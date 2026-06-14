Британските сили прехванаха танкер от руския „сенчест флот“ в Ламанша

Британските въоръжени сили са прехванали кораб, свързан с т.нар. руски „сенчест флот“, в Ламанша. Това съобщи британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА, предава БТА.
Министерството на отбраната на Обединеното кралство уточни, че командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители на Националната агенция за борба с престъпността са извършили проверка на санкциониран петролен танкер в рамките на шестчасова операция. Според ведомството това е първата подобна операция, ръководена от Великобритания.
Танкерът „Смиртос“ ще бъде временно преместен в специално обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за потенциални рискове за безопасността и околната среда.
В операцията са участвали и въздухоплавателни средства от Морската авиационна група, включително хеликоптери „Чинук“, „Мерлин Mk4“ и „Уайлдкет“, самолет П-8 на Кралските военновъздушни сили, както и военните кораби „Ейч Ем Ес Съдърленд“ и „Ейч Ем Ес Ледбъри“.
В изявление премиерът Киър Стармър заяви, че операцията представлява нов удар срещу Русия и ясно послание към всички, които подпомагат войната на президента Владимир Путин срещу Украйна, че няма да останат извън обсега на британските власти.
Той изрази благодарност към участниците в операцията, включително военнослужещите и служителите на правоохранителните органи, които, по думите му, работят денонощно за сигурността на страната.
Министърът на отбраната Дан Джарвис заяви, че подобни операции изискват високо ниво на професионализъм, умения и смелост.
По негови думи Русия разчита на своя „сенчест флот“, за да финансира войната в Украйна, а настоящата операция нанася удар по способността на Кремъл да поддържа тази агресия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Яяяяяяв
Коментиран от #132
11:03 14.06.2026
3 Сталин
Коментиран от #20, #130
11:03 14.06.2026
4 острова на poдocмeшeнията
11:03 14.06.2026
5 Смърфиета
Коментиран от #93
11:07 14.06.2026
6 Пак ли глобиха
Коментиран от #22, #90
11:07 14.06.2026
7 Цвете
11:08 14.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Някой
11:08 14.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Цвете
11:10 14.06.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #39
11:11 14.06.2026
13 Някой
Това са тези с ценностите - световни мародери!
11:12 14.06.2026
14 Ами
Коментиран от #19
11:12 14.06.2026
15 Въй,
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. то се е събудило след прайда ...
11:14 14.06.2026
16 Абе....
11:16 14.06.2026
17 Русоебб
11:16 14.06.2026
18 бг.Сталин
Коментиран от #27, #33
11:18 14.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Това става смешно
Коментиран от #25
11:20 14.06.2026
22 Бай Араб
До коментар #6 от "Пак ли глобиха":Направо го избушиха , представяш ли си как гледа в момента?
Коментиран от #28
11:21 14.06.2026
23 Дон Корлеоне
11:21 14.06.2026
24 кравария убер алес
11:22 14.06.2026
25 Бай Араб
До коментар #21 от "Това става смешно":Пиратството кофти ли е?
Коментиран от #31
11:22 14.06.2026
26 елче престани с подобни редовни пълнежи
11:23 14.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Захарова като изтрезнее ще се оплаче
До коментар #22 от "Бай Араб":На арменският поп.ха ха ха
Коментиран от #38
11:23 14.06.2026
29 Бай Араб
11:23 14.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зависи от човека
До коментар #25 от "Бай Араб":За човек с ценност, кражбата, пиратството, лъжата са не само кофти, а върхът на падението за един индивид. За пропаднал глупак, пък това е върха на сладоледа. Та всичко е според интелект и ценности. А ценностите идват от родителя. От падък станал родител, превръща и поколението си в такова!
Коментиран от #37, #41
11:25 14.06.2026
32 Бай Ставри
Коментиран от #86
11:25 14.06.2026
33 Бай Араб
До коментар #18 от "бг.Сталин":То така се прави бизнес, така цените стават реални .
11:25 14.06.2026
34 Традиция
11:26 14.06.2026
35 Нам СКУЧНО
ДВИЖУУУУУ. ХХХХХААААА
КУЙЛЪО
ГЛЕДА ЖАЛНО ОТ БУНКЕРА.
11:26 14.06.2026
36 хахахахха
До коментар #10 от "Механик":Удри центака с квото има под ръка
11:26 14.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бай Араб
До коментар #28 от "Захарова като изтрезнее ще се оплаче":Вече и там не може да се оплаче, Армения отива в ЕС .
