Нов украински удар по ключова рафинерия! Властите в руската Оренбургска област въвеждат лимити за продажба на гориво

Властите в руската Оренбургска област въвеждат лимити за продажба на гориво на фона на "тежката ситуация" в този регион след украински удар и по-рано тази седмица по рафинерията в Орск, обяви днес губернаторът на областта Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Скъпи жители на нашата област, ще бъда честен с вас: в региона се е създала тежка ситуация със снабдяването с гориво", написа губернаторът в публикация в Телеграм.
Той добави, че въвежда ограничения върху продажбата на гориво, включително забрана за пълнене на туби, лимити върху продаваните количества, както и система за редуване на покупките на гориво на четни и нечетни дати, в зависимост от регистрационния номер на превозното средство.
В момента Русия изпитва дефицит на горива във всичките си 11 времеви зони, откакто Украйна започна да атакува рафинериите ѝ по-рано това лято, въпреки че ситуацията в някои региони вече се е подобрила, отбелязва Ройтерс.
Други руски региони също въведоха ограничения като тези в Оренбургска област, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #11, #44, #49, #60, #63
20:09 12.08.2026
2 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #24
20:10 12.08.2026
3 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #8
20:10 12.08.2026
4 СТАТИЯТА Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ УКР.СЛУЖБИ
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #64
20:10 12.08.2026
5 пешо
20:12 12.08.2026
6 Ба бааааа
Коментиран от #13
20:13 12.08.2026
7 Сатана Z
Ударите и в момента продължават.
Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
12 август 2026, 29:05 часа
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Най-малко 7 руски кораба и са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.
Коментиран от #9
20:13 12.08.2026
8 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #3 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #54
20:13 12.08.2026
9 Точен сте
До коментар #7 от "Сатана Z":Зеленски в момента танцува от кеф в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ!
Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
12 август 2026, 13:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
20:15 12.08.2026
10 чичо Кольо
20:15 12.08.2026
11 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":The Moscow Times:
"Към август 2026 г. състоянието на руските петролни рафинерии е критично, като капацитетът им за преработка на петрол е спаднал до най-ниското си ниво от над 20 години насам. В резултат на интензивните и систематични атаки с украински дронове, около 30% до 45% от общия рафиниращ капацитет на Русия е извън строя. Това доведе до втора голяма вълна на горивна криза в страната, недостиг на бензин и въвеждане на купони и ограничения в редица региони."
"Преработката на суров петрол падна до близо 3,6–3,9 милиона барела на ден. Това е с една трета под обичайните сезонни норми за страната."
С други думи - местното производство на бензин покрива едва 65% от пиковото лятно търсене. Недостигът възлиза на около 40–45 хиляди тона гориво дневно
Коментиран от #19
20:16 12.08.2026
12 Новини от последните минути
Украйна и в момента срива рашисткият град-
Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени
20:16 12.08.2026
13 Ами
До коментар #6 от "Ба бааааа":В твая жопу.
20:17 12.08.2026
14 Рефер
20:17 12.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #31
20:19 12.08.2026
18 В Украйна няма опашки
Руснаците им решиха тия проблеми.
20:19 12.08.2026
19 Бесен - Язовец
До коментар #11 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":Заври си пропагандата в широкия ректум
Коментиран от #26
20:19 12.08.2026
20 Бензиностанцията с ракети
путин моли Ким за ракети!
20:21 12.08.2026
21 Хе хе...
Найс, а?
Уф, за малко да забравя, обединените колективни же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш и планини от оръжие.
Резултатът? Руснаците току що запрегнаха.
Коментиран от #30, #34
20:23 12.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бесен - Язовец
Коментиран от #25, #51
20:24 12.08.2026
24 СПРАВКА ЗА НЕОСВЕДОМЕНИ
До коментар #2 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":НЕ Е РЕЗИЛ, А СВО СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН ,СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ ПРЕВРАТЕН УКРАИНСКИ МАРИОНЕТЕН НА ЗАПАДНАТА СИСТЕМА РЕЖИМ ОТ 2014 !!! .ДО ТУК ЗАГУБИТЕ СА =2,7 МЛН.УБИТИ УКР.ВОЙНИЦИ,0,5 ТРИЛ.$ УБИЩОЖЕНИ АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПЕСКИ ОРЪЖИЯ. САЩ СА С 9 ТРИЛ $ УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 4 Г САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ. СВО НЕ Е ВОЙНА И ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ОГРОМЕН АРСЕНАЛ С НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ КАТО ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000".
