Русия атакува с балистика Киев и Кривой Рог

През нощта на 16 август руските войски нанесоха масиран комбиниран удар с балистични ракети и ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) по няколко големи града в Украйна. Под сериозен обстрел бяха подложени столицата Киев, Кривой Рог, Каменское и Кременчуг. Към 4:30 часа сутринта местните власти съобщават за регистрирани сериозни материални щети, избухнали пожари и ранени цивилни граждани.
Удар по промишлеността в Кривой Рог
В Кривой Рог въздушната тревога беше обявена в 00:58 часа поради опасност от дронове тип "Шахед", към която секунди по-късно се добави и заплаха от балистика. Ракетните удари поразиха две промишлени предприятия в града, където веднага избухнаха мащабни пожари. Председателят на Областната военна администрация (ОВА) Александър Ганжа потвърди, че един човек е загинал, а шестима други са ранени. На местата на попаденията продължават да работят спасителни екипи. Началникът на Съвета за отбрана на града Александър Вилкул също подчерта комбинирания характер на атаката.
Пожари в два района на столицата Киев
Почти едновременно руските сили атакуваха Киев с най-малко четири балистични ракети, най-вероятно изстреляни от ракетни комплекси "Искандер" от района на руския град Брянск. Силите за противовъздушна отбрана се задействаха веднага, като в Оболонския и Голосеевския район на столицата паднаха отломки.
По данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и кмета Виталий Кличко, вследствие на падналите отломки са възникнали следните инциденти:
- В Оболонския район: избухнаха пожари в нежилищни помещения на два различни адреса, като край единия от тях са се запалили и няколко паркирани автомобила.
- В Голосеевския район: регистрирано е възпламеняване на територията на нежилищна застройка.
Към 03:35 часа КГВА официално потвърди за поне един пострадал гражданин в столицата. Спасителните служби на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) са мобилизирани на терен за овладяване на огнената стихия.
Обстрел в Кременчуг и Каменское
Освен Киев и Кривой Рог, военновъздушните сили на Украйна потвърдиха за движение на високоскоростни балистични цели и към Кременчуг (Полтавска област) и Каменское (Днепропетровска област), където също са отекнали взривове и се уточняват щетите.
(Източници на информацията в материала: Украинская правда (https://www.pravda.com.ua), Корреспондент.нет (https://korrespondent.net), ТСН (https://tsn.ua) и НВ (https://nv.ua))
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:44 16.08.2026
2 оня с коня
04:45 16.08.2026
3 оня с коня
ще ги смачка като въшки
04:46 16.08.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:46 16.08.2026
5 Факти -
Коментиран от #6
04:46 16.08.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Факти -":русия свърши ракетите
нямат яйца
нямат бензин
не знам още какво нямат, те тия мисирки ако ги питаш и хора няма в русия
поне да бяха прочели от гугле че са 140 милиона и с копие и лъкове да тръгнат ще премажат осрайнаа
05:57 16.08.2026
7 Сандо
06:01 16.08.2026
8 Българка 😺-Маца
06:29 16.08.2026
9 ВЕСЕЛЯК
Бангаранга форевър, укро-trash.
Натюфченца ша ми ставате и в руска кръв ша са къпете, а?
Коментиран от #14, #16
06:36 16.08.2026
10 Топчията
06:38 16.08.2026
11 стабилност
06:38 16.08.2026
12 Добро утро...
06:38 16.08.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И ЩЕ БЪДЕ СТУДЕНО, МНОГО СТУДЕНО В КИЙВ
Коментиран от #19
06:39 16.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
СЕ НАМЕСВАТ СИНОВЕТЕ НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА:)
06:41 16.08.2026
16 Стефан
До коментар #9 от "ВЕСЕЛЯК":Харесва ми коментара ти - закачлив и точен. Ще добавя - да бяха мислили като скандираха в Киев като зомбирани - "москалях на щиках"! На ви сега...
06:42 16.08.2026
17 Асан
06:44 16.08.2026
18 Алекс
Коментиран от #20
06:44 16.08.2026
19 Механик
До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Оф, мълчи не думай. Като се сетя, че скоро ще понче распутицата и като знам че западната техника никак не обича кал и гъста растителност, направо не ми се мисли. Като гледам, май и тая година ще отложим перемогата. И к ога Зели ще пие кафе в Крим, направо не знам. То стана вече 4-та година как чакаме, па то ни перемога, ни кайве.
06:45 16.08.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #18 от "Алекс":МОЧИТЬ
... НА БЪЛГАРСКИ СЕ ПРЕВЕЖДА " МРЪСНА ГАЗ"
.... ЗА ПОЯСНЕНИЕ:)
06:47 16.08.2026