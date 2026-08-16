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Масирана атака: Свалиха близо 100 дрона край Москва
  Тема: Украйна

Масирана атака: Свалиха близо 100 дрона край Москва

16 Август, 2026 04:48, обновена 16 Август, 2026 04:53 1 011 30

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  • дронове

Въздушният трафик над руската столица е блокиран, ПВО е под тревога

Масирана атака: Свалиха близо 100 дрона край Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на 16 август ситуацията около руската столица ескалира рязко, след като масирана вълна от украински безпилотни летателни апарати атакува Московска област.

Според изявления на кмета на Москва Сергей Собянин в неговия официален Telegram канал, цитирани от водещи руски медии като руското издание "Коммерсанть", силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са подложени на изключителен натиск през цялата нощ. Към 4:50 часа сутринта са неутрализирани близо 100 вражески апарата на далечните и близките подходи към града, с което общият брой на прехванатите дронове в региона за изминалата седмица надхвърли границата от 1700 единици по данни от "Ведомости".

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Блокирани летища и падащи обломки

Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия („Росавиация“) незабавно въведе извънредни мерки за сигурност и затвори въздушното пространство над мегаполиса. Трите ключови столични летища — „Внуково“, „Домодедово“ и „Жуковски“ — напълно преустановиха приемането и излитането на граждански самолети.

Екипи на спешните служби работят на местата, където са паднали отломки от свалените дронове. Към този час няма потвърдена официална информация за загинали или тежки разрушения в пределите на самия град Москва, но операцията по прочистване и оценка на щетите в Подмосковието продължава, съобщава „Коммерсантъ“.

Контекст на ескалацията

Тази масирана нощна атака е част от рязко засилилия се натиск от страна на Киев с безпилотни апарати с голям обсег. Само ден по-рано, на 15 август, украинските сили успяха да поразят стратегическия ракетно-космически център „Прогрес“ в Самарска област и военното летище „Саваслейка“, разположени на стотици километри от фронтовата линия, за което информира „Радио Свобода“. Украинският президент Володимир Зеленски обяви засилване на ударите навътре в руска територия с цел намаляване на военния потенциал на Кремъл и пренасяне на икономическата цена на войната по-близо до руското общество.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Движухаров

    22 13 Отговор
    Както сега горят складовете на Wildberries и рафинериите...така ще горят и електрическите подстанции около Москва и Санкт Петербург през зимата. Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер да си правят сметката как руснаците ще преживеят студовете без ток и бензин !

    Коментиран от #2, #5

    04:56 16.08.2026

  • 2 оня с коня

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Движухаров":

    господине в москва може да гори само наMАЙКЯтиПУTКAТАмиpизливa

    Коментиран от #3, #12

    05:09 16.08.2026

  • 3 град козлодуй

    4 16 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    много си точен приятел

    може иГЪЗЪму да гори на тоя трол

    05:10 16.08.2026

  • 4 До Факти

    8 16 Отговор
    Абсолютно надраскана статийка с цел пропаганда и дуене на мускали на укрофашизма.
    И тези героични плюсове са от самата редакция.
    Какси скъпи.Мими.?

    Коментиран от #6

    05:10 16.08.2026

  • 5 оня с коня

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Движухаров":

    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:10 16.08.2026

  • 6 оня с коня

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "До Факти":

    Само му вижте физиономията на автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    05:11 16.08.2026

  • 7 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    4 4 Отговор
    Джо паацула

    05:25 16.08.2026

  • 8 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    4 3 Отговор
    Украине победа

    Коментиран от #9, #14

    05:26 16.08.2026

  • 9 Севастомир

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Украина победена и превърната в част от РФ. Киевската хунта висяща като Мусолини! Натам се движат нещата.

    05:34 16.08.2026

  • 10 Боди

    2 3 Отговор
    Като видя синьо жълтия парцал се сещам за мусор

    05:35 16.08.2026

  • 11 Украйна в клоаката на историята

    3 5 Отговор
    Украйна премахната от картата след капитулация и разпад

    05:37 16.08.2026

  • 12 Мусорчик

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Запомни си думите за Москва, защото скоро започва изпитанието на украинската балистика.

