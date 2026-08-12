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Нов украински удар по ключова рафинерия! Властите в руската Оренбургска област въвеждат лимити за продажба на гориво
  Тема: Украйна

Нов украински удар по ключова рафинерия! Властите в руската Оренбургска област въвеждат лимити за продажба на гориво

12 Август, 2026 20:06 1 842 70

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • петрол

В момента Русия изпитва дефицит на горива във всичките си 11 времеви зони, откакто Украйна започна да атакува рафинериите ѝ по-рано това лято, въпреки че ситуацията в някои региони вече се е подобрила

Нов украински удар по ключова рафинерия! Властите в руската Оренбургска област въвеждат лимити за продажба на гориво - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Властите в руската Оренбургска област въвеждат лимити за продажба на гориво на фона на "тежката ситуация" в този регион след украински удар и по-рано тази седмица по рафинерията в Орск, обяви днес губернаторът на областта Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Скъпи жители на нашата област, ще бъда честен с вас: в региона се е създала тежка ситуация със снабдяването с гориво", написа губернаторът в публикация в Телеграм.

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Той добави, че въвежда ограничения върху продажбата на гориво, включително забрана за пълнене на туби, лимити върху продаваните количества, както и система за редуване на покупките на гориво на четни и нечетни дати, в зависимост от регистрационния номер на превозното средство.

В момента Русия изпитва дефицит на горива във всичките си 11 времеви зони, откакто Украйна започна да атакува рафинериите ѝ по-рано това лято, въпреки че ситуацията в някои региони вече се е подобрила, отбелязва Ройтерс.

Други руски региони също въведоха ограничения като тези в Оренбургска област, посочва Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    26 42 Отговор
    Точно лимит 😂😂 в Русия има 160 рафинерии. Сороси само може да си мечтаете укрофашистката шайка да повлияе на производството на гориво. Една рафинерия е с площ колкото малък град

    Коментиран от #11, #44, #49, #60, #63

    20:09 12.08.2026

  • 2 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ

    41 16 Отговор
    Все повече жители в Крим, Оренбургска област и други региони са убедени че на сън или на яве виждат Конниците на Апокалипсиса:

    Коментиран от #24

    20:10 12.08.2026

  • 3 СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦

    33 30 Отговор
    След като спряха бензина в Крим,Белгород ,Ростов ,Москва и Петербург днес и в Оренбург Украйна занули жалка ,слаба, безпомощна фашистка Русия. Бой до откат

    Коментиран от #8

    20:10 12.08.2026

  • 4 СТАТИЯТА Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ УКР.СЛУЖБИ

    28 31 Отговор
    ИСТИНАТА Е ,ЧЕ УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЦЕНЗУРАТА СИ ). АНТИРУСКА РИТОРИКА И ЛЪЖИ, НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #64

    20:10 12.08.2026

  • 5 пешо

    13 18 Отговор
    много рафинерии имала тая русия , урките всеки ден удрят по две три с години наред и не свършват

    20:12 12.08.2026

  • 6 Ба бааааа

    4 5 Отговор
    А заправки где

    Коментиран от #13

    20:13 12.08.2026

  • 7 Сатана Z

    28 19 Отговор
    Дами и господа. Българи.
    Ударите и в момента продължават.
    Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
    Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
    12 август 2026, 29:05 часа
    Снимка: Exilenova+/Телеграм
    Най-малко 7 руски кораба и са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.

    Коментиран от #9

    20:13 12.08.2026

  • 8 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    13 28 Отговор

    До коментар #3 от "СЛАВА УКРАЙНА 🇺🇦":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #54

    20:13 12.08.2026

  • 9 Точен сте

    23 14 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Зеленски в момента танцува от кеф в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ!
    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    12 август 2026, 13:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    20:15 12.08.2026

  • 10 чичо Кольо

    12 8 Отговор
    Еваларката.

