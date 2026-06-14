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Израел удари Бейрут след атака на "Хизбула", напрежението заплашва мирното споразумение с Иран

Израел удари Бейрут след атака на "Хизбула", напрежението заплашва мирното споразумение с Иран

14 Юни, 2026 15:36 847 15

  • ливан-
  • израел-
  • бейрут-
  • хизбула-
  • напрежение-
  • мирно споразумение

Израелските военни нанесоха удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут

Израел удари Бейрут след атака на "Хизбула", напрежението заплашва мирното споразумение с Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелските военни нанесоха удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут, след като от ливанска територия бяха изстреляни снаряди към Северен Израел, предава News.bg.

Според израелската армия "Хизбула" е изстреляла три снаряда, което Тел Авив определя като "крещящо нарушение" на действащото прекратяване на огъня.

В съвместно изявление премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че израелските сили вече са атакували обекти на "Хизбула" в квартал "Дахие" – основен бастион на движението в южната част на ливанската столица.

По данни на ливански източници от службите за сигурност ударът е бил прецизна операция с две ракети.

Риск за мирните преговори

Ескалацията идва в особено чувствителен момент. Само преди седмица израелски удар по същия район доведе до нова размяна на удари между Израел и Иран и постави под съмнение напредъка по подготвяното споразумение между Вашингтон и Техеран.

В последните дни американският президент Доналд Тръмп и пакистанският премиер Шехбаз Шариф заявиха, че мирно споразумение между САЩ и Иран може да бъде подписано още днес.

Техеран отдавна настоява прекратяването на бойните действия в Ливан да бъде част от всяко по-широко споразумение със Съединените щати. Именно затова новото напрежение около Бейрут се разглежда като потенциална заплаха за дипломатическия процес.

Какво следва

Засега няма информация за жертви след израелските удари. Международни наблюдатели следят внимателно ситуацията, тъй като нова ескалация между Израел, "Хизбула" и Иран може да усложни значително усилията за постигане на по-широко споразумение за стабилизиране на региона.

Ако бойните действия се разширят, съществува риск мирните преговори между Вашингтон и Техеран да бъдат забавени или дори временно замразени.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много е лесно

    6 2 Отговор
    Да си силен срещу невъоръжени хора и такива, въоръжени с автомати от ВСВ, особено ако има достатъчно американски военни кораби в района.

    Коментиран от #14

    15:42 14.06.2026

  • 2 ИРАН

    7 2 Отговор
    Има място за още дупки в железния гевгир.

    Коментиран от #15

    15:42 14.06.2026

  • 3 Путин

    1 8 Отговор
    Многоходова Русия е с Израел

    Коментиран от #7

    15:44 14.06.2026

  • 4 Путин многоходовия л мпен

    3 7 Отговор
    Аз обещах на еврейския премиер да не убивам Зеленски.

    Коментиран от #5

    15:45 14.06.2026

  • 5 Сорос

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Путин многоходовия л мпен":

    Не си "обещал", а евреите ти обещаха да те оставят още малко да се лигавиш като "Президент" мишиардер, в замяна на гаранции за живота на Зеленски.

    15:46 14.06.2026

  • 6 Какво мирно споразумение?

    6 1 Отговор
    Мис Ирко, при толкова атаки между воюващите, къде видя нарушение на « мирното споразумение», че е заплашено?
    Че то въобще не е започвало!

    15:53 14.06.2026

  • 7 ФАКТ

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Английски морски пехотинци превзеха руски товарен кораб от сенчестия флот на Русия в Инглиш ченъл тази сутрин в акт на срам и позор за нискочелия кремълски бакшиш.

    Коментиран от #10

    15:54 14.06.2026

  • 8 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Не може да има споразумение със евреи и англосаксии ,Хитлер трябва да е с паметник във всеки град

    Коментиран от #13

    15:59 14.06.2026

  • 9 хехе

    7 2 Отговор
    мошетата правят всичко само и само да провалят "миротвореца".

    16:00 14.06.2026

  • 10 Голям срам за англосаксите

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Извиниха се за грешката и го пуснаха по живо и здраво. 😂🤣😂🤣

    Коментиран от #12

    16:07 14.06.2026

  • 11 Директора

    3 2 Отговор
    Аре бе, целия свят страда от скапани ч-ифути!!!

    16:13 14.06.2026

  • 12 ФАКТ

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Голям срам за англосаксите":

    Пий си хапчетата, бавн 0 ра 3 иващ бакшиш.
    Екипажът е арестуван, а "лидерът" ви отново се крие и мънка несвързано.

    16:16 14.06.2026

  • 13 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Kaлпазанин":

    Не говори тъпизми. Русия е с евреите.

    16:17 14.06.2026

  • 14 То бива наглост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много е лесно":

    Хизбула мятат маслинени клонки и пускат бели гълабчета към Израел...

    16:32 14.06.2026

  • 15 Дж. Борн

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИРАН":

    Сложи си гевгир на главата - може са помогне!

    16:32 14.06.2026