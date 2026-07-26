Руски балистични удари разтърсиха Киев тази нощ

В нощта срещу 26 юли, малко след полунощ, руската армия предприе нова вълна от въздушни атаки срещу Украйна.

Основните експлозии бяха регистрирани в столицата Киев, където бяха задействани сирените за въздушна тревога, последвани от силни детонации в няколко района на града.

Балистична заплаха и щети в Киев

Въздушните сили на Украйна издадоха спешно предупреждение за наближаващи руски балистични ракети малко след полунощ. Според информация от кмета на столицата Виталий Кличко, отломки от ракети са паднали върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район, което е предизвикало пожар между 7-ия и 8-ия етаж. Втори пожар в нежилищен обект е регистриран в Соломянския район.

Ударите идват точно след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че разузнаването разполага с данни за подготвян масиран ракетен обстрел в рамките на 48 часа. Информацията за атаката е потвърдена от kyivindependent.com.

Паралелно с ударите по столицата, мощни експлозии и стрелба отекнаха в окупираните от Русия територии. Местни обществени групи в Телеграм съобщават за взривове в Мелитопол, Донецк и на територията на Кримския полуостров. Според първоначални данни от мониторингови канали, активизирането на партизански движения и удари с дронове е довело до прекъсвания в електрозахранването в редица окупирани селища. Информацията за мащаба на щетите там продължава да се изяснява.