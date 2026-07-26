ЕС разпродава конфискувани руски товари от "сенчестия флот"

С официалното приемане на 21-вия пакет санкции срещу Русия, Европейският съюз въведе ключов механизъм, който разрешава на държавите членки да конфискуват и законно да разпродават суров петрол, горива и други ценни стоки, превозвани от корабите на руския „флот в сянка“.
Досега националните власти в Европа задържаха подозрителни плавателни съдове при морски акции, но липсваше ясна правна процедура какво да се случва с конфискуваните милионни товари на борда им.
Новата разпоредба дефинира точно тези правомощия след интервенции в морето при нарушаване на ембаргото и ценовия таван на G7. Подобни случаи на задържани танкери с десетки хиляди барели петрол вече бяха регистрирани от Белгия в Северно море и от Франция край бреговете им, като стойността на отделни курсове надхвърля десетки милиони долари. Политиката на Брюксел позволява при установяване на нарушения да се продават не само петролни продукти, но и други насипни товари като руско зърно, намиращо се на същите нередовни кораби.
Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас подчерта по време на скорошни инспекции в Средиземно море, че всяко незаконно морско плаване поддържа руската военна машина и Европа отговаря с реални действия в открити води. Наред с конфискациите, 21-вият пакет замразява тавана на цените на руския петрол на ниво от 44 долара за барел за срок от една година, за да лиши Кремъл от милиардни приходи. Москва официално определи тези интервенции като пиратство и заплаши с отговор, докато европейските институции продължават затягането на обръча около логистичните мрежи и застрахователите на сенчестите танкери.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Безмерец
Коментиран от #7
19:49 26.07.2026
2 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #12
19:51 26.07.2026
3 Варна 3
Коментиран от #11, #23
19:51 26.07.2026
4 историк
19:51 26.07.2026
5 А ГДЕ
Коментиран от #14
19:52 26.07.2026
6 Пустиня(к)
19:52 26.07.2026
7 Абе, то хубуу
До коментар #1 от "Безмерец":ама Европа замяза на зоопарк, надупчени, татуирани, с зелени коси, с разширени очи. Колкото повече крадат, толкова повече децата им се извъръщават..
19:52 26.07.2026
8 Ердоган
19:53 26.07.2026
9 Гробар
19:53 26.07.2026
10 Овчар
19:53 26.07.2026
11 Бг анти-бот
До коментар #3 от "Варна 3":врели - некипели
19:53 26.07.2026
12 За кво квичиш?
До коментар #2 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":За пари ли?
19:54 26.07.2026
13 az СВО Победа 81
Европейците се занимават с пиратстео и грабежи от векове....
Коментиран от #16, #22
19:54 26.07.2026
14 Не четеш ли?
До коментар #5 от "А ГДЕ":Преджобва Путлето.
19:55 26.07.2026
15 3.14К
19:56 26.07.2026
16 Убаво
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Някакви желания имаш ли?
19:56 26.07.2026
17 А после
19:58 26.07.2026
18 ЕС ще яде крепкие орешки!
19:59 26.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
20:00 26.07.2026
21 Цензура
20:01 26.07.2026
22 Да не си
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Педро Волгата?
20:01 26.07.2026
23 Глупостта и вселената са безкрайни
До коментар #3 от "Варна 3":Много си пр. Ост!!!
20:03 26.07.2026
24 Ако това е новият ред
20:03 26.07.2026
25 Боко
20:03 26.07.2026
26 Ако на някой
20:03 26.07.2026
27 Баба Гошка
20:04 26.07.2026