Трима загинаха при зловещ удар на АМ „Марица“

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ отне живота на трима души и рани шестима в късния следобед на 26 юли. Ситуацията на мястото остава критична, а движението в района се регулира от полицията.

Подробности за тежкия инцидент на магистралата

Произшествието е регистрирано в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила, превозващи турски гастарбайтери. Семействата са пътували едно зад друго от Западна Европа в посока Турция за лятната си почивка.

В резултат на жестокия удар превозните средства са изхвърчали извън пътното платно. Очевидци описват сблъсъка като изключително зловещ.

Данни за жертвите и ранените

Спешните екипи са потвърдили смъртта на трима души на място – двама възрастни и едно дете.

Общо шестима пострадали са транспортирани към близките лечебни заведения:

Четирима възрастни с различни по степен наранявания.

с различни по степен наранявания. Две деца, чието състояние се уточнява от медицинските екипи.

Разследване и организация на движението

На мястото веднага са изпратени патрули на „Пътна полиция“, екипи на пожарната и Спешна помощ. Разследващите органи извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точните причини, довели до трагичния удар. Водещите версии включват несъобразена скорост, внезапно спиране или загуба на контрол над единия автомобил.

МВР призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да изпълняват разпоредбите на контролните органи в района на инцидента.