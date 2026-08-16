16 август 1979 г. В София се провежда асамблеята "Знаме на мира"

На 16 август 1979 г. в София е открита първата международна детска асамблея Знаме на мира, заедно с това е открит комплекса Камбаните в едноименната местност край София. Форумът продължава до 25 август.
Международната детска асамблея „Знаме на мира“ в София е фестивал на детското изкуство под егидата на ООН, организиран по идея на Людмила Живкова, която е председател на Комитета за култура.
По повод обявената от ООН за 1979 г. Международна година на детето Комитетът за култура първоначално замисля да организира международна изложба на детски творби. Идеята е развита и София става домакин на първата асамблея с участието на деца от 79 държави, открита на 16 август 1979 г.
Като символ на асамблеята е изграден мемориал в нов парков комплекс, който по-късно е наречен „Камбаните“, с 68 камбани от различни държави, които да се бият само от деца. На откриването на мемориала присъства Амаду-Махтар М'Боу, генералният директор на ЮНЕСКО. Комплексът е разположен в подножието на Витоша, отвъд Околовръстния път, срещу жилищен комплекс „Младост“ и днешния Бизнес парк София.
Целият проект се обединява от мотото „Единство, творчество и красота“.
Името и девизът на асамблеята са заимствани от философската система на руския философ и художник Николай Рьорих. Движението „Знаме на мира“ създава едноименни фондация и център (който издава свой вестник), на него е наречен площад в София (кв. Павлово), посветена му е скулптура във Варна.
Инициативата е планирана като еднократна, но заради положителния международен отзвук е решено срещите да се провеждат през 3 години. Асамблеята от 1988 г. постига рекорд, посрещайки участници от 135 държави. Дотогава са проведени 4 асамблеи – фестивали със срещи на деца от целия свят. В тях са участвали общо 3900 деца от 138 държави и 14 000 деца от България.
Асамблеята е нова форма за дипломация и сътрудничество в името на мира. Подкрепена е от ООН, неговите подразделения ЮНЕСКО (за образование, наука, култура) и УНИЦЕФ (за децата), както и от други международни организации. ООН удостоява „Знаме на мира“ със званието „Вестител на мира“ през 1987 г.
През 1990 г. са закрити създадените 18 задгранични структури „Знаме на мира“.
След 10-годишно прекъсване Евгения Живкова – дъщерята на инициаторката Людмила Живкова, възстановява асамблеята през 1999 г., но в значително по-скромен мащаб, припомня "Уикипедия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А през 1986
Коментиран от #4
04:41 16.08.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Град Козлодуй
До коментар #4 от "паметник на тато във всеки град !":тОЧНО И вярно
05:11 16.08.2024
7 Само за
05:36 16.08.2024
8 Сега
Коментиран от #10
05:37 16.08.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 плюс минус
Коментиран от #16
05:58 16.08.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Милиони народна пара
Коментиран от #57
06:16 16.08.2024
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Е, да
Коментиран от #18
06:21 16.08.2024
16 А днеска са
До коментар #11 от "плюс минус":Джундури и цели във войните. Важното е да се произвеждат и използват ракети, танкове, железа...
"Путин е виновен за всичко!"
Коментиран от #22
06:24 16.08.2024
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Град Козлодуй
До коментар #15 от "Е, да":Логичен Сте👌
06:30 16.08.2024
19 Не си живял тогава
До коментар #12 от "глупости":Само в селото на баба ми 1980-та г. е имало 18 000 овце. Модерно овцевъдство, организирано на промишлена основа. Днес няма даже и 100...
Социализмът беше чудесна система, ама хората искаха западни дънки и коли. Да имат право да пътуват по света. И за такава глупост унищожихме тогава онази чудесна система... днеска няма никаква ценностна система. Войната е мир, всичко се краде нагло, не се създава нищо, а се доунищожава това, което БЕШЕ СЪЗДАДЕНО тогава.
И най-важното: В тази система народа ни измира. Нлед 50 г няма да има българи.
Коментиран от #20
06:30 16.08.2024
20 Като е толкоз убав соца
До коментар #19 от "Не си живял тогава":Що го нема никъде по света
Коментиран от #24, #26, #37
06:39 16.08.2024
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путин почна войната
До коментар #16 от "А днеска са":Лее се руска кръв, заради болните амбиции на сатрапа кремълски.
06:42 16.08.2024
23 Що асамблеи,конгреси, конференции,
Коментиран от #27
06:47 16.08.2024
24 Верно бе.....
До коментар #20 от "Като е толкоз убав соца":НИКЪДЕ ПО СВЕТА НЕМА СОЦИАЛИЗЪМ...що ли????
Коментиран от #34
06:48 16.08.2024
25 Петър
До коментар #21 от "За година след падането на тошо":Абсолютни глупости пишеш, масовата емиграция от България към западна Европа започна през втората половина на 90-те години и се разви с пълна сила след приемането на България в ЕС и продължава и до днес.