11:27 14.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Бай Араб
До коментар #31 от "Зависи от човека":Ако замениш думата,,индивид ,, с Русия всичко е ОК
Коментиран от #43
11:29 14.06.2026
42 Гооол и бос
11:31 14.06.2026
43 Ами
До коментар #41 от "Бай Араб":в коментара ясно е написано. Нямам вина, че някои се припознават. Но искрено съжалявам човек да се вижда, че е стигнал дъното и да се дразни на другите, че е глупак. Но както казах, всеки според интелекта си. 😄
11:31 14.06.2026
44 Горд човек
Коментиран от #46
11:34 14.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ДА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #44 от "Горд човек":СЕ РАДВАТ ЧЕ
СА ГЕЙТЪРИ.
ОТ МУСКАЛИЕТО
Коментиран от #49
11:35 14.06.2026
47 Онзи
Коментиран от #71
11:36 14.06.2026
48 Интересно
Коментиран от #134
11:38 14.06.2026
49 Горд човек
До коментар #46 от "ДА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ":гейтъри,3тополови и всякакви подобни извращения са в джендърландия(ес),в Русия са забранени със закон,там ако срещнат такова недоразумение на улицата в най добрия случай то се озовава в спешното
Коментиран от #54, #96
11:38 14.06.2026
50 НАТОпорчен
Коментиран от #52
11:40 14.06.2026
51 Ел Менчо
11:41 14.06.2026
52 Така е
До коментар #50 от "НАТОпорчен":За всеки деградирал човек, пиратството, кражбата, лъжата е супер.
Коментиран от #56
11:42 14.06.2026
53 ОНЯ С ДРОНЯ
РОСРЕЗЕРВА
Е УДАРЕН ОТ ОТЛОМКИ
ПАК ТОПЛИВО И ГОРИВО
НА ПРИЦЕЛ.
САМО НА 700 Км
ГОРИТ ТРАВА.
СЛЕД УДАРА ПО СТРАТЕГИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
ПЪТЯТ В ПОСОКА
МАЦКВА В ЗАТВОРЕН
РА РА РА
Коментиран от #59
11:43 14.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Маринов
Коментиран от #129
11:46 14.06.2026
58 Цък
Коментиран от #125
11:46 14.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ахахаха
😂
Урсула им открадна горивото, за да спаси мръзнещите европейци.
11:48 14.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Така е
До коментар #56 от "Удри копейката с лопатЕто!":За всеки деградирал човек, пиратството, кражбата, лъжата е супер.
11:50 14.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Альоша на чакъл
Той беше измъчван и след това застрелян. Това е, което е известно.
На Степан били избити зъбите, вързани ръцете и краката му с тиксо, събули му обувките, сложили му тениската на главата и го поставили на колене.
Трима блатни уроди подредени в редица, го простреляли в главата. Тялото било увито в брезент и погребано близо до реката.
Момчето било измъчвано преди смъртта си. Свидетели разказали: бил е удушен с кърпа, бит толкова силно, че дори помолил да свършват по-бързо.
Орките обещали да го запазят жив, ако премине на страната на т. нар. "ДНР", но Степан отказал.
Родителите претърсили всички болници и окопи в търсене на сина си. Майка му в Донецк чакала колоните на тогавашния заместник-министър на вътрешните работи "ДНР" Захарченко и му разказа за изчезването на Степан.
На следващия ден Захарченко се обадил и казал, че Степан е бил застрелян.
Тялото било предадено на родителите едва през есента на 2014 г. На гроба е посочена датата на смъртта 27 юли, в съдебните документи 28-ми, а майката предполага, че това може да се е случило на 29-ти. Никой не знае точния ден.
През 2022 г. вандали разрушили паметника на гроба на Степан. Родителите маскирали погребението, за да не могат външни хора да го намерят.
След 2022 г. родителите се преместили в Полтава. По време на въздушните нападения баща му изнесъл в коридора две кутии с вещите на сина си:
Коментиран от #72, #88
11:53 14.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Британски
11:53 14.06.2026
70 Развинтена фантазия
Англичаните преместват кораба в специално, добре укрепено и добре охранявано от военни кораби пристанище. Агентът на Путин докладва на шефа си действията на англичаните. След "добрата" новина шефът загадъчно се усмихва, обръща се бавно и посяга към червеното копче на дистанционното.....
11:53 14.06.2026
71 Така ли?
До коментар #47 от "Онзи":А защо не стартират някой спящ Посейдон около крайбрежието на острова? Една само 20 метрова вълна е достатъчна да освободи пристанища и крайбрежия с километри навътре. Чудя се и на двете страни: едните, че имат кураж да присъстват срещу Русия; другите, че разполагат със средства за противодействие и не ги използват.
