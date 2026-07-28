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Проф. Константинов: Резултатът от машинния вот ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват

Проф. Константинов: Резултатът от машинния вот ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват

28 Юли, 2026 09:20 1 251 77

  • михаил константинов-
  • машинно гласуване-
  • резултати-
  • отказали се

"Връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане най-вече на изборните резултати“, коментира и Ваня Нушева

Проф. Константинов: Резултатът от машинния вот ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане най-вече на изборните резултати“. Това заяви пред Нова ТВ политологът и преподавател в СУ Ваня Нушева, цитирана от novini.bg.

Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани и останалите предложения - сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучения.

Сред обсъжданите промени е и въвеждането на по-строги правила за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, както и значително увеличение на глобите при нарушения. Според Нушева мотивите за тези текстове трябва да бъдат ясно обяснени.
„Някои социологически агенции и някои медии си позволяват да публикуват резултати в социалните мрежи, докато други спазват по-стриктно правилата в Изборния кодекс“, изтъкна Нушева.
По думите ѝ по-спорният момент е свързан с предложението правилата за предизборната агитация да се прилагат и към съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, големи онлайн платформи и лични блогове.

„Това, което не е регулирано и би следвало да се регулира, е финансирането на предизборната агитация и политическата реклама, включително в социалните мрежи. Това е дефицитът“, посочи тя. Според нея регулирането на самото изразяване на мнение може да доведе до проблеми, свързани с конституционното право на свободно изразяване.

Изборният експерт проф. Михаил Константинов също беше по-критичен към предложението за контрол върху съдържанието в социалните мрежи.

„В това нещо виждаме един откровен опит за цензура - груба цензура, нарушаваща Конституцията и законите на страната, както и европейските правила“, заяви той.
По думите му подобни ограничения трудно могат да бъдат приложени на практика.

„Моят съвет като човек, който се занимава 35 години с избори, е - махнете тази глупост. Стига сте цензурирали. Всички опити за цензура на този процес през годините пропаднаха“, каза Константинов.

„Резултатът от машинното гласуване ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват“, прогнозира той. По думите му част от проблема е свързан с хора, които не са използвали подобни устройства и могат да изпитват затруднения.

Ваня Нушева не се съгласи с тази прогноза. Според нея първоначалният страх от машините постепенно е преодолян, а основното им предимство е улеснението за секционните комисии.

„Големият бонус на въвеждането на машините е това, че улесняват Секционните избирателни комисии в края на изборния ден при определянето на изборните резултати“, каза тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предварително програмирани Мадуровки

    20 49 Отговор
    И още поне 3 000 000 отново няма да участват в измамата "избори".

    Коментиран от #67

    09:21 28.07.2026

  • 2 Факт

    29 2 Отговор
    Тия са мъртви и още толкова!

    09:22 28.07.2026

  • 3 така е

    15 44 Отговор
    Само аз ли забелязвам, че откакто Слави Трифонов ни наложи машинното гласуване, тази държава е в постоянна политическа криза?

    09:22 28.07.2026

  • 4 Инж

    60 12 Отговор
    Ще се научат.Щом искат да гласуват трябва да положат малко усилия.Никой не се ражда научен, всичко се постига с труд. Професоре, то и ти не знаеше математиката, но си седна на дупето и я научи нали.....

    Коментиран от #34

    09:23 28.07.2026

  • 5 как се гласува

    13 47 Отговор
    с машини на които от години е изтекла гаранцията?

    Коментиран от #14, #16, #47, #55, #70

    09:23 28.07.2026

  • 6 Туман

    27 24 Отговор
    Машинния вот премахва нуждата от купуване на гласове, фалшификацията става много, много по-лесна. Но за бананова република и това ни е много, очаквам ЕССР изцяло да забрани гласуването защото " не е демократично, противоречи на европейските ценности и е лошо за климата" или някаква подобна глупост.

    Коментиран от #23, #60

    09:24 28.07.2026

  • 7 Пишман "маематико"!

    65 10 Отговор
    Резултатите от машинния вот ще бъдат, че няма да има 500 000 невалидни бюлетини, задрасквани, дописвани и фалшиви протоколи! Ясно ли ти стана, дъртако, дето 15 огдиин ти осигуряваше "победа" на престъпнаат ГЕРБерастка пасмина точно с такива протоколи и с потресаващи измами! И мутрата от СИК щедро ти плащаше, наил?! Абе, модераторите, че не ни показвайте повече този противна, старческа мутра!