20:24 12.08.2026
25 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.
До коментар #23 от "Бесен - Язовец":УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА. И НИКАКВА ЦЕНЗУРА В ЕС НЕ НОЖЕ ДА СКРИЕ ТОВА ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЦЕНЗУРАТА СИ ). АНТИРУСКА РИТОРИКА И ЛЪЖИ, НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #41
20:26 12.08.2026
26 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ
До коментар #19 от "Бесен - Язовец":Във връзка с проблемите е наложен пълен и безпрецедентен съюзен контрол и забрана за износ на петролни продукти. РФ дори е принудена да внася бензин от Беларус и Индия, за да спаси столицата Москва от пълна блокада на доставките.
Издаден е указ, позволяващ на рафинериите временно да произвеждат по-нискокачествен бензин (стандарт Евро-3 вместо Евро-5) до края на годината, за да се вдигнат количествата.
В региони като Крим, Сочи, Оренбург и Краснодар са въведени опашки по бензиностанциите, лимити за зареждане и продажба на гориво чрез QR кодове
Коментиран от #35, #52
20:26 12.08.2026
27 Пич
Русия продължава да мачка наред укрофашистите!!!
20:26 12.08.2026
28 МЪКА, МЪКААА!
20:27 12.08.2026
29 Механик
А, така. Добре щом помните. Сами имайте предвид, че тоя път нещата за ВСУ ще са много, много по-тежки.
20:27 12.08.2026
30 Мурзик
До коментар #21 от "Хе хе...":"Уф, за малко да забравя, обединените колективни же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш и планини от оръжие."
Май не е на вятъра, а? За Украйна не се притеснявай. Когато войната свърши ЕС ще я направи рай за нула време. Не забравяй, че икономиката на ЕС е 10 пъти по-голяма от тази на Русия.
Коментиран от #33, #40
20:28 12.08.2026
31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА СА =2,7 МЛН. А
До коментар #17 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":НА РУСКИТЕ НАЕМНИЦИ =137 000 - ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ РАЗСЛЕДВАЩИ СЛУЖБИ НА ВВС С РУСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ =720 000 РУСКИ НАЕМНИЦИ- (ПОТВЪРДЕНО И ОТ ГРУ УКРАЙНА ),ЧАСТ ОТ 980 000, КОИТО СА ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.
Коментиран от #42
20:30 12.08.2026
32 Ну Заяц пагади ..
20:31 12.08.2026
33 Укроуроде
До коментар #30 от "Мурзик":ЕС е фалирал.Пари йок.
Не може да възстанови нищо
20:31 12.08.2026
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "Хе хе...":Руснаците още не са запрегнали Трябва да увеличат производството на РСЗО на ракети с обсег до педесет километра При бъдещата офанзива цената на една установка ще е масата и в злато Трябва им още година да обучат милион войници Рано е
20:31 12.08.2026
35 СПРАВКА ЗА НЕОСВЕДОМЕНИ И ИЗЛЪГАНИ
До коментар #26 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":НЕ Е РЕЗИЛ, А СВО- СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН ,СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ ПРЕВРАТЕН УКРАИНСКИ МАРИОНЕТЕН НА ЗАПАДНАТА СИСТЕМА РЕЖИМ ОТ 2014 !!! .ДО ТУК ЗАГУБИТЕ СА =2,7 МЛН.УБИТИ УКР.ВОЙНИЦИ,0,5 ТРИЛ.$ УБИЩОЖЕНИ АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПЕСКИ ОРЪЖИЯ. САЩ СА С 9 ТРИЛ $ УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 4 Г САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ. СВО НЕ Е ВОЙНА И ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ОГРОМЕН АРСЕНАЛ С НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ КАТО ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000
20:32 12.08.2026
36 АКО ПИТАМЕ РАДЕВ
20:32 12.08.2026
37 МЪКЪ,МЪКЪ
20:33 12.08.2026
38 Вацев
Коментиран от #48
20:33 12.08.2026
39 ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ В ЕС НЯМА ДА ПОМОГНАТ
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
Коментиран от #50
20:34 12.08.2026
40 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #30 от "Мурзик":ША Я НАПРАЙ РАЙ
КАТО НАШИЯ РАЙ ЛИ ЩЕ Е ИЛИ КАТО РУМЪНСКИЯ
ИЛИ КАТО СИРИИСКИЯ ЛИБИИСКИЯ ИРАКСКИЯ
КИЙ РАЙ СИ ИЗБИРАШ ДЕБИЛ ЕДНОПИСТОВ
КРЕТЕНИ....ТЕ ША СВЪРШАТ ЕДИН ДЕН СЛЕД СВЪРШЕКА НА СВЕТА
20:34 12.08.2026
41 ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА
До коментар #25 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":УБИТИ И РАНЕНИ.
