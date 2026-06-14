Израел удари Бейрут след атака на "Хизбула", напрежението заплашва мирното споразумение с Иран

Израелските военни нанесоха удари по цели на "Хизбула" в южните предградия на Бейрут, след като от ливанска територия бяха изстреляни снаряди към Северен Израел, предава News.bg.

Според израелската армия "Хизбула" е изстреляла три снаряда, което Тел Авив определя като "крещящо нарушение" на действащото прекратяване на огъня.

В съвместно изявление премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че израелските сили вече са атакували обекти на "Хизбула" в квартал "Дахие" – основен бастион на движението в южната част на ливанската столица.

По данни на ливански източници от службите за сигурност ударът е бил прецизна операция с две ракети.

Риск за мирните преговори

Ескалацията идва в особено чувствителен момент. Само преди седмица израелски удар по същия район доведе до нова размяна на удари между Израел и Иран и постави под съмнение напредъка по подготвяното споразумение между Вашингтон и Техеран.

В последните дни американският президент Доналд Тръмп и пакистанският премиер Шехбаз Шариф заявиха, че мирно споразумение между САЩ и Иран може да бъде подписано още днес.

Техеран отдавна настоява прекратяването на бойните действия в Ливан да бъде част от всяко по-широко споразумение със Съединените щати. Именно затова новото напрежение около Бейрут се разглежда като потенциална заплаха за дипломатическия процес.

Какво следва

Засега няма информация за жертви след израелските удари. Международни наблюдатели следят внимателно ситуацията, тъй като нова ескалация между Израел, "Хизбула" и Иран може да усложни значително усилията за постигане на по-широко споразумение за стабилизиране на региона.

Ако бойните действия се разширят, съществува риск мирните преговори между Вашингтон и Техеран да бъдат забавени или дори временно замразени.