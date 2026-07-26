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Трима загинаха при зловещ удар на АМ „Марица“
  Тема: Войната на пътя

Трима загинаха при зловещ удар на АМ „Марица“

26 Юли, 2026 21:38, обновена 26 Юли, 2026 21:43 2 427 20

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  • загинали-
  • гастарбайтери-
  • турция

Трагедия край Поляново: Двама възрастни и дете изгубиха живота си при челен сблъсък между коли на чужди граждани

Трима загинаха при зловещ удар на АМ „Марица“ - 1
Снимка: Фейсбук/Glas News
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ отне живота на трима души и рани шестима в късния следобед на 26 юли. Ситуацията на мястото остава критична, а движението в района се регулира от полицията.

Подробности за тежкия инцидент на магистралата

Произшествието е регистрирано в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила, превозващи турски гастарбайтери. Семействата са пътували едно зад друго от Западна Европа в посока Турция за лятната си почивка.

В резултат на жестокия удар превозните средства са изхвърчали извън пътното платно. Очевидци описват сблъсъка като изключително зловещ.

Данни за жертвите и ранените

Спешните екипи са потвърдили смъртта на трима души на място – двама възрастни и едно дете.

Общо шестима пострадали са транспортирани към близките лечебни заведения:

  • Четирима възрастни с различни по степен наранявания.
  • Две деца, чието състояние се уточнява от медицинските екипи.

Разследване и организация на движението

На мястото веднага са изпратени патрули на „Пътна полиция“, екипи на пожарната и Спешна помощ. Разследващите органи извършват оглед на местопроизшествието, за да установят точните причини, довели до трагичния удар. Водещите версии включват несъобразена скорост, внезапно спиране или загуба на контрол над единия автомобил.

МВР призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват дистанция и да изпълняват разпоредбите на контролните органи в района на инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    13 22 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #11

    21:44 26.07.2026

  • 2 Исторически парк

    20 9 Отговор
    Минус 3 гласа за дъпъсъ😏

    21:44 26.07.2026

  • 3 Шофьор

    20 5 Отговор
    Така, като гледам, май няма нужда да ни вкарват във война. Справяме се повече от добре.

    21:49 26.07.2026

  • 4 жик так

    48 3 Отговор
    В чужбина спазват всички правила .
    Като дойдат тук , карат като отвързани !

    Коментиран от #9

    21:49 26.07.2026

  • 5 Автогей прайд е било

    9 7 Отговор
    и терорист ги е блъснаал

    21:50 26.07.2026

  • 6 НЯМА МУ НИЩО

    4 7 Отговор
    ДЯДО ЙОЦО ...ЛУКИНГ👀

    21:52 26.07.2026

  • 7 А50

    25 1 Отговор
    Как са се ударили челно на магистралата не става ясно, но не това е важното. Чудя се дали турците катастрофират толкова често в другите държави колкото тук. Някои карат над ограниченията, други са много предпазливи

    Коментиран от #12

    21:53 26.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    24 2 Отговор
    Челен сблъсък?!
    несъобразена скорост?!
    На магистрала?!

    някой пак ръси глупости!!!

    21:53 26.07.2026

  • 9 Полицай

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "жик так":

    Щото за 20 евро ги оправям 😏😉😘🤑🤑🤑

    22:00 26.07.2026

  • 10 Васил

    11 2 Отговор
    Касапница без край !

    22:03 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софийски селянин,Пенсионер

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    Турските гастарбайтери повечето от тях са кюрди демек цигани, в България и конкретно по магистрала Тракия карат като луди..

    Коментиран от #14

    22:27 26.07.2026

  • 13 Казах ви трябва гробарски хеликоптер🤣

    6 1 Отговор
    От магистралата направо на гробището нема нужда лекари линейки милиция то е ясно ко е станало🤣🤣🤣

    22:30 26.07.2026

  • 14 От Каспичан,

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    А като влязат в тяхната Турция ти да видиш,карат яваш яваш защото турската Polis не си поплюва и ще има кютек..

    22:38 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Спукана гума е най вероятната

    3 1 Отговор
    Причина , или прилошаване , другите са нелогични ,изключително неприятно

    22:51 26.07.2026

  • 17 Лошо

    3 0 Отговор
    Шофьора със сигурност е заспал зад волана. Лошо правят много от турците, които пътуват от Германия за Турция. Карат без да пренощуват по пътя. Само кратки почивки за ядене и тоалетна. Когато стигнат България са карали вече 15 часа без да броим чакането по границите. По някое време човек не издържа на натоварването.

    23:06 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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