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16 август 1979 г. В София се провежда асамблеята "Знаме на мира"

16 август 1979 г. В София се провежда асамблеята "Знаме на мира"

16 Август, 2026 05:14 4 166 60

  • асамблея на мира-
  • людмила живкова-
  • деца-
  • оон-
  • софия

Асамблеята от 1988 г. постига рекорд, посрещайки участници от 135 държави

16 август 1979 г. В София се провежда асамблеята "Знаме на мира" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 август 1979 г. в София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира, заедно с това е открит комплекса Камбаните в едноименната местност край София. Форумът продължава до 25 август.

Международната детска асамблея „Знаме на мира“ в София е фестивал на детското изкуство под егидата на ООН, организиран по идея на Людмила Живкова, която е председател на Комитета за култура.

По повод обявената от ООН за 1979 г. Международна година на детето Комитетът за култура първоначално замисля да организира международна изложба на детски творби. Идеята е развита и София става домакин на първата асамблея с участието на деца от 79 държави, открита на 16 август 1979 г.

Като символ на асамблеята е изграден мемориал в нов парков комплекс, който по-късно е наречен „Камбаните“, с 68 камбани от различни държави, които да се бият само от деца. На откриването на мемориала присъства Амаду-Махтар М'Боу, генералният директор на ЮНЕСКО. Комплексът е разположен в подножието на Витоша, отвъд Околовръстния път, срещу жилищен комплекс „Младост“ и днешния Бизнес парк София.

Целият проект се обединява от мотото „Единство, творчество и красота“.

Името и девизът на асамблеята са заимствани от философската система на руския философ и художник Николай Рьорих. Движението „Знаме на мира“ създава едноименни фондация и център (който издава свой вестник), на него е наречен площад в София (кв. Павлово), посветена му е скулптура във Варна.

Инициативата е планирана като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да се провеждат през 3 години. Асамблеята от 1988 г. постига рекорд, посрещайки участници от 135 държави. Дотогава са проведени 4 асамблеи – фестивали със срещи на деца от целия свят. В тях са участвали общо 3900 деца от 138 държави и 14 000 деца от България.

Асамблеята е нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира. Подкрепена е от ООН, неговите подразделения ЮНЕСКО (за образование, наука, култура) и УНИЦЕФ (за децата), както и от други международни организации. ООН удостоява „Знаме на мира“ със званието „Вестител на мира“ през 1987 г.

През 1990 г. са закрити създадените 18 задгранични структури „Знаме на мира“.

След 10-годишно прекъсване Евгения Живкова – дъщерята на инициаторката Людмила Живкова, възстановява асамблеята през 1999 г., но в значително по-скромен мащаб, припомня "Уикипедия".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А през 1986

    16 31 Отговор
    Бай Тошо на откриването издрънка:”Откривам асамблеята “Знаме на труда”, “Знаме на мира!”.

    Коментиран от #4

    04:41 16.08.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Козлодуй

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "паметник на тато във всеки град !":

    тОЧНО И вярно

    05:11 16.08.2024

  • 7 Само за

    55 10 Отговор
    ...за 45 години от " Единство, творчество, красота" стана на......." Разделение, разруха, грозота" , но ония бяха прости , нали?

    05:36 16.08.2024

  • 8 Сега

    42 17 Отговор
    военолюбците провеждат асмблеи на НАТО !

    Коментиран от #10

    05:37 16.08.2024

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 плюс минус

    48 7 Отговор
    Тогава децата по света и в България бяха деца

    Коментиран от #16

    05:58 16.08.2024

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Милиони народна пара

    13 50 Отговор
    Дадени за комунистическа пропаганда. Това е асамблеята

    Коментиран от #57

    06:16 16.08.2024

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Е, да

    47 12 Отговор
    Соца беше уникална обществена система. Тогава говореха само за мир и правеха всичко възможно да няма войни. Тези днеска само лъжат, мажат и войната им е бизнес. Ограбват и враговете и съюзниците си. Само и само пари да се правят.

    Коментиран от #18

    06:21 16.08.2024

  • 16 А днеска са

    28 6 Отговор

    До коментар #11 от "плюс минус":

    Джундури и цели във войните. Важното е да се произвеждат и използват ракети, танкове, железа...
    "Путин е виновен за всичко!"

