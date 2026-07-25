Новини
Свят »
Русия »
Захарова с остри критики към Киев за удари по Русия
  Тема: Украйна

Захарова с остри критики към Киев за удари по Русия

25 Юли, 2026 22:18, обновена 25 Юли, 2026 22:21 915 26

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • удари-
  • война

Официалният говорител на руското външно министерство осъди атаките срещу цивилни и инфраструктура в Киров и Запорожка област

Захарова с остри критики към Киев за удари по Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният говорител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова отправи изключително остри критики към политическото и военното ръководство в Киев.

Повод за нейната реакция стана поредната интензивна вълна от украински атаки с ракети и дронове, насочени срещу обекти на територията на Русия и контролираните от нея региони. Според официалната позиция на Москва, разпространена от руските държавни агенции и международните информационни канали, ударите умишлено вземат на прицел цивилното население и гражданската инфраструктура.

Още новини от Украйна

В изявлението си Захарова обърна специално внимание на неотдавнашните въздушни удари в руския град Киров, разположен на близо 800 километра североизточно от столицата Москва, както и на нападенията в контролираната от руските сили част на Запорожка област. По данни на местните губернатори и назначените от Русия регионални власти, атаките през последното денонощие са довели до множество цивилни жертви и десетки ранени, включително деца. Руският дипломат обвини украинските сили в "хладнокръвни действия" и подчерта, че подобни методи демонстрират същността на управлението в Киев пред международната общност.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски потвърди през седмицата, че бойни дронове са поразили промишлени предприятия на руска територия. Според позицията на Киев, тези обекти се използват за производство и снабдяване на компоненти за руския военно-промишлен комплекс. Напрежението между двете страни продължава да ескалира на фона на засилените далекобойни удари и нарастващия брой пострадали граждани в пограничните и тиловите зони на конфликта.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    17 12 Отговор
    Чаша захарова отново от сутринта. Дано да доживее Хага

    22:22 25.07.2026

  • 2 У ДРИ БАЦЕ

    17 8 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    22:23 25.07.2026

  • 3 Така е

    10 18 Отговор
    Укрите гърмят по детски лагери. Затова не ги жалете.

    22:23 25.07.2026

  • 4 нема нужда от хабене на думи

    15 4 Отговор
    само газ до дупка

    22:24 25.07.2026

  • 5 Мунчо

    18 8 Отговор
    Тая пиянка какво очаква? Да им пращат цветя?

    22:24 25.07.2026

  • 6 Робот

    5 12 Отговор
    Боеприпасите и оръжията платени от зеления могат да стигнат до фронта само под земята..! Друг вариант няма.. Това умуват сега но , трудна работа..!
    !

    22:25 25.07.2026

  • 7 интересно защо

    4 6 Отговор
    не се обстрелват правителствените квартали на Киев и Москва където е пълно с управляващи евреи.....

    22:26 25.07.2026

  • 8 Тамън ми беше домъчняло за тоя руски

    16 5 Отговор
    ПАРЦАЛ

    22:26 25.07.2026

  • 9 Сатана Z

    7 16 Отговор
    Укрожопите терористи са атакували къпалня и са убили 15 деца и много ранени малчугани ,които са се къпали в басейна.
    Захарова им напомня деликатно,че укрите ще бъдат избити до крак.Бавно и мъчително.

    22:26 25.07.2026

  • 10 Удри Зеленски удри

    16 9 Отговор
    Без жал ,без милост, без умиление!!!
    Мизерна раша да гори всекидневно!!
    Ушанки да горят живи ,да се евакуират, да нямат горива, Интернет и храна!
    Удри ,удддриии!!

    22:27 25.07.2026

  • 11 Захароза реве че Зеленски ги млати

    5 8 Отговор
    По данни на местните губернатори и назначените от Русия регионални власти, атаките през последното денонощие са довели до множество цивилни жертви и стотици ранени, включително деца.

    22:29 25.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ицо

    11 3 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    Коментиран от #18, #19

    22:30 25.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да питам

    10 3 Отговор
    А за предалите се 64 ватенки в Хилайполе кво каза?!

    22:32 25.07.2026

  • 16 На кой му пука ма

    11 4 Отговор
    БОКЛУК?

    22:33 25.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 българин

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ицо":

    не знам, ама гресирали яко.😁

    22:38 25.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Скоро

    6 0 Отговор
    Скоро и ток няма да имат в цяла русия.

    22:40 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Фашистки и терористичен режим ев Украйна

    0 6 Отговор
    Не се интересуват от цивилни и деца. И Европа е спонсор на тероризъм! Ако някой е мислил, че запада ще удари такова дъно!

    22:53 25.07.2026

  • 23 Един

    1 0 Отговор
    Сменила е пола.

    22:55 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вишис

    2 2 Отговор
    Язе имам вишо, ни ми ги разправяйти тия на меня! Кво търсат миролюбиви цивилни гражданье у военнами обектами? Беги у метрото при клошарити!

    23:02 25.07.2026

  • 26 Вишис

    2 0 Отговор
    Зеленски има карт бланш да брули по цивилните, щом подкрепят СВО, тоест убийството на хора! Аз съм за!

    23:10 25.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания