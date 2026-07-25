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Радикална промяна в Техеран! Новият аятолах вече сериозно обмисля да създаде атомна бомба

Радикална промяна в Техеран! Новият аятолах вече сериозно обмисля да създаде атомна бомба

25 Юли, 2026 13:23 1 713 55

  • иран-
  • ядрено оръжие-
  • натанз-
  • фордо-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • моджтаба хаменей-
  • израел-
  • доналд тръмп

Според данните на американските специални служби основните компоненти на бомбата, на първо място запасите от високообогатен уран в Иран, остават непокътнати и достъпни за Техеран

Радикална промяна в Техеран! Новият аятолах вече сериозно обмисля да създаде атомна бомба - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Американските специални служби смятат, че новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменеи е много по-заинтересован от баща си в създаването на ядрено оръжие, съобщава вестник "Ню Йорк таймс" с позоваване на официални лица, запознати с оценките.

Според тях бащата на аятолах Хаменеи, който беше убит в началото на войната в резултат на израелска атака с участието на американското разузнаване, никога публично не е призовавал Иран да създаде ядрено оръжие.

Американските специални служби обаче смятат, че Моджтаба Хаменеи и по-консервативното правителство, което дойде на власт, имат амбиции за разработването му.

Според данни на разузнаването на САЩ, Иран е преместил поне част от центрофугите за обогатяване на уран от своите ядрени обекти, подложени на американски бомбардировки през юни миналата година, в нов, добре укрепен подземен комплекс в планината Пикакс в централната част на страната.

Режимът на аятоласите дори е разположил в района сухопътни войски, за да предотврати всякакъв американски наземен рейд с цел унищожаването му.

Официални лица от САЩ считат, че това свидетелства за това, че Иран е заинтересован от запазването на оборудването си за обогатяване на уран.

Те отбелязват, че според данните на американските специални служби основните компоненти на бомбата, на първо място запасите от високообогатен уран в Иран, остават непокътнати и достъпни за Техеран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бай Дончо

    35 11 Отговор
    ще му побелее и окапе перуката:))

    Коментиран от #15, #51

    13:24 25.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    42 11 Отговор
    Саудитска Арабия прави ядрени оръжия с помощта на САЩ Иран няма избор.

    Коментиран от #4, #5, #10

    13:24 25.07.2026

  • 3 Тръмпопа

    34 11 Отговор
    вместо да им извади очите, им изписа веждите.

    13:25 25.07.2026

  • 4 Другаря СИ ще

    23 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    помогне на Иран.

    Коментиран от #32, #45, #49

    13:26 25.07.2026

  • 5 Споко бе

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Човека ракета-Кимчо ще помогне на Иран.

    13:27 25.07.2026

  • 6 Ади

    22 7 Отговор
    Сигурно е дошло времето за унищожението на този прогнил свят!

    13:28 25.07.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    22 7 Отговор
    Е това е вече приказка!

    Коментиран от #18

    13:29 25.07.2026

  • 8 Аятолах без крак

    4 26 Отговор
    Потвърждавам, обмислям го! Само първо трябва да си намеря главата! 😂😂😂

    Коментиран от #24, #50

    13:30 25.07.2026

  • 9 Ами разбира се

    31 6 Отговор
    Тръмп се отказа да напада С.К. когато Ким му каза, че ще стреля с "най-лошите" си оръжия, директно в САЩ. Докато от Иран не му пука... Е, изводът какъв е? Само силна армия и решителност те предпазват от световната мафия...

    13:30 25.07.2026

  • 10 Иран

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Са ненормални фанатици за разлика от саУ. Няма и да се замислят да теглят една ядрена и ще ходиш да се криеш после

    Коментиран от #28

    13:30 25.07.2026

  • 11 73773737272

    22 5 Отговор
    Са сетят ,иранците ,че силата е в атома ,а не в дипломации и разговори!

    13:31 25.07.2026

  • 12 Алекс

    22 7 Отговор
    Иран има спешна нужда не само от направата на атомна бомба, но и от ракети с голям обсег, които да достигат САЩ.

    Коментиран от #20

    13:32 25.07.2026

  • 13 обрат

    8 6 Отговор
    Каква неочаквана идея е озарила сина на Хаменей!
    Взривените входове на досегашните инсталации за обогатяване на уран са били за атомни торове за стопанството.

    13:32 25.07.2026

  • 14 Абсурдистан

    9 19 Отговор
    Брадатите терористи от самото начало на обогатяването имат за цел съэдаването на атомна бомба. Всички други приказки са пушилка.

