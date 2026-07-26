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Траур в Кириловка след смъртоносния удар на ВСУ
  Тема: Украйна

Траур в Кириловка след смъртоносния удар на ВСУ

26 Юли, 2026 07:09, обновена 26 Юли, 2026 07:13 2 222 56

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Растящ брой жертви и тежки разрушения по курортните бази в Запорожката област след нощна атака с безпилотни самолети

Траур в Кириловка след смъртоносния удар на ВСУ - 1
Снимка: Следком РФ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В окупираното от Русия курортно селище Кириловка (Запорожка област) бе обявен неофициален траур, след като броят на загиналите при нощния въздушен удар нарасна до 11 души, сред които четири деца.

Атаката, извършена с безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), нанесе сериозни материални щети по цивилната инфраструктура на Азовското крайбрежие. Към 07:00 часа българско време на 26 юли спасителните операции и разчистването на отломките в района продължават.

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Жертви и ранени: Семейства пострадаха при атаката

Първоначалните данни, съобщени от назначения от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицкий, сочеха за 8 загинали. Впоследствие назначените от Русия местни „власти“ потвърдиха пред информационните агенции, че под развалините са открити още тела, с което общият брой на жертвите достигна 11 души.

  • Загинали деца: Потвърдена е смъртта на четири непълнолетни лица.
  • Пострадали: Най-малко 14 души са ранени и настанени в болнични заведения, като състоянието на три от децата остава критично.
  • Медицинска помощ: На място работят десетки екипи на спешна помощ и мобилни хирургични групи.

Мащаб на щетите: Разрушени туристически бази

Ударът е бил насочен срещу туристически бази и обекти за настаняване, намиращи се в близост до град Мелитопол. Кадри, разпространени от руския Следствен комитет (СК РФ), показват мащабни разрушения на постройки, десетки напълно изгорели автомобили и сринати до основи дървени бунгала.

Следствените органи в Русия вече обявиха, че започват наказателно производство за „терористичен акт“ по чл. 205 от Наказателния кодекс на РФ. Към този момент официален Киев не е коментирал обвиненията за удара по Кириловка. Украинските военни анализатори обикновено посочват, че подобни селища често се използват от руската армия за разполагане на личен състав и военна логистика, далеч от фронтовата линия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урко терористите това могат

    64 22 Отговор
    Жалко че подкрепяме урко фашистите

    Коментиран от #11, #39

    07:15 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Без име

    40 9 Отговор

    До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":

    Къв генерал е тоя, дето изостави цял полк??? Чист еерас е.

    Коментиран от #6

    07:19 26.07.2026

  • 4 Е добре де...?!

    56 11 Отговор
    ,,В окупираното от Русия курортно селище Кириловка (Запорожка област) "
    Щом е така,значи Украйна удря съвсем целенасочено СВОИ цивилни сънародници!
    Ко ПраЙм...?!?!

    Коментиран от #8, #20

    07:21 26.07.2026

  • 5 Тик- Ток

    42 18 Отговор
    Няма нищо по гнусно на света от украта,злобни терористи които убиват деца ,тези отпадъци трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    Коментиран от #42, #45

    07:22 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мурзик

    11 20 Отговор
    САвеЦки генерали са това.

    07:24 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анджо

    16 32 Отговор
    Няма нищо по гадно русофила да защитава руският фашизъм.

    07:27 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атлантист+

    13 27 Отговор

    До коментар #1 от "Урко терористите това могат":

    Какво пък, когато останалите украинци гинат за свободата на родината си, тези русороби отишли там на почивка. Е, сега несъмнено ще могат добре да си почиват

    Коментиран от #15

    07:27 26.07.2026

  • 12 Без име

    3 9 Отговор
    Само абсолютен диот може да нанесе ракетен удар по руините на Константиновка. 😂😂😂😂

    07:27 26.07.2026

  • 13 УДАРИЛ ЕДНА БЕЛА

    25 7 Отговор
    Линия след което наркото не подбира колко и кой ще убива. Хора деца курорт. КЪДЕЕЕЕЕ СИ КАЛАС УРСУУЛА МАКРОН МЕРЦ ДА ЗАЩИТИТЕ УДАРИТЕ НА ЕВРЕЙСКИЯТ КЛОУН И ДА НАХОКАТЕ НАКАЖЕТЕ РУСИЯ И ПУТИН. ПОЗОР СТЕ. ЖАЛКИ СТЕ ЗАЩО МЪЛЧИТЕ. И кога Русия отвърне на ударите пак БЛЕЙТЕ И НАПАДАЙТЕ РУСИТЕ. ВИЕ ПРАВИТЕ МИРА НЕВЪЗМОЖЕН.

    07:29 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кои умират за РОДИНАТА СИ

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Атлантист+":

    Бедните. Умират ЗА ПАРИТЕ. А ЧЕСТНИТЕ И ПОЧТЕНИТЕ НЕ ИСКАТ ВОЙНА БЯГАТ В ЧУЖБИНА КРИЯТ СЕ И ДИЗЕРЕРТИРАТ.

    07:34 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Страната

    21 8 Отговор
    На убийците и изродите , защо не обяви траур за стотината убити на изложението ? Фашизма в окрайната трябва да бъде унищожен !

    Коментиран от #21

    07:36 26.07.2026

  • 18 Урок №1

    12 4 Отговор
    Не ходи на курорт в активна военна зона.

