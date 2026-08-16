Ад под небето: Жертвите в Индонезия вече са 47

Черната статистика след опустошителното земетресение в Индонезия продължава да расте, като броят на загиналите официално надхвърли 40 души и достигна най-малко 47 жертви.

Спасителните екипи в провинция Източна Нуса Тенга водят денонощна битка с времето под непрекъснати вторични трусове. Националната агенция за борба с бедствията (BNPB) предупреди, че броят на загиналите и ранените може да нарасне още, тъй като връзката с много от отдалечените региони е напълно прекъсната.

Опустошителният първи трус край остров Флорес

Припомняме, че мощното земетресение с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер удари рано сутринта в събота край бреговете на индонезийския остров Флорес. Според данни на Геоложката служба на САЩ (USGS), епицентърът е регистриран на плитка дълбочина от едва 10 километра в морето, на около 68 километра северозападно от град Енде.

Поради малката дълбочина, трусът е усетен изключително силно в продължение на почти минута. Губернаторът на провинцията Емануел Мелкиадес Лака Лена съобщи, че по-голямата част от жертвите са загинали в съня си, затрупани от срутилите се покриви и стени на домовете им. Най-тежко засегнати са регионите Мангараи и Източен Мангараи, където се съобщава съответно за 24 и 17 смъртни случая.

Вълни цунами и масова евакуация

Веднага след първия силен трус Индонезийската агенция по метеорология, климатология и геофизика (BMKG) издаде предупреждение за опасност от цунами. Вълни с височина до 1,61 метра достигнаха крайбрежните села, оставяйки след себе си тонове кал и наводнена инфраструктура. В окръг Нагекео над 2000 души се евакуираха сами към по-високите хълмисти райони. Предупреждението за цунами бе отменено няколко часа по-късно, след като уредите не отчетоха последващо критично покачване на морското равнище.

Допълнителна паника предизвикаха над 235 вторични труса, най-силният от които достигна магнитуд 6,1 по Рихтер. Пациентите от местните болници бяха спешно изведени на открито, а в Maумeрe частично се срути сградата на пристанищния терминал.

Сеизмичен кошмар: Втори мощен трус разлюля Суматра

Докато Източна Индонезия се справяше с последиците от бедствието, броени часове по-късно второ силно земетресение с магнитуд 6,9 удари остров Суматра, на хиляди километри разстояние. Епицентърът му бе локализиран край град Пематангсиантар на дълбочина от 172,5 километра. Поради огромната дълбочина, индонезийските власти успокоиха, че този втори трус не е причинил нови жертви или сериозни материални щети.

Официалните доклади на властите сочат сериозни разрушения в засегнатите зони:

346 повредени къщи , от които 157 са напълно разрушени.

, от които 157 са напълно разрушени. 87 образователни институции и училища с материални щети.

и училища с материални щети. 18 здравни заведения и десетки административни сгради с пукнатини.

Индонезийският архипелаг, състоящ се от над 17 000 острова, се намира върху т.нар. Тихоокеански огнен пръстен – най-сеизмично активната зона в света, където тектоничните плочи се сблъскват постоянно. Настоящото бедствие събуди мрачни спомени за декември 1992 г., когато подобно земетресение с магнитуд 7,5 в същия регион предизвика огромно цунами и отне живота на над 2500 души.