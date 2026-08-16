Девет страни се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Иран

Девет европейски държави извън Европейския съюз официално се присъединиха към решението на Съвета на ЕС за налагане и разширяване на санкциите срещу Иран.

Страните, които привеждат националните си политики в съответствие с европейските ограничителни мерки, са Украйна, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Република Молдова.

Официалното изявление беше разпространено от Съвета на ЕС и Върховния представител по външната политика и сигурността. Стъпката идва в отговор на продължаващите тежки нарушения на човешките права в Ислямската република, както и на дестабилизиращите действия на Техеран в Близкия изток и Червено море.

Кои са новите санкционирани лица?

Решението на Съвета на ЕС, към което деветте партньорски нации се присъединяват, включва добавянето на нови ключови фигури към черния списък:

Петима ирански съдии , обвинени от Общността в провеждане на несправедливи съдебни процеси и произнасяне на смъртни присъди срещу политически дисиденти.

, обвинени от Общността в провеждане на несправедливи съдебни процеси и произнасяне на смъртни присъди срещу политически дисиденти. Нима Салехи, известен хакер, свързан с кибергрупировката „Ашияне“ (Ashiyane), извършвала атаки срещу западни институции.

Ограничителните мерки предвиждат пълно замразяване на активи на територията на участващите държави, както и забрана за пътуване и транзитно преминаване през техните граници.

Причините за засилване на натиска над Техеран

Международният натиск се координира на фона на няколко сериозни геополитически фактора:

Репресии срещу цивилни: По данни на правозащитни организации, броят на екзекуциите в Иран продължава да нараства. Наскоро ЕС и 26 държави излязоха със съвместна декларация, осъждаща използването на съдебната система за заглушаване на критиците на режима.

По данни на правозащитни организации, броят на екзекуциите в Иран продължава да нараства. Наскоро ЕС и 26 държави излязоха със съвместна декларация, осъждаща използването на съдебната система за заглушаване на критиците на режима. Военна подкрепа за Русия: Техеран продължава да доставя безпилотни летателни апарати (дронове) и ракетни технологии, използвани във войната срещу Украйна.

Техеран продължава да доставя безпилотни летателни апарати (дронове) и ракетни технологии, използвани във войната срещу Украйна. Заплахи за корабоплаването: Санкционната рамка на ЕС беше разширена и по отношение на лица, отговорни за блокирането и заплахите за свободната навигация в стратегическия Ормузки проток.

Европейският съюз официално приветства ангажимента на деветте държави да синхронизират своите ограничителни списъци с тези на Брюксел, определяйки акта като силен сигнал за международно единодушие.