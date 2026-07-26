Новини
Свят »
Украйна »
Руски балистични удари разтърсиха Киев тази нощ
  Тема: Украйна

Руски балистични удари разтърсиха Киев тази нощ

26 Юли, 2026 04:54, обновена 26 Юли, 2026 07:27 3 016 61

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • киев-
  • мелитопол-
  • донецк-
  • щети

Противовъздушната отбрана на Украйна под обстрел след полунощ

Руски балистични удари разтърсиха Киев тази нощ - 1
Снимка: Архив - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 26 юли, малко след полунощ, руската армия предприе нова вълна от въздушни атаки срещу Украйна.

Основните експлозии бяха регистрирани в столицата Киев, където бяха задействани сирените за въздушна тревога, последвани от силни детонации в няколко района на града.

Балистична заплаха и щети в Киев

Въздушните сили на Украйна издадоха спешно предупреждение за наближаващи руски балистични ракети малко след полунощ. Според информация от кмета на столицата Виталий Кличко, отломки от ракети са паднали върху 18-етажна жилищна сграда в Шевченковския район, което е предизвикало пожар между 7-ия и 8-ия етаж. Втори пожар в нежилищен обект е регистриран в Соломянския район.

Ударите идват точно след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че разузнаването разполага с данни за подготвян масиран ракетен обстрел в рамките на 48 часа. Информацията за атаката е потвърдена от kyivindependent.com.

Паралелно с ударите по столицата, мощни експлозии и стрелба отекнаха в окупираните от Русия територии. Местни обществени групи в Телеграм съобщават за взривове в Мелитопол, Донецк и на територията на Кримския полуостров. Според първоначални данни от мониторингови канали, активизирането на партизански движения и удари с дронове е довело до прекъсвания в електрозахранването в редица окупирани селища. Информацията за мащаба на щетите там продължава да се изяснява.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Решетников

    9 81 Отговор
    Руский мир!!!
    Крепостните освен оръжия друго не могат да произвеждат!

    Коментиран от #4, #7, #9, #57

    05:05 26.07.2026

  • 2 Неточно

    57 3 Отговор
    Нрябва да се превземат държавните институции: центровете за приемане на решенията. Правителство, министерствата, премиера и президента. Военното командване. Нищо не допринася да се удрят складове и предприятия. Вече превземайте властта. Само, когато властта на врага падне, тогава сте победили.

    Коментиран от #47

    05:06 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 суполиво центаджийче

    62 7 Отговор
    Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!

    05:13 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Румен Решетников

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    😀 😀 😀

    05:18 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тролейбус с ремарке

    19 6 Отговор

    До коментар #12 от "гресиран центаджия":

    Не са толкова много, колкото си мислиш. Сами си отговарят и си цъкат плюсове. В някои други сайтове са далеч повече.

    05:41 26.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Румен Решетников

    3 13 Отговор

    До коментар #20 от "Синьо лято":

    Тц.
    А ти?

    06:20 26.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мишел

    34 8 Отговор
    Русия атакува с Искандери и Циркони, срещу които Украйна и НатО нямат ефикасна защита. Русия постигна пълна блокада на морето на Украйна и снабдяването с НатОвско оръжие секна .

    06:24 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ВСУ

    5 24 Отговор
    Пак ще има траур в Проссия.

    Коментиран от #40

    07:30 26.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гоце Делчев

    18 3 Отговор
    Глутницата мършоядни хиени иска да отхапе руска земя и да я продаде на англосаксонците,които пък се надяват след години да развеят байряка над Москва. Да поробят славянското население и да увенчаят хегемона на англо франко саксонския свят. Но Францис Фукояма май се е объркал. Тавариши в период , будь харошае да смачкате американская глава на змията.

    07:46 26.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Артилерист

    16 4 Отговор
    Новото командване на укроармията е признало за съществено разминаване на докладите на бившия командващ и командири с реалното положение на войските на терен. Оказало се, че боят вече се води за населени места на повече от 10 км в дълбочина на укроотбраната от докладваното. Целта на смяната на командирите е била да се занули отговорността на предишните, а новите да започнат да лъжат на чисто. На северното направление руските войски са напреднали на повече от 10 км. В центъра и на юг руските войски прилагат тактика на последователно смилане на отбраната с АРТИЛЕРИЯ и тежки авиобомби. Щурмовите групи се придвижват след надеждно разрушаване позициите на отбраняващите се. Бедата за последните е, че няма резерви, които да заменят поразените...

    07:57 26.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Антирашист 1860

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Неточно":

    Бая самочуствие демонстрираш на пусин акъл даваш !

    08:09 26.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Антирашист 1861

    0 13 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Още с името лъжеш ! Само садисти се радват на жертви и разрушения !

    08:13 26.07.2026

  • 51 Антирашист 1862

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Ще ти се връща тъпкано !

    08:15 26.07.2026

  • 52 Антирашист 1963

    1 8 Отговор

    До коментар #20 от "Синьо лято":

    Биячите не можете да измислите нищо друго.

    08:21 26.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Антирашист 1865

    0 5 Отговор

    До коментар #40 от "гробар":

    Гробокопачите на капитализма са близко до садистите !

    08:25 26.07.2026

  • 55 Анонимен

    6 1 Отговор
    Партизанското движение на Зеления е организирано от жидовете ,борбата с тях да бъде безмилостна,защото те не са редовна армия.Принципът 100към 1трябва да влезе в действие .Така се очаква тяхното пречупване.

    08:28 26.07.2026

  • 56 Антирашист 1866

    0 8 Отговор

    До коментар #23 от "И Киев е Руски":

    Нацизмът е в просия тя отговаря на критериите за нацистка държава . Не спори а чети за нацистките държави !

    08:28 26.07.2026

  • 57 Хасане,

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Румен Решетников":

    Гадно ли ти е заради 1977-1978?

    08:32 26.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 тъпкач

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Алекс":

    поемай грездея до корен, тпанар

    08:58 26.07.2026

  • 60 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    И отново киефската пачанга е била последвана от мощна бангаранга.
    Гуд морнинг киефс мадафакас!
    Веселбата продължава. Утре пак ще има бангарангааа!

    08:59 26.07.2026

  • 61 евреина Зелю

    2 0 Отговор
    пак си е в бункера в Краков и хич не му дреме

    09:01 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания