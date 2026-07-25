Официалният говорител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова отправи изключително остри критики към политическото и военното ръководство в Киев.

Повод за нейната реакция стана поредната интензивна вълна от украински атаки с ракети и дронове, насочени срещу обекти на територията на Русия и контролираните от нея региони. Според официалната позиция на Москва, разпространена от руските държавни агенции и международните информационни канали, ударите умишлено вземат на прицел цивилното население и гражданската инфраструктура.

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В изявлението си Захарова обърна специално внимание на неотдавнашните въздушни удари в руския град Киров, разположен на близо 800 километра североизточно от столицата Москва, както и на нападенията в контролираната от руските сили част на Запорожка област. По данни на местните губернатори и назначените от Русия регионални власти, атаките през последното денонощие са довели до множество цивилни жертви и десетки ранени, включително деца. Руският дипломат обвини украинските сили в "хладнокръвни действия" и подчерта, че подобни методи демонстрират същността на управлението в Киев пред международната общност.

От своя страна украинският президент Володимир Зеленски потвърди през седмицата, че бойни дронове са поразили промишлени предприятия на руска територия. Според позицията на Киев, тези обекти се използват за производство и снабдяване на компоненти за руския военно-промишлен комплекс. Напрежението между двете страни продължава да ескалира на фона на засилените далекобойни удари и нарастващия брой пострадали граждани в пограничните и тиловите зони на конфликта.