    Коментиран от #15

    05:40 16.08.2026

  • 13 Движухаров

    5 6 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи!

    05:40 16.08.2026

  • 14 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    айде тролеВикай слава наОкрайна и ходи на ПУТКАТАсиМайна

    06:00 16.08.2026

  • 15 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мусорчик":

    окранскa балистика? ха ха ха с чипове от перални ли е?

    виж нямало е такова нещо като окраинскa балистика и няма й да има никога! това запомни

    Коментиран от #18

    06:01 16.08.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИ

    3 4 Отговор
    ТЪКМО ПРОВЕРИХ ....
    .... УКРАЙНА И ТАЗИ СУТРИН СИ ГОРИ ЯКО :)

    06:07 16.08.2026

  • 17 Украински Нацик

    3 3 Отговор
    Българските език, литература и училища са забранени със закон в Украйна. За нарушителите има дълго лишаване от свобода. Българското население в Украйна е целенасочено разделено в две области. Предателите на България са с Украйна, а народа на България масово е с братска Русия!

    06:07 16.08.2026

  • 18 Мусорчик

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Ти на планетата Земя ли живееш или на някакво по-специално място? Да ти припомня, че държавите, които подкрепят Украйна, всъщност са тези, които произвеждат чиповете.

    Коментиран от #27

    06:09 16.08.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    ЗА РУСКАТА ДУМА ВСИЧКИ ПАРТИИ ИЗЛЪЧИХА
    181 КАНДИДАТИ - ВЕТЕРАНИ ОТ СВО
    .....
    ОЧАКВАЙТЕ САМО ЛОШИ ВЕСТИ ОТ КИЙВ
    ......

    06:11 16.08.2026

  • 20 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    2 4 Отговор
    НАРКОМАНА ХЛАДНОКРЪВНО ИЗБИ 2 МИЛИОНА БРАТУШКИ
    ....
    ОЩЕ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ ОСАКАТИ И ГИ ВЪРНА У ДОМА КАТО САМОВАРИ
    ....

    Коментиран от #21

    06:19 16.08.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    МУТРИТЕ И ТЕ ИЗБИХА 2 МИЛИОНА БЪЛГАРИ
    .....
    ОБАЧЕ НЕ ПЛАЧЕШ ЗА ТЯХ .... НАЛАПАЛ СИ ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС КАТО БЪЛГАРЧЕ ПОМАШКА СОПА :)

    06:24 16.08.2026

  • 22 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 1 Отговор
    Путин в тих ужас

    06:25 16.08.2026

  • 23 оня с коня

    2 0 Отговор
    След тази новина дрьъътиия пaацyyyул клошар копей разбра че мизерна раша няма да го спаси от мъките и падна в гаванката с изпражненията и се задуши от изпаренията 🤣🤮🤯

    06:29 16.08.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ХАЙДЕ ДА СЕ МРАЗИМЕ !
    ....
    БЕЗ ОМРАЗА КАК ЩЕ ЖИВЕЕМ ?

    06:30 16.08.2026

  • 25 Това най много ми харесва

    2 0 Отговор
    Въздушният трафик над руската столица е блокиран, ПВО е под тревога

    06:30 16.08.2026

  • 26 А пък русофилдебилския клошарски трол

    1 1 Отговор
    Е бoлен от скорoтечен рaк с разceйки и много ще реве от бoлки защото няма пари и за мoрфин да угасне тиxо.....по добре да се зaдyши в гърнeто с изпрaжнениятa си от изпарeнията... Украйна cмачка жaлка и безпoмощна фашиcтка рaша пред света ,ликвидирa 2 милиона нещаcтни блaтни орки а в България малкото останали живи клoшaри - копeйки си отиват от рак и инсулти.....Колко прекрасно...Безценно

    06:31 16.08.2026

  • 27 Китай

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мусорчик":

    ли имаш предвид? Сега чувам, че са с Украйна 🙄

    06:33 16.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    0 0 Отговор
    Никъде не пише колко дрона НЕ са свалили путинистите.
    Скоро и украинската балистика влиза в действие.

    06:39 16.08.2026

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