Споразумението между САЩ и Иран може да бъде финализирано до 24 часа

Мирното споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа. Очаква се подписването му да се осъществи по електронен път, заяви пакистанският премиер Шахбаз Шариф.

„По-близо от всякога сме до мирно споразумение между САЩ и Иран. Като се има предвид, че сделката вероятно ще бъде финализирана в рамките на следващите 24 часа, Пакистан се готви за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица“, пише той в X.