    07:37 26.07.2026

  • 19 На война като на война

    10 12 Отговор
    Кой плажува в окупирана военна зона?
    Някой, когото са преметнали, че е победител.
    Да се сърдят на бункерния измамник.

    Коментиран от #56

    07:39 26.07.2026

  • 20 Кой е казал

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Е добре де...?!":

    че загиналите са от окупираните територии?

    Коментиран от #22

    07:39 26.07.2026

  • 21 Защото изложението

    8 12 Отговор

    До коментар #17 от "Страната":

    се оказа копейски фейк.

    Коментиран от #53

    07:39 26.07.2026

  • 22 Как кой?

    9 9 Отговор

    До коментар #20 от "Кой е казал":

    Говорит Мацква.
    Лъжци ли ги наричаш?

    07:41 26.07.2026

  • 23 Ами

    9 14 Отговор
    Урок номер 2-Не ходи на курорт в окупирани от руските фашисти чужди територии!

    07:41 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ъъъ

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Михайло Драпати, генерал":

    Олигофренията отдавна е взела връх тук....

    07:43 26.07.2026

  • 26 Без име

    3 1 Отговор
    Важното е аз да съм добре. И иранските ми братя.

    07:44 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Град Козлодуй

    2 4 Отговор
    Дано се оправят хората.

    07:49 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сатана Z

    6 7 Отговор

    До коментар #29 от "СЕРИОЗНО...?!?!":

    Откога генералите са деца?
    Ама знам ли? На педофил доверие да нямаш. Може да са вдшзели и деца

    07:51 26.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ивелин Михайлов

    12 4 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, украинците са терористи!

    07:53 26.07.2026

  • 36 НАЛИ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Важното е, че успях":

    Затапен ти е...задният двор!

    07:54 26.07.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    5 3 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #41

    07:56 26.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Путин жида

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урко терористите това могат":

    И аз ги подкрепям

    07:58 26.07.2026

  • 40 Тигре Тигре

    7 3 Отговор
    Решението за бесните кучета бандери е единствено тотално изтребване ,а децата в лагера са били бивши украинчета .

    08:00 26.07.2026

  • 41 Пиночет

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дон Корлеоне":

    Сигурно се е скрил под леглото ти, хасковски каунь!

    08:01 26.07.2026

  • 42 Сесесере

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Тик- Ток":

    Има по гнусни същества и тва са българските продажни русофили!

    Коментиран от #44

    08:02 26.07.2026

  • 43 Гресиран козяк

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":

    Гресирания👈 ,сега Драпати ли стана ?Искаш ли да ми подрапаш кесиите ,че нещо леко ме сърбят 😬?

    08:04 26.07.2026

  • 44 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сесесере":

    Гнусна я май .кятти щот се работи за пари основно с хора от малцинставата👈 !

    08:05 26.07.2026

  • 45 Така ли

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тик- Ток":

    Значи руснаците убиват децата с любов включително жената и двете деца на един българин в Одеса.

    08:08 26.07.2026

  • 46 Десислава Димитрова

    3 2 Отговор
    Да бе ,според бандерите в детски летен лагер бил разположен команден пункт и висш офицерски състав ,ей така незащитени .Бандерите лъжат повече и от стар роммм!

    Коментиран от #48

    08:08 26.07.2026

  • 47 Да бе

    2 2 Отговор
    Също като при удъра срещу военното училище, където убиха деца на 23 до 30 годишна възраст.

    08:10 26.07.2026

  • 48 Реалист

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "Десислава Димитрова":

    Че това е стандартна практика в съветската армия. Училища, болници, детски лагери, ученически общежития бяха военни обекти повреме на военно положение.

    08:11 26.07.2026

  • 49 Гробаря с лопатата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Михайло Драпати, генерал":

    Чакаме те.
    Понеже дървеният материал е скъп, ковчегът ще е от ПДЧ.

    08:12 26.07.2026

  • 50 Елцин

    3 2 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.

    08:15 26.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кой е следващия курорт или детска градин

    3 1 Отговор
    Излодите укрите започнаха да трепят вече деца в безпомощността си.

    08:33 26.07.2026

  • 53 А може би

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Защото изложението":

    Защото траур се обявява за загинали ЦИВИЛНИ, убийството на които се счита за международно престъпление !

    08:58 26.07.2026

  • 54 "деца"

    0 2 Отговор
    -колорадски личинки с комуфлажи и калашници

    09:07 26.07.2026

  • 55 Така е

    2 0 Отговор
    терористите от киев се целят само в цивилни,затова трябва да изчезнат от лицето на земята!

    09:10 26.07.2026

  • 56 АЛО КУХО....ГЛАВИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "На война като на война":

    СЕГА РАЗБРА ЛИ ЩО ИМА ВОЙНА
    ЩОТО ВСУ УБИВА УЖ УКРАИНСКИ
    ГРАЖДАНИ
    ОЩЕ ОТ 2014
    Е ТОВА Е ДОБЪР ПОВОД ЗА УДАР ПО МЕТРОТО В КИЕВ В ЧАСТТА ДЕТО МИНАВА ПОД ДНЕПЪР
    ИМА СВЕДЕНИЯ ЧЕ ТАМ ВСУ ТРУПА МУНИЦИИ

    09:13 26.07.2026

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