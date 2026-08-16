Русия атакува с балистика Киев и Кривой Рог

През нощта на 16 август руските войски нанесоха масиран комбиниран удар с балистични ракети и ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) по няколко големи града в Украйна. Под сериозен обстрел бяха подложени столицата Киев, Кривой Рог, Каменское и Кременчуг. Към 4:30 часа сутринта местните власти съобщават за регистрирани сериозни материални щети, избухнали пожари и ранени цивилни граждани.

Удар по промишлеността в Кривой Рог

В Кривой Рог въздушната тревога беше обявена в 00:58 часа поради опасност от дронове тип "Шахед", към която секунди по-късно се добави и заплаха от балистика. Ракетните удари поразиха две промишлени предприятия в града, където веднага избухнаха мащабни пожари. Председателят на Областната военна администрация (ОВА) Александър Ганжа потвърди, че един човек е загинал, а шестима други са ранени. На местата на попаденията продължават да работят спасителни екипи. Началникът на Съвета за отбрана на града Александър Вилкул също подчерта комбинирания характер на атаката.

Пожари в два района на столицата Киев

Почти едновременно руските сили атакуваха Киев с най-малко четири балистични ракети, най-вероятно изстреляни от ракетни комплекси "Искандер" от района на руския град Брянск. Силите за противовъздушна отбрана се задействаха веднага, като в Оболонския и Голосеевския район на столицата паднаха отломки.

По данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и кмета Виталий Кличко, вследствие на падналите отломки са възникнали следните инциденти:

В Оболонския район : избухнаха пожари в нежилищни помещения на два различни адреса, като край единия от тях са се запалили и няколко паркирани автомобила.

: избухнаха пожари в нежилищни помещения на два различни адреса, като край единия от тях са се запалили и няколко паркирани автомобила. В Голосеевския район: регистрирано е възпламеняване на територията на нежилищна застройка.

Към 03:35 часа КГВА официално потвърди за поне един пострадал гражданин в столицата. Спасителните служби на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) са мобилизирани на терен за овладяване на огнената стихия.

Обстрел в Кременчуг и Каменское

Освен Киев и Кривой Рог, военновъздушните сили на Украйна потвърдиха за движение на високоскоростни балистични цели и към Кременчуг (Полтавска област) и Каменское (Днепропетровска област), където също са отекнали взривове и се уточняват щетите.

(Източници на информацията в материала: Украинская правда (https://www.pravda.com.ua), Корреспондент.нет (https://korrespondent.net), ТСН (https://tsn.ua) и НВ (https://nv.ua))