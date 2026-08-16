Историческо дъно: Дунав в Сърбия пресъхва безпрецедентно

Нивото на водата в река Дунав на територията на Сърбия спадна до исторически критичен минимум, какъвто не е отчитан през последните 100 до 150 години.

Новината беше съобщена официално от сръбския вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич, като информацията бързо бе разпространена от световните агенции, включително ТАСС и регионалната телевизия RTV.

Екстремното засушаване и аномалните горещини създадоха сериозни проблеми в Сърбия. Особено тежка е ситуацията по мелиоративната система Канал Дунав-Тиса-Дунав. Критичното пресушаване на реката директно възпрепятства работата на пожарните служби, които в момента се борят с над 32 активни горски пожара в страната, включително в деликатната екозона на Делиблатските пясъци. За първи път властите бяха принудени да задействат специализиран пожарно-спасителен кораб, способен да пълни едновременно 24 пожарни автомобила, за да не се претоварва местната водоснабдителна мрежа.

Освен логистичен кошмар за пожарникарите, ниското ниво на река Дунав парализира речното корабоплаване в северната част на Сърбия. Поради пресъхването десетки плавателни съдове остават блокирани на едно място с дни. Като неочакван страничен ефект от историческото засушаване, на повърхността изплуваха останки от отдавна потопени кораби, датиращи още от Втората световна война. Сушата удари и енергетиката в региона – хидроелектрическите централи в Сърбия работят с намалена мощност, Унгария обмисля потапянето на стари баржи за вдигане на нивото около АЕЦ „Пакш“, а Румъния частично ограничи мощности в АЕЦ „Черна вода“.