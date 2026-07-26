Трима загинаха при зловещ удар на АМ „Марица“

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ отне живота на трима души и рани шестима в късния следобед на 26 юли. Ситуацията на мястото остава критична, а движението в района се регулира от полицията.
Подробности за тежкия инцидент на магистралата
Произшествието е регистрирано в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила, превозващи турски гастарбайтери. Семействата са пътували едно зад друго от Западна Европа в посока Турция за лятната си почивка.
В резултат на жестокия удар превозните средства са изхвърчали извън пътното платно. Очевидци описват сблъсъка като изключително зловещ.
Данни за жертвите и ранените
Спешните екипи са потвърдили смъртта на трима души на място – двама възрастни и едно дете.
Общо шестима пострадали са транспортирани към близките лечебни заведения:
- Четирима възрастни с различни по степен наранявания.
- Две деца, чието състояние се уточнява от медицинските екипи.
Разследване и организация на движението
На мястото веднага са изпратени патрули на „Пътна полиция“, екипи на пожарната и Спешна помощ. Разследващите органи извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точните причини, довели до трагичния удар. Водещите версии включват несъобразена скорост, внезапно спиране или загуба на контрол над единия автомобил.
МВР призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да изпълняват разпоредбите на контролните органи в района на инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
Коментиран от #11
21:44 26.07.2026
2 Исторически парк
21:44 26.07.2026
3 Шофьор
21:49 26.07.2026
4 жик так
Като дойдат тук , карат като отвързани !
Коментиран от #9
21:49 26.07.2026
5 Автогей прайд е било
21:50 26.07.2026
6 НЯМА МУ НИЩО
21:52 26.07.2026
7 А50
Коментиран от #12
21:53 26.07.2026
8 ДрайвингПлежър
несъобразена скорост?!
На магистрала?!
някой пак ръси глупости!!!
21:53 26.07.2026
9 Полицай
До коментар #4 от "жик так":Щото за 20 евро ги оправям 😏😉😘🤑🤑🤑
22:00 26.07.2026
10 Васил
22:03 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #7 от "А50":Турските гастарбайтери повечето от тях са кюрди демек цигани, в България и конкретно по магистрала Тракия карат като луди..
Коментиран от #14
22:27 26.07.2026
13 Казах ви трябва гробарски хеликоптер🤣
22:30 26.07.2026
14 От Каспичан,
До коментар #12 от "Софийски селянин,Пенсионер":А като влязат в тяхната Турция ти да видиш,карат яваш яваш защото турската Polis не си поплюва и ще има кютек..
22:38 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Спукана гума е най вероятната
22:51 26.07.2026
17 Лошо
23:06 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.