Споразумението между САЩ и Иран може да бъде финализирано до 24 часа

Мирното споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано в рамките на следващите 24 часа. Очаква се подписването му да се осъществи по електронен път, заяви пакистанският премиер Шахбаз Шариф.
„По-близо от всякога сме до мирно споразумение между САЩ и Иран. Като се има предвид, че сделката вероятно ще бъде финализирана в рамките на следващите 24 часа, Пакистан се готви за електронното подписване на мирното споразумение веднага след това, последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица“, пише той в X.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аха
15:20 13.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Красимир Петров
15:23 13.06.2026
4 Дзак
15:23 13.06.2026
5 шах
15:24 13.06.2026
6 Зелен Клоун
15:24 13.06.2026
7 Читател
Коментиран от #17
15:24 13.06.2026
8 🎱🎱🎱
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще плащаш на Борисов милиардните борчове.
15:24 13.06.2026
9 Kaлпазанин
Коментиран от #18
15:24 13.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дилема
В противен случай ще трябва да бомбардира Иран и войната става безкрайна, целият свят ще намрази САЩ!
ИРАН знаят това и направо се гаврят с Тръмп!
Иран няма да отстъпи нито след 60, нито след 600 дни.
САЩ преживяват най срамния период в своята история
Коментиран от #14
15:26 13.06.2026
12 Ташаков
Коментиран от #16
15:26 13.06.2026
13 Айляк
15:27 13.06.2026
14 Емигрант
До коментар #11 от "Дилема":Нещата можеше бързо да приключат, но пусти му Епщай, голямо изнудване пада.
15:29 13.06.2026
15 Българин
Коментиран от #20
15:31 13.06.2026
16 Гледам
До коментар #12 от "Ташаков":От началото на войната всяка седмица ЕС настоява за примирие,определя условия и се натиска да преговаря....що ли никой не ги кани на масата??!
15:32 13.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Българин
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Че ние, българите от 1000 години все сме роби и си живеем живота! Който иска война и да ходи да се бие за бякакви измислени свободи, да ходи на фронта и да се бие. Ние искаме спокойстви и мир, за да си гледаме бизнеса! Който иска глад и студ, да хподи на война!
15:33 13.06.2026
19 Путин
15:43 13.06.2026
20 Путин
До коментар #15 от "Българин":Май ка ти я удрят ден и нощ на магистралата
15:43 13.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Иван
15:53 13.06.2026