    20:15 12.08.2026

  • 11 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ

    30 14 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    The Moscow Times:
    "Към август 2026 г. състоянието на руските петролни рафинерии е критично, като капацитетът им за преработка на петрол е спаднал до най-ниското си ниво от над 20 години насам. В резултат на интензивните и систематични атаки с украински дронове, около 30% до 45% от общия рафиниращ капацитет на Русия е извън строя. Това доведе до втора голяма вълна на горивна криза в страната, недостиг на бензин и въвеждане на купони и ограничения в редица региони."

    "Преработката на суров петрол падна до близо 3,6–3,9 милиона барела на ден. Това е с една трета под обичайните сезонни норми за страната."

    С други думи - местното производство на бензин покрива едва 65% от пиковото лятно търсене. Недостигът възлиза на около 40–45 хиляди тона гориво дневно

    Коментиран от #19

    20:16 12.08.2026

  • 12 Новини от последните минути

    22 15 Отговор
    Удари и в Белгород.
    Украйна и в момента срива рашисткият град-
    Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
    Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени

    20:16 12.08.2026

  • 13 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ба бааааа":

    В твая жопу.

    20:17 12.08.2026

  • 14 Рефер

    17 8 Отговор
    Уш.анките бензин не пият....Ако им ударят спиртоварните,тогава ще приключат....

    20:17 12.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 🇺🇦 СЛАВА🇺🇦

    27 15 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #31

    20:19 12.08.2026

  • 18 В Украйна няма опашки

    15 18 Отговор
    пред бензиностанции, няма туби, няма лимити...
    Руснаците им решиха тия проблеми.

    20:19 12.08.2026

  • 19 Бесен - Язовец

    11 24 Отговор

    До коментар #11 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":

    Заври си пропагандата в широкия ректум

    Коментиран от #26

    20:19 12.08.2026

  • 20 Бензиностанцията с ракети

    27 11 Отговор
    остана без бензин и ракети!
    путин моли Ким за ракети!

    20:21 12.08.2026

  • 21 Хе хе...

    11 17 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката е 99% аут.
    Найс, а?

    Уф, за малко да забравя, обединените колективни же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш и планини от оръжие.
    Резултатът? Руснаците току що запрегнаха.

    Коментиран от #30, #34

    20:23 12.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бесен - Язовец

    22 12 Отговор
    Рaзбита ,yнизена,рaзмaзaна и разкaтана раша за 5 години се бият още за 5 села на 50 километра от границата си с цената на 2 милиона при кобзон

    Коментиран от #25, #51

    20:24 12.08.2026

  • 24 СПРАВКА ЗА НЕОСВЕДОМЕНИ

    8 20 Отговор

    До коментар #2 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":

    НЕ Е РЕЗИЛ, А СВО СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН ,СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ ПРЕВРАТЕН УКРАИНСКИ МАРИОНЕТЕН НА ЗАПАДНАТА СИСТЕМА РЕЖИМ ОТ 2014 !!! .ДО ТУК ЗАГУБИТЕ СА =2,7 МЛН.УБИТИ УКР.ВОЙНИЦИ,0,5 ТРИЛ.$ УБИЩОЖЕНИ АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПЕСКИ ОРЪЖИЯ. САЩ СА С 9 ТРИЛ $ УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 4 Г САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ. СВО НЕ Е ВОЙНА И ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ОГРОМЕН АРСЕНАЛ С НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ КАТО ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000".

    20:24 12.08.2026

  • 25 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    8 20 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен - Язовец":

    УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА. И НИКАКВА ЦЕНЗУРА В ЕС НЕ НОЖЕ ДА СКРИЕ ТОВА ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЦЕНЗУРАТА СИ ). АНТИРУСКА РИТОРИКА И ЛЪЖИ, НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #41

    20:26 12.08.2026

  • 26 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ

    24 6 Отговор

    До коментар #19 от "Бесен - Язовец":

    Във връзка с проблемите е наложен пълен и безпрецедентен съюзен контрол и забрана за износ на петролни продукти. РФ дори е принудена да внася бензин от Беларус и Индия, за да спаси столицата Москва от пълна блокада на доставките.

