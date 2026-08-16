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Скандалът „Епстийн“: ФБР е игнорирало обажданията на Хю Хефнър

Скандалът „Епстийн“: ФБР е игнорирало обажданията на Хю Хефнър

16 Август, 2026 04:21, обновена 16 Август, 2026 04:27 1 048 3

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Сривът на Лари Елисън: Как съмненията в OpenAI изтриха $100 милиарда; Дипломатически гаф: САЩ направи „подарък на Китай“ в Азия

Скандалът „Епстийн“: ФБР е игнорирало обажданията на Хю Хефнър - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът на технологиите, глобалната геополитика и правосъдието в САЩ бяха разтърсени от три мащабни разкрития в рамките на последните часове.

Доклади на водещи световни медии разкриват как грешни преценки на пазара на изкуствен интелект (AI) струват десетки милиарди на технологични титани, докато в същото време изтичане на съдебни документи и анализи на дипломатическия фронт показват дълбоки пропуски в американските институции.

Скандалът „Епстийн“: ФБР е игнорирало обажданията на Хю Хефнър

В САЩ избухна и огромен институционален скандал, свързан с разследването срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн. Изданието New York Post разкри детайли от новосъдебно дело, според които създателят на империята Playboy Хю Хефнър лично е предупредил ФБР за престъпленията на Епстийн още през 2005 година.

Според документите, тогавашният модел на Playboy Одра Кристиансен е споделила пред Хефнър, че е станала жертва на трафик и сексуален тормоз от страна на милиардера. Тя е помолила медийния магнат да се свърже с властите, вярвайки, че неговото влияние ще принуди ФБР да вземе мерки. Хефнър е звънял многократно на федералните агенти, но бюрото е игнорирало сигналите му в продължение на 15 години, без да проведе каквото и да е разследване по този конкретен сигнал чак до края на 2020 г. Адвокатите на жертвите определят това като поредното доказателство за институционален чадър над Епстийн.

Сривът на Лари Елисън: Как съмненията в OpenAI изтриха $100 милиарда

Основателят и председател на софтуерния гигант Oracle Лари Елисън претърпя безпрецедентен финансов удар, губейки над 100 милиарда долара от нетното си състояние, предава авторитетното икономическо списание Forbes. Само допреди два месеца Елисън заемаше второто място сред най-богатите хора в света, устремен към върха благодарение на AI бума.

Големият срив обаче е провокиран от нарастващите съмнения на инвеститорите относно финансовата устойчивост на OpenAI и огромните капиталови разходи на самите Oracle. Пазарът реагира остро на докладите, че OpenAI може да не успее да покрие дългосрочните си ангажименти за изчислителна мощност, ако растежът на приходите се забави. Тъй като над половината от оставащите изпълнителни задължения на Oracle са обвързани именно с OpenAI, акциите на компанията се сринаха с близо 40% от пика си през юни, повличайки надолу и богатството на Елисън до осмо място в глобалната класация.

Дипломатически гаф: САЩ направи „подарък на Китай“ в Азия

На геополитическата сцена администрацията на САЩ е подложена на тежки критики заради стратегията си в Азиатско-тихоокеанския регион. Анализ на влиятелния вестник The New York Times алармира, че настоящият фокус на Вашингтон върху конфликта в Близкия изток и Иран оставя азиатските съюзници уязвими.

Експертите определят това поведение като „стратегически подарък за Пекин“. Докато САЩ отклоняват ресурси и внимание, Китай активно разширява влиянието си в Южнокитайско море и засилва икономическия натиск над държави като Филипините и Виетнам. Съюзниците на Америка в Азия вече открито се питат дали Вашингтон има капацитета да ги защити при евентуален военен сблъсък, което ги принуждава да търсят алтернативни партньорства и да балансират отношенията си с Пекин.


САЩ
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