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Руски дронове атакуваха Суми, Николаев и Запорожие, има жертви и ранени
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуваха Суми, Николаев и Запорожие, има жертви и ранени

13 Юни, 2026 06:11, обновена 13 Юни, 2026 06:19 843 15

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  • щети

нанесени са и сериозни материални щети

Руски дронове атакуваха Суми, Николаев и Запорожие, има жертви и ранени - 1
Снимка: Радио Свобода
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската армия нанесе поредица от удари с дронове камикадзе и артилерия срещу цивилни обекти и инфраструктура в Украйна през нощта и тази сутрин.

Руските сили атакуваха страната от северно и източно направление. Командването на Военновъздушните сили на Украйна и мониторинговите канали съобщиха, че в резултат на среднощната атака с безпилотни апарати от типа „Shahed“ е сериозно повредено гражданско промишлено предприятие, както и съседния жилищен квартал.

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Местните власти в Сумска област потвърдиха, че в Шосткинската община (Североизточна Украйна) е починала в болница 33-годишна жена. Тя е втората жертва от пограничния регион, след като 44-годишна жена загина на място при предходната вълна от атаки с дронове по цивилна инфраструктура.

При две атаки с дронове срещу южния град Николаев по данни на Регионалната прокуратура са пострадали четирима цивилни граждани (двама мъже и две жени), които са хоспитализирани. При ударите са разрушени или тежко повредени 13 частни къщи, цивилни автомобили и камион на местно частно предприятие.

Вчера вечерта и през нощта беше атакуван и град Запорожие, където руски дронове нанесоха щети по терминал на голям логистичен оператор.

По данни на украинските военни, безпилотните апарати са навлезели през Черниговска област (покрай границата с Беларус) към северната част на Киевска област, като отделни групи дронове са прелетели и над Полтавска област в направление към град Лубни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Време е за дебелата берта

    8 4 Отговор
    Удриииии

    06:22 13.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Руснак без крак...

    6 9 Отговор
    Руснаците сме зверове и фашисти ☝️

    Коментиран от #14

    06:27 13.06.2026

  • 6 Явор Хмелницки

    5 4 Отговор
    Само едно ще кажа, още, още и по много докато бандеронацистката хунта не е смачкана! Украина це Русия!

    Коментиран от #8

    06:45 13.06.2026

  • 7 Артилерист

    7 2 Отговор
    Според укроизточниците руските средства за поразяване атакуват само цивилни обекти и най-вече жилищни сгради. Но при всички тези масирани удари по сгради, пълни с живеещи там хора, има само двама РАНЕНИ и специално за отбелязване е, че този път няма дете!? Не е ли чудно при това положение защо руснаците си хабят средствата? Аз имам представа от информационна война и дезинформационна пропаганда, но едно време в наръчниците пишеше, че в лъжата трябва да има някаква доза истина-като примамката върху кукичката-която по-убедително да заблуждава четящите. В противен случай пропагандата има обратен ефект...

    06:52 13.06.2026

  • 8 Соломон

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "Явор Хмелницки":

    Само ще добавя.Русия е територия.Китайска територия

    Коментиран от #13

    06:56 13.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Готов за бой

    0 3 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #12

    07:10 13.06.2026

  • 11 Българка 😺-Маца

    2 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:21 13.06.2026

  • 12 Гресиран козяк

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Готов за бой":

    Ползвай обилно грес ,не само за картечницата ,ще ти се наложи ☝️!

    07:22 13.06.2026

  • 13 Османагич 🇹🇷

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Соломон":

    Източна Румелия е турска територия ,спечелена обратно без нито един изстрелян патрон ,остава само документално да се оформи .Мисля че Пеевски е най подходящ за валия на Вилаета .

    07:26 13.06.2026

  • 14 Миролюб Войнов,аналитик

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Руснак без крак...":

    Гресирания ,смучи кафявия палец☝️ с лютеницата и се успокой ,ако не Биберончо е на линия зареден .

    07:29 13.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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