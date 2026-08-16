Критики във Франция: Макрон на джет, докато у дома гори

Френският президент Еманюел Макрон се оказа в центъра на сериозна политическа буря, след като популярното списание Paris Match публикува на корицата си негови кадри от лятната му почивка в Южна Франция.

Снимките, уловили държавния глава да кара мощен бензинов джет в морето около кралската резиденция Фор дьо Брегансон, отпушиха лавина от остри критики от страна на лявата опозиция и екологичните движения в страната.

Основният упрек към Макрон е тоталното разминаване между неговото безгрижно поведение и реалната обстановка във Франция. Страната преживява едно от най-тежките си лета, белязано от пет последователни вълни на екстремни горещини, рекордна суша и опустошителни горски пожари, които изпепелиха хиляди хектари гори и наложиха масови евакуации.

Политическите опоненти веднага използваха момента, за да напомнят за етикета „Президент на богатите“, който често се лепи на френския лидер. Според лидерите на левицата подобна демонстрация на лукс и забавления с уред, който замърсява околната среда, показва, че Макрон е напълно откъснат от проблемите на обикновените френски граждани.

От Елисейския дворец опитаха да защитят държавния глава, като посочиха, че папарашките снимки не са били официално разрешени и че почивката на президента всъщност е работна. Негови сътрудници подчертаха, че той постоянно провежда телефонни разговори с международни лидери и следи ситуацията в страната минута по минута. Очаква се случаят да окаже допълнителен натиск върху и без това ниския рейтинг на Еманюел Макрон в края на неговия втори президентски мандат.