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #46
20:38 12.08.2026
42 стоян
До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА СА =2,7 МЛН. А":До 31 ком - другар не разбра ли че мен и други като мен не се интересуваме от загубите на Украйна - важното е мордор да гори и разтури тази кочина
20:38 12.08.2026
43 Факти
Коментиран от #66
20:40 12.08.2026
44 ....
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":В Русия има 88 НПЗ (нефтопреработвателни заводи), от които рафинерии за гориво са 46. Всеки един от тези НПЗ е в обхвата на украинските дронове. Колко са украинските дронове не мога да ти кажа, но със сигурност на рафинерия се падат поне по 1000 налични дрона и непрекъснато се произвеждат нови.
20:40 12.08.2026
45 ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ НИЕ И ДР. ДРЕБНИ ЩЕ ТРАЕМ
20:41 12.08.2026
46 Точен сте колега
До коментар #41 от "ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали във една война с световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине.
Коментиран от #58
20:41 12.08.2026
47 Алоо
20:43 12.08.2026
48 Д ЕБИЛ Христов 80 %
До коментар #38 от "Вацев":До две,три седмици.
20:43 12.08.2026
49 Руски въшльовци
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Русия има около 40 големи рафинерии,17 горяха само през Май!
Колко ще горят до края на годината?
20:43 12.08.2026
50 чети,проззз-тако
До коментар #39 от "ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ В ЕС НЯМА ДА ПОМОГНАТ":Глобалното влияние на Путин се разпада, докато традиционните съюзници се отдръпватРусия преживява спад в глобалното си влияние, докато войната в Украйна продължава да поглъща ресурси. Последните дипломатически събития в Близкия изток, Европа и Централна Азия подчертават намаляващата сфера на влияние на Москва. Тези стратегически неуспехи подсказват, че фокусът на Кремъл върху Украйна е за сметка на по-широките ѝ международни отношения.Загуба на стратегически постове в Близкия изток
Сирия наскоро обяви, че ключови руски военни обекти вече няма да останат под изключителен контрол на Москва. Според доклад на Digi24, авиобазата Хмеймим и военноморското пристанище Тартус ще бъдат преобразувани в съвместни тренировъчни центрове. Гражданската инфраструктура и на двете бази ще бъде предадена директно на властите в Дамаск.
Тези обекти преди това са служили като единствените официални военни бази на Русия извън бившия Съветски съюз. Стратегическата промяна следва свалянето на бившия президент Башар ал-Асад от бунтовническите сили в края на 2024 г. Експерти по външна политика отбелязват, че новото сирийско ръководство работи за постепенно намаляване на руското военно присъствие.
Москва преди това използваше тези сирийски съоръжения за превоз на войски и доставки до операции из цяла Африка. Експертите смятат, че Русия може да запази малки права за презареждане, но общият ѝ оперативен капацитет ще бъде ограничен. Твърдолинейните в Русия критикуваха споразумениет
Коментиран от #55
20:50 12.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дебил
До коментар #26 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":Преди да пишеш глупости, провери какво е Евро-3 и Евро-5! Това са еко стандарти за Европа за газови емисии от автомобилите. Иди на бензиностанцията и си поискай бензин Евро-5.
Коментиран от #61, #65
20:55 12.08.2026
53 ИНТЕРЕСНО
ЯВНО УКРАИНЦИТЕ ЯКО СА Я ЗАКЪСАЛИ И СА РАЗДАЛИ БОНУСИ .
АБЕ КАК МИСЛИТЕ КВА Е ТАРИФАТА НА УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА У НАС
ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ЩОТО ОШЕ НЯМАМ БРОЙКА ПОСЛАНИК
20:55 12.08.2026
54 Така е
До коментар #8 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Русия е велика в падението си. Наистина велико падение.