    09:25 28.07.2026

  • 8 Емигрант

    60 9 Отговор
    Алооо "умният" професор, защо не кажеш, че тези неможещи да гласуват са НЕГРАМОТНИ, НЕГОВОРЕЩИ български, НЕУКИ и ПРО...СТИ, което ще рече, че е срамно число за държава от ЕС, че нивото на интелект като цяло е СРАМНО ! Професор - ИД...ИОТ !

    09:27 28.07.2026

  • 9 Чума

    46 10 Отговор
    Като не могат да гласуват, по добре да не гласуват, бе, Константинов! Безграмотни ли ще ни управляват нас!!?! Нещо се възпалихте герберюгите, поради това, че Радев не е смел като Кирил Петков и умен като Асен Василев! Копейчика е големят Шарлатан!

    09:27 28.07.2026

  • 10 Аз повече никога няма да гласувам

    12 27 Отговор
    През живота си

    09:27 28.07.2026

  • 11 анонимен

    49 9 Отговор
    Не е голяма загуба 500 000 хиляди необразовани човекоподобни.

    09:29 28.07.2026

  • 12 анонимен

    53 7 Отговор
    Крайно време да спрат да гласуват неграмотни граждани.

    Коментиран от #24

    09:29 28.07.2026

  • 13 Хм...

    51 6 Отговор
    А дали не е защото не могат да четат? И защо такива хора да определят съдбата ни, срещу някакви 50 евро?

    Коментиран от #20

    09:30 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 един пенсионер

    40 6 Отговор
    Да гласуват хората е тяхно право.
    Този близо 80 годишен що не рева за неграмотните,които как гласуваха на хартия.
    Колкото и пъти да повтори неговия глупав рефрен,няма да стане по умен .
    Никакви закони не се нарушават. Но има едно нещо,което ходи по хората,а не по гората.

    09:31 28.07.2026

  • 16 БайБоцимир

    35 6 Отговор

    До коментар #5 от "как се гласува":

    Ти караш ли кола, след като й изтече гаранцията? И си жив?

    09:32 28.07.2026

  • 17 Гост

    32 6 Отговор
    В милата ни родина, почти всеки е "ЕКСПЕРТ" ПО ВСИЧКО! Особено тези 30, които постоянно ги изтъпанчват по телевизиите от типа на Гого, Папионката, Жоро Тръбата, Коларова, Мишо бюлетината и подобните им. ТЕ ВИНАГИ ГОВОРЯТ ТОВА ЗА КОЕТО ИМ Е ПЛАТЕНО!

    09:32 28.07.2026

  • 18 така е . у нас живеят около 600 000 души

    30 3 Отговор
    обаче без да имат нещо българско . култура, образование, език , дом , семейство . е водят се по документи . но много от тях нямат и документи . някои са недъгави по рождение, други са неграмотни и често слабоумни . при някои има шизофренни зачаръци . когато отидем да гласуваме тези хора се вижда че са доста чужди за квартала . и разбира се нямат българско име . нещо кат мигрантите на меркел . често се порадикалват и вършат разни екзекуции . но ги държат да гласуват за партията . в есграун има редица пропуски . никой не ги оправя . седят си .

    09:32 28.07.2026

  • 19 фандо

    8 0 Отговор
    все със зелено се разкарва хлбарката

    09:32 28.07.2026

  • 20 малоумник

    3 16 Отговор

    До коментар #13 от "Хм...":

    на дисплея на мадуровките американския софтуер не изписва ли номерата? олигофрени с тия компютърни манипулации Шиши ще ви язди през ПБ още поне 20 години!

    Коментиран от #27, #30

    09:33 28.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ако тия 500000 са от

    31 2 Отговор
    Лилавия етнос аз съм за с двете ръце

    09:35 28.07.2026

  • 23 Чума

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "Туман":

    Дори само за това, което сте описала подробно, си заслужава да се приложи машинното гласуване! Весто разни полуграмотни лелки да цапотят протоколите в 20 000 отделни секции, ще седнат умни хора и ще постановят най нормалния за обществото резутат! Чиста работа и почтена! При очертаващата се демография, най удобен е машинния вот! Не може всеки да има право да гласува! Все едно да питаш кучето дали да му поставиш намордник!