    Издаден е указ, позволяващ на рафинериите временно да произвеждат по-нискокачествен бензин (стандарт Евро-3 вместо Евро-5) до края на годината, за да се вдигнат количествата.

    В региони като Крим, Сочи, Оренбург и Краснодар са въведени опашки по бензиностанциите, лимити за зареждане и продажба на гориво чрез QR кодове

    Коментиран от #35, #52

    20:26 12.08.2026

  • 27 Пич

    9 9 Отговор
    Тези, които се напъват с тези статии, като резултат единствено по често ще започнат да си перат гащите!!!
    Русия продължава да мачка наред укрофашистите!!!

    20:26 12.08.2026

  • 28 МЪКА, МЪКААА!

    17 8 Отговор
    ЖАЛ МИ Е ЗА ПУТИН, ЖАЛ МИ Е ЗА РАШКИТЕ.

    20:27 12.08.2026

  • 29 Механик

    8 8 Отговор
    Помните ли как половин година се хвалехте с Курск? А помните ли как завърши театрото тогава?
    А, така. Добре щом помните. Сами имайте предвид, че тоя път нещата за ВСУ ще са много, много по-тежки.

    20:27 12.08.2026

  • 30 Мурзик

    6 10 Отговор

    До коментар #21 от "Хе хе...":

    "Уф, за малко да забравя, обединените колективни же лаещи хвърлиха на вятъра над трилион кеш и планини от оръжие."

    Май не е на вятъра, а? За Украйна не се притеснявай. Когато войната свърши ЕС ще я направи рай за нула време. Не забравяй, че икономиката на ЕС е 10 пъти по-голяма от тази на Русия.

    Коментиран от #33, #40

    20:28 12.08.2026

  • 31 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА СА =2,7 МЛН. А

    5 13 Отговор

    До коментар #17 от "🇺🇦 СЛАВА🇺🇦":

    НА РУСКИТЕ НАЕМНИЦИ =137 000 - ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ РАЗСЛЕДВАЩИ СЛУЖБИ НА ВВС С РУСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ =720 000 РУСКИ НАЕМНИЦИ- (ПОТВЪРДЕНО И ОТ ГРУ УКРАЙНА ),ЧАСТ ОТ 980 000, КОИТО СА ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.

    Коментиран от #42

    20:30 12.08.2026

  • 32 Ну Заяц пагади ..

    5 9 Отговор
    Направо ще им разкажат майката ... Дано поне в Одеса оцелеят

    20:31 12.08.2026

  • 33 Укроуроде

    8 11 Отговор

    До коментар #30 от "Мурзик":

    ЕС е фалирал.Пари йок.
    Не може да възстанови нищо

    20:31 12.08.2026

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хе хе...":

    Руснаците още не са запрегнали Трябва да увеличат производството на РСЗО на ракети с обсег до педесет километра При бъдещата офанзива цената на една установка ще е масата и в злато Трябва им още година да обучат милион войници Рано е

    20:31 12.08.2026

  • 35 СПРАВКА ЗА НЕОСВЕДОМЕНИ И ИЗЛЪГАНИ

    5 14 Отговор

    До коментар #26 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":

    НЕ Е РЕЗИЛ, А СВО- СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН ,СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ ПРЕВРАТЕН УКРАИНСКИ МАРИОНЕТЕН НА ЗАПАДНАТА СИСТЕМА РЕЖИМ ОТ 2014 !!! .ДО ТУК ЗАГУБИТЕ СА =2,7 МЛН.УБИТИ УКР.ВОЙНИЦИ,0,5 ТРИЛ.$ УБИЩОЖЕНИ АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПЕСКИ ОРЪЖИЯ. САЩ СА С 9 ТРИЛ $ УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 4 Г САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ. СВО НЕ Е ВОЙНА И ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ОГРОМЕН АРСЕНАЛ С НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ КАТО ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000

    20:32 12.08.2026

  • 36 АКО ПИТАМЕ РАДЕВ

    13 4 Отговор
    ЗА ТРИ ДНИ ЩЕ ПРЕВЗЕМЕМ ИСТАМБУЛ? ПО ДОБРЕ ДА НЕ ОПИТВАМЕ.

