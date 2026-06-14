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Британските сили прехванаха танкер от руския „сенчест флот“ в Ламанша

Британските сили прехванаха танкер от руския „сенчест флот“ в Ламанша

14 Юни, 2026 10:59 1 808 135

  • руски сенчест флот-
  • ламанша-
  • британски сили-
  • танкер-
  • русия-
  • великобритания

Специална операция с участието на командоси и агенции за сигурност е първата по рода си, според Лондон

Британските сили прехванаха танкер от руския „сенчест флот“ в Ламанша - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша. Това съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА, предава БТА.

Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.

Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.

В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.

В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.

Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.

Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.

По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Яяяяяяв

    83 16 Отговор
    Пиратите отново се развихриха

    Коментиран от #132

    11:03 14.06.2026

  • 3 Сталин

    87 19 Отговор
    Пиратите се връщат към стария си занаят ,световните мародери и чакали скоро ще им бъдат начупени зъбите

    Коментиран от #20, #130

    11:03 14.06.2026

  • 4 острова на poдocмeшeнията

    74 17 Отговор
    Пиратски традиции!

    11:03 14.06.2026

  • 5 Смърфиета

    63 19 Отговор
    Британците са може би най-отвратителните хора изобщо в Европа, заедно със старото поколение от Западен Берлин. Хак им са индопакистанците и всички други, вкл. нашите миячи на чинии.

    Коментиран от #93

    11:07 14.06.2026

  • 6 Пак ли глобиха

    24 53 Отговор
    Путлето?

    Коментиран от #22, #90

    11:07 14.06.2026

  • 7 Цвете

    19 58 Отговор
    ПРАВИЛНО ДЕЙСТВАТ. МОЖЕ И ФРАНЦИЯ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ. 👍

    11:08 14.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Някой

    71 11 Отговор
    Сенчесто им е в главите. Това са международни води и там не важат английските измишльотини!

    11:08 14.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    12 51 Отговор
    ПРАВИЛНО ДЕЙСТВАТ. МОЖЕ И ФРАНЦИЯ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ. 👍

    11:10 14.06.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 46 Отговор
    аре копейки....посейдони , мосейдони..

    Коментиран от #15, #39

    11:11 14.06.2026

  • 13 Някой

    51 13 Отговор
    На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), като на част е мешано и с от на Франция. Държат още около 6 държави. На Палестина виждат сметката.
    Това са тези с ценностите - световни мародери!

    11:12 14.06.2026

  • 14 Ами

    47 12 Отговор
    то , кралският флот , си е създаден да пиратства ! Но Посейдон дебне край бреговете...

    Коментиран от #19

    11:12 14.06.2026

  • 15 Въй,

    33 6 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. то се е събудило след прайда ...

    11:14 14.06.2026

  • 16 Абе....

    35 7 Отговор
    Едва ли танкер от сенчестият флот ще преминава през Ламанша, където е пределно ясно, че няма как да остане незабелязан.

    11:16 14.06.2026

  • 17 Русоебб

    15 45 Отговор
    Така се действа със сибирските идиоти!

    11:16 14.06.2026

  • 18 бг.Сталин

    37 9 Отговор
    Ингилизи нещастни,номера е ясен като при Франчулята.Арестуваме танкера,изтегля се на терминал,точим петрола,и след това плащаме на Русия по 80 долара барела,и танкера да си ходи по живо по здраво.

    Коментиран от #27, #33

    11:18 14.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това става смешно

    40 8 Отговор
    Командоси, специални сили, за цивилен кораб. По прилича на пиратство. 😄

    Коментиран от #25

    11:20 14.06.2026

  • 22 Бай Араб

    7 25 Отговор

    До коментар #6 от "Пак ли глобиха":

    Направо го избушиха , представяш ли си как гледа в момента?

    Коментиран от #28

    11:21 14.06.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    10 34 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    11:21 14.06.2026

  • 24 кравария убер алес

    38 8 Отговор
    така Стармър отклонява вниманието от драмите на острова..... А там вилнеят "лекари и инженери"....

    11:22 14.06.2026

  • 25 Бай Араб

    7 25 Отговор

    До коментар #21 от "Това става смешно":

    Пиратството кофти ли е?

