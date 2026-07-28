Проф. Константинов: Резултатът от машинния вот ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват

"Връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане най-вече на изборните резултати“. Това заяви пред Нова ТВ политологът и преподавател в СУ Ваня Нушева, цитирана от novini.bg.

Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани и останалите предложения - сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучения.

Сред обсъжданите промени е и въвеждането на по-строги правила за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, както и значително увеличение на глобите при нарушения. Според Нушева мотивите за тези текстове трябва да бъдат ясно обяснени.

„Някои социологически агенции и някои медии си позволяват да публикуват резултати в социалните мрежи, докато други спазват по-стриктно правилата в Изборния кодекс“, изтъкна Нушева.

По думите ѝ по-спорният момент е свързан с предложението правилата за предизборната агитация да се прилагат и към съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, големи онлайн платформи и лични блогове.

„Това, което не е регулирано и би следвало да се регулира, е финансирането на предизборната агитация и политическата реклама, включително в социалните мрежи. Това е дефицитът“, посочи тя. Според нея регулирането на самото изразяване на мнение може да доведе до проблеми, свързани с конституционното право на свободно изразяване.

Изборният експерт проф. Михаил Константинов също беше по-критичен към предложението за контрол върху съдържанието в социалните мрежи.

„В това нещо виждаме един откровен опит за цензура - груба цензура, нарушаваща Конституцията и законите на страната, както и европейските правила“, заяви той.

По думите му подобни ограничения трудно могат да бъдат приложени на практика.

„Моят съвет като човек, който се занимава 35 години с избори, е - махнете тази глупост. Стига сте цензурирали. Всички опити за цензура на този процес през годините пропаднаха“, каза Константинов.

„Резултатът от машинното гласуване ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват“, прогнозира той. По думите му част от проблема е свързан с хора, които не са използвали подобни устройства и могат да изпитват затруднения.

Ваня Нушева не се съгласи с тази прогноза. Според нея първоначалният страх от машините постепенно е преодолян, а основното им предимство е улеснението за секционните комисии.

„Големият бонус на въвеждането на машините е това, че улесняват Секционните избирателни комисии в края на изборния ден при определянето на изборните резултати“, каза тя.