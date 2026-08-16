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Девет страни се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Иран

Девет страни се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Иран

16 Август, 2026 04:45, обновена 16 Август, 2026 04:47 916 27

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Разширява се международният фронт срещу Техеран заради нарушаване на човешките права и военната подкрепа за Русия

Девет страни се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет европейски държави извън Европейския съюз официално се присъединиха към решението на Съвета на ЕС за налагане и разширяване на санкциите срещу Иран.

Страните, които привеждат националните си политики в съответствие с европейските ограничителни мерки, са Украйна, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Република Молдова.

Официалното изявление беше разпространено от Съвета на ЕС и Върховния представител по външната политика и сигурността. Стъпката идва в отговор на продължаващите тежки нарушения на човешките права в Ислямската република, както и на дестабилизиращите действия на Техеран в Близкия изток и Червено море.

Кои са новите санкционирани лица?

Решението на Съвета на ЕС, към което деветте партньорски нации се присъединяват, включва добавянето на нови ключови фигури към черния списък:

  • Петима ирански съдии, обвинени от Общността в провеждане на несправедливи съдебни процеси и произнасяне на смъртни присъди срещу политически дисиденти.
  • Нима Салехи, известен хакер, свързан с кибергрупировката „Ашияне“ (Ashiyane), извършвала атаки срещу западни институции.

Ограничителните мерки предвиждат пълно замразяване на активи на територията на участващите държави, както и забрана за пътуване и транзитно преминаване през техните граници.

Причините за засилване на натиска над Техеран

Международният натиск се координира на фона на няколко сериозни геополитически фактора:

  • Репресии срещу цивилни: По данни на правозащитни организации, броят на екзекуциите в Иран продължава да нараства. Наскоро ЕС и 26 държави излязоха със съвместна декларация, осъждаща използването на съдебната система за заглушаване на критиците на режима.
  • Военна подкрепа за Русия: Техеран продължава да доставя безпилотни летателни апарати (дронове) и ракетни технологии, използвани във войната срещу Украйна.
  • Заплахи за корабоплаването: Санкционната рамка на ЕС беше разширена и по отношение на лица, отговорни за блокирането и заплахите за свободната навигация в стратегическия Ормузки проток.

Европейският съюз официално приветства ангажимента на деветте държави да синхронизират своите ограничителни списъци с тези на Брюксел, определяйки акта като силен сигнал за международно единодушие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    7 1 Отговор
    Само България помага срещу Иран.

    Коментиран от #14, #17, #19, #23, #24

    04:51 16.08.2026

  • 2 само питам

    24 2 Отговор
    абе тия вещици като таз на снимката защо не ги горят на кладата?

    04:55 16.08.2026

  • 3 таз вещите ли е първия дипломат? ха ха х

    19 3 Отговор
    СССР имаше следната класификация за автомобили:
    - За селски транспорт - ЗАЗ.
    - За междуселски транспорт - Москвич.
    - За градски транспорт - ВАЗ.
    - За междуградски транспорт - Волга.
    - А за международен транспорт? - попитал един.
    - За международен транспорт имаме танкове!

    04:56 16.08.2026

  • 4 Готов за бой

    7 5 Отговор
    Аз само ги чакам краварскитеГУВНА или ИЗРАЕЛЦИТЕ и нас да атакуват. Колкото и ракети да имат. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с ЕВРОАТЛАНТИЧЕКИТЕгеюве и краварските предатели ??
    Никакъв ЕС не ме интересува

    Коментиран от #12

    04:57 16.08.2026

  • 5 оня с коня

    28 3 Отговор
    Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат" !!!!
    Казано простичко, не е никакъв дипломат.!!!
    Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".

    04:59 16.08.2026

  • 6 оня с коня

    16 3 Отговор
    количество мозък в главите на европейките гьонове е едва 5 грама, колкото на едно пиле.

    05:00 16.08.2026

  • 7 разберете го веднъж за виинаги!

    14 3 Отговор
    Вещиците трябва да бъдат горени, друго спасение няма.....

    05:01 16.08.2026

  • 8 оня с коня

    15 3 Отговор
    Изкараха мечката от бърлогата й, раздразниха я, а сега като останаха очи в очи с нея ... пълнят гащите от ужас и вият на умряло!

    05:04 16.08.2026

  • 9 Бумеранг

    14 3 Отговор
    А ако страните извън ЕС започнат и те да ни налагат санкции и мита?

    Коментиран от #16

    05:07 16.08.2026

  • 10 Томи

    17 3 Отговор
    Съвет на ЕС = ненормалници!

    05:15 16.08.2026

  • 11 другия с коня

    7 3 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:55 16.08.2026

  • 12 Дж. Борн

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Готов за бой":

    Забрави да допълниш, че като те атакува русия ще замесиш питка и , ще се омажеш с вазелин.

    06:09 16.08.2026

  • 13 Големи перки

    3 0 Отговор
    Ако все още смятат територията на бивша Украйна за "европейска страна", в ЕС ще има ток само като духне вятър.

    06:22 16.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НАТОрени

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бумеранг":

    Ми те вече започнаха. Може и бананите да им спрат накрая.

    06:26 16.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пешо

    0 1 Отговор
    Факти цензурират инпрокарват пропаганда.

    06:30 16.08.2026

  • 23 Пешоо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Геноцид

    06:31 16.08.2026

  • 24 Пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Сащ война иран . геноцид израел газа. санкции?
    Лицемерие?
    Блокват ме.

    06:32 16.08.2026

  • 25 Дзак

    1 0 Отговор
    Нас какво ни интересува дали някой се докарва!

    06:40 16.08.2026

  • 26 Факт

    1 0 Отговор
    Все хора, на които Иран нищо не им е направил!

    06:45 16.08.2026

  • 27 Факт

    0 0 Отговор
    Отделяйки ги в специална група, сигурно ЕС има предвид, че за тях втора категория кандидати!

    06:46 16.08.2026