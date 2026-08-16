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Русия атакува с балистика Киев и Кривой Рог
  Тема: Украйна

Русия атакува с балистика Киев и Кривой Рог

16 Август, 2026 04:36, обновена 16 Август, 2026 04:41 1 016 20

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Мощни взривове разтърсиха Украйна, има загинал, ранени и пожари

Русия атакува с балистика Киев и Кривой Рог - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През нощта на 16 август руските войски нанесоха масиран комбиниран удар с балистични ракети и ударни безпилотни летателни апарати (БПЛА) по няколко големи града в Украйна. Под сериозен обстрел бяха подложени столицата Киев, Кривой Рог, Каменское и Кременчуг. Към 4:30 часа сутринта местните власти съобщават за регистрирани сериозни материални щети, избухнали пожари и ранени цивилни граждани.

Удар по промишлеността в Кривой Рог

В Кривой Рог въздушната тревога беше обявена в 00:58 часа поради опасност от дронове тип "Шахед", към която секунди по-късно се добави и заплаха от балистика. Ракетните удари поразиха две промишлени предприятия в града, където веднага избухнаха мащабни пожари. Председателят на Областната военна администрация (ОВА) Александър Ганжа потвърди, че един човек е загинал, а шестима други са ранени. На местата на попаденията продължават да работят спасителни екипи. Началникът на Съвета за отбрана на града Александър Вилкул също подчерта комбинирания характер на атаката.

Пожари в два района на столицата Киев

Почти едновременно руските сили атакуваха Киев с най-малко четири балистични ракети, най-вероятно изстреляни от ракетни комплекси "Искандер" от района на руския град Брянск. Силите за противовъздушна отбрана се задействаха веднага, като в Оболонския и Голосеевския район на столицата паднаха отломки.

По данни на Киевската градска военна администрация (КГВА) и кмета Виталий Кличко, вследствие на падналите отломки са възникнали следните инциденти:

  • В Оболонския район: избухнаха пожари в нежилищни помещения на два различни адреса, като край единия от тях са се запалили и няколко паркирани автомобила.
  • В Голосеевския район: регистрирано е възпламеняване на територията на нежилищна застройка.

Към 03:35 часа КГВА официално потвърди за поне един пострадал гражданин в столицата. Спасителните служби на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) са мобилизирани на терен за овладяване на огнената стихия.

Обстрел в Кременчуг и Каменское

Освен Киев и Кривой Рог, военновъздушните сили на Украйна потвърдиха за движение на високоскоростни балистични цели и към Кременчуг (Полтавска област) и Каменское (Днепропетровска област), където също са отекнали взривове и се уточняват щетите.

(Източници на информацията в материала: Украинская правда (https://www.pravda.com.ua), Корреспондент.нет (https://korrespondent.net), ТСН (https://tsn.ua) и НВ (https://nv.ua))


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    23 1 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    04:44 16.08.2026

  • 2 оня с коня

    18 4 Отговор
    време е за някоя ядренна балистика да пусне путин много ви търпя дори

    04:45 16.08.2026

  • 3 оня с коня

    21 3 Отговор
    мислите ли че уния тримата дето му се репчат на путин може нещо да променят? ха ха ха

    ще ги смачка като въшки

    04:46 16.08.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 2 Отговор
    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:46 16.08.2026

  • 5 Факти -

    20 3 Отговор
    Нали Русия нямаха ракети?

    Коментиран от #6

    04:46 16.08.2026

  • 6 оня с коня

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти -":

    русия свърши ракетите
    нямат яйца

    нямат бензин

    не знам още какво нямат, те тия мисирки ако ги питаш и хора няма в русия
    поне да бяха прочели от гугле че са 140 милиона и с копие и лъкове да тръгнат ще премажат осрайнаа

    05:57 16.08.2026

  • 7 Сандо

    20 1 Отговор
    Колко готино звучи "нежилищни постройки"!И още руснаците им унищожили някое военно предприятие,а пропагандата плаче за паркирани автомобили.Истинско медийно веселие.

    06:01 16.08.2026

  • 8 Българка 😺-Маца

    9 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:29 16.08.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    6 1 Отговор
    Гутен МОРГЕН, киефс motherfuckers!
    Бангаранга форевър, укро-trash.
    Натюфченца ша ми ставате и в руска кръв ша са къпете, а?

    Коментиран от #14, #16

    06:36 16.08.2026

  • 10 Топчията

    4 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    06:38 16.08.2026

  • 11 стабилност

    0 4 Отговор
    Ракетите Фламинго донесоха стабилност във ракетно-космичесткият център в Самара.Яка стабилбност.

    06:38 16.08.2026

  • 12 Добро утро...

    6 0 Отговор
    Се така до победата....

    06:38 16.08.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    СЛЕД 4 И ПОЛОВИНА МЕСЕЦА Е НОВА ГОДИНА
    ......
    И ЩЕ БЪДЕ СТУДЕНО, МНОГО СТУДЕНО В КИЙВ

    Коментиран от #19

    06:39 16.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    КОГАТО ОМРАЗАТА ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН КОНТРОЛ
    ...
    СЕ НАМЕСВАТ СИНОВЕТЕ НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА:)

    06:41 16.08.2026

  • 16 Стефан

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕСЕЛЯК":

    Харесва ми коментара ти - закачлив и точен. Ще добавя - да бяха мислили като скандираха в Киев като зомбирани - "москалях на щиках"! На ви сега...

    06:42 16.08.2026

  • 17 Асан

    1 0 Отговор
    Атака срещу жилищни сгради и веднага след това избухнали огромни пожари!Как така,с какво са пълни тези жилищни сгради?Окрайнинци,кво да ги правиш?!

    06:44 16.08.2026

  • 18 Алекс

    1 0 Отговор
    Эту плешивую мразь надо срочно мочить.

    Коментиран от #20

    06:44 16.08.2026

  • 19 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Оф, мълчи не думай. Като се сетя, че скоро ще понче распутицата и като знам че западната техника никак не обича кал и гъста растителност, направо не ми се мисли. Като гледам, май и тая година ще отложим перемогата. И к ога Зели ще пие кафе в Крим, направо не знам. То стана вече 4-та година как чакаме, па то ни перемога, ни кайве.

    06:45 16.08.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Алекс":

    МОЧИТЬ
    ... НА БЪЛГАРСКИ СЕ ПРЕВЕЖДА " МРЪСНА ГАЗ"
    .... ЗА ПОЯСНЕНИЕ:)

    06:47 16.08.2026

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