    Коментиран от #22

    06:24 16.08.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Град Козлодуй

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Е, да":

    Логичен Сте👌

    06:30 16.08.2024

  • 19 Не си живял тогава

    43 9 Отговор

    До коментар #12 от "глупости":

    Само в селото на баба ми 1980-та г. е имало 18 000 овце. Модерно овцевъдство, организирано на промишлена основа. Днес няма даже и 100...
    Социализмът беше чудесна система, ама хората искаха западни дънки и коли. Да имат право да пътуват по света. И за такава глупост унищожихме тогава онази чудесна система... днеска няма никаква ценностна система. Войната е мир, всичко се краде нагло, не се създава нищо, а се доунищожава това, което БЕШЕ СЪЗДАДЕНО тогава.
    И най-важното: В тази система народа ни измира. Нлед 50 г няма да има българи.

    Коментиран от #20

    06:30 16.08.2024

  • 20 Като е толкоз убав соца

    12 30 Отговор

    До коментар #19 от "Не си живял тогава":

    Що го нема никъде по света

    Коментиран от #24, #26, #37

    06:39 16.08.2024

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин почна войната

    13 31 Отговор

    До коментар #16 от "А днеска са":

    Лее се руска кръв, заради болните амбиции на сатрапа кремълски.

    06:42 16.08.2024

  • 23 Що асамблеи,конгреси, конференции,

    9 36 Отговор
    Се провеждаха по време на соца за възхвала на БКП и комунистите. Милиарди народна пара за комунистическа пропаганда.

    Коментиран от #27

    06:47 16.08.2024

  • 24 Верно бе.....

    11 27 Отговор

    До коментар #20 от "Като е толкоз убав соца":

    НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕМА СОЦИАЛИЗЪМ...що ли????

    Коментиран от #34

    06:48 16.08.2024

  • 25 Петър

    29 4 Отговор

    До коментар #21 от "За година след падането на тошо":

    Абсолютни глупости пишеш, масовата емиграция от България към западна Европа започна през втората половина на 90-те години и се разви с пълна сила след приемането на България в ЕС и продължава и до днес.

    Коментиран от #32

    06:50 16.08.2024

  • 26 Не си живял тогава

    14 28 Отговор

    До коментар #20 от "Като е толкоз убав соца":

    Има го в Северна Корея. Там хората живеят добре.....имам предвид номенклатурата,а останалите са присто роби на номенклатурата.. Така беше и в България. Докато номенклатурата живееше добре,пътуваше по цял свят,отиваше на Запад да обличат жените си, децата им да учат на Запад.....народа се редеше на опашки за хляб и гумени галоши. Ако ли пък решеше да отиде на Запад на българската граница го чакаха с насочени автомати . Много хубав живот беше тога, особено в лагерите на смъртта създадени от комунистите за тези, които не им ръкопляскаха

    Коментиран от #28, #31, #54

    06:55 16.08.2024

  • 27 Петър

    25 1 Отговор

    До коментар #23 от "Що асамблеи,конгреси, конференции,":

    Сега по различно ли е, за парите които се дават за пропаганда става дума?

    Коментиран от #30, #41

    06:57 16.08.2024

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сандо

    26 4 Отговор
    А сега се провеждат шествия за превръщането на децата в извратеняци.Е,дотам я докарахме,но иначе със закон ни натрапиха мнението им за социализма.Радвай се народе,подскачай и яж бананата!

    Коментиран от #42

    07:03 16.08.2024

  • 30 Сега пари се дават

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "Петър":

    Главно от частния джоб....

    07:04 16.08.2024

  • 31 То тва в Северна Корея

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "Не си живял тогава":

    По скоро е екзотика.....една държава в целия свят

    07:06 16.08.2024

  • 32 Днес хората могат да ходят

    6 15 Отговор

    До коментар #25 от "Петър":

    Където си искат ...СВОБОДНО.....
    След падането на Тошо, българите БЯГАХА от страх .....

    07:08 16.08.2024

  • 33 МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ НАРОДНА ПАРА

    6 20 Отговор
    Се даваше за възхвала на БКП, партийните лидери и комунизма. Всичко това бе завоалирано зад фасадата на асамблеи, конгреси, декади, партийни конференции.

    Коментиран от #38

    07:11 16.08.2024

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Щото такива

    12 4 Отговор

    До коментар #20 от "Като е толкоз убав соца":

    Като тебе искаха да карат стар Опел и да си плащат сами за прегледи, лекуване, операции... Ама сега, олелее... Много скъпо станало всичко.

    Коментиран от #40, #55

    07:46 16.08.2024

  • 38 6-6-6

    17 4 Отговор

    До коментар #33 от "МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ НАРОДНА ПАРА":

    А колко "народна пара" дава само Софийска община за София прайд? За възхвала на педрастиятя, без завоелиране, а директна пропаганда. Демократична пропаганда.