    Коментиран от #31

    11:22 14.06.2026

  • 26 елче престани с подобни редовни пълнежи

    27 4 Отговор
    Британските сили прехванаха танкер от руския „сенчест флот“ в Ламанша

    11:23 14.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Захарова като изтрезнее ще се оплаче

    10 22 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Араб":

    На арменският поп.ха ха ха

    Коментиран от #38

    11:23 14.06.2026

  • 29 Бай Араб

    12 21 Отговор
    Медведев спи още,но като се събуди ще им хвърли един атом.

    11:23 14.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зависи от човека

    30 5 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Араб":

    За човек с ценност, кражбата, пиратството, лъжата са не само кофти, а върхът на падението за един индивид. За пропаднал глупак, пък това е върха на сладоледа. Та всичко е според интелект и ценности. А ценностите идват от родителя. От падък станал родител, превръща и поколението си в такова!

    Коментиран от #37, #41

    11:25 14.06.2026

  • 32 Бай Ставри

    21 12 Отговор
    Нашите добри хути са закачили мини по по самолетоносача "Аврам Линкълн" и той е на дъното. Слава! Вечна Слава!

    Коментиран от #86

    11:25 14.06.2026

  • 33 Бай Араб

    3 13 Отговор

    До коментар #18 от "бг.Сталин":

    То така се прави бизнес, така цените стават реални .

    11:25 14.06.2026

  • 34 Традиция

    28 7 Отговор
    За англичаните е традиция кражбите и пиратството.

    11:26 14.06.2026

  • 35 Нам СКУЧНО

    9 19 Отговор
    ЗАСТОЙ .

    ДВИЖУУУУУ. ХХХХХААААА

    КУЙЛЪО

    ГЛЕДА ЖАЛНО ОТ БУНКЕРА.

    11:26 14.06.2026

  • 36 хахахахха

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Удри центака с квото има под ръка

    11:26 14.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бай Араб

    8 21 Отговор

    До коментар #28 от "Захарова като изтрезнее ще се оплаче":

    Вече и там не може да се оплаче, Армения отива в ЕС .

    11:27 14.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бай Араб

    5 22 Отговор

    До коментар #31 от "Зависи от човека":

    Ако замениш думата,,индивид ,, с Русия всичко е ОК

    Коментиран от #43

    11:29 14.06.2026

  • 42 Гооол и бос

    10 22 Отговор
    Жалки са руснаците. Щом с едни островни пирати не могат да се справят, си заслужават тъжната съдба. И понеже е световно и всеки си има страна и отбор за койта да "вика", аз изоставям неспособната страна и минавам към другия отбор.

    11:31 14.06.2026

  • 43 Ами

    19 4 Отговор

    До коментар #41 от "Бай Араб":

    в коментара ясно е написано. Нямам вина, че някои се припознават. Но искрено съжалявам човек да се вижда, че е стигнал дъното и да се дразни на другите, че е глупак. Но както казах, всеки според интелекта си. 😄

    11:31 14.06.2026

  • 44 Горд човек

    15 13 Отговор
    Всяка сутрин се събуждам щастлив и благодарен че съм се родил руснак,а не кух евр0гейт@к или хахла

    Коментиран от #46

    11:34 14.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ДА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    8 14 Отговор

    До коментар #44 от "Горд човек":

    СЕ РАДВАТ ЧЕ

    СА ГЕЙТЪРИ.

    ОТ МУСКАЛИЕТО

    Коментиран от #49

    11:35 14.06.2026

  • 47 Онзи

    8 7 Отговор
    Защо пияниците не зареждат тези кораби с тротил.Пленяват го пирати,отива в тяхно пристанище и бум,нефт до ушите....и другия път ще внимават.

    Коментиран от #71

    11:36 14.06.2026

  • 48 Интересно

    15 3 Отговор
    На всяка рибарска лодка ли ще се правите на мъже, за да изглеждате смели и решителни?

    Коментиран от #134

    11:38 14.06.2026

  • 49 Горд човек

    21 4 Отговор

    До коментар #46 от "ДА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":

    гейтъри,3тополови и всякакви подобни извращения са в джендърландия(ес),в Русия са забранени със закон,там ако срещнат такова недоразумение на улицата в най добрия случай то се озовава в спешното

    Коментиран от #54, #96

    11:38 14.06.2026

  • 50 НАТОпорчен

    5 22 Отговор
    Много добре. Задържането и конфискуването на кораби от сенчестия флот на Московията е едно от най-ефективните начини за блокиране на валутните потоци, с които Кремъл финансира войната срещу Украйна.