    09:35 28.07.2026

  • 24 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "анонимен":

    Така е. Оцветените в синьо страни и области използват машини на Смартматик за гласуване.
    В Европа - Армения, Грузия, Естония, Норвегия, Германия, Великобритания, Белгия, Албания, Италия, Босна и Херцеговина.

    Коментиран от #36, #63

    09:35 28.07.2026

  • 25 един БЪЛГАРИН

    21 1 Отговор
    „Санкциите Магнитски срещу Пеевски са международно признание за това, че този човек е символ на корупцията, клептокрацията и беззконието в България. Но проблемът е, че българските институции вместо да го разследват, го пазят, защото са негови заложници!...“

    09:36 28.07.2026

  • 26 Големият бонус

    3 3 Отговор
    Е фИ Това !

    Че са Лесно Манипулируеми !

    А Резултата !

    Повече Или По -Малко Предмидим !

    Или Непредвидим !

    09:36 28.07.2026

  • 27 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "малоумник":

    На дисплея се изписва САМО това, което е ЗАПИСАНО (заложено) в ЗАКОНА.

    09:38 28.07.2026

  • 28 голем смех

    5 6 Отговор
    Колко трудно се манипулира флашка?
    Кой и защо внесе над 600 (625) фалшиви изборни машини, които не са поръчани и платени от ЦИК? Само толкова ли бяха или само толкова хванаха на митницата? За какво ще ги ползва?

    09:40 28.07.2026

  • 29 Хе-хе

    11 3 Отговор
    Същите, които ограничиха броя на секциите в чжбина се загрижили, че хората няма да могат да гласуват! Де гиди трън неокастрен, я...!

    09:40 28.07.2026

  • 30 Народе !

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "малоумник":

    Един Номер Е Достатъчен !

    За Да Ви Скрои !

    Номер !

    Без Тест За Грамотност !

    Да Няма Право Да Гласува !

    09:40 28.07.2026

  • 31 Емигрант

    6 4 Отговор
    Ха ха ха появиха се тук 2-3 с умствена липса които слагат минуси на истината....ха ха ха какви безсрамници, демонстрират тук явната си и срамна липса на разум ?

    09:41 28.07.2026

  • 32 цирк

    14 1 Отговор
    абе вие спрете мъртвите да гласуват пък после правете промени за живите..!

    09:42 28.07.2026

  • 33 то е ясно

    11 1 Отговор
    Ами добре, по тиквено време толкова мъртви ставаха да гласуват от гробищата.

    09:43 28.07.2026

  • 34 как да стане

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Инж":

    Ще се научат колкото 40 години изборните комисии се научиха да броят правилно бюлетините и да попълват протоколите!

    Коментиран от #35

    09:44 28.07.2026

  • 35 а не смяташ ли

    2 9 Отговор

    До коментар #34 от "как да стане":

    че тогава проблема е в протоколите, а не в изборните комисии?

    Коментиран от #42

    09:45 28.07.2026

  • 36 Без име

    3 10 Отговор

    До коментар #24 от "СВО 1 615 дни РЕЗИЛ":

    Германия не гласува с машини.

    Коментиран от #40, #46

    09:48 28.07.2026

  • 37 някои се правят че не разбират

    6 16 Отговор
    Основната част от тези, които няма да гласуват е не защото не могат, а защото знаят, че тези машини ще фалшифицират резултатите! Така че наивните и овчедушните са другите!

    Коментиран от #49

    09:49 28.07.2026

  • 38 Крадец

    17 5 Отговор
    Защо давате трибуна на този айдук,България е на това дередже благодарение на такива като този

    09:50 28.07.2026

  • 39 Какъв е проблема?

    12 6 Отговор
    Дали ще се броят хартиени бюлетини, или разписки от машините е все тая. Костадинов ви го каза още при първите избори с машините. ЦИК сравняват протоколите с флашките и всичко е точно. Но пък по трудно ще се правят мушангии.

    09:53 28.07.2026

  • 40 Защо не кажеш,

    12 2 Отговор

    До коментар #36 от "Без име":

    че в Германия се гласува отдавна от домът бе отворен запознат ?

    09:53 28.07.2026

  • 41 Абсолютно

    2 9 Отговор
    Мен, а окупация хора около мен, например, не ме влече машинното и въобще целият тоя дигитален свят

    Коментиран от #54

    09:54 28.07.2026

  • 42 хъхъхъ

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "а не смяташ ли":

    Протоколът е дело на изборната комисия. Основното, за което са пратени там. Парите ги дават после.

