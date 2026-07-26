ЕС разпродава конфискувани руски товари от "сенчестия флот"

С официалното приемане на 21-вия пакет санкции срещу Русия, Европейският съюз въведе ключов механизъм, който разрешава на държавите членки да конфискуват и законно да разпродават суров петрол, горива и други ценни стоки, превозвани от корабите на руския „флот в сянка“.

Досега националните власти в Европа задържаха подозрителни плавателни съдове при морски акции, но липсваше ясна правна процедура какво да се случва с конфискуваните милионни товари на борда им.

Новата разпоредба дефинира точно тези правомощия след интервенции в морето при нарушаване на ембаргото и ценовия таван на G7. Подобни случаи на задържани танкери с десетки хиляди барели петрол вече бяха регистрирани от Белгия в Северно море и от Франция край бреговете им, като стойността на отделни курсове надхвърля десетки милиони долари. Политиката на Брюксел позволява при установяване на нарушения да се продават не само петролни продукти, но и други насипни товари като руско зърно, намиращо се на същите нередовни кораби.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас подчерта по време на скорошни инспекции в Средиземно море, че всяко незаконно морско плаване поддържа руската военна машина и Европа отговаря с реални действия в открити води. Наред с конфискациите, 21-вият пакет замразява тавана на цените на руския петрол на ниво от 44 долара за барел за срок от една година, за да лиши Кремъл от милиардни приходи. Москва официално определи тези интервенции като пиратство и заплаши с отговор, докато европейските институции продължават затягането на обръча около логистичните мрежи и застрахователите на сенчестите танкери.