    Коментиран от #52

    11:40 14.06.2026

  • 51 Ел Менчо

    8 15 Отговор
    Гаврата с руснаците продължава.

    11:41 14.06.2026

  • 52 Така е

    17 4 Отговор

    До коментар #50 от "НАТОпорчен":

    За всеки деградирал човек, пиратството, кражбата, лъжата е супер.

    Коментиран от #56

    11:42 14.06.2026

  • 53 ОНЯ С ДРОНЯ

    6 16 Отговор
    КОМБИНАТЪТ ТЕМП на
    РОСРЕЗЕРВА
    Е УДАРЕН ОТ ОТЛОМКИ
    ПАК ТОПЛИВО И ГОРИВО
    НА ПРИЦЕЛ.

    САМО НА 700 Км

    ГОРИТ ТРАВА.

    СЛЕД УДАРА ПО СТРАТЕГИЧЕСКАТА
    ИНФРАСТРУКТУРА
    ПЪТЯТ В ПОСОКА
    МАЦКВА В ЗАТВОРЕН

    РА РА РА

    Коментиран от #59

    11:43 14.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Маринов

    20 4 Отговор
    Логично е да чакат руска подводница да атакува пиратите. И какво значи сенчест флот? Правят списък на танкери, на които забраняват да ползват техни пристанища, да ги застраховат, но и да се движат в международни води? Нещо ми се струва, че това е проба. Ако и сега Путин реагира само с протестна нота, цяла Русия ще скочи срещу него. Без либералите на Горбачов, разбира се. Англичаните се самозабравят. Не сме в 18-ти, че и в 19-ти век. Аз бих подходил рязко и остро на тази провокация.

    Коментиран от #129

    11:46 14.06.2026

  • 58 Цък

    6 12 Отговор
    Време е за смяна на Путин. Този либерал направи каквото можа. Медведев е същия, много приказва но нищо не върши. Трябва чист сталинист да застане начело на Русия . В момента руснаците спокойно могат да се справят с цяло НАТО , но утре. Конфискуват ти кораб, потапяш техен. Бий за да те уважават . Правото е измислено за замазване на очите на бедните и слабите.

    Коментиран от #125

    11:46 14.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ахахаха

    3 11 Отговор
    В Москва бензин НЕТ.
    😂
    Урсула им открадна горивото, за да спаси мръзнещите европейци.

    11:48 14.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Така е

    9 2 Отговор

    До коментар #56 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    За всеки деградирал човек, пиратството, кражбата, лъжата е супер.

    11:50 14.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Альоша на чакъл

    6 11 Отговор
    Преди почти 12 години в Краматор, руски изроди брутално убиха 16-годишния Степан Чубенко.

    Той беше измъчван и след това застрелян. Това е, което е известно.

    На Степан били избити зъбите, вързани ръцете и краката му с тиксо, събули му обувките, сложили му тениската на главата и го поставили на колене.

    Трима блатни уроди подредени в редица, го простреляли в главата. Тялото било увито в брезент и погребано близо до реката.

    Момчето било измъчвано преди смъртта си. Свидетели разказали: бил е удушен с кърпа, бит толкова силно, че дори помолил да свършват по-бързо.

    Орките обещали да го запазят жив, ако премине на страната на т. нар. "ДНР", но Степан отказал.

    Родителите претърсили всички болници и окопи в търсене на сина си. Майка му в Донецк чакала колоните на тогавашния заместник-министър на вътрешните работи "ДНР" Захарченко и му разказа за изчезването на Степан.

    На следващия ден Захарченко се обадил и казал, че Степан е бил застрелян.

    Тялото било предадено на родителите едва през есента на 2014 г. На гроба е посочена датата на смъртта 27 юли, в съдебните документи 28-ми, а майката предполага, че това може да се е случило на 29-ти. Никой не знае точния ден.

    През 2022 г. вандали разрушили паметника на гроба на Степан. Родителите маскирали погребението, за да не могат външни хора да го намерят.

