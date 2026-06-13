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Споразумението между САЩ и Иран може да бъде финализирано до 24 часа

Споразумението между САЩ и Иран може да бъде финализирано до 24 часа

13 Юни, 2026 15:20 696 22

  • пакистан-
  • сащ-
  • иран-
  • споразумение-
  • подписване

Подписването му ще се осъществи по електронен път

Споразумението между САЩ и Иран може да бъде финализирано до 24 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мирното споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа. Очаква се подписването му да се осъществи по електронен път, заяви пакистанският премиер Шахбаз Шариф.

„По-близо от всякога сме до мирно споразумение между САЩ и Иран. Като се има предвид, че сделката вероятно ще бъде финализирана в рамките на следващите 24 часа, Пакистан се готви за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица“, пише той в X.


Пакистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аха

    7 2 Отговор
    Може.

    15:20 13.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Браво!Скоро и в България ще се случат добри неща.Ще има арести на известни престъпници.

    15:23 13.06.2026

  • 4 Дзак

    5 0 Отговор
    Дано да сключат мир!

    15:23 13.06.2026

  • 5 шах

    7 3 Отговор
    Силно се съмнявам

    15:24 13.06.2026

  • 6 Зелен Клоун

    9 4 Отговор
    "И аз обещах да пазя малцинствата да не се простудят, затова ги запалих в Одеса" - край на иронията.

    15:24 13.06.2026

  • 7 Читател

    6 2 Отговор
    Това го слушаме от 3 месеца споразумение.

    Коментиран от #17

    15:24 13.06.2026

  • 8 🎱🎱🎱

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще плащаш на Борисов милиардните борчове.

    15:24 13.06.2026

  • 9 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Мастилото и хартията не струват нищо ,,сега минаваме на електронен път .има ли договор досега който евреи и англосаксии да не са нарушили .който им е повярвал е изчезнал или им е станал роб ,ако не вярвайте питайте индианците и си платете за билетче преди да ги видите в резервата

    Коментиран от #18

    15:24 13.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дилема

    9 0 Отговор
    Тръмп се чуди как да подпише някакъв мирен договор, за да се измъкне с някакво достойнство от блатото , в което САМ се набута!
    В противен случай ще трябва да бомбардира Иран и войната става безкрайна, целият свят ще намрази САЩ!
    ИРАН знаят това и направо се гаврят с Тръмп!
    Иран няма да отстъпи нито след 60, нито след 600 дни.
    САЩ преживяват най срамния период в своята история

    Коментиран от #14

    15:26 13.06.2026

  • 12 Ташаков

    3 6 Отговор
    Копеи 5та година цапате гащите и край нема

    Коментиран от #16

    15:26 13.06.2026

  • 13 Айляк

    3 1 Отговор
    Може. Но може и да не може.

    15:27 13.06.2026

  • 14 Емигрант

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дилема":

    Нещата можеше бързо да приключат, но пусти му Епщай, голямо изнудване пада.

    15:29 13.06.2026

  • 15 Българин

    0 6 Отговор
    Тръмо се бави прекалено много! Трябва незабавен Термоядрен удар по всички цели в Иран, който да ни донесе траен мир!

    Коментиран от #20

    15:31 13.06.2026

  • 16 Гледам

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ташаков":

    От началото на войната всяка седмица ЕС настоява за примирие,определя условия и се натиска да преговаря....що ли никой не ги кани на масата??!

    15:32 13.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    Че ние, българите от 1000 години все сме роби и си живеем живота! Който иска война и да ходи да се бие за бякакви измислени свободи, да ходи на фронта и да се бие. Ние искаме спокойстви и мир, за да си гледаме бизнеса! Който иска глад и студ, да хподи на война!

    15:33 13.06.2026

  • 19 Путин

    0 1 Отговор
    Копейките ба в н0 ра3 виващи са пушечно месце за моята "армия".

    15:43 13.06.2026

  • 20 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Май ка ти я удрят ден и нощ на магистралата

    15:43 13.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Иван

    1 0 Отговор
    Това виц ли е

    15:53 13.06.2026