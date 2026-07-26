Руските власти провеждат постоянен комплекс от защитни мерки, насочени към максимално минимизиране на последиците от непрестанните атаки, провеждани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на територията на Руската федерация.

Това обяви официалният прессекретар на руския президент Дмитрий Песков по време на извънреден брифинг пред журналисти.

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По думите на говорителя на Кремъл, руските военни структури и системите за противовъздушна отбрана (ПВО) работят в денонощен режим, за да неутрализират заплахите от дронове и ракетни удари, насочени към цивилни и логистични обекти в страната. Песков изрично подчерта, че защитата на инфраструктурата е основен приоритет в рамките на провеждащата се военна кампания.

Въпросът със складовете на Wildberries

Специално внимание по време на брифинга бе обърнато на зачестилите сериозни инциденти, засягащи обекти на най-голямата руска платформа за електронна търговия Wildberries. През изминалите дни ключови логистични центрове на компанията, наричана често „руският Амазон“, станаха обект на масирани атаки от безпилотни апарати, довели до значителни материални щети и пожари край Санкт Петербург, Краснодар и Симферопол.

На въпрос от страна на медиите относно мотивите за тези мащабни удари по търговски бази, Дмитрий Песков пренасочи отговорността изцяло към украинската страна.

"Киев трябва да бъде питан относно причините за атаката срещу складовете на Wildberries. Това са въпроси, които следва да се отправят директно към ръководството в Киев, което избира за свои цели обекти на гражданската логистична инфраструктура" – категоричен бе представителят на Кремъл.

Позициите на двете страни в конфликта

Обвиненията от Киев: Украинското правителство и военното разузнаване твърдят, че базите на Wildberries не са просто цивилни обекти, а се използват от руските власти за съхранение на компоненти, резервни части за дронове и навигационно оборудване за нуждите на армията.

Отговорът на Москва: Руската страна и ръководството на компанията Wildberries категорично отхвърлят тези обвинения, определяйки ги като опит за оправдаване на терористични актове срещу бизнеса и цивилното население.

Финансови последствия: Предварителните икономически анализи на руски бизнес издания сочат, че загубите за малките и средните предприятия, продаващи през платформата, вече надхвърлят милиарди рубли. Песков призна, че ситуацията е изключително трудна, но държавата прави всичко възможно да подсигури стабилността на пазара.