Коментиран от #116
11:54 14.06.2026
72 Альоша на чакъл
До коментар #67 от "Альоша на чакъл":След 2022 г. родителите се преместили в Полтава. По време на въздушните нападения баща му изнесъл в коридора две кутии с вещите на сина си: чаша със символа на „Шахтьор“, спортен костюм, суитшърт с надпис „Слава на Украйна“ и тениска от КЕК - същите, които бойците му нахлузили на главата преди стрелбата.
Родителите публикували сборник с негови стихотворения, наречен „Разбрах смисъла на живота“. „Свети Копа искаше Краматорск да е Украйна. Нека защитава града си“, казва майката.
През 2017 г. украинският съд задочно осъди тримата убийци на Степан - Погодина, Москалов и Сухомлинов - на доживотен затвор.
Коментиран от #75, #87
11:55 14.06.2026
73 Ха ХаХа
Суданците сега ще ви разгонят фамилиите в Англия
11:59 14.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ОНЯ С ДРОНЯ
СНИМАЙ от БАЛКОНА.
Руснакът знае кога започва Движухата.
ЛИЧНО ПУТИН ЗАЯВИ:
УКРАНСКИТЕ ДРОНОВЕ
ИСКАТ ДА НИ НАНЕСАТ
НРАВСТВЕН УЩЪРБ.
ХАХА ХАХАХАХАХА
ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ РАЗКОЛ
В РУСКОТО ОБЩЕСТВО .
ХАХА ХАХАХАХАХА
12:00 14.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ха ХаХа
До коментар #78 от "Ицо":Затова ли Ицо все наричан и разчекнат ходиш
12:13 14.06.2026
80 До коментирщите
Коментиран от #81
12:18 14.06.2026
81 Пиратите ги виждаме
До коментар #80 от "До коментирщите":Пише ги в статията! Лъжата е приоритет на пропаднали хора и затова са фенове на крадците на запад!
12:20 14.06.2026
82 анонимко
12:21 14.06.2026
83 Удри центака с лопатЕто!
До коментар #56 от "Удри копейката с лопатЕто!":До нас иране!!!
И после и още и още и още
12:23 14.06.2026
84 Големи взривове, пожари, чушеци
Губернаторът на региона потвърди палежа „след попадане на отломки от БПЛА“.
Коментиран от #85
12:24 14.06.2026
85 Статията е
До коментар #84 от "Големи взривове, пожари, чушеци":за пиратите на острова. Май обърка темата за тролене? 😄
12:25 14.06.2026
86 Санитар от Карлуково
До коментар #32 от "Бай Ставри":Колегите са на път! Стаята е оправена! Но доктора не е оптимист...
12:31 14.06.2026
87 Аве мишкар
До коментар #72 от "Альоша на чакъл":никаква милост за бандерите!!!
12:31 14.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Летец Пешеходец
Коментиран от #95
12:34 14.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Пиночет
Коментиран от #94
12:39 14.06.2026
92 22222
12:39 14.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Абе докато глупаци тролят
До коментар #91 от "Пиночет":края на наркомана се вижда! 😄
12:41 14.06.2026
95 хахахахха
До коментар #89 от "Летец Пешеходец":много пошла дезинформация,в Русия има бензин навсякъде,и в Москва и Санкт Петербург дори и в Крим вече и струва 61рубли(0.73 евро),хич не ва бива за пропаганда
12:41 14.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Альоша на чакъл
До коментар #88 от "Аве мишкар":А какъв суичър да има украинец в Украйна, фашисте?
Коментиран от #104, #108
12:43 14.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Аве мишкар
До коментар #99 от "Альоша на чакъл":да м.р.е
12:46 14.06.2026
105 Бай Ганьо
Коментиран от #107, #110, #112, #123
12:50 14.06.2026
106 Гай Баньо
До коментар #102 от "Бай Ганьо":Най хубавото е че нашите козяци пак се надянаха на дебеуиа на сухо ,а за клошара подвизаващ се под никка Дон Ку✓Лапоне има един надда ренн сирре. няссълл роммски ...й от родната му маала Орфей-Хасково 😂😂😂!
12:51 14.06.2026
107 Така е тротке
До коментар #105 от "Бай Ганьо":Важното е да си евтина и глупава, докато САЩ унищожава ЕС!
12:51 14.06.2026
108 Аве мишкар
До коментар #99 от "Альоша на чакъл":Бил е в ДНР,не в уср@йн@,долу нацистка уср@йна и всички които я подкрепят!