    09:54 28.07.2026

  • 43 Хартиена с 50левка

    20 3 Отговор
    500хиляди могат да вадят пари от банкомата, а не могат да натиснат две копчета за гласуване на машината.

    09:54 28.07.2026

  • 44 Затруднява машинното

    6 8 Отговор
    Добро или лошо, но определено затруднява, затова не всеки ще отиде до урните

    09:56 28.07.2026

  • 45 Курдо Коленков

    8 8 Отговор
    Ми то това е целта- сигойните и турците да не могат да гласуват, защото не могат да се справят с машините. А флашките и кодовете са друга бира - който ги контролира, той ще нагласи резултатите в полза на тази или онази партия.

    Коментиран от #48

    09:57 28.07.2026

  • 46 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #36 от "Без име":

    За да не стават "грешки" е най-добре да пишеш до Smartmatic да си оправят картата в сайта.

    09:57 28.07.2026

  • 47 Емигрант

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "как се гласува":

    Изтриха ми коментар 14 защото те попитах ти ИЗХВЪРЛЯШ ли си телевизорът, хладилникът или колата например като им изтече гаранцията, сега ще те попитам ти какво общо имаш с този сайт на цензурата, че без да те нагрубя ме трият ?

    09:58 28.07.2026

  • 48 Тази простотия

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Курдо Коленков":

    от Тиквата ли я научи, доста "интелигентно знание" ?

    10:00 28.07.2026

  • 49 а пари се научиха да вземат

    7 4 Отговор

    До коментар #37 от "някои се правят че не разбират":

    В целия демократичен свят могат, но нашите не! Сега ще им поднасят резултатите на тепсия и ще ги улесним! Ми то с тия машини може и да получим резултатите и без избиратели , без избори дори. Безгрешно, удобно, евтино...

    10:01 28.07.2026

  • 50 койдазнай

    7 4 Отговор
    Професоре, няма да са притесняваш. 5-600 хиляди няма да могат да гласуват, ама пък ще гласуват 2 млн, умрели през последните 20 години.
    И те душа носят, и те имат право, нали?!?

    10:02 28.07.2026

  • 51 Спиро

    9 2 Отговор
    ДОКОГА ще давате трибуна на Тоя мръсн...к?!?!

    10:08 28.07.2026

  • 52 Сига глупости

    12 2 Отговор
    Участвал съм в 2 изборни кумисии на 2 избора с машини. При преброяването на отрязъците те съвпадаха на 100 процента с принтираният краен отчет. Това е. Какви фалшификации сънувате? Само където няма грешки при броене и попълване на протоколи и всичко приключва под час. А и с книжните бюлетини знаем-" Бате Краси иска толкова гласа". Що се касае за неможещите да гласуват с машина, още по- добре- той не може да чете, ще дава насока на страната.

    10:10 28.07.2026

  • 53 Простете

    2 0 Отговор
    Комисия.

    10:11 28.07.2026

  • 54 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Абсолютно":

    За да си спокоен не използвай и забрани на всички поне във фамилията използването на дебитни карти, безконтактно плащане, мобилно банкиране, QR банкиране и всичко подобно, защото и те са свързани с "целият тоя дигитален свят".

    10:15 28.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 интересен въпрос

    2 5 Отговор
    Колко трудно се манипулира флашка?
    Кой и защо внесе над 600 (625) фалшиви изборни машини, които не са поръчани и платени от ЦИК? Само толкова ли бяха или само толкова хванаха на митницата? За какво ще ги ползва?

    10:20 28.07.2026

  • 57 пери

    10 0 Отговор
    Щом професорът се вълнува и не е доволен от машинния вот, значи всичко върви на добре. Манипулациите и машинациите вече няма да са толкоз лесни. Пък и да, който не може да чете и пише, ще остави на грамотните да решават, просто и логично. Който пък иска да участва и да има право на глас, да седне и да се образова. Образованието е право по Конституция (чл.53) и е безплатно до 8 клас, извинения няма.

    10:21 28.07.2026

  • 58 Виж сега,

    2 4 Отговор
    Ако не са машините ,няма ала бала и няма как радевите плюнки да спечелят.

