Масирана атака: Свалиха близо 100 дрона край Москва

В ранните часове на 16 август ситуацията около руската столица ескалира рязко, след като масирана вълна от украински безпилотни летателни апарати атакува Московска област.
Според изявления на кмета на Москва Сергей Собянин в неговия официален Telegram канал, цитирани от водещи руски медии като руското издание "Коммерсанть", силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са подложени на изключителен натиск през цялата нощ. Към 4:50 часа сутринта са неутрализирани близо 100 вражески апарата на далечните и близките подходи към града, с което общият брой на прехванатите дронове в региона за изминалата седмица надхвърли границата от 1700 единици по данни от "Ведомости".
Блокирани летища и падащи обломки
Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия („Росавиация“) незабавно въведе извънредни мерки за сигурност и затвори въздушното пространство над мегаполиса. Трите ключови столични летища — „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ — напълно преустановиха приемането и излитането на граждански самолети.
Екипи на спешните служби работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове. Към този час няма потвърдена официална информация за загинали или тежки разрушения в пределите на самия град Москва, но операцията по прочистване и оценка на щетите в Подмосковието продължава, съобщава „Коммерсантъ“.
Контекст на ескалацията
Тази масирана нощна атака е част от рязко засилилия се натиск от страна на Киев с безпилотни апарати с голям обсег. Само ден по-рано, на 15 август, украинските сили успяха да поразят стратегическия ракетно-космически център „Прогрес“ в Самарска област и военното летище „Саваслейка“, разположени на стотици километри от фронтовата линия, за което информира „Радио Свобода“. Украинският президент Володимир Зеленски обяви засилване на ударите навътре в руска територия с цел намаляване на военния потенциал на Кремъл и пренасяне на икономическата цена на войната по-близо до руското общество.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Движухаров
Коментиран от #2, #5
04:56 16.08.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Движухаров":господине в москва може да гори само наMАЙКЯтиПУTКAТАмиpизливa
Коментиран от #3, #12
05:09 16.08.2026
3 град козлодуй
До коментар #2 от "оня с коня":много си точен приятел
може иГЪЗЪму да гори на тоя трол
05:10 16.08.2026
4 До Факти
И тези героични плюсове са от самата редакция.
Какси скъпи.Мими.?
Коментиран от #6
05:10 16.08.2026
5 оня с коня
До коментар #1 от "Движухаров":Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО
05:10 16.08.2026
6 оня с коня
До коментар #4 от "До Факти":Само му вижте физиономията на автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.
05:11 16.08.2026
7 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
05:25 16.08.2026
8 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #9, #14
05:26 16.08.2026
9 Севастомир
До коментар #8 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Украина победена и превърната в част от РФ. Киевската хунта висяща като Мусолини! Натам се движат нещата.
05:34 16.08.2026
10 Боди
05:35 16.08.2026
11 Украйна в клоаката на историята
05:37 16.08.2026
12 Мусорчик
До коментар #2 от "оня с коня":Запомни си думите за Москва, защото скоро започва изпитанието на украинската балистика.
Коментиран от #15
05:40 16.08.2026
13 Движухаров
05:40 16.08.2026
14 оня с коня
До коментар #8 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":айде тролеВикай слава наОкрайна и ходи на ПУТКАТАсиМайна
06:00 16.08.2026
15 оня с коня
До коментар #12 от "Мусорчик":окранскa балистика? ха ха ха с чипове от перални ли е?
виж нямало е такова нещо като окраинскa балистика и няма й да има никога! това запомни
Коментиран от #18
06:01 16.08.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИ
.... УКРАЙНА И ТАЗИ СУТРИН СИ ГОРИ ЯКО :)
06:07 16.08.2026
17 Украински Нацик
06:07 16.08.2026
18 Мусорчик
До коментар #15 от "оня с коня":Ти на планетата Земя ли живееш или на някакво по-специално място? Да ти припомня, че държавите, които подкрепят Украйна, всъщност са тези, които произвеждат чиповете.
Коментиран от #27
06:09 16.08.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
181 КАНДИДАТИ - ВЕТЕРАНИ ОТ СВО
.....
ОЧАКВАЙТЕ САМО ЛОШИ ВЕСТИ ОТ КИЙВ
......
06:11 16.08.2026
20 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
....
ОЩЕ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ ОСАКАТИ И ГИ ВЪРНА У ДОМА КАТО САМОВАРИ
....
Коментиран от #21
06:19 16.08.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #20 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":МУТРИТЕ И ТЕ ИЗБИХА 2 МИЛИОНА БЪЛГАРИ
.....
ОБАЧЕ НЕ ПЛАЧЕШ ЗА ТЯХ .... НАЛАПАЛ СИ ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС КАТО БЪЛГАРЧЕ ПОМАШКА СОПА :)
06:24 16.08.2026
22 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
06:25 16.08.2026
23 оня с коня
06:29 16.08.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
БЕЗ ОМРАЗА КАК ЩЕ ЖИВЕЕМ ?
06:30 16.08.2026
25 Това най много ми харесва
06:30 16.08.2026
26 А пък русофилдебилския клошарски трол
06:31 16.08.2026
27 Китай
До коментар #18 от "Мусорчик":ли имаш предвид? Сега чувам, че са с Украйна 🙄
06:33 16.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Скоро и украинската балистика влиза в действие.
06:39 16.08.2026