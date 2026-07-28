Проф. Константинов: Резултатът от машинния вот ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват

"Връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване, и до начина на отчитане най-вече на изборните резултати“. Това заяви пред Нова ТВ политологът и преподавател в СУ Ваня Нушева, цитирана от novini.bg.
Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани и останалите предложения - сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучения.
Сред обсъжданите промени е и въвеждането на по-строги правила за публикуване на резултати от социологически проучвания в изборния ден, както и значително увеличение на глобите при нарушения. Според Нушева мотивите за тези текстове трябва да бъдат ясно обяснени.
„Някои социологически агенции и някои медии си позволяват да публикуват резултати в социалните мрежи, докато други спазват по-стриктно правилата в Изборния кодекс“, изтъкна Нушева.
По думите ѝ по-спорният момент е свързан с предложението правилата за предизборната агитация да се прилагат и към съдържание, разпространявано чрез социални мрежи, големи онлайн платформи и лични блогове.
„Това, което не е регулирано и би следвало да се регулира, е финансирането на предизборната агитация и политическата реклама, включително в социалните мрежи. Това е дефицитът“, посочи тя. Според нея регулирането на самото изразяване на мнение може да доведе до проблеми, свързани с конституционното право на свободно изразяване.
Изборният експерт проф. Михаил Константинов също беше по-критичен към предложението за контрол върху съдържанието в социалните мрежи.
„В това нещо виждаме един откровен опит за цензура - груба цензура, нарушаваща Конституцията и законите на страната, както и европейските правила“, заяви той.
По думите му подобни ограничения трудно могат да бъдат приложени на практика.
„Моят съвет като човек, който се занимава 35 години с избори, е - махнете тази глупост. Стига сте цензурирали. Всички опити за цензура на този процес през годините пропаднаха“, каза Константинов.
„Резултатът от машинното гласуване ще бъде, че 500 000 души няма да могат да гласуват“, прогнозира той. По думите му част от проблема е свързан с хора, които не са използвали подобни устройства и могат да изпитват затруднения.
Ваня Нушева не се съгласи с тази прогноза. Според нея първоначалният страх от машините постепенно е преодолян, а основното им предимство е улеснението за секционните комисии.
„Големият бонус на въвеждането на машините е това, че улесняват Секционните избирателни комисии в края на изборния ден при определянето на изборните резултати“, каза тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предварително програмирани Мадуровки
Коментиран от #67
09:21 28.07.2026
2 Факт
09:22 28.07.2026
3 така е
09:22 28.07.2026
4 Инж
Коментиран от #34
09:23 28.07.2026
5 как се гласува
Коментиран от #14, #16, #47, #55, #70
09:23 28.07.2026
6 Туман
Коментиран от #23, #60
09:24 28.07.2026
7 Пишман "маематико"!
09:25 28.07.2026
8 Емигрант
09:27 28.07.2026
9 Чума
09:27 28.07.2026
10 Аз повече никога няма да гласувам
09:27 28.07.2026
11 анонимен
09:29 28.07.2026
12 анонимен
Коментиран от #24
09:29 28.07.2026
13 Хм...
Коментиран от #20
09:30 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 един пенсионер
Този близо 80 годишен що не рева за неграмотните,които как гласуваха на хартия.
Колкото и пъти да повтори неговия глупав рефрен,няма да стане по умен .
Никакви закони не се нарушават. Но има едно нещо,което ходи по хората,а не по гората.
09:31 28.07.2026
16 БайБоцимир
До коментар #5 от "как се гласува":Ти караш ли кола, след като й изтече гаранцията? И си жив?
09:32 28.07.2026
17 Гост
09:32 28.07.2026
18 така е . у нас живеят около 600 000 души
09:32 28.07.2026
19 фандо
09:32 28.07.2026
20 малоумник
До коментар #13 от "Хм...":на дисплея на мадуровките американския софтуер не изписва ли номерата? олигофрени с тия компютърни манипулации Шиши ще ви язди през ПБ още поне 20 години!
