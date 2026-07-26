Траур в Кириловка след смъртоносния удар на ВСУ

В окупираното от Русия курортно селище Кириловка (Запорожка област) бе обявен неофициален траур, след като броят на загиналите при нощния въздушен удар нарасна до 11 души, сред които четири деца.

Атаката, извършена с безпилотни летателни апарати на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), нанесе сериозни материални щети по цивилната инфраструктура на Азовското крайбрежие. Към 07:00 часа българско време на 26 юли спасителните операции и разчистването на отломките в района продължават.

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Жертви и ранени: Семейства пострадаха при атаката

Първоначалните данни, съобщени от назначения от Москва губернатор на Запорожка област Евгений Балицкий, сочеха за 8 загинали. Впоследствие назначените от Русия местни „власти“ потвърдиха пред информационните агенции, че под развалините са открити още тела, с което общият брой на жертвите достигна 11 души.

Загинали деца: Потвърдена е смъртта на четири непълнолетни лица.

Потвърдена е смъртта на четири непълнолетни лица. Пострадали: Най-малко 14 души са ранени и настанени в болнични заведения, като състоянието на три от децата остава критично.

Най-малко 14 души са ранени и настанени в болнични заведения, като състоянието на три от децата остава критично. Медицинска помощ: На място работят десетки екипи на спешна помощ и мобилни хирургични групи.

Мащаб на щетите: Разрушени туристически бази

Ударът е бил насочен срещу туристически бази и обекти за настаняване, намиращи се в близост до град Мелитопол. Кадри, разпространени от руския Следствен комитет (СК РФ), показват мащабни разрушения на постройки, десетки напълно изгорели автомобили и сринати до основи дървени бунгала.

Следствените органи в Русия вече обявиха, че започват наказателно производство за „терористичен акт“ по чл. 205 от Наказателния кодекс на РФ. Към този момент официален Киев не е коментирал обвиненията за удара по Кириловка. Украинските военни анализатори обикновено посочват, че подобни селища често се използват от руската армия за разполагане на личен състав и военна логистика, далеч от фронтовата линия.