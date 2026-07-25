Радикална промяна в Техеран! Новият аятолах вече сериозно обмисля да създаде атомна бомба

Американските специални служби смятат, че новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменеи е много по-заинтересован от баща си в създаването на ядрено оръжие, съобщава вестник "Ню Йорк таймс" с позоваване на официални лица, запознати с оценките.
Според тях бащата на аятолах Хаменеи, който беше убит в началото на войната в резултат на израелска атака с участието на американското разузнаване, никога публично не е призовавал Иран да създаде ядрено оръжие.
Американските специални служби обаче смятат, че Моджтаба Хаменеи и по-консервативното правителство, което дойде на власт, имат амбиции за разработването му.
Според данни на разузнаването на САЩ, Иран е преместил поне част от центрофугите за обогатяване на уран от своите ядрени обекти, подложени на американски бомбардировки през юни миналата година, в нов, добре укрепен подземен комплекс в планината Пикакс в централната част на страната.
Режимът на аятоласите дори е разположил в района сухопътни войски, за да предотврати всякакъв американски наземен рейд с цел унищожаването му.
Официални лица от САЩ считат, че това свидетелства за това, че Иран е заинтересован от запазването на оборудването си за обогатяване на уран.
Те отбелязват, че според данните на американските специални служби основните компоненти на бомбата, на първо място запасите от високообогатен уран в Иран, остават непокътнати и достъпни за Техеран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На бай Дончо
Коментиран от #15, #51
13:24 25.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5, #10
13:24 25.07.2026
3 Тръмпопа
13:25 25.07.2026
4 Другаря СИ ще
До коментар #2 от "Последния Софиянец":помогне на Иран.
Коментиран от #32, #45, #49
13:26 25.07.2026
5 Споко бе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Човека ракета-Кимчо ще помогне на Иран.
13:27 25.07.2026
6 Ади
13:28 25.07.2026
7 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #18
13:29 25.07.2026
8 Аятолах без крак
Коментиран от #24, #50
13:30 25.07.2026
9 Ами разбира се
13:30 25.07.2026
10 Иран
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Са ненормални фанатици за разлика от саУ. Няма и да се замислят да теглят една ядрена и ще ходиш да се криеш после
Коментиран от #28
13:30 25.07.2026
11 73773737272
13:31 25.07.2026
12 Алекс
Коментиран от #20
13:32 25.07.2026
13 обрат
Взривените входове на досегашните инсталации за обогатяване на уран са били за атомни торове за стопанството.
13:32 25.07.2026
14 Абсурдистан
Коментиран от #42
13:32 25.07.2026
15 Ти па ти
До коментар #1 от "На бай Дончо":Дончо има едно истинско нещо, макар и боядисано и ти с него се подигра. Велика тъпня.
13:34 25.07.2026
16 койдазнай
13:34 25.07.2026
17 БУХАХАХА
13:34 25.07.2026
18 българин
До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":тихо 3,14едал
Коментиран от #21
13:36 25.07.2026
19 Майор Мишев
13:36 25.07.2026
20 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #12 от "Алекс":Ще го накажем.
Коментиран от #23
13:36 25.07.2026
21 А бре
До коментар #18 от "българин":Тихоо, бе мннн Гаууу !
13:37 25.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 реру
До коментар #20 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":Явно си там в Карлуково ,щом знаеш 😂😂😂 !
13:38 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Атома фъргай бай Дончо!
13:43 25.07.2026
26 Гяуров съм
Коментиран от #34
13:44 25.07.2026
27 ПРАВИЛНО.. ЩОМ
13:44 25.07.2026
28 Жица
До коментар #10 от "Иран":Единствените които са използвали ЯО са сащ
13:44 25.07.2026
29 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #33, #35
13:45 25.07.2026
30 Лудия се натресе къде му не е работата
13:46 25.07.2026
31 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
13:47 25.07.2026
32 Шопо
До коментар #4 от "Другаря СИ ще":Другаря Ким също ще помогне на Иран.
13:47 25.07.2026
33 Ужас
До коментар #29 от "Луганск":И ще караме коли модел 1970г и ше гледаме черно бел талавизор в дървен корпус и като го ритнеш показва некой друг цвят освен черно и бело🤣🤣🤣🤣и ше въртим антената на покрива да нема снежинки на екрана🤣🤣🤣
13:48 25.07.2026
34 ЗАЩОТО ЕДИН ТУУ ТУУУТУ
До коментар #26 от "Гяуров съм":Подписа 2006 година договор за сътрудничество със НАТО сащ И Европа. И трябва да се изпълнява. Ех соц соц. Да му мислят младите!!!?? Докато ги управляват стари Деми УПРАВНИЦИ ще е така.
13:49 25.07.2026
35 Венсеремос, оле, олеле!
До коментар #29 от "Луганск":Ти си бетер ония трол, който се зове Мишел/ Инна/ Олга/ Доротея/ Лора и т.н.
13:52 25.07.2026
36 Мишел
13:54 25.07.2026
37 Трол
13:56 25.07.2026
38 Иранските фанатици
Израел следи внимателно процеса и при нужда ще запечата планината с всичките й подземия.
13:57 25.07.2026
39 Гориил
Коментиран от #41, #48
13:57 25.07.2026
40 Логично
13:59 25.07.2026
41 Голям праз!
До коментар #39 от "Гориил":Видяхме ги руските военни как
затънаха в чернозема!
13:59 25.07.2026
42 Мишел
До коментар #14 от "Абсурдистан":Конституцията на Иран забранява разработване, въоръжаване,съхранение и използване на ядрени оръжия. Засега.
14:01 25.07.2026
43 Живанши
14:01 25.07.2026
44 В случай на крайна необходимост
14:01 25.07.2026
45 Източна ромелия
До коментар #4 от "Другаря СИ ще":И другаря Ким, на който не му пука от хамериканците
14:05 25.07.2026
46 Бай онзи
14:07 25.07.2026
47 Машинист на млеконадойна единица
То ако ставаше на лаф, Путин и Кимчо да са се изтрещяли досега.
Да вървят празните лакърдии за сплашване...
Като няма кво друго.
14:09 25.07.2026
48 Интересно, кой има време да се
До коментар #39 от "Гориил":занимава с тях, като всички са на фронта.
Задръж си еротичните сънища за себе си.
14:12 25.07.2026
49 Ееех, ако имаше и кой
До коментар #4 от "Другаря СИ ще":да спаси Ботоксовото Джуджи от световния позор..
Опс, размечтах се като теб.
Човешинка.
Коментиран от #54
14:16 25.07.2026
50 00014
До коментар #8 от "Аятолах без крак":Ти си щастливец, признавам го. Защото не осъзнаваш колко си "интелектуално надарен".
14:16 25.07.2026
51 Калитко
До коментар #1 от "На бай Дончо":Не го мисли. Той ще се оправи, ти не.
14:17 25.07.2026
52 Сатана Z
14:21 25.07.2026
53 Инна
Селището присъства само на военни карти.
Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.
14:22 25.07.2026
54 Хи хи
До коментар #49 от "Ееех, ако имаше и кой":Че кво има да се спасява, Русия завоюва 20% урковски територии, ще има и още ! Най важното е територията !!
14:25 25.07.2026
55 Ъъъ
14:28 25.07.2026