    Коментиран от #42

    13:32 25.07.2026

  • 15 Ти па ти

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "На бай Дончо":

    Дончо има едно истинско нещо, макар и боядисано и ти с него се подигра. Велика тъпня.

    13:34 25.07.2026

  • 16 койдазнай

    6 14 Отговор
    Американците ще и пратят десетки бомби, при това модерни, термоядрени. Така и пари ще се спестят аятоласите.

    13:34 25.07.2026

  • 17 БУХАХАХА

    5 17 Отговор
    чугунените кратуни не били само в мацква.

    13:34 25.07.2026

  • 18 българин

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":

    тихо 3,14едал

    Коментиран от #21

    13:36 25.07.2026

  • 19 Майор Мишев

    17 4 Отговор
    Що да създават иранците след като могат от Северна Корея да си закупят няколко броя заедно с ракетите носители .Не е нужно наново да се измисля колелото !

    13:36 25.07.2026

  • 20 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Алекс":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #23

    13:36 25.07.2026

  • 21 А бре

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "българин":

    Тихоо, бе мннн Гаууу !

    13:37 25.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 реру

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кой ви пусна нета в Карлуково?":

    Явно си там в Карлуково ,щом знаеш 😂😂😂 !

    13:38 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Атома фъргай бай Дончо!

    6 11 Отговор
    Атома!!!

    13:43 25.07.2026

  • 26 Гяуров съм

    13 8 Отговор
    Питам защо България трябва да поддържа добри отношения със САЩ, които избиват невинни иранци?!

    Коментиран от #34

    13:44 25.07.2026

  • 27 ПРАВИЛНО.. ЩОМ

    7 2 Отговор
    САУДИТЕ ЩЕ ИМАТ АТОМНА БОМБА СЪС БРАТСКАТА ПОМОЩ НА МАМУН ЧЕРВЕН ТРЪМПАК. ЗАЩО И НИЕ ДА НЯМАМЕ. СМЕНЯЙТЕ ГО ГОНЕТЕ ГО ЗАЩОТО ЩЕ СВЕТА НАШ ЩЕ СИ ОТИДЕ.

    13:44 25.07.2026

  • 28 Жица

    12 3 Отговор

    До коментар #10 от "Иран":

    Единствените които са използвали ЯО са сащ

    13:44 25.07.2026

  • 29 Луганск

    10 5 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #33, #35

    13:45 25.07.2026

  • 30 Лудия се натресе къде му не е работата

    9 4 Отговор
    Са бел ден нема да види а иран повече от всякога разбра и иска да има атомно оръжие

    13:46 25.07.2026

  • 31 Луганск

    7 5 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    13:47 25.07.2026

  • 32 Шопо

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Другаря СИ ще":

    Другаря Ким също ще помогне на Иран.

    13:47 25.07.2026

  • 33 Ужас

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "Луганск":

    И ще караме коли модел 1970г и ше гледаме черно бел талавизор в дървен корпус и като го ритнеш показва некой друг цвят освен черно и бело🤣🤣🤣🤣и ше въртим антената на покрива да нема снежинки на екрана🤣🤣🤣

    13:48 25.07.2026

  • 34 ЗАЩОТО ЕДИН ТУУ ТУУУТУ

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гяуров съм":

    Подписа 2006 година договор за сътрудничество със НАТО сащ И Европа. И трябва да се изпълнява. Ех соц соц. Да му мислят младите!!!?? Докато ги управляват стари Деми УПРАВНИЦИ ще е така.

    13:49 25.07.2026

  • 35 Венсеремос, оле, олеле!

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Луганск":

    Ти си бетер ония трол, който се зове Мишел/ Инна/ Олга/ Доротея/ Лора и т.н.

    13:52 25.07.2026

  • 36 Мишел

    6 2 Отговор
    САЩ зорлем ще си създадат нови противници , въоръжени с ядрено оръжие. То е гаранция че САЩ ще престанат да ги закачат. САЩ воюват само с противници, които не притежават оръжия с обсег до територията на САЩ.

    13:54 25.07.2026

  • 37 Трол

    4 2 Отговор
    Ами да няма да ви цепи басма,браво на аятолаха да е...е майката на САЩ и израел

    13:56 25.07.2026

  • 38 Иранските фанатици

    2 6 Отговор
    никога няма да имат ядрено оръжие!

    Израел следи внимателно процеса и при нужда ще запечата планината с всичките й