Кристина Димитрова отговори на критиките за менюто си в „Черешка на тортата“

"Скъпи приятели, а вие гледахте ли нашата "Черешка на тортата". Е, моята "Черешка" май се превърна в най-коментираната... чиния". Това написа във Фейсбук профила си певицата Кристина Димитрова.

"Истината е, че не съм гледала нито един епизод. Веднага след снимките заминах за любимата ми Валенсия, където прекарвам голяма част от лятото, а и винаги съм казвала, че най-малко обичам да гледам себе си по телевизията. Ноооо много приятели ми звъняха и писаха,а освен това прочетох много от вашите коментари – и хубавите, и критичните. Благодаря за всички! Това означава, че предаването не ви е оставило безразлични. Само искам да припомня, че задачата на шеф Манчев беше да ни върне към вкусовете на нашето детство. Аз съм човек, който обича да изпълнява задачите такива, каквито са. Не исках модерно меню (в предишните ми 2 участия имаше съвременни ястия), а истински детски спомен.

В моето детство на масата имаше шопска салата, боб с лютеница, пържени кюфтета, пържени картофи с мас и копривена каша. Това не беше просто вечеря – това бяха семейни моменти, ароматът на дома и вкусът на безгрижните години. Да, днес времената са други. Менютата са по-модерни, а чиниите – по-артистични. Но спомените нямат срок на годност. Всеки участник избра своя прочит на темата. Аз избрах сърцето си. И не съжалявам нито за миг. А на тези, които се чудят как може някой да сервира пържени картофи с мас... спокойно!

Ние, децата на онова време, пораснахме с тях и, както виждате, още сме усмихнати, жизнени и с чувство за хумор. Благодаря на всички за вниманието, подкрепата и различните мнения. Животът е много по-интересен, когато хората са различни.

П.П. (Да,избрах този път да поканя гостите си в невероятна арт обстановка, тъй като на предишните "черешки" съм канила и в дома си и на вилата ни, а и никой от участниците не ни покани в дома си, та в този ред на мисли ме учуди коментара на сладката Крисия.

Искам да благодаря и на моята половинка Васко, който ми помогна в готвенето безрезервно. Всъщност това беше и идеята, да ви покажа част от ежедневието ни и,че той много по-добре се справя с готвенето от мен. Благодарна съм на съдбата, че имам такъв човек до мен.

Още веднъж благодаря на всички участници в нашата забавна и запомняща се седмица седмица, прегръщам ви. А на всички вас поздрави от слънчева и прекрасна Валенсия! Бъдете здрави, усмихнати и не забравяйте понякога да се връщате към най-хубавите вкусове от детството си", пише тя.