Коментиран от #32
06:50 16.08.2024
26 Не си живял тогава
До коментар #20 от "Като е толкоз убав соца":Има го в Северна Корея. Там хората живеят добре.....имам предвид номенклатурата,а останалите са присто роби на номенклатурата.. Така беше и в България. Докато номенклатурата живееше добре,пътуваше по цял свят,отиваше на Запад да обличат жените си, децата им да учат на Запад.....народа се редеше на опашки за хляб и гумени галоши. Ако ли пък решеше да отиде на Запад на българската граница го чакаха с насочени автомати . Много хубав живот беше тога, особено в лагерите на смъртта създадени от комунистите за тези, които не им ръкопляскаха
Коментиран от #28, #31, #54
06:55 16.08.2024
27 Петър
До коментар #23 от "Що асамблеи,конгреси, конференции,":Сега по различно ли е, за парите които се дават за пропаганда става дума?
Коментиран от #30, #41
06:57 16.08.2024
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сандо
Коментиран от #42
07:03 16.08.2024
30 Сега пари се дават
До коментар #27 от "Петър":Главно от частния джоб....
07:04 16.08.2024
31 То тва в Северна Корея
До коментар #26 от "Не си живял тогава":По скоро е екзотика.....една държава в целия свят
07:06 16.08.2024
32 Днес хората могат да ходят
До коментар #25 от "Петър":Където си искат ...СВОБОДНО.....
След падането на Тошо, българите БЯГАХА от страх .....
07:08 16.08.2024
33 МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ НАРОДНА ПАРА
Коментиран от #38
07:11 16.08.2024
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Щото такива
До коментар #20 от "Като е толкоз убав соца":Като тебе искаха да карат стар Опел и да си плащат сами за прегледи, лекуване, операции... Ама сега, олелее... Много скъпо станало всичко.
Коментиран от #40, #55
07:46 16.08.2024
38 6-6-6
До коментар #33 от "МИЛИАРДИ ЛЕВОВЕ НАРОДНА ПАРА":А колко "народна пара" дава само Софийска община за София прайд? За възхвала на педрастиятя, без завоелиране, а директна пропаганда. Демократична пропаганда.
Коментиран от #39
07:53 16.08.2024
39 София прайд е веднъж годишно
До коментар #38 от "6-6-6":За БКП комунистите се даваше нон стоп МИЛИОНИ НАРОДНА ПАРА за възхвала на Първия и БКП....що паметници се построиха с НАРОДНА ПАРА за възхвала на комунизма, партизаните, асвабадителите и всичко що величаеше безгрешния път на България към комунизма....построихме го та се невиде.
08:01 16.08.2024
40 Стига бе
До коментар #37 от "Щото такива":Гледам нещо и НОВИТЕ МОСКВИЧИ не ги виждам по нашите пътища....караме стари Западни коли, пием уиски,магазините пълни, има всичко за всички.....като по целия свят....само соца го нема никъде, освен при Ким.
08:04 16.08.2024
41 Де сега да възхваляваха Бойко
До коментар #27 от "Петър":Както Тошо навремето......и то с милиони левове НАРОДНА ПАРА...сега само си плюем политиците....
08:08 16.08.2024
42 Всеки решава какъв да бъде
До коментар #29 от "Сандо":Извратеняк, комунист, путинист, НАТОВЕЦ....право наизбор
08:10 16.08.2024
43 Бай Тошо
08:11 16.08.2024
44 Знаме на мира
08:13 16.08.2024
45 Знаме на мира
08:15 16.08.2024
46 АГАТа Кристи
10:22 16.08.2024
47 чавдарче
15:27 16.08.2024
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ВАГИНИР
21:18 16.08.2024
51 ВАГИНИР
21:20 16.08.2024
52 ВАГИНИР
21:23 16.08.2024
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мусорчик
До коментар #37 от "Щото такива":Едно време надницата беше 10 лева и се чудиш за кое по-напред да дадеш. Ясно е, че със заплата не можеш да изкараш месеца и краденето беше национален спорт. Всеки работеше нещо "на частно". А това, че се унищожи животновъдството е национална политика. Когато всички пари отиват при "зърнарите", при слънчогледа и олиото е ясно, че не остават пари за животновъдство.
05:32 16.08.2026
56 в тая редакция само пияндета ли работят?
05:46 16.08.2026
57 Боруна Лом
До коментар #13 от "Милиони народна пара":ТЪПАН! ТОГАВА ИМАХМЕ ДЪРЖАВА ГЛАВНО,,Д,,
05:54 16.08.2026
58 Ами
06:05 16.08.2026
59 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СИК " ИВАН СЛАВКОВ"
.....
ДЪНОТО ГО УДАРИ ПОКОЙНИЯ ТОДОР СЛАВКОВ ЖИВКОВ , КОЙТО ИМАШЕ ОБЩА СТРОИТЕЛНА ФИРМА СЪС СИНА НА РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС
(АГЕНТ НА ДС) .. КОЯТО
ФИРМА СЕГА ПРЕМИНА НА ДЪЩЕРЯТА НА ТОШКО :)
КОЙТО ИМА
06:15 16.08.2026
60 раз
06:32 16.08.2026