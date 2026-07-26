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Песков: Киев трябва да отговаря за ударите срещу складовете на Wildberries
  Тема: Украйна

Песков: Киев трябва да отговаря за ударите срещу складовете на Wildberries

26 Юли, 2026 20:08, обновена 26 Юли, 2026 20:12 1 508 36

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Кремъл предприема мерки срещу атаките на ВСУ

Песков: Киев трябва да отговаря за ударите срещу складовете на Wildberries - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските власти провеждат постоянен комплекс от защитни мерки, насочени към максимално минимизиране на последиците от непрестанните атаки, провеждани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на територията на Руската федерация.

Това обяви официалният прессекретар на руския президент Дмитрий Песков по време на извънреден брифинг пред журналисти.

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По думите на говорителя на Кремъл, руските военни структури и системите за противовъздушна отбрана (ПВО) работят в денонощен режим, за да неутрализират заплахите от дронове и ракетни удари, насочени към цивилни и логистични обекти в страната. Песков изрично подчерта, че защитата на инфраструктурата е основен приоритет в рамките на провеждащата се военна кампания.

Въпросът със складовете на Wildberries

Специално внимание по време на брифинга бе обърнато на зачестилите сериозни инциденти, засягащи обекти на най-голямата руска платформа за електронна търговия Wildberries. През изминалите дни ключови логистични центрове на компанията, наричана често „руският Амазон“, станаха обект на масирани атаки от безпилотни апарати, довели до значителни материални щети и пожари край Санкт Петербург, Краснодар и Симферопол.

На въпрос от страна на медиите относно мотивите за тези мащабни удари по търговски бази, Дмитрий Песков пренасочи отговорността изцяло към украинската страна.

"Киев трябва да бъде питан относно причините за атаката срещу складовете на Wildberries. Това са въпроси, които следва да се отправят директно към ръководството в Киев, което избира за свои цели обекти на гражданската логистична инфраструктура" – категоричен бе представителят на Кремъл.

Позициите на двете страни в конфликта

Обвиненията от Киев: Украинското правителство и военното разузнаване твърдят, че базите на Wildberries не са просто цивилни обекти, а се използват от руските власти за съхранение на компоненти, резервни части за дронове и навигационно оборудване за нуждите на армията.

Отговорът на Москва: Руската страна и ръководството на компанията Wildberries категорично отхвърлят тези обвинения, определяйки ги като опит за оправдаване на терористични актове срещу бизнеса и цивилното население.

Финансови последствия: Предварителните икономически анализи на руски бизнес издания сочат, че загубите за малките и средните предприятия, продаващи през платформата, вече надхвърлят милиарди рубли. Песков призна, че ситуацията е изключително трудна, но държавата прави всичко възможно да подсигури стабилността на пазара.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пустиня(к)

    10 16 Отговор
    Уф, писна ми от иди ми-доди ми. Аре, фръгайте атома и да са приключва.

    20:15 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хаха

    27 14 Отговор
    А този риб плъх Песков не трябва ли да отговаря за агресията на Империята на злото.

    Коментиран от #34

    20:15 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВСУ

    23 8 Отговор
    Ще ви отговорят.Още нощеска.

    20:16 26.07.2026

  • 7 Ко стаа бе руски боклуци?

    22 9 Отговор
    Пребиха ви.

    20:17 26.07.2026

  • 8 Офчи дирник 😄

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Отивай покажи. 😂

    20:18 26.07.2026

  • 9 Факти

    18 4 Отговор
    Путин трябва да отговаря за ударите срещу складовете на Wildberries. Защо Русия няма защита срещу удари във вътрешността на страната?

    20:20 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян

    15 6 Отговор
    Рузките кагебисти загрижени за валберис а не мислят че идва зима и украинците вече имат възможност да ги оставят без газ нафта бензин и ток есента

    20:21 26.07.2026

  • 12 Брачет,кви складове те гонят?

    14 5 Отговор
    Губите войната!За кожите ди мършави мислете.

    20:22 26.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян

    10 8 Отговор

    До коментар #10 от "Така е.":

    До 10 ком - другарю явно си заоблен и не знаеш че в мюслюманската федерация има 8 ядрени централи с 36 блока и са легитимна цел на ВСУ- удар в охладителната система на блока която не е защитена и ще има чернобилски сценарий в московията

    Коментиран от #17, #19, #22

    20:26 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Максимално

    2 1 Отговор
    минимализиране = тъпо умуване

    20:31 26.07.2026

  • 17 Чернобилския сценарий

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    Ще е за Европа. МАГАТЕ как ще ги оправдава, не знам. Това ще е чиста проба тероризъм.

