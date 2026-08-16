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Критики във Франция: Макрон на джет, докато у дома гори

Критики във Франция: Макрон на джет, докато у дома гори

16 Август, 2026 05:00, обновена 16 Август, 2026 05:02 960 7

  • франция-
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  • джет

Френският президент предизвика вълна от недоволство и обвинения в политическо безхаберие заради ваканционни снимки на фона на тежки пожари.

Критики във Франция: Макрон на джет, докато у дома гори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон се оказа в центъра на сериозна политическа буря, след като популярното списание Paris Match публикува на корицата си негови кадри от лятната му почивка в Южна Франция.

Снимките, уловили държавния глава да кара мощен бензинов джет в морето около кралската резиденция Фор дьо Брегансон, отпушиха лавина от остри критики от страна на лявата опозиция и екологичните движения в страната.

Основният упрек към Макрон е тоталното разминаване между неговото безгрижно поведение и реалната обстановка във Франция. Страната преживява едно от най-тежките си лета, белязано от пет последователни вълни на екстремни горещини, рекордна суша и опустошителни горски пожари, които изпепелиха хиляди хектари гори и наложиха масови евакуации.

Политическите опоненти веднага използваха момента, за да напомнят за етикета „Президент на богатите“, който често се лепи на френския лидер. Според лидерите на левицата подобна демонстрация на лукс и забавления с уред, който замърсява околната среда, показва, че Макрон е напълно откъснат от проблемите на обикновените френски граждани.

От Елисейския дворец опитаха да защитят държавния глава, като посочиха, че папарашките снимки не са били официално разрешени и че почивката на президента всъщност е работна. Негови сътрудници подчертаха, че той постоянно провежда телефонни разговори с международни лидери и следи ситуацията в страната минута по минута. Очаква се случаят да окаже допълнителен натиск върху и без това ниския рейтинг на Еманюел Макрон в края на неговия втори президентски мандат.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    Макрон се такова на яхта с група гайове а във Франция бяха заловени 500 подпалвачи наети от Мосад в интернет.

    Коментиран от #6

    05:07 16.08.2026

  • 2 Защитник

    6 6 Отговор
    Макарона не е пожарникар, Франция не е против бензина, имат си и АЕЦ все още, а франсетата са известни с това, че умеят да си живеят живота.

    05:27 16.08.2026

  • 3 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ДРЕМЕ МУ НА ДЕДОЕБ НА БАБИНАТА!

    05:51 16.08.2026

  • 4 ФАКТИ

    6 1 Отговор
    Е, за това Франция е велика държава, това у нас никога няма да се случи, напротив ще се радват ,как си почиват министри и депутати и журналистите ни ще им се подмазват

    05:56 16.08.2026

  • 5 Страхотна

    6 0 Отговор
    снимка... Вижда се как усърдно работят над Макрон 🤣 А колко доволен от свършената работа изглежда само...

    06:30 16.08.2026

  • 6 Пршо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Снимката не била позволена.... ах колко демократичноми ценностно... а милиинитв снимани нормални граждани от хилядите камери насам и натам. Но демокрацията ги е позволила нали....

    06:41 16.08.2026

  • 7 Спокойно наште са абсолютно същите

    2 0 Отговор
    Най-тривиална пииръска рабтъ
    такива ни таковат или по-точно вече ни разкатаха
    не просто цялата рода
    ами и всичко останало!
    Нали си личи?

    06:45 16.08.2026

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