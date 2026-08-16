Девет страни се присъединиха към санкциите на ЕС срещу Иран

Девет европейски държави извън Европейския съюз официално се присъединиха към решението на Съвета на ЕС за налагане и разширяване на санкциите срещу Иран.
Страните, които привеждат националните си политики в съответствие с европейските ограничителни мерки, са Украйна, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Черна гора и Република Молдова.
Официалното изявление беше разпространено от Съвета на ЕС и Върховния представител по външната политика и сигурността. Стъпката идва в отговор на продължаващите тежки нарушения на човешките права в Ислямската република, както и на дестабилизиращите действия на Техеран в Близкия изток и Червено море.
Кои са новите санкционирани лица?
Решението на Съвета на ЕС, към което деветте партньорски нации се присъединяват, включва добавянето на нови ключови фигури към черния списък:
- Петима ирански съдии, обвинени от Общността в провеждане на несправедливи съдебни процеси и произнасяне на смъртни присъди срещу политически дисиденти.
- Нима Салехи, известен хакер, свързан с кибергрупировката „Ашияне“ (Ashiyane), извършвала атаки срещу западни институции.
Ограничителните мерки предвиждат пълно замразяване на активи на територията на участващите държави, както и забрана за пътуване и транзитно преминаване през техните граници.
Причините за засилване на натиска над Техеран
Международният натиск се координира на фона на няколко сериозни геополитически фактора:
- Репресии срещу цивилни: По данни на правозащитни организации, броят на екзекуциите в Иран продължава да нараства. Наскоро ЕС и 26 държави излязоха със съвместна декларация, осъждаща използването на съдебната система за заглушаване на критиците на режима.
- Военна подкрепа за Русия: Техеран продължава да доставя безпилотни летателни апарати (дронове) и ракетни технологии, използвани във войната срещу Украйна.
- Заплахи за корабоплаването: Санкционната рамка на ЕС беше разширена и по отношение на лица, отговорни за блокирането и заплахите за свободната навигация в стратегическия Ормузки проток.
Европейският съюз официално приветства ангажимента на деветте държави да синхронизират своите ограничителни списъци с тези на Брюксел, определяйки акта като силен сигнал за международно единодушие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп
Коментиран от #14, #17, #19, #23, #24
04:51 16.08.2026
2 само питам
04:55 16.08.2026
3 таз вещите ли е първия дипломат? ха ха х
- За селски транспорт - ЗАЗ.
- За междуселски транспорт - Москвич.
- За градски транспорт - ВАЗ.
- За междуградски транспорт - Волга.
- А за международен транспорт? - попитал един.
- За международен транспорт имаме танкове!
04:56 16.08.2026
4 Готов за бой
Никакъв ЕС не ме интересува
Коментиран от #12
04:57 16.08.2026
5 оня с коня
Казано простичко, не е никакъв дипломат.!!!
Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".
04:59 16.08.2026
6 оня с коня
05:00 16.08.2026
7 разберете го веднъж за виинаги!
05:01 16.08.2026
8 оня с коня
05:04 16.08.2026
9 Бумеранг
Коментиран от #16
05:07 16.08.2026
10 Томи
05:15 16.08.2026
11 другия с коня
05:55 16.08.2026
12 Дж. Борн
До коментар #4 от "Готов за бой":Забрави да допълниш, че като те атакува русия ще замесиш питка и , ще се омажеш с вазелин.
06:09 16.08.2026
13 Големи перки
06:22 16.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 НАТОрени
До коментар #9 от "Бумеранг":Ми те вече започнаха. Може и бананите да им спрат накрая.
06:26 16.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пешо
06:30 16.08.2026
23 Пешоо
До коментар #1 от "Тръмп":Геноцид
06:31 16.08.2026
24 Пешо
До коментар #1 от "Тръмп":Сащ война иран . геноцид израел газа. санкции?
Лицемерие?
Блокват ме.
06:32 16.08.2026
25 Дзак
06:40 16.08.2026
26 Факт
06:45 16.08.2026
27 Факт
06:46 16.08.2026