Траур в Кириловка след смъртоносния удар на ВСУ

В окупираното от Русия курортно селище Кириловка (Запорожка област) бе обявен неофициален траур, след като броят на загиналите при нощния въздушен удар нарасна до 11 души, сред които четири деца.
Атаката, извършена с безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), нанесе сериозни материални щети по цивилната инфраструктура на Азовското крайбрежие. Към 07:00 часа българско време на 26 юли спасителните операции и разчистването на отломките в района продължават.
Жертви и ранени: Семейства пострадаха при атаката
Първоначалните данни, съобщени от назначения от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицкий, сочеха за 8 загинали. Впоследствие назначените от Русия местни „власти“ потвърдиха пред информационните агенции, че под развалините са открити още тела, с което общият брой на жертвите достигна 11 души.
- Загинали деца: Потвърдена е смъртта на четири непълнолетни лица.
- Пострадали: Най-малко 14 души са ранени и настанени в болнични заведения, като състоянието на три от децата остава критично.
- Медицинска помощ: На място работят десетки екипи на спешна помощ и мобилни хирургични групи.
Мащаб на щетите: Разрушени туристически бази
Ударът е бил насочен срещу туристически бази и обекти за настаняване, намиращи се в близост до град Мелитопол. Кадри, разпространени от руския Следствен комитет (СК РФ), показват мащабни разрушения на постройки, десетки напълно изгорели автомобили и сринати до основи дървени бунгала.
Следствените органи в Русия вече обявиха, че започват наказателно производство за „терористичен акт“ по чл. 205 от Наказателния кодекс на РФ. Към този момент официален Киев не е коментирал обвиненията за удара по Кириловка. Украинските военни анализатори обикновено посочват, че подобни селища често се използват от руската армия за разполагане на личен състав и военна логистика, далеч от фронтовата линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урко терористите това могат
Коментиран от #11, #39
07:15 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Без име
До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":Къв генерал е тоя, дето изостави цял полк??? Чист еерас е.
Коментиран от #6
07:19 26.07.2026
4 Е добре де...?!
Щом е така,значи Украйна удря съвсем целенасочено СВОИ цивилни сънародници!
Ко ПраЙм...?!?!
Коментиран от #8, #20
07:21 26.07.2026
5 Тик- Ток
Коментиран от #42, #45
07:22 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мурзик
07:24 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анджо
07:27 26.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Атлантист+
До коментар #1 от "Урко терористите това могат":Какво пък, когато останалите украинци гинат за свободата на родината си, тези русороби отишли там на почивка. Е, сега несъмнено ще могат добре да си почиват
Коментиран от #15
07:27 26.07.2026
12 Без име
07:27 26.07.2026
13 УДАРИЛ ЕДНА БЕЛА
07:29 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кои умират за РОДИНАТА СИ
До коментар #11 от "Атлантист+":Бедните. Умират ЗА ПАРИТЕ. А ЧЕСТНИТЕ И ПОЧТЕНИТЕ НЕ ИСКАТ ВОЙНА БЯГАТ В ЧУЖБИНА КРИЯТ СЕ И ДИЗЕРЕРТИРАТ.
07:34 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Страната
Коментиран от #21
07:36 26.07.2026
18 Урок №1
07:37 26.07.2026
19 На война като на война
Някой, когото са преметнали, че е победител.
Да се сърдят на бункерния измамник.
Коментиран от #56
07:39 26.07.2026
20 Кой е казал
До коментар #4 от "Е добре де...?!":че загиналите са от окупираните територии?
Коментиран от #22
07:39 26.07.2026
21 Защото изложението
До коментар #17 от "Страната":се оказа копейски фейк.
Коментиран от #53
07:39 26.07.2026
22 Как кой?
До коментар #20 от "Кой е казал":Говорит Мацква.
Лъжци ли ги наричаш?
07:41 26.07.2026
23 Ами
07:41 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ъъъ
До коментар #8 от "Михайло Драпати, генерал":Олигофренията отдавна е взела връх тук....
07:43 26.07.2026
26 Без име
07:44 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Град Козлодуй
07:49 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Сатана Z
До коментар #29 от "СЕРИОЗНО...?!?!":Откога генералите са деца?
Ама знам ли? На педофил доверие да нямаш. Може да са вдшзели и деца
07:51 26.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ивелин Михайлов
07:53 26.07.2026
36 НАЛИ?!
До коментар #34 от "Важното е, че успях":Затапен ти е...задният двор!
07:54 26.07.2026
37 Дон Корлеоне
Коментиран от #41
07:56 26.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Путин жида
До коментар #1 от "Урко терористите това могат":И аз ги подкрепям
07:58 26.07.2026
40 Тигре Тигре
08:00 26.07.2026
41 Пиночет
До коментар #37 от "Дон Корлеоне":Сигурно се е скрил под леглото ти, хасковски каунь!
08:01 26.07.2026
42 Сесесере
До коментар #5 от "Тик- Ток":Има по гнусни същества и тва са българските продажни русофили!
Коментиран от #44
08:02 26.07.2026
43 Гресиран козяк
До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":Гресирания👈 ,сега Драпати ли стана ?Искаш ли да ми подрапаш кесиите ,че нещо леко ме сърбят 😬?
08:04 26.07.2026
44 Ами
До коментар #42 от "Сесесере":Гнусна я май .кятти щот се работи за пари основно с хора от малцинставата👈 !
08:05 26.07.2026
45 Така ли
До коментар #5 от "Тик- Ток":Значи руснаците убиват децата с любов включително жената и двете деца на един българин в Одеса.
08:08 26.07.2026
46 Десислава Димитрова
Коментиран от #48
08:08 26.07.2026
47 Да бе
08:10 26.07.2026
48 Реалист
До коментар #46 от "Десислава Димитрова":Че това е стандартна практика в съветската армия. Училища, болници, детски лагери, ученически общежития бяха военни обекти повреме на военно положение.
08:11 26.07.2026
49 Гробаря с лопатата
До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":Чакаме те.
Понеже дървеният материал е скъп, ковчегът ще е от ПДЧ.
08:12 26.07.2026
50 Елцин
08:15 26.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Кой е следващия курорт или детска градин
08:33 26.07.2026
53 А може би
До коментар #21 от "Защото изложението":Защото траур се обявява за загинали ЦИВИЛНИ, убийството на които се счита за международно престъпление !
08:58 26.07.2026
54 "деца"
09:07 26.07.2026
55 Така е
09:10 26.07.2026
56 АЛО КУХО....ГЛАВИЯ
До коментар #19 от "На война като на война":СЕГА РАЗБРА ЛИ ЩО ИМА ВОЙНА
ЩОТО ВСУ УБИВА УЖ УКРАИНСКИ
ГРАЖДАНИ
ОЩЕ ОТ 2014
Е ТОВА Е ДОБЪР ПОВОД ЗА УДАР ПО МЕТРОТО В КИЕВ В ЧАСТТА ДЕТО МИНАВА ПОД ДНЕПЪР
ИМА СВЕДЕНИЯ ЧЕ ТАМ ВСУ ТРУПА МУНИЦИИ
09:13 26.07.2026