    20:32 12.08.2026

  • 37 МЪКЪ,МЪКЪ

    15 5 Отговор
    РУСОФИЛСКА МЪКЪ

    20:33 12.08.2026

  • 38 Вацев

    11 5 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #48

    20:33 12.08.2026

  • 39 ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ В ЕС НЯМА ДА ПОМОГНАТ

    7 18 Отговор
    НА УКРАЙНА,КОЯТО СЕ РАЗПАДА. И НИКАКВА ЦЕНЗУРА В ЕС НЕ НОЖЕ ДА СКРИЕ ТОВА ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЦЕНЗУРАТА СИ ). АНТИРУСКА РИТОРИКА И ЛЪЖИ, НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    Коментиран от #50

    20:34 12.08.2026

  • 40 АМА ВЕРНО ЛИ

    6 8 Отговор

    До коментар #30 от "Мурзик":

    ША Я НАПРАЙ РАЙ
    КАТО НАШИЯ РАЙ ЛИ ЩЕ Е ИЛИ КАТО РУМЪНСКИЯ
    ИЛИ КАТО СИРИИСКИЯ ЛИБИИСКИЯ ИРАКСКИЯ
    КИЙ РАЙ СИ ИЗБИРАШ ДЕБИЛ ЕДНОПИСТОВ
    КРЕТЕНИ....ТЕ ША СВЪРШАТ ЕДИН ДЕН СЛЕД СВЪРШЕКА НА СВЕТА

    20:34 12.08.2026

  • 41 ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА

    19 5 Отговор

    До коментар #25 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.":

    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #46

    20:38 12.08.2026

  • 42 стоян

    12 5 Отговор

    До коментар #31 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА СА =2,7 МЛН. А":

    До 31 ком - другар не разбра ли че мен и други като мен не се интересуваме от загубите на Украйна - важното е мордор да гори и разтури тази кочина

    20:38 12.08.2026

  • 43 Факти

    16 3 Отговор
    Убийците ОТ ПЛОВДИВ СА ЧЛЕНОВЕ на РУСКОТО БРАТСТВО -РНЕ-Руско Национално Единство.

    Коментиран от #66

    20:40 12.08.2026

  • 44 ....

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    В Русия има 88 НПЗ (нефтопреработвателни заводи), от които рафинерии за гориво са 46. Всеки един от тези НПЗ е в обхвата на украинските дронове. Колко са украинските дронове не мога да ти кажа, но със сигурност на рафинерия се падат поне по 1000 налични дрона и непрекъснато се произвеждат нови.

    20:40 12.08.2026

  • 45 ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ НИЕ И ДР. ДРЕБНИ ЩЕ ТРАЕМ

    2 4 Отговор
    РАША Е ВТОРА СИЛА В СВЕТА СЛЕД САЩ, УКРАЙНА, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, ЯПОНИЯ...

    20:41 12.08.2026

  • 46 Точен сте колега

    17 5 Отговор

    До коментар #41 от "ЗАГУБИТЕ НА РАША - 3.9 МИЛИОНА":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали във една война с световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине.

    Коментиран от #58

    20:41 12.08.2026

  • 47 Алоо

    3 3 Отговор
    До лекарите минавайте визитация , че пациентите ви да лягат да спят и да престаната с фантазиите от бойното поле !

    20:43 12.08.2026

  • 48 Д ЕБИЛ Христов 80 %

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Вацев":

    До две,три седмици.

    20:43 12.08.2026

  • 49 Руски въшльовци

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Русия има около 40 големи рафинерии,17 горяха само през Май!
    Колко ще горят до края на годината?