    Коментиран от #39

    07:53 16.08.2024

  • 39 София прайд е веднъж годишно

    5 10 Отговор

    До коментар #38 от "6-6-6":

    За БКП комунистите се даваше нон стоп МИЛИОНИ НАРОДНА ПАРА за възхвала на Първия и БКП....що паметници се построиха с НАРОДНА ПАРА за възхвала на комунизма, партизаните, асвабадителите и всичко що величаеше безгрешния път на България към комунизма....построихме го та се невиде.

    08:01 16.08.2024

  • 40 Стига бе

    7 10 Отговор

    До коментар #37 от "Щото такива":

    Гледам нещо и НОВИТЕ МОСКВИЧИ не ги виждам по нашите пътища....караме стари Западни коли, пием уиски,магазините пълни, има всичко за всички.....като по целия свят....само соца го нема никъде, освен при Ким.

    08:04 16.08.2024

  • 41 Де сега да възхваляваха Бойко

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Петър":

    Както Тошо навремето......и то с милиони левове НАРОДНА ПАРА...сега само си плюем политиците....

    08:08 16.08.2024

  • 42 Всеки решава какъв да бъде

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Сандо":

    Извратеняк, комунист, путинист, НАТОВЕЦ....право наизбор

    08:10 16.08.2024

  • 43 Бай Тошо

    6 10 Отговор
    Социализъма е едно недоносче. Ха-ха-ха

    08:11 16.08.2024

  • 44 Знаме на мира

    4 13 Отговор
    Колко ли милиона народна пара отидоха за нещо съвсем излишно....безмислена паметник с камбани

    08:13 16.08.2024

  • 45 Знаме на мира

    6 10 Отговор
    Приумица на една другарка.......

    08:15 16.08.2024

  • 46 АГАТа Кристи

    10 1 Отговор
    А тези цветове вече са присвоени от обрат ните.....

    10:22 16.08.2024

  • 47 чавдарче

    3 2 Отговор
    пенсионерче

    15:27 16.08.2024

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ВАГИНИР

    5 3 Отговор
    ...знам че КОРЕКОМ се превеждаше-корекция на комунизЪма...

    21:18 16.08.2024

  • 51 ВАГИНИР

    4 3 Отговор
    ...дружба от векове и за векове...нема лабаво...живо робство...

    21:20 16.08.2024

  • 52 ВАГИНИР

    4 3 Отговор
    НА ЛЮДМИЛА ПАРТИЯТА МИЛА,А НА ВЛАДКО МЕСТОТО НА ТАТКО...

    21:23 16.08.2024

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мусорчик

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Щото такива":

    Едно време надницата беше 10 лева и се чудиш за кое по-напред да дадеш. Ясно е, че със заплата не можеш да изкараш месеца и краденето беше национален спорт. Всеки работеше нещо "на частно". А това, че се унищожи животновъдството е национална политика. Когато всички пари отиват при "зърнарите", при слънчогледа и олиото е ясно, че не остават пари за животновъдство.

    05:32 16.08.2026

  • 56 в тая редакция само пияндета ли работят?

    2 0 Отговор
    ало венци изтрезней бе брадчед, това е статия от преди две години

    05:46 16.08.2026

  • 57 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Милиони народна пара":

    ТЪПАН! ТОГАВА ИМАХМЕ ДЪРЖАВА ГЛАВНО,,Д,,

    05:54 16.08.2026

  • 58 Ами

    1 1 Отговор
    Хрантутници и паразити от целия свят плюскаха безплатно в България.Кажи една добра дума за най-кървавия режим в историята и воала и ти осигуряват безплатна почивка в България с всички екстри.Знаме на мира е приумица на една кукувица...

    06:05 16.08.2026

  • 59 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ОСВЕН ЧЕ ОТ УБО БЕШЕ СЪЗДАДЕНА ОПГ
    СИК " ИВАН СЛАВКОВ"
    .....
    ДЪНОТО ГО УДАРИ ПОКОЙНИЯ ТОДОР СЛАВКОВ ЖИВКОВ , КОЙТО ИМАШЕ ОБЩА СТРОИТЕЛНА ФИРМА СЪС СИНА НА РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС
    (АГЕНТ НА ДС) .. КОЯТО
    ФИРМА СЕГА ПРЕМИНА НА ДЪЩЕРЯТА НА ТОШКО :)
    КОЙТО ИМА

    06:15 16.08.2026

  • 60 раз

    0 0 Отговор
    Знаме на фира.

    06:32 16.08.2026

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