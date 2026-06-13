Руски дронове атакуваха Суми, Николаев и Запорожие, има жертви и ранени

Руската армия нанесе поредица от удари с дронове камикадзе и артилерия срещу цивилни обекти и инфраструктура в Украйна през нощта и тази сутрин.
Руските сили атакуваха страната от северно и източно направление. Командването на Военновъздушните сили на Украйна и мониторинговите канали съобщиха, че в резултат на среднощната атака с безпилотни апарати от типа „Shahed“ е сериозно повредено гражданско промишлено предприятие, както и съседния жилищен квартал.
Местните власти в Сумска област потвърдиха, че в Шосткинската община (Североизточна Украйна) е починала в болница 33-годишна жена. Тя е втората жертва от пограничния регион, след като 44-годишна жена загина на място при предходната вълна от атаки с дронове по цивилна инфраструктура.
При две атаки с дронове срещу южния град Николаев по данни на Регионалната прокуратура са пострадали четирима цивилни граждани (двама мъже и две жени), които са хоспитализирани. При ударите са разрушени или тежко повредени 13 частни къщи, цивилни автомобили и камион на местно частно предприятие.
Вчера вечерта и през нощта беше атакуван и град Запорожие, където руски дронове нанесоха щети по терминал на голям логистичен оператор.
По данни на украинските военни, безпилотните апарати са навлезели през Черниговска област (покрай границата с Беларус) към северната част на Киевска област, като отделни групи дронове са прелетели и над Полтавска област в направление към град Лубни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Време е за дебелата берта
06:22 13.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Руснак без крак...
Коментиран от #14
06:27 13.06.2026
6 Явор Хмелницки
Коментиран от #8
06:45 13.06.2026
7 Артилерист
06:52 13.06.2026
8 Соломон
До коментар #6 от "Явор Хмелницки":Само ще добавя.Русия е територия.Китайска територия
Коментиран от #13
06:56 13.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Готов за бой
Коментиран от #12
07:10 13.06.2026
11 Българка 😺-Маца
07:21 13.06.2026
12 Гресиран козяк
До коментар #10 от "Готов за бой":Ползвай обилно грес ,не само за картечницата ,ще ти се наложи ☝️!
07:22 13.06.2026
13 Османагич 🇹🇷
До коментар #8 от "Соломон":Източна Румелия е турска територия ,спечелена обратно без нито един изстрелян патрон ,остава само документално да се оформи .Мисля че Пеевски е най подходящ за валия на Вилаета .
07:26 13.06.2026
14 Миролюб Войнов,аналитик
До коментар #5 от "Руснак без крак...":Гресирания ,смучи кафявия палец☝️ с лютеницата и се успокой ,ако не Биберончо е на линия зареден .
07:29 13.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.