Коментиран от #59
20:57 12.08.2026
55 АМИ ЧЕТОХ
До коментар #50 от "чети,проззз-тако":А ТИ ЧЕТЕ ЛИ
БЕЗ РУСКО ЗЪРНО СИРИЯ ША ГЛАДУВА
А УКРАИНСКО НЯМА ДА ИМА
СФАНА ЛИ ОБЛИЯ
20:58 12.08.2026
56 Шафьоро
Коментиран от #62
20:58 12.08.2026
57 Бай той Толстой
20:58 12.08.2026
58 Бягай в
До коментар #46 от "Точен сте колега":майка си Украине, като и се кефиш толкова. Това, че със терористични атаки убиват невинни за да се похвалят, че са убили 1 генерал за да просят повече пари от нашия джоб ли ги прави герои? Надявам се следващият път да убият и семейството ти покрай някоя тяхна цел! А ти си викай слава Хероине..
21:01 12.08.2026
59 А Украйна
До коментар #54 от "Така е":е УНИКАЛНА в затриването си 🤣
21:02 12.08.2026
60 57 рафинерии
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":И 34 са унищожени изцяло, поне година и половина за нови, и..то ако има внос на високо технологични компоненти от западни компании! А останалите работят на 20% заради поражения та
Ааааахахаха
УЛУС МУХША... уйде
Ааааахахаха
21:03 12.08.2026
61 Соломон
До коментар #52 от "Дебил":Не случайно си се самоопределил .Освен стандарт за изгорелите газове на колите има стандарт и за горивата.Стандартът Евро 5 за горива изисква ултра ниско съдържание на сяра до 10 ppm (частици на милион) за бензин и дизел. Този екологичен регламент влиза в сила в Европейския съюз от 2009–2011 година, като намалява вредните емисии и предпазва съвременните двигатели и катализатори.Основни характеристики на горивата Евро 5Сяра: Максимум 10 mg/kg (10 ppm), което е пет пъти по-малко спрямо по-стария стандарт Евро 4 (50 ppm).Бензин и дизел: Изискването важи стриктно и за двата основни вида масови горива на пазара.Чистота: По-малко отлагания и сажди в горивната система и по дюзите на мотора.Екология: Позволява на автомобилите да покриват нормите за вредни газове от категория Евро 5 и нагоре
21:05 12.08.2026
62 Цъ..
До коментар #56 от "Шафьоро":Ама пусна талони за бензин.
21:06 12.08.2026
63 Някой те е излъгал
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Русия има много малко рафинерии. САЩ имат 140, ЕС - 80, Русия -30.
21:06 12.08.2026
64 Тъй Тъй
До коментар #4 от "СТАТИЯТА Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ УКР.СЛУЖБИ":Верваме ти,а ди сега да си играеш на пясъчника
21:08 12.08.2026
65 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ
До коментар #52 от "Дебил":Да се обяснява и спори много често е излишно губене на време, особена на такива, които не вярват на ДВ и Reuters. Ето какво пише обаче един друг сайт, който се ползва с тяхното доверие:
"Комерсант" - 15.06.2026, 07:00
За да предотврати недостига на гориво, правителството разреши на части от рафинерията да произвеждат бензин и дизелово гориво за вътрешния пазар, но с показатели Евро-3. Такова отпускане беше разрешено през есента на 2025 г. и през май ефектът му е бил удължен. Експертите отбелязват, че това може да смекчи местните дефицити, но не изключва рискове за собствениците на автомобили, тъй като такова гориво е разрешено, по-специално, по-голямо съдържание на сяра.
Правителството разреши отделна рафинерия за производство на бензин и дизелово гориво на вътрешния пазар с отклонение от изискванията на техническите разпоредби на ЕАИС за поддръжка на сяра и други показатели за качество, съобщи източник на "Комерсант". Според него съответната правителствена резолюция е приета през есента на 2025 г. Първоначално доставката на такова гориво беше разрешена до 1 май 2026 г., след което мярката беше удължена. „Комерсант“ изпрати въпроси до Министерството на енергетиката.
21:10 12.08.2026
66 По този повод
До коментар #43 от "Факти":МВР започва следене на форуми и мрежи за агресивни и радикализирани русофили.
21:15 12.08.2026
67 И Кой
21:16 12.08.2026
68 Движуха
21:24 12.08.2026
69 оня с коня
21:29 12.08.2026
70 Егати
21:43 12.08.2026