    След 2022 г. родителите се преместили в Полтава. По време на въздушните нападения баща му изнесъл в коридора две кутии с вещите на сина си:

    Коментиран от #72, #88

    11:53 14.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Британски

    3 1 Отговор
    Бри танските сили Прекраднаха танкер от ру ския „сенчест флот“ в Ламанша

    11:53 14.06.2026

  • 70 Развинтена фантазия

    5 3 Отговор
    Продължение на романа:
    Англичаните преместват кораба в специално, добре укрепено и добре охранявано от военни кораби пристанище. Агентът на Путин докладва на шефа си действията на англичаните. След "добрата" новина шефът загадъчно се усмихва, обръща се бавно и посяга към червеното копче на дистанционното.....

    11:53 14.06.2026

  • 71 Така ли?

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Онзи":

    А защо не стартират някой спящ Посейдон около крайбрежието на острова? Една само 20 метрова вълна е достатъчна да освободи пристанища и крайбрежия с километри навътре. Чудя се и на двете страни: едните, че имат кураж да присъстват срещу Русия; другите, че разполагат със средства за противодействие и не ги използват.

    Коментиран от #116

    11:54 14.06.2026

  • 72 Альоша на чакъл

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Альоша на чакъл":

    След 2022 г. родителите се преместили в Полтава. По време на въздушните нападения баща му изнесъл в коридора две кутии с вещите на сина си: чаша със символа на „Шахтьор“, спортен костюм, суитшърт с надпис „Слава на Украйна“ и тениска от КЕК - същите, които бойците му нахлузили на главата преди стрелбата.

    Родителите публикували сборник с негови стихотворения, наречен „Разбрах смисъла на живота“. „Свети Копа искаше Краматорск да е Украйна. Нека защитава града си“, казва майката.

    През 2017 г. украинският съд задочно осъди тримата убийци на Степан - Погодина, Москалов и Сухомлинов - на доживотен затвор.

    Коментиран от #75, #87

    11:55 14.06.2026

  • 73 Ха ХаХа

    6 4 Отговор
    Петролът но Русия е платен бе потомствени пирати и крадци.
    Суданците сега ще ви разгонят фамилиите в Англия

    11:59 14.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 3 Отговор
    Когато видиш ДРОНА

    СНИМАЙ от БАЛКОНА.

    Руснакът знае кога започва Движухата.


    ЛИЧНО ПУТИН ЗАЯВИ:

    УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ

    ИСКАТ ДА НИ НАНЕСАТ

    НРАВСТВЕН УЩЪРБ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ РАЗКОЛ

    В РУСКОТО ОБЩЕСТВО .

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    12:00 14.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ха ХаХа

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ицо":

    Затова ли Ицо все наричан и разчекнат ходиш

    12:13 14.06.2026

  • 80 До коментирщите

    2 5 Отговор
    Пирати са руските танкери с фалшиви документи санкционирани от САЩ, Великобритания и ЕС.

    Коментиран от #81

    12:18 14.06.2026

  • 81 Пиратите ги виждаме

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "До коментирщите":

    Пише ги в статията! Лъжата е приоритет на пропаднали хора и затова са фенове на крадците на запад!

    12:20 14.06.2026

  • 82 анонимко

    4 0 Отговор
    Те целите си въоражени сили са задействали за един танкер,който не е застрахован при тях.Даже и самолет П-8 Poseidon,който е търсене и борба с подводници.Голям страх,или си правят учение на чужд гръб.Но ..... всичко е до време.

    12:21 14.06.2026

  • 83 Удри центака с лопатЕто!

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    До нас иране!!!
    И после и още и още и още

    12:23 14.06.2026

  • 84 Големи взривове, пожари, чушеци

    3 4 Отговор
    В Рибинск, Ярославска област, след атаката на БПЛА, гори нефтобазата "Темп", която е стратегически обект на Росрезерва.

    Губернаторът на региона потвърди палежа „след попадане на отломки от БПЛА“.

    Коментиран от #85

    12:24 14.06.2026

  • 85 Статията е

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Големи взривове, пожари, чушеци":

    за пиратите на острова. Май обърка темата за тролене? 😄

    12:25 14.06.2026

  • 86 Санитар от Карлуково

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Ставри":

    Колегите са на път! Стаята е оправена! Но доктора не е оптимист...

    12:31 14.06.2026

  • 87 Аве мишкар

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "Альоша на чакъл":

    никаква милост за бандерите!!!