Коментиран от #27, #30
09:33 28.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ако тия 500000 са от
09:35 28.07.2026
23 Чума
До коментар #6 от "Туман":Дори само за това, което сте описала подробно, си заслужава да се приложи машинното гласуване! Весто разни полуграмотни лелки да цапотят протоколите в 20 000 отделни секции, ще седнат умни хора и ще постановят най нормалния за обществото резутат! Чиста работа и почтена! При очертаващата се демография, най удобен е машинния вот! Не може всеки да има право да гласува! Все едно да питаш кучето дали да му поставиш намордник!
09:35 28.07.2026
24 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #12 от "анонимен":Така е. Оцветените в синьо страни и области използват машини на Смартматик за гласуване.
В Европа - Армения, Грузия, Естония, Норвегия, Германия, Великобритания, Белгия, Албания, Италия, Босна и Херцеговина.
Коментиран от #36, #63
09:35 28.07.2026
25 един БЪЛГАРИН
09:36 28.07.2026
26 Големият бонус
Че са Лесно Манипулируеми !
А Резултата !
Повече Или По -Малко Предмидим !
Или Непредвидим !
09:36 28.07.2026
27 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "малоумник":На дисплея се изписва САМО това, което е ЗАПИСАНО (заложено) в ЗАКОНА.
09:38 28.07.2026
28 голем смех
Кой и защо внесе над 600 (625) фалшиви изборни машини, които не са поръчани и платени от ЦИК? Само толкова ли бяха или само толкова хванаха на митницата? За какво ще ги ползва?
09:40 28.07.2026
29 Хе-хе
09:40 28.07.2026
30 Народе !
До коментар #20 от "малоумник":Един Номер Е Достатъчен !
За Да Ви Скрои !
Номер !
Без Тест За Грамотност !
Да Няма Право Да Гласува !
09:40 28.07.2026
31 Емигрант
09:41 28.07.2026
32 цирк
09:42 28.07.2026
33 то е ясно
09:43 28.07.2026
34 как да стане
До коментар #4 от "Инж":Ще се научат колкото 40 години изборните комисии се научиха да броят правилно бюлетините и да попълват протоколите!
Коментиран от #35
09:44 28.07.2026
35 а не смяташ ли
До коментар #34 от "как да стане":че тогава проблема е в протоколите, а не в изборните комисии?
Коментиран от #42
09:45 28.07.2026
36 Без име
До коментар #24 от "СВО 1 615 дни РЕЗИЛ":Германия не гласува с машини.
Коментиран от #40, #46
09:48 28.07.2026
37 някои се правят че не разбират
Коментиран от #49
09:49 28.07.2026
38 Крадец
09:50 28.07.2026
39 Какъв е проблема?
09:53 28.07.2026
40 Защо не кажеш,
До коментар #36 от "Без име":че в Германия се гласува отдавна от домът бе отворен запознат ?
09:53 28.07.2026
41 Абсолютно
Коментиран от #54
09:54 28.07.2026
42 хъхъхъ
До коментар #35 от "а не смяташ ли":Протоколът е дело на изборната комисия. Основното, за което са пратени там. Парите ги дават после.
09:54 28.07.2026
43 Хартиена с 50левка
09:54 28.07.2026
44 Затруднява машинното
09:56 28.07.2026
45 Курдо Коленков
Коментиран от #48
09:57 28.07.2026
46 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #36 от "Без име":За да не стават "грешки" е най-добре да пишеш до Smartmatic да си оправят картата в сайта.
09:57 28.07.2026
47 Емигрант
До коментар #5 от "как се гласува":Изтриха ми коментар 14 защото те попитах ти ИЗХВЪРЛЯШ ли си телевизорът, хладилникът или колата например като им изтече гаранцията, сега ще те попитам ти какво общо имаш с този сайт на цензурата, че без да те нагрубя ме трият ?
09:58 28.07.2026
48 Тази простотия
До коментар #45 от "Курдо Коленков":от Тиквата ли я научи, доста "интелигентно знание" ?