    10:22 28.07.2026

  • 59 Пенсионер

    7 3 Отговор
    Ако някой за 10 години не може да се научи да гласува на машина, по- добре изобщо да не гласува.

    Коментиран от #61

    10:23 28.07.2026

  • 60 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Туман":

    Сигурно сигурно... Затова даже Мъдяро не успя да фалшифицира последното гласуване а?

    ХАХАХА
    Леле че кухоглави и безполезни са тези балкано-ориенталци.

    10:24 28.07.2026

  • 61 и така

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Пенсионер":

    целия свят. Без Венецуела и България.

    Коментиран от #68

    10:25 28.07.2026

  • 62 Не!

    3 1 Отговор
    Страната е постоянно в политическа криза, откакто КС призна етническата партия.
    Тези съдии никога няма да излязат от ада!

    10:25 28.07.2026

  • 63 Виж сега,

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "СВО 1 615 дни РЕЗИЛ":

    Дори с лъжите,е САЩ не използват мадуровки,ограмоти се малко

    Коментиран от #69

    10:25 28.07.2026

  • 64 резултатът

    3 3 Отговор
    Резултатът ще бъде, че който както и да гласува, броят гласове ще се определя от машинкиге. А как ще отчетат машинките, ще реши този, който ги контролира. Чао на поне частично свободните избори.

    10:25 28.07.2026

  • 65 анонимен

    6 2 Отговор
    Професоре ноторно известен е печалният факт, че уринарната инконтиненция може спокойно да носи твоето име. А на говорим български може да се добави, че отдавна си най-обикновен д.р,исл"ьо.

    10:26 28.07.2026

  • 66 калинките на диктаторчето

    1 1 Отговор
    пак се разпищолиха поголовно да обиждат.

    Коментиран от #72

    10:30 28.07.2026

  • 67 Яко ви лъжат

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Предварително програмирани Мадуровки":

    Дядка при машинен вот няма да можете да излъжете с над 500000 гласа, както сте го правили досега с бюлетините. Стига с тия лъжи за маркировки, машинките преди да отидат в Венесуела са минали през сащ да им заредят американски софтуер. Стига с вашите плоски лъжи. Дъртака разчита на чувалите с бюлетини.

    10:31 28.07.2026

  • 68 нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "и така":

    В целия свят нямат понятие от ,,индийска нишка" и други български изборни открития.

    10:32 28.07.2026

  • 69 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Виж сега,":

    Коментарите не са чат, но явно четеш избирателно. Вече писах в № 46:

    "За да не стават "грешки" е най-добре да пишеш до Smartmatic да си оправят картата в сайта."

    10:32 28.07.2026

  • 70 И ти си с изтекла гаранция!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "как се гласува":

    Лъжец как живееш в жилище с изтекла гаранция?, Как караш кола и работиш на комп с изтекла гаранция? Жена ти и тя е с изтекла гаранция, нали?

    10:35 28.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "калинките на диктаторчето":

    Този,когото наричаш "диктаторчето" е доказал се пилот на изтребител. Добре ще е да споделиш ти колко марки изтребители можеш да пилотираш. Същият споменат от теб човек е избиран мажоритарно два мандата за президент и в момента е премиер след размазваща победа над твоите възлюбени шопари и тикви (или еднорози). Така че: слез под водата, ако обичаш, за да не вдигаш прах!

    10:35 28.07.2026

  • 73 Стеф

    1 1 Отговор
    А за какво трябва да гласуват лица, които не са в състояние да се справят с толкова елементарно устройство?!?

    10:37 28.07.2026

  • 74 Майора

    1 1 Отговор
    Ало Нушева , нямате право да ми налагате как да гласувам! Не случайно в Европа машинното гласуване е отречено заради опасност от фалшифициране на изборите! Така че аз не желая да ме принизяват до Венецуела , Бурунди и останалите където се гласува машинно!

    10:42 28.07.2026

  • 75 Петър

    1 0 Отговор
    Важното е не кой как гласува! Важното е кой брои гласовете!

    10:44 28.07.2026

  • 76 Тази подлога на Тиквата,

    0 0 Отговор
    е пределно ясно какво ще каже.Той за това е извикан.

    10:50 28.07.2026

  • 77 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Идеята да бъдат практически лишени от избирателни права хора, неспособни да извършат елементарни дейности изискващи минимална доза интелект, не ми се струва лоша.

    10:52 28.07.2026

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