    12:31 14.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Летец Пешеходец

    5 4 Отговор
    "Великата Русия" остана без бензин, като Куба. В цяла Русия, включително в Москва и Санкт-Петербург се извиват огромни опашки по бензиностанциите. Литър бензин вече струва 3 евро, като има лимит от 20 литра на седмица с купони. Соловьов го отстраниха от ефир заради откритите му обиди срещу правителството и Путин. Елвира Набиулина- шефа на руската централна банка е под домашен арест. Политици и икономисти вече открито критикуват лично Путин и той плещи глупости, мрънка и се оправдава, като ученичка. Нещата отиват към "изясняване на ситуацията". "Тронът се клати" и започва задкулисна борба, кой да седне в него. Старият "цар", ще го "пенсионират" и ще го закопаят на Новодевическото кладбище.

    Коментиран от #95

    12:34 14.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Пиночет

    6 4 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите палячовци!

    Коментиран от #94

    12:39 14.06.2026

  • 92 22222

    1 0 Отговор
    22222222

    12:39 14.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Абе докато глупаци тролят

    5 4 Отговор

    До коментар #91 от "Пиночет":

    края на наркомана се вижда! 😄

    12:41 14.06.2026

  • 95 хахахахха

    5 3 Отговор

    До коментар #89 от "Летец Пешеходец":

    много пошла дезинформация,в Русия има бензин навсякъде,и в Москва и Санкт Петербург дори и в Крим вече и струва 61рубли(0.73 евро),хич не ва бива за пропаганда

    12:41 14.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Альоша на чакъл

    2 4 Отговор

    До коментар #88 от "Аве мишкар":

    А какъв суичър да има украинец в Украйна, фашисте?

    Коментиран от #104, #108

    12:43 14.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Аве мишкар

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Альоша на чакъл":

    да м.р.е

    12:46 14.06.2026

  • 105 Бай Ганьо

    5 4 Отговор
    Руската мечка ще играе казачок по заповед от НАТО, иначе пак ще гризне дръвцето!

    Коментиран от #107, #110, #112, #123

    12:50 14.06.2026

  • 106 Гай Баньо

    4 3 Отговор

    До коментар #102 от "Бай Ганьо":

    Най хубавото е че нашите козяци пак се надянаха на дебеуиа на сухо ,а за клошара подвизаващ се под никка Дон Ку✓Лапоне има един надда ренн сирре. няссълл роммски ...й от родната му маала Орфей-Хасково 😂😂😂!

    12:51 14.06.2026

  • 107 Така е тротке

    5 3 Отговор

    До коментар #105 от "Бай Ганьо":

    Важното е да си евтина и глупава, докато САЩ унищожава ЕС!

    12:51 14.06.2026

  • 108 Аве мишкар

    4 4 Отговор

    До коментар #99 от "Альоша на чакъл":

    Бил е в ДНР,не в уср@йн@,долу нацистка уср@йна и всички които я подкрепят!

    12:52 14.06.2026

  • 109 Бай Ганьо

    4 6 Отговор
    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    Коментиран от #111

    12:54 14.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Е ние сме

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Бай Ганьо":

    с центове вече бе глупав! 😄

    12:55 14.06.2026

  • 112 Бъркаш се

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Бай Ганьо":

    ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките сиганета

    13:04 14.06.2026

  • 113 Оги

    3 2 Отговор
    Путин сам си е виновен. Да беше пратил покрай кораба и един военен кораб и англетата щяха да приквичат като настъпен пинчер на 5 км разстояние.

    Коментиран от #122

    13:15 14.06.2026

  • 114 Ахахаха влезе ли ви

    2 4 Отговор
    Мара Захарова:

    Русия моли за помощ:

    „Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави да доставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи“ – Захарова.

    Коментиран от #120, #121

    13:19 14.06.2026

  • 115 Бай Пунди Говнокомандващия

    2 3 Отговор
    Копейки, в момента Русия гори от четирите края. Друг изход пред бай Пунди освен да си окачи въжето или да изгълта отровата няма.

    Коментиран от #119, #124

    13:21 14.06.2026

  • 116 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Така ли?":

    много просто, Русия не разполага със средства. Те в Донбас още не мигат да се оправят 5 години срещу малка Украйна, камо ли да се изправят срещу Великобритания! Руснаците могат само жално да скимтят, нямат сили. Силите са им в Мосфилм, там са непабедими!

