядреното досие на Техеран

28 Юли, 2026 06:05, обновена 28 Юли, 2026 06:11 812 11

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • ядрена програма-
  • усари-
  • преговори

Axios разкри кога се подновяват мирните консултации между Израел и Ливан, в Ирак бяха арестувани клетки на Украйна

Едва 33% от американците подкрепят удари срещу Иран, Нетаняху дава на Тръмп ядреното досие на Техеран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близкият изток се намира в повратна точка, в която тайни преговори, шпионски досиета и неочаквани разузнавателни разкрития преначертават глобалния ред.

Последните събития отразяват умората на американското общество от военни конфликти на фона на продължаващата дипломатическа совалка на израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон и разкритията за външна намеса в Багдад.

Проучване на NY Post: Американците не искат война с Иран

Въпреки интензивните военни ескалации в региона на Близкия изток, американската общественост категорично се противопоставя на пълномащабен сблъсък. Според ексклузивно проучване, публикувано от New York Post, само 33% от анкетираните американци подкрепят директни военни удари срещу Иран. Огромното мнозинство от гражданите изразяват сериозни опасения от икономическите последствия и въвличането на САЩ в нов дълготраен конфликт. Данните излизат в момент, когато Вашингтон и Техеран правят опити за стабилизиране на крехкото споразумение за прекратяване на огъня по море след седмици на интензивни удари в Ормузкия проток.

Нетаняху оказва натиск върху Тръмп с ядреното досие на Техеран

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху пристигна в САЩ за критична среща с американския президент Доналд Тръмп. Според информация на Bloomberg, Нетаняху носи със себе си ключови данни от израелското разузнаване, свързани с развитието на иранската ядрена програма. Израелският лидер възнамерява да притисне Белия дом за установяването на „постоянен и безкомпромисен контрол“ над ядрените амбиции на Техеран. Пред медиите Нетаняху подчерта, че финалните решения за военната и стратегическа позиция на САЩ остават изцяло в ръцете на Тръмп, но Израел ще настоява за гаранции, че Техеран няма да достигне до създаването на ядрено оръжие.

Axios разкри датата за преговорите между Израел и Ливан

На дипломатическия фронт се забелязва лъч светлина за успокояване на ситуацията по границата с Ливан. Информационният портал Axios , цитиран и от други международни агенции като The Times of Israel, съобщи, че следващият кръг от жизненоважните консултации между Израел и Ливан ще започне на 4 август във Вашингтон. Техническите екипи на двете държави ще се съберат в рамките на три дни (до 6 август), за да обсъдят детайлите по тристранната мирна рамка, координирана от САЩ. Основен фокус ще бъде разширяването на пилотните зони за сигурност в Южен Ливан и поетапното изтегляне на израелските сили, обвързано с разполагането на ливанската армия.

Ирак съобщи за арести на проукраински шпионски клетки

Най-голямата изненада за деня дойде от Багдад, където властите обявиха мащабен удар срещу чуждестранно разузнавателно присъствие. Както съобщава независимата иракска медия Shafaq News, съветникът по националната сигурност на Ирак Касим ал-Абуди официално потвърди задържането на няколко оперативни клетки, за които се твърди, че действат директно в интерес на Украйна. Заловените лица са направили пълни самопризнания по време на разпитите, потвърждавайки, че са организирали и извършили серия от атаки срещу стратегически обекти и съоръжения на иракска територия. Властите описват случая като изключително сложен международен казус, който тепърва ще се разследва в дълбочина.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зорница Янкова

    16 2 Отговор
    Къде живее злото на света - Израел, Обединеното Кралство и САЩ, това е - точка!

    Коментиран от #2, #5

    06:17 28.07.2026

  • 2 Какво е общото

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зорница Янкова":

    между Зеленски и Нетаняху?

    Коментиран от #6, #7, #8

    06:22 28.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    15 0 Отговор
    Едната "държава "има история от 70 годишен история другата 250 годишна и обсъждали ДЪРЖАВА с над 5000 годишна история ,

    06:23 28.07.2026

  • 4 А клетки

    12 2 Отговор
    на САЩ, Израел и Украина у нас - кога???

    06:27 28.07.2026

  • 5 Коста

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зорница Янкова":

    Към тези се прибавя и Окраина. Вижте какво правели в Ирак.Ами в България? Баба ал-Алино??? Има ли складове с оръжие и пари в района? Някой разследвал ли е?

    06:31 28.07.2026

  • 6 Факти

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво е общото":

    Общото е ,че са ционисти военнопрестъпници!

    06:33 28.07.2026

  • 7 Дзипаленко

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво е общото":

    Обединява ги жаждата за власт, величие и безгранична алчност сеейки омраза и смърт освен, че изповядват една религия!

    06:36 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    1 0 Отговор
    Кой ги пита?

    07:08 28.07.2026

  • 10 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Защо трябва да разработвакато може да си купи ?Май истината е че не иска яо.

    07:30 28.07.2026

  • 11 долу сащ

    1 0 Отговор
    а провелите проучването питат ли ЗАЩО ИРАН ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПАДНАТ? ????

    07:47 28.07.2026