    Коментиран от #25, #26

    20:31 26.07.2026

  • 18 Гледах в тубата

    4 7 Отговор
    олигарха, на когото запалиха огромните складове. Беше много ядосан и заяви, че заедно с олигарсите от нефтопреработването искат от Путин разрешение да създадат частна армия и да накажат Украйна със собствени сили.

    20:32 26.07.2026

  • 19 Соломон

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    Не нужно да ги удрят .Украйна има много отработено ядрено гориво.Достатъчно е да зареди 1000 дрона и да ги пусне в необятната руска шир.Може и да им монтира нещо за полесно проследяване от руското ПВО.Така че всичката тая мрасотия да посипе праните им глави

    Коментиран от #27

    20:33 26.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Трудно за изпълнение с конвенционални

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    оръжия. Интересен ефект ще има удар с водороден заряд по атомна централа. В изобилие от бързи неутрони ще реагират стотиците тонове уран 238, който в обикновени условия не се дели верижно. Възможен е пробив на земната кора и край на нашата цивилизация.

    20:37 26.07.2026

  • 23 Мурзик

    9 3 Отговор
    Да не забравяме, че в Wildberries има стоки с двойно предназначение. Има дронове, има оптики, бронежилетки, камуфлажи, ножове и т.н. Е, има и любовни играчки, но това са подробности.

    20:45 26.07.2026

  • 24 Освен в реактора

    7 2 Отговор
    На територията на атомните централи се съхраняват и хиляди тона отработено гориво, докато се охлади. То също ще реагира при ядрен взрив и ще настъпи Апокалипсис.
    Хора, които имат желание за удари по АЕЦ са луди и трябва да бъдат изолирани от обществото, независимо, от коя държава са...

    20:46 26.07.2026

  • 25 стоян

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Чернобилския сценарий":

    До 17 ком - другар настояването за ядрен удар по Киев какво е - Киев ще отговори с удари по централи при ядрен удар и това кагебистите го знаят

    20:47 26.07.2026

  • 26 Нашенец

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Чернобилския сценарий":

    А такгически ядрен удар срещу Украйна какво е гладко мозъче!?!

    Коментиран от #28, #29

    20:48 26.07.2026

  • 27 Соломон, ти си луд

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Лекувай се навреме.

    20:48 26.07.2026

  • 28 Не може приятелю!

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Нашенец":

    След ядрени удари оцелелите трябва да се евакуират. От руската територия също, възможно Москва и Санкт Петербург включително. Украйна ще престане да съществува, но за РФ и Европа това ще бъде демографска катастрофа.

    20:51 26.07.2026

  • 29 И няма нужда

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Нашенец":

    Руската армия настъпва и без ЯО. Ядосаните олигарси могат сами да накажат Украйна, но либералът Путин защитава мирното население. Не им дава да изпратят частна армия.

    20:55 26.07.2026

  • 30 Айде бе,

    3 3 Отговор
    Русия трябва да отговаря за нападението на Киев, като и анексирането на чуждата територия Крим, своеволия в продължение на доста повече от десетилетие. Не само Русия, но никоя държава на света няма привилегията да диктува наостаналите от Европа и света как да живеят. Всеки разумен уравляваш трябва да е наясно, че основната цел на всички е да няма доминиращ над всички, който да определя начина на живот на хората. Няма най умен, нито най интелигентен, който да си въобразява, че може да владее и да се разпорежда с цялото население на планетата. Единствено шизофреници могат да си въобразяват подобни нелепости.

    21:02 26.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 2222

    2 0 Отговор
    Ще отговаря, да...заведете дело в справедливия руски съд.
    Толкова сте жалки. Руска мъка.

    21:06 26.07.2026

  • 34 ФАКТ Е

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
    щяхме да им обръщаме внимание на Русия, колкото на Нигерия в Африка, нали?

    Коментиран от #36

    21:07 26.07.2026

  • 35 Свети Петър

    0 0 Отговор
    Пред патриарх Кирил!

    21:18 26.07.2026

  • 36 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ФАКТ Е":

    си плаща за това!С наши пари!

    21:19 26.07.2026

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