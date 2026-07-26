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ЕС разпродава конфискувани руски товари от "сенчестия флот"

ЕС разпродава конфискувани руски товари от "сенчестия флот"

26 Юли, 2026 19:43, обновена 26 Юли, 2026 19:47 471 27

  • сенчест флот-
  • товари-
  • конфискация-
  • продажба-
  • европейски съюз-
  • русия

Новият 21-ви пакет санкции дава право на държавите членки да монетизират задържания след морски операции петрол и суровини

ЕС разпродава конфискувани руски товари от "сенчестия флот" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

С официалното приемане на 21-вия пакет санкции срещу Русия, Европейският съюз въведе ключов механизъм, който разрешава на държавите членки да конфискуват и законно да разпродават суров петрол, горива и други ценни стоки, превозвани от корабите на руския „флот в сянка“.

Досега националните власти в Европа задържаха подозрителни плавателни съдове при морски акции, но липсваше ясна правна процедура какво да се случва с конфискуваните милионни товари на борда им.

Новата разпоредба дефинира точно тези правомощия след интервенции в морето при нарушаване на ембаргото и ценовия таван на G7. Подобни случаи на задържани танкери с десетки хиляди барели петрол вече бяха регистрирани от Белгия в Северно море и от Франция край бреговете им, като стойността на отделни курсове надхвърля десетки милиони долари. Политиката на Брюксел позволява при установяване на нарушения да се продават не само петролни продукти, но и други насипни товари като руско зърно, намиращо се на същите нередовни кораби.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас подчерта по време на скорошни инспекции в Средиземно море, че всяко незаконно морско плаване поддържа руската военна машина и Европа отговаря с реални действия в открити води. Наред с конфискациите, 21-вият пакет замразява тавана на цените на руския петрол на ниво от 44 долара за барел за срок от една година, за да лиши Кремъл от милиардни приходи. Москва официално определи тези интервенции като пиратство и заплаши с отговор, докато европейските институции продължават затягането на обръча около логистичните мрежи и застрахователите на сенчестите танкери.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безмерец

    4 7 Отговор
    Мунчо кво вика?

    Коментиран от #7

    19:49 26.07.2026

  • 2 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    16 2 Отговор
    От три дена нито един кораб не е акостирал в Одеса. Британския сенчести флот приключи.

    Коментиран от #12

    19:51 26.07.2026

  • 3 Варна 3

    3 12 Отговор
    Стоките от руския сенчест флот няма да са за Русия. Конфискация и приватизация.

    Коментиран от #11, #23

    19:51 26.07.2026

  • 4 историк

    7 2 Отговор
    Явно е ,че мазохистите нямат набиване и на--не !!

    19:51 26.07.2026

  • 5 А ГДЕ

    7 0 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #14

    19:52 26.07.2026

  • 6 Пустиня(к)

    3 0 Отговор
    Пушкала ше има ли?

    19:52 26.07.2026

  • 7 Абе, то хубуу

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Безмерец":

    ама Европа замяза на зоопарк, надупчени, татуирани, с зелени коси, с разширени очи. Колкото повече крадат, толкова повече децата им се извъръщават..

    19:52 26.07.2026

  • 8 Ердоган

    2 5 Отговор
    Русофилите ще се избият за матрьошките

    19:53 26.07.2026

  • 9 Гробар

    12 2 Отговор
    Хаха. ЕС се превърна в шайка крадливи роми. Срам и позор.

    19:53 26.07.2026

  • 10 Овчар

    9 1 Отговор
    Масовите протести в Европа ще започнат до края на годината и от Брюксел незнам на къде ще бягат..! Фитила ще бъде запален във Франция....! Само гледайте..!

    19:53 26.07.2026

  • 11 Бг анти-бот

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    врели - некипели

    19:53 26.07.2026

  • 12 За кво квичиш?

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    За пари ли?

    19:54 26.07.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    7 1 Отговор
    Нищо ново под Слънцето!

    Европейците се занимават с пиратстео и грабежи от векове....

    Коментиран от #16, #22

    19:54 26.07.2026

  • 14 Не четеш ли?

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    Преджобва Путлето.

    19:55 26.07.2026

  • 15 3.14К

    6 0 Отговор
    От древни времена пиратството се наказва с обесване на тези, които са го извършили.

    19:56 26.07.2026

  • 16 Убаво

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Някакви желания имаш ли?

    19:56 26.07.2026

  • 17 А после

    3 1 Отговор
    кой ще плаща щетите на Русия - пак "раята" ...

    19:58 26.07.2026

  • 18 ЕС ще яде крепкие орешки!

    5 1 Отговор
    ЕС не може да си измисля правила и разпоредби които противоречат на Конвенцията на ООН по Морско право! Това което прави ЕС е пиратство по смисъла на конвенцията на ООН и Русия е в правото да защити корабите, екипажите и товарите с военни средства!

    19:59 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 2 Отговор
    Силна отбрана в силна Украйна.

    20:00 26.07.2026

  • 21 Цензура

    3 1 Отговор
    Според морските закони, пиратите се убиват. Затова руските кораби вече са въоръжени с тежки картечници. Вие кога ще разберете, че в правото няма такова понятие "сенчест флот", напротив - според концепцията за открото море, то е свободно за всички !!!

    20:01 26.07.2026

  • 22 Да не си

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Педро Волгата?

    20:01 26.07.2026

  • 23 Глупостта и вселената са безкрайни

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Варна 3":

    Много си пр. Ост!!!

    20:03 26.07.2026

  • 24 Ако това е новият ред

    3 0 Отговор
    В ЕС да крадеш и да продаваш законно откраднатото въпроса е имаме ли място в този криминален коптор

    20:03 26.07.2026

  • 25 Боко

    0 1 Отговор
    Глад майка, глад👌

    20:03 26.07.2026

  • 26 Ако на някой

    0 0 Отговор
    не му е ясно, да уточним! Подобно действие, т.е. продажба на товари на кораби, задържани от чужда държава, се нарича с една дума - пиратство! Едно действие,което са практикували преди 2 - 3 века от една държава, която се е считала за велика... Освен всичко друго, няма кой знае какво правно основание да се продава чужда собственост тъй като правните измерения на наложените санкции са твърде спорни в международната общост. При това положение Русия може да си търси правата в различни арбитражи и съдилища...

    20:03 26.07.2026

  • 27 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Голям ме ракк да плячкаторстват безплатно чуждото. Ще им преседне от ответната акцияя на руситте

    20:04 26.07.2026

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