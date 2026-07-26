Руските власти провеждат постоянен комплекс от защитни мерки, насочени към максимално минимизиране на последиците от непрестанните атаки, провеждани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на територията на Руската федерация.
Това обяви официалният прессекретар на руския президент Дмитрий Песков по време на извънреден брифинг пред журналисти.
По думите на говорителя на Кремъл, руските военни структури и системите за противовъздушна отбрана (ПВО) работят в денонощен режим, за да неутрализират заплахите от дронове и ракетни удари, насочени към цивилни и логистични обекти в страната. Песков изрично подчерта, че защитата на инфраструктурата е основен приоритет в рамките на провеждащата се военна кампания.
Въпросът със складовете на Wildberries
Специално внимание по време на брифинга бе обърнато на зачестилите сериозни инциденти, засягащи обекти на най-голямата руска платформа за електронна търговия Wildberries. През изминалите дни ключови логистични центрове на компанията, наричана често „руският Амазон“, станаха обект на масирани атаки от безпилотни апарати, довели до значителни материални щети и пожари край Санкт Петербург, Краснодар и Симферопол.
На въпрос от страна на медиите относно мотивите за тези мащабни удари по търговски бази, Дмитрий Песков пренасочи отговорността изцяло към украинската страна.
"Киев трябва да бъде питан относно причините за атаката срещу складовете на Wildberries. Това са въпроси, които следва да се отправят директно към ръководството в Киев, което избира за свои цели обекти на гражданската логистична инфраструктура" – категоричен бе представителят на Кремъл.
Позициите на двете страни в конфликта
Обвиненията от Киев: Украинското правителство и военното разузнаване твърдят, че базите на Wildberries не са просто цивилни обекти, а се използват от руските власти за съхранение на компоненти, резервни части за дронове и навигационно оборудване за нуждите на армията.
Отговорът на Москва: Руската страна и ръководството на компанията Wildberries категорично отхвърлят тези обвинения, определяйки ги като опит за оправдаване на терористични актове срещу бизнеса и цивилното население.
Финансови последствия: Предварителните икономически анализи на руски бизнес издания сочат, че загубите за малките и средните предприятия, продаващи през платформата, вече надхвърлят милиарди рубли. Песков призна, че ситуацията е изключително трудна, но държавата прави всичко възможно да подсигури стабилността на пазара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пустиня(к)
20:15 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хаха
Коментиран от #34
20:15 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВСУ
20:16 26.07.2026
7 Ко стаа бе руски боклуци?
20:17 26.07.2026
8 Офчи дирник 😄
До коментар #3 от "Овчар":Отивай покажи. 😂
20:18 26.07.2026
9 Факти
20:20 26.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян
20:21 26.07.2026
12 Брачет,кви складове те гонят?
20:22 26.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 стоян
До коментар #10 от "Така е.":До 10 ком - другарю явно си заоблен и не знаеш че в мюслюманската федерация има 8 ядрени централи с 36 блока и са легитимна цел на ВСУ- удар в охладителната система на блока която не е защитена и ще има чернобилски сценарий в московията
Коментиран от #17, #19, #22
20:26 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Максимално
20:31 26.07.2026
17 Чернобилския сценарий
До коментар #14 от "стоян":Ще е за Европа. МАГАТЕ как ще ги оправдава, не знам. Това ще е чиста проба тероризъм.
Коментиран от #25, #26
20:31 26.07.2026
18 Гледах в тубата
20:32 26.07.2026
19 Соломон
До коментар #14 от "стоян":Не нужно да ги удрят .Украйна има много отработено ядрено гориво.Достатъчно е да зареди 1000 дрона и да ги пусне в необятната руска шир.Може и да им монтира нещо за полесно проследяване от руското ПВО.Така че всичката тая мрасотия да посипе праните им глави
Коментиран от #27
20:33 26.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Трудно за изпълнение с конвенционални
До коментар #14 от "стоян":оръжия. Интересен ефект ще има удар с водороден заряд по атомна централа. В изобилие от бързи неутрони ще реагират стотиците тонове уран 238, който в обикновени условия не се дели верижно. Възможен е пробив на земната кора и край на нашата цивилизация.
20:37 26.07.2026
23 Мурзик
20:45 26.07.2026
24 Освен в реактора
Хора, които имат желание за удари по АЕЦ са луди и трябва да бъдат изолирани от обществото, независимо, от коя държава са...
20:46 26.07.2026
25 стоян
До коментар #17 от "Чернобилския сценарий":До 17 ком - другар настояването за ядрен удар по Киев какво е - Киев ще отговори с удари по централи при ядрен удар и това кагебистите го знаят
20:47 26.07.2026
26 Нашенец
До коментар #17 от "Чернобилския сценарий":А такгически ядрен удар срещу Украйна какво е гладко мозъче!?!
Коментиран от #28, #29
20:48 26.07.2026
27 Соломон, ти си луд
До коментар #19 от "Соломон":Лекувай се навреме.
20:48 26.07.2026
28 Не може приятелю!
До коментар #26 от "Нашенец":След ядрени удари оцелелите трябва да се евакуират. От руската територия също, възможно Москва и Санкт Петербург включително. Украйна ще престане да съществува, но за РФ и Европа това ще бъде демографска катастрофа.
20:51 26.07.2026
29 И няма нужда
До коментар #26 от "Нашенец":Руската армия настъпва и без ЯО. Ядосаните олигарси могат сами да накажат Украйна, но либералът Путин защитава мирното население. Не им дава да изпратят частна армия.
20:55 26.07.2026
30 Айде бе,
21:02 26.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 2222
Толкова сте жалки. Руска мъка.
21:06 26.07.2026
34 ФАКТ Е
До коментар #4 от "Хаха":Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
щяхме да им обръщаме внимание на Русия, колкото на Нигерия в Африка, нали?
Коментиран от #36
21:07 26.07.2026
35 Свети Петър
21:18 26.07.2026
36 Путин
До коментар #34 от "ФАКТ Е":си плаща за това!С наши пари!
21:19 26.07.2026