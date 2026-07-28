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Кристина Димитрова отговори на критиките за менюто си в „Черешка на тортата“

Кристина Димитрова отговори на критиките за менюто си в „Черешка на тортата“

28 Юли, 2026 09:16 1 384 8

  • кристина димитрова-
  • черешката на тортата-
  • меню

"Моята "Черешка" май се превърна в най-коментираната... чиния", написа във Фейсбук профила си певицата

Кристина Димитрова отговори на критиките за менюто си в „Черешка на тортата“ - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

"Скъпи приятели, а вие гледахте ли нашата "Черешка на тортата". Е, моята "Черешка" май се превърна в най-коментираната... чиния". Това написа във Фейсбук профила си певицата Кристина Димитрова.

"Истината е, че не съм гледала нито един епизод. Веднага след снимките заминах за любимата ми Валенсия, където прекарвам голяма част от лятото, а и винаги съм казвала, че най-малко обичам да гледам себе си по телевизията. Ноооо много приятели ми звъняха и писаха,а освен това прочетох много от вашите коментари – и хубавите, и критичните. Благодаря за всички! Това означава, че предаването не ви е оставило безразлични. Само искам да припомня, че задачата на шеф Манчев беше да ни върне към вкусовете на нашето детство. Аз съм човек, който обича да изпълнява задачите такива, каквито са. Не исках модерно меню (в предишните ми 2 участия имаше съвременни ястия), а истински детски спомен.

В моето детство на масата имаше шопска салата, боб с лютеница, пържени кюфтета, пържени картофи с мас и копривена каша. Това не беше просто вечеря – това бяха семейни моменти, ароматът на дома и вкусът на безгрижните години. Да, днес времената са други. Менютата са по-модерни, а чиниите – по-артистични. Но спомените нямат срок на годност. Всеки участник избра своя прочит на темата. Аз избрах сърцето си. И не съжалявам нито за миг. А на тези, които се чудят как може някой да сервира пържени картофи с мас... спокойно!

Ние, децата на онова време, пораснахме с тях и, както виждате, още сме усмихнати, жизнени и с чувство за хумор. Благодаря на всички за вниманието, подкрепата и различните мнения. Животът е много по-интересен, когато хората са различни.

П.П. (Да,избрах този път да поканя гостите си в невероятна арт обстановка, тъй като на предишните "черешки" съм канила и в дома си и на вилата ни, а и никой от участниците не ни покани в дома си, та в този ред на мисли ме учуди коментара на сладката Крисия.

Искам да благодаря и на моята половинка Васко, който ми помогна в готвенето безрезервно. Всъщност това беше и идеята, да ви покажа част от ежедневието ни и,че той много по-добре се справя с готвенето от мен. Благодарна съм на съдбата, че имам такъв човек до мен.

Още веднъж благодаря на всички участници в нашата забавна и запомняща се седмица седмица, прегръщам ви. А на всички вас поздрави от слънчева и прекрасна Валенсия! Бъдете здрави, усмихнати и не забравяйте понякога да се връщате към най-хубавите вкусове от детството си", пише тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    34 1 Отговор
    Майсторски е финтирала злобните тролове онлайн :) Съветът и е бувално да живеете живота си и да се занимавате по малко с този на другите или в "социалните мрежи".

    09:21 28.07.2026

  • 2 ГИЛФ Ловър

    11 0 Отговор
    Малко ми е недорасляк! Ще я изчакам още пет шест години!

    09:23 28.07.2026

  • 3 сара

    22 2 Отговор
    Кристина над дребнавостта и злобата !

    09:30 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 моето мнение

    11 0 Отговор
    не гледам тази боза както и много други реалити бози но прочетох статията и оценявам високо това което в написала жената браво на нея за жалост младите кифли се вълнуват само от това колко лайка ще имат от някоя глупава снимка а не от това какво стойностно и смислено нещо ще направят ! браво на жената много добре е го е написала за злобарите и комплексарите да е жива и здрава и дано поне малка част от децата се поучат от нея а не от някакви силиконови човекоподобни кофли без мозък!!!

    09:55 28.07.2026

  • 6 Специалист

    7 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с чирпаци.Всяка домакиня може да готви.На времето имаше ядрена физика.Пращахме космонавти и т.н.

    09:56 28.07.2026

  • 7 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Който гледа подобни предавания е 100 % иди......

    10:26 28.07.2026

  • 8 Е какво да отговори ,

    0 0 Отговор
    като никога не е готвила.Тя е карачка от старото поколение.

    10:54 28.07.2026