    Коментиран от #118

    13:21 14.06.2026

  • 117 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Палячовската умирисана Укарайна ,отново става Новорусия ,а цената на живота на хохохола е на цената на два нови гумени царвула !

    13:22 14.06.2026

  • 118 Глупавата пропаганда срещу Русия

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "Ами":

    не пречи на Русия! Пречи на теб и показва дъното и деградацията което удари запада!

    13:23 14.06.2026

  • 119 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Лап Пай Уйотт бре звездоброецо -Дупнишки хъесосс ,кво ми мучиш мррршоо !

    13:24 14.06.2026

  • 120 хахахахха

    5 2 Отговор

    До коментар #114 от "Ахахаха влезе ли ви":

    направо пък някой ти повярва,аман от продажни драскачи,наети да разпространяват лъжи по адрес на Русия

    13:24 14.06.2026

  • 121 Вярно било

    3 0 Отговор

    До коментар #114 от "Ахахаха влезе ли ви":

    Пропагандата винаги уцелва глупака!

    13:24 14.06.2026

  • 122 Като

    3 3 Отговор

    До коментар #113 от "Оги":

    онези кораби и подводници дето руснаците пратиха да гледат (от учтиво разстояние) как американците им взимат един танкер на абордаж? Хехе, ми да пращат като искат, нека гледат, нека плачат от яд и безпомощност

    13:25 14.06.2026

  • 123 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Бай Ганьо":

    Много бързо стана софийски кестен ,бре хасковски каунь,що забрави родата си и родното си място ?

    13:27 14.06.2026

  • 124 Ами тъ пейке

    0 3 Отговор

    До коментар #115 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Тя Украйна не е галена с цвете. Но са изкарали де що има глупак да квичи за Русия. Това тъ пейке показва, че фашизма в Украйна си отива. няма по добра информация от рива на тролея.

    13:27 14.06.2026

  • 125 Руснаците

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Цък":

    в момента биват разбивани от Украйна, ти за НАТО се гласиш 🤣 Война между Русия и НАТО ще трае няколко дни и ще свърши с капитулация на Русия. Никой вече не се връзва на митовете че Русия е сила

    Коментиран от #126, #127

    13:27 14.06.2026

  • 126 Така е тротке

    4 0 Отговор

    До коментар #125 от "Руснаците":

    За жалост глупавата пропаганда не пречи на Русия, а на теб тротке и показва пълната деградация на запада!

    13:30 14.06.2026

  • 127 Бъркаш се

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Руснаците":

    само в мечтите ви Русия губи,реалността е че руските войници ежедневномачкат бандери и натовси мишкари на фронта,именно затова западналите наемат толкова много евтини драскачи за дезинформация

    13:32 14.06.2026

  • 128 Трътлю

    5 0 Отговор
    Трябва им един дрончик на танкера. Един свален Чинук ще цъфне на първите страници заедно с омразното лице на стармър. Ако има и двама трима убити в Чинука ще има Вой до небесата. Путин много ги оставя да се гаврят с него.

    13:34 14.06.2026

  • 129 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Маринов":

    Съгласен съм с коментара ти.....Ако така продължава либералния Путин Русия ще скочи срещу глупавото му водене на войната и не адекватната му външна политика..... Руснаците са горд народ, свикнал на несгоди и лишения, ама унижението им идва в повече.... Последните четири години от управлението на Путин си е провал откъде и да го погледнеш, нито една от целите и задачите на СВО не са постигнати и няма да бъдат постигнати заради Путин.....

    13:39 14.06.2026

  • 130 Бай Араб

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Недей така бе Сталин

    Коментиран от #131

    13:39 14.06.2026

  • 131 Кажи недей

    2 0 Отговор

    До коментар #130 от "Бай Араб":

    на пиратите!

    13:41 14.06.2026

  • 132 КЗББ и ДП

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Яяяяяяв":

    До сряда ще го пуснат,защото следващия ще е с Ясен

    13:42 14.06.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Интересно":

    До 48 ком - другар не на всяка лодка - само на тези дето има петрол за 100 000 000 долара - струва си

    Коментиран от #135

    13:53 14.06.2026

  • 135 Казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "стоян":

    запада се върна към пиратството и кражбата. Жалко. Ако някой е вярвал да стане такава деградация и да се превърне в цигански коптор!

    13:55 14.06.2026

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