10:00 28.07.2026
49 а пари се научиха да вземат
До коментар #37 от "някои се правят че не разбират":В целия демократичен свят могат, но нашите не! Сега ще им поднасят резултатите на тепсия и ще ги улесним! Ми то с тия машини може и да получим резултатите и без избиратели , без избори дори. Безгрешно, удобно, евтино...
10:01 28.07.2026
50 койдазнай
И те душа носят, и те имат право, нали?!?
10:02 28.07.2026
51 Спиро
10:08 28.07.2026
52 Сига глупости
10:10 28.07.2026
53 Простете
10:11 28.07.2026
54 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #41 от "Абсолютно":За да си спокоен не използвай и забрани на всички поне във фамилията използването на дебитни карти, безконтактно плащане, мобилно банкиране, QR банкиране и всичко подобно, защото и те са свързани с "целият тоя дигитален свят".
10:15 28.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 интересен въпрос
Кой и защо внесе над 600 (625) фалшиви изборни машини, които не са поръчани и платени от ЦИК? Само толкова ли бяха или само толкова хванаха на митницата? За какво ще ги ползва?
10:20 28.07.2026
57 пери
10:21 28.07.2026
58 Виж сега,
10:22 28.07.2026
59 Пенсионер
Коментиран от #61
10:23 28.07.2026
60 хаха
До коментар #6 от "Туман":Сигурно сигурно... Затова даже Мъдяро не успя да фалшифицира последното гласуване а?
ХАХАХА
Леле че кухоглави и безполезни са тези балкано-ориенталци.
10:24 28.07.2026
61 и така
До коментар #59 от "Пенсионер":целия свят. Без Венецуела и България.
Коментиран от #68
10:25 28.07.2026
62 Не!
Тези съдии никога няма да излязат от ада!
10:25 28.07.2026
63 Виж сега,
До коментар #24 от "СВО 1 615 дни РЕЗИЛ":Дори с лъжите,е САЩ не използват мадуровки,ограмоти се малко
Коментиран от #69
10:25 28.07.2026
64 резултатът
10:25 28.07.2026
65 анонимен
10:26 28.07.2026
66 калинките на диктаторчето
Коментиран от #72
10:30 28.07.2026
67 Яко ви лъжат
До коментар #1 от "Предварително програмирани Мадуровки":Дядка при машинен вот няма да можете да излъжете с над 500000 гласа, както сте го правили досега с бюлетините. Стига с тия лъжи за маркировки, машинките преди да отидат в Венесуела са минали през сащ да им заредят американски софтуер. Стига с вашите плоски лъжи. Дъртака разчита на чувалите с бюлетини.
10:31 28.07.2026
68 нннн
До коментар #61 от "и така":В целия свят нямат понятие от ,,индийска нишка" и други български изборни открития.
10:32 28.07.2026
69 СВО 1 615 дни РЕЗИЛ
До коментар #63 от "Виж сега,":Коментарите не са чат, но явно четеш избирателно. Вече писах в № 46:
"За да не стават "грешки" е най-добре да пишеш до Smartmatic да си оправят картата в сайта."
10:32 28.07.2026
70 И ти си с изтекла гаранция!
До коментар #5 от "как се гласува":Лъжец как живееш в жилище с изтекла гаранция?, Как караш кола и работиш на комп с изтекла гаранция? Жена ти и тя е с изтекла гаранция, нали?
10:35 28.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 анонимен
До коментар #66 от "калинките на диктаторчето":Този,когото наричаш "диктаторчето" е доказал се пилот на изтребител. Добре ще е да споделиш ти колко марки изтребители можеш да пилотираш. Същият споменат от теб човек е избиран мажоритарно два мандата за президент и в момента е премиер след размазваща победа над твоите възлюбени шопари и тикви (или еднорози). Така че: слез под водата, ако обичаш, за да не вдигаш прах!
10:35 28.07.2026
73 Стеф
10:37 28.07.2026
74 Майора
10:42 28.07.2026
75 Петър
10:44 28.07.2026
76 Тази подлога на Тиквата,
10:50 28.07.2026
77 Тити на Кака
10:52 28.07.2026