    20:43 12.08.2026

  • 50 чети,проззз-тако

    12 4 Отговор

    До коментар #39 от "ЕЖЕДНЕВНИТЕ ЛЪЖИ В ЕС НЯМА ДА ПОМОГНАТ":

    Глобалното влияние на Путин се разпада, докато традиционните съюзници се отдръпватРусия преживява спад в глобалното си влияние, докато войната в Украйна продължава да поглъща ресурси. Последните дипломатически събития в Близкия изток, Европа и Централна Азия подчертават намаляващата сфера на влияние на Москва. Тези стратегически неуспехи подсказват, че фокусът на Кремъл върху Украйна е за сметка на по-широките ѝ международни отношения.Загуба на стратегически постове в Близкия изток
    Сирия наскоро обяви, че ключови руски военни обекти вече няма да останат под изключителен контрол на Москва. Според доклад на Digi24, авиобазата Хмеймим и военноморското пристанище Тартус ще бъдат преобразувани в съвместни тренировъчни центрове. Гражданската инфраструктура и на двете бази ще бъде предадена директно на властите в Дамаск.

    Тези обекти преди това са служили като единствените официални военни бази на Русия извън бившия Съветски съюз. Стратегическата промяна следва свалянето на бившия президент Башар ал-Асад от бунтовническите сили в края на 2024 г. Експерти по външна политика отбелязват, че новото сирийско ръководство работи за постепенно намаляване на руското военно присъствие.

    Москва преди това използваше тези сирийски съоръжения за превоз на войски и доставки до операции из цяла Африка. Експертите смятат, че Русия може да запази малки права за презареждане, но общият ѝ оперативен капацитет ще бъде ограничен. Твърдолинейните в Русия критикуваха споразумениет

    Коментиран от #55

    20:50 12.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дебил

    3 13 Отговор

    До коментар #26 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":

    Преди да пишеш глупости, провери какво е Евро-3 и Евро-5! Това са еко стандарти за Европа за газови емисии от автомобилите. Иди на бензиностанцията и си поискай бензин Евро-5.

    Коментиран от #61, #65

    20:55 12.08.2026

  • 53 ИНТЕРЕСНО

    5 5 Отговор
    НАБЛЮДАВА СЕ ВИСОКА АКТИВНОСТ НА УКРОФИЛИТЕ В САЙТА
    ЯВНО УКРАИНЦИТЕ ЯКО СА Я ЗАКЪСАЛИ И СА РАЗДАЛИ БОНУСИ .
    АБЕ КАК МИСЛИТЕ КВА Е ТАРИФАТА НА УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА У НАС
    ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ЩОТО ОШЕ НЯМАМ БРОЙКА ПОСЛАНИК

    20:55 12.08.2026

  • 54 Така е

    12 3 Отговор

    До коментар #8 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Русия е велика в падението си. Наистина велико падение.

    Коментиран от #59

    20:57 12.08.2026

  • 55 АМИ ЧЕТОХ

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "чети,проззз-тако":

    А ТИ ЧЕТЕ ЛИ
    БЕЗ РУСКО ЗЪРНО СИРИЯ ША ГЛАДУВА
    А УКРАИНСКО НЯМА ДА ИМА
    СФАНА ЛИ ОБЛИЯ

    20:58 12.08.2026

  • 56 Шафьоро

    10 1 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?!?

    Коментиран от #62

    20:58 12.08.2026

  • 57 Бай той Толстой

    1 1 Отговор
    Абе нещо не ви вярват май.Повтаряте се.

    20:58 12.08.2026

  • 58 Бягай в

    2 7 Отговор

    До коментар #46 от "Точен сте колега":

    майка си Украине, като и се кефиш толкова. Това, че със терористични атаки убиват невинни за да се похвалят, че са убили 1 генерал за да просят повече пари от нашия джоб ли ги прави герои? Надявам се следващият път да убият и семейството ти покрай някоя тяхна цел! А ти си викай слава Хероине..