12:52 14.06.2026
109 Бай Ганьо
Коментиран от #111
12:54 14.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Е ние сме
До коментар #109 от "Бай Ганьо":с центове вече бе глупав! 😄
12:55 14.06.2026
112 Бъркаш се
До коментар #105 от "Бай Ганьо":ти ще играеш казачок в мазето ми,и периодично ще те разкарвам на синджир из маалата да лигавиш черни патки,ще си атракция за малките сиганета
13:04 14.06.2026
113 Оги
Коментиран от #122
13:15 14.06.2026
114 Ахахаха влезе ли ви
Русия моли за помощ:
„Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави да доставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи“ – Захарова.
Коментиран от #120, #121
13:19 14.06.2026
115 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #119, #124
13:21 14.06.2026
116 Ами
До коментар #71 от "Така ли?":много просто, Русия не разполага със средства. Те в Донбас още не мигат да се оправят 5 години срещу малка Украйна, камо ли да се изправят срещу Великобритания! Руснаците могат само жално да скимтят, нямат сили. Силите са им в Мосфилм, там са непабедими!
Коментиран от #118
13:21 14.06.2026
117 Дон Корлеоне
13:22 14.06.2026
118 Глупавата пропаганда срещу Русия
До коментар #116 от "Ами":не пречи на Русия! Пречи на теб и показва дъното и деградацията което удари запада!
13:23 14.06.2026
119 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #115 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Лап Пай Уйотт бре звездоброецо -Дупнишки хъесосс ,кво ми мучиш мррршоо !
13:24 14.06.2026
120 хахахахха
До коментар #114 от "Ахахаха влезе ли ви":направо пък някой ти повярва,аман от продажни драскачи,наети да разпространяват лъжи по адрес на Русия
13:24 14.06.2026
121 Вярно било
До коментар #114 от "Ахахаха влезе ли ви":Пропагандата винаги уцелва глупака!
13:24 14.06.2026
122 Като
До коментар #113 от "Оги":онези кораби и подводници дето руснаците пратиха да гледат (от учтиво разстояние) как американците им взимат един танкер на абордаж? Хехе, ми да пращат като искат, нека гледат, нека плачат от яд и безпомощност
13:25 14.06.2026
123 Пиночет
До коментар #105 от "Бай Ганьо":Много бързо стана софийски кестен ,бре хасковски каунь,що забрави родата си и родното си място ?
13:27 14.06.2026
124 Ами тъ пейке
До коментар #115 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Тя Украйна не е галена с цвете. Но са изкарали де що има глупак да квичи за Русия. Това тъ пейке показва, че фашизма в Украйна си отива. няма по добра информация от рива на тролея.
13:27 14.06.2026
125 Руснаците
До коментар #58 от "Цък":в момента биват разбивани от Украйна, ти за НАТО се гласиш 🤣 Война между Русия и НАТО ще трае няколко дни и ще свърши с капитулация на Русия. Никой вече не се връзва на митовете че Русия е сила
Коментиран от #126, #127
13:27 14.06.2026
126 Така е тротке
До коментар #125 от "Руснаците":За жалост глупавата пропаганда не пречи на Русия, а на теб тротке и показва пълната деградация на запада!
13:30 14.06.2026
127 Бъркаш се
До коментар #125 от "Руснаците":само в мечтите ви Русия губи,реалността е че руските войници ежедневномачкат бандери и натовси мишкари на фронта,именно затова западналите наемат толкова много евтини драскачи за дезинформация
13:32 14.06.2026
128 Трътлю
13:34 14.06.2026
129 Европеец
До коментар #57 от "Маринов":Съгласен съм с коментара ти.....Ако така продължава либералния Путин Русия ще скочи срещу глупавото му водене на войната и не адекватната му външна политика..... Руснаците са горд народ, свикнал на несгоди и лишения, ама унижението им идва в повече.... Последните четири години от управлението на Путин си е провал откъде и да го погледнеш, нито една от целите и задачите на СВО не са постигнати и няма да бъдат постигнати заради Путин.....
13:39 14.06.2026
130 Бай Араб
До коментар #3 от "Сталин":Недей така бе Сталин
Коментиран от #131
13:39 14.06.2026
131 Кажи недей
До коментар #130 от "Бай Араб":на пиратите!
13:41 14.06.2026
132 КЗББ и ДП
До коментар #2 от "Яяяяяяв":До сряда ще го пуснат,защото следващия ще е с Ясен
13:42 14.06.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 стоян
До коментар #48 от "Интересно":До 48 ком - другар не на всяка лодка - само на тези дето има петрол за 100 000 000 долара - струва си
Коментиран от #135
13:53 14.06.2026
135 Казваш
До коментар #134 от "стоян":запада се върна към пиратството и кражбата. Жалко. Ако някой е вярвал да стане такава деградация и да се превърне в цигански коптор!
13:55 14.06.2026