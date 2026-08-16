16 август 1979 г. В София се провежда асамблеята "Знаме на мира"

На 16 август 1979 г. в София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира, заедно с това е открит комплекса Камбаните в едноименната местност край София. Форумът продължава до 25 август.

Международната детска асамблея „Знаме на мира“ в София е фестивал на детското изкуство под егидата на ООН, организиран по идея на Людмила Живкова, която е председател на Комитета за култура.

По повод обявената от ООН за 1979 г. Международна година на детето Комитетът за култура първоначално замисля да организира международна изложба на детски творби. Идеята е развита и София става домакин на първата асамблея с участието на деца от 79 държави, открита на 16 август 1979 г.

Като символ на асамблеята е изграден мемориал в нов парков комплекс, който по-късно е наречен „Камбаните“, с 68 камбани от различни държави, които да се бият само от деца. На откриването на мемориала присъства Амаду-Махтар М'Боу, генералният директор на ЮНЕСКО. Комплексът е разположен в подножието на Витоша, отвъд Околовръстния път, срещу жилищен комплекс „Младост“ и днешния Бизнес парк София.

Целият проект се обединява от мотото „Единство, творчество и красота“.

Името и девизът на асамблеята са заимствани от философската система на руския философ и художник Николай Рьорих. Движението „Знаме на мира“ създава едноименни фондация и център (който издава свой вестник), на него е наречен площад в София (кв. Павлово), посветена му е скулптура във Варна.

Инициативата е планирана като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да се провеждат през 3 години. Асамблеята от 1988 г. постига рекорд, посрещайки участници от 135 държави. Дотогава са проведени 4 асамблеи – фестивали със срещи на деца от целия свят. В тях са участвали общо 3900 деца от 138 държави и 14 000 деца от България.

Асамблеята е нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира. Подкрепена е от ООН, неговите подразделения ЮНЕСКО (за образование, наука, култура) и УНИЦЕФ (за децата), както и от други международни организации. ООН удостоява „Знаме на мира“ със званието „Вестител на мира“ през 1987 г.

През 1990 г. са закрити създадените 18 задгранични структури „Знаме на мира“.

След 10-годишно прекъсване Евгения Живкова – дъщерята на инициаторката Людмила Живкова, възстановява асамблеята през 1999 г., но в значително по-скромен мащаб, припомня "Уикипедия".