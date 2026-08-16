Масирана атака: Свалиха близо 100 дрона край Москва

В ранните часове на 16 август ситуацията около руската столица ескалира рязко, след като масирана вълна от украински безпилотни летателни апарати атакува Московска област.

Според изявления на кмета на Москва Сергей Собянин в неговия официален Telegram канал, цитирани от водещи руски медии като руското издание "Коммерсанть", силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са подложени на изключителен натиск през цялата нощ. Към 4:50 часа сутринта са неутрализирани близо 100 вражески апарата на далечните и близките подходи към града, с което общият брой на прехванатите дронове в региона за изминалата седмица надхвърли границата от 1700 единици по данни от "Ведомости".

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Блокирани летища и падащи обломки

Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия („Росавиация“) незабавно въведе извънредни мерки за сигурност и затвори въздушното пространство над мегаполиса. Трите ключови столични летища — „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ — напълно преустановиха приемането и излитането на граждански самолети.

Екипи на спешните служби работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове. Към този час няма потвърдена официална информация за загинали или тежки разрушения в пределите на самия град Москва, но операцията по прочистване и оценка на щетите в Подмосковието продължава, съобщава „Коммерсантъ“.

Контекст на ескалацията

Тази масирана нощна атака е част от рязко засилилия се натиск от страна на Киев с безпилотни апарати с голям обсег. Само ден по-рано, на 15 август, украинските сили успяха да поразят стратегическия ракетно-космически център „Прогрес“ в Самарска област и военното летище „Саваслейка“, разположени на стотици километри от фронтовата линия, за което информира „Радио Свобода“. Украинският президент Володимир Зеленски обяви засилване на ударите навътре в руска територия с цел намаляване на военния потенциал на Кремъл и пренасяне на икономическата цена на войната по-близо до руското общество.