Руски дронове атакуваха Суми, Николаев и Запорожие, има жертви и ранени

Руската армия нанесе поредица от удари с дронове камикадзе и артилерия срещу цивилни обекти и инфраструктура в Украйна през нощта и тази сутрин.

Руските сили атакуваха страната от северно и източно направление. Командването на Военновъздушните сили на Украйна и мониторинговите канали съобщиха, че в резултат на среднощната атака с безпилотни апарати от типа „Shahed“ е сериозно повредено гражданско промишлено предприятие, както и съседния жилищен квартал.

Още новини от Украйна

Местните власти в Сумска област потвърдиха, че в Шосткинската община (Североизточна Украйна) е починала в болница 33-годишна жена. Тя е втората жертва от пограничния регион, след като 44-годишна жена загина на място при предходната вълна от атаки с дронове по цивилна инфраструктура.

При две атаки с дронове срещу южния град Николаев по данни на Регионалната прокуратура са пострадали четирима цивилни граждани (двама мъже и две жени), които са хоспитализирани. При ударите са разрушени или тежко повредени 13 частни къщи, цивилни автомобили и камион на местно частно предприятие.

Вчера вечерта и през нощта беше атакуван и град Запорожие, където руски дронове нанесоха щети по терминал на голям логистичен оператор.

По данни на украинските военни, безпилотните апарати са навлезели през Черниговска област (покрай границата с Беларус) към северната част на Киевска област, като отделни групи дронове са прелетели и над Полтавска област в направление към град Лубни.