    21:01 12.08.2026

  • 59 А Украйна

    1 8 Отговор

    До коментар #54 от "Така е":

    е УНИКАЛНА в затриването си 🤣

    21:02 12.08.2026

  • 60 57 рафинерии

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    И 34 са унищожени изцяло, поне година и половина за нови, и..то ако има внос на високо технологични компоненти от западни компании! А останалите работят на 20% заради поражения та
    Ааааахахаха
    УЛУС МУХША... уйде
    Ааааахахаха

    21:03 12.08.2026

  • 61 Соломон

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дебил":

    Не случайно си се самоопределил .Освен стандарт за изгорелите газове на колите има стандарт и за горивата.Стандартът Евро 5 за горива изисква ултра ниско съдържание на сяра до 10 ppm (частици на милион) за бензин и дизел. Този екологичен регламент влиза в сила в Европейския съюз от 2009–2011 година, като намалява вредните емисии и предпазва съвременните двигатели и катализатори.Основни характеристики на горивата Евро 5Сяра: Максимум 10 mg/kg (10 ppm), което е пет пъти по-малко спрямо по-стария стандарт Евро 4 (50 ppm).Бензин и дизел: Изискването важи стриктно и за двата основни вида масови горива на пазара.Чистота: По-малко отлагания и сажди в горивната система и по дюзите на мотора.Екология: Позволява на автомобилите да покриват нормите за вредни газове от категория Евро 5 и нагоре

    21:05 12.08.2026

  • 62 Цъ..

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Шафьоро":

    Ама пусна талони за бензин.

    21:06 12.08.2026

  • 63 Някой те е излъгал

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Русия има много малко рафинерии. САЩ имат 140, ЕС - 80, Русия -30.

    21:06 12.08.2026

  • 64 Тъй Тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "СТАТИЯТА Е ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ УКР.СЛУЖБИ":

    Верваме ти,а ди сега да си играеш на пясъчника

    21:08 12.08.2026

  • 65 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #52 от "Дебил":

    Да се обяснява и спори много често е излишно губене на време, особена на такива, които не вярват на ДВ и Reuters. Ето какво пише обаче един друг сайт, който се ползва с тяхното доверие:

    "Комерсант" - 15.06.2026, 07:00

    За да предотврати недостига на гориво, правителството разреши на части от рафинерията да произвеждат бензин и дизелово гориво за вътрешния пазар, но с показатели Евро-3. Такова отпускане беше разрешено през есента на 2025 г. и през май ефектът му е бил удължен. Експертите отбелязват, че това може да смекчи местните дефицити, но не изключва рискове за собствениците на автомобили, тъй като такова гориво е разрешено, по-специално, по-голямо съдържание на сяра.

    Правителството разреши отделна рафинерия за производство на бензин и дизелово гориво на вътрешния пазар с отклонение от изискванията на техническите разпоредби на ЕАИС за поддръжка на сяра и други показатели за качество, съобщи източник на "Комерсант". Според него съответната правителствена резолюция е приета през есента на 2025 г. Първоначално доставката на такова гориво беше разрешена до 1 май 2026 г., след което мярката беше удължена. „Комерсант“ изпрати въпроси до Министерството на енергетиката.

    21:10 12.08.2026

  • 66 По този повод

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    МВР започва следене на форуми и мрежи за агресивни и радикализирани русофили.

    21:15 12.08.2026

  • 67 И Кой

    4 1 Отговор
    Го интерисуват OpkиTe

    21:16 12.08.2026

  • 68 Движуха

    8 0 Отговор
    Войната се връща при агресора ...Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени) рано или късно ще се пренесе и в други региони на Русия и тогава фашистката хунта в Кремъл и бункерния психопат ще разберат " кон боб яде ли".

    21:24 12.08.2026

  • 69 оня с коня

    4 0 Отговор
    А как яростно отричаха наличието на Горивна криза в Русия русофилстващите тука твърдейки че "няма такова нещо",даже и публикуваха снимка на някаква Ценова табела на Бензиностанция подчертавайки колко е евтин там Бензина и Дизела в сравнение с Европа?Така и не казаха тия Руски подлоги колко е цената "на черно",щото "на бяло" просто няма!

    21:29 12.08.2026

  • 70 Егати

    4 0 Отговор
    Руския позор няма край.Отидаха и приказките наПутлер за защитни буферни зони в канала. В Русия вече няма недостъпна за атака територи явно. Браво на Путлер такова постежение за 4.5 години "СВО"

    21:43 12.08.2026

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