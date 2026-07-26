Руски балистични удари разтърсиха Киев тази нощ

В нощта срещу 26 юли, малко след полунощ, руската армия предприе нова вълна от въздушни атаки срещу Украйна.
Основните експлозии бяха регистрирани в столицата Киев, където бяха задействани сирените за въздушна тревога, последвани от силни детонации в няколко района на града.
Балистична заплаха и щети в Киев
Въздушните сили на Украйна издадоха спешно предупреждение за наближаващи руски балистични ракети малко след полунощ. Според информация от кмета на столицата Виталий Кличко, отломки от ракети са паднали върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район, което е предизвикало пожар между 7-ия и 8-ия етаж. Втори пожар в нежилищен обект е регистриран в Соломянския район.
Ударите идват точно след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че разузнаването разполага с данни за подготвян масиран ракетен обстрел в рамките на 48 часа. Информацията за атаката е потвърдена от kyivindependent.com.
Паралелно с ударите по столицата, мощни експлозии и стрелба отекнаха в окупираните от Русия територии. Местни обществени групи в Телеграм съобщават за взривове в Мелитопол, Донецк и на територията на Кримския полуостров. Според първоначални данни от мониторингови канали, активизирането на партизански движения и удари с дронове е довело до прекъсвания в електрозахранването в редица окупирани селища. Информацията за мащаба на щетите там продължава да се изяснява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румен Решетников
Крепостните освен оръжия друго не могат да произвеждат!
Коментиран от #4, #7, #9, #57
05:05 26.07.2026
2 Неточно
Коментиран от #47
05:06 26.07.2026
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8 суполиво центаджийче
05:13 26.07.2026
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11 Румен Решетников
До коментар #9 от "оня с коня":😀 😀 😀
05:18 26.07.2026
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19 Тролейбус с ремарке
До коментар #12 от "гресиран центаджия":Не са толкова много, колкото си мислиш. Сами си отговарят и си цъкат плюсове. В някои други сайтове са далеч повече.
05:41 26.07.2026
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24 Румен Решетников
До коментар #20 от "Синьо лято":Тц.
А ти?
06:20 26.07.2026
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27 Мишел
06:24 26.07.2026
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32 ВСУ
Коментиран от #40
07:30 26.07.2026
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37 Гоце Делчев
07:46 26.07.2026
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43 Артилерист
07:57 26.07.2026
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47 Антирашист 1860
До коментар #2 от "Неточно":Бая самочуствие демонстрираш на пусин акъл даваш !
08:09 26.07.2026
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50 Антирашист 1861
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Още с името лъжеш ! Само садисти се радват на жертви и разрушения !
08:13 26.07.2026
51 Антирашист 1862
До коментар #9 от "оня с коня":Ще ти се връща тъпкано !
08:15 26.07.2026
52 Антирашист 1963
До коментар #20 от "Синьо лято":Биячите не можете да измислите нищо друго.
08:21 26.07.2026
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54 Антирашист 1865
До коментар #40 от "гробар":Гробокопачите на капитализма са близко до садистите !
08:25 26.07.2026
55 Анонимен
08:28 26.07.2026
56 Антирашист 1866
До коментар #23 от "И Киев е Руски":Нацизмът е в просия тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !
08:28 26.07.2026
57 Хасане,
До коментар #1 от "Румен Решетников":Гадно ли ти е заради 1977-1978?
08:32 26.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 тъпкач
До коментар #46 от "Алекс":поемай грездея до корен, тпанар
08:58 26.07.2026
60 ВЕСЕЛЯК
Гуд морнинг киефс мадафакас!
Веселбата продължава. Утре пак ще има бангарангааа!
08:59 26.07.2026
61 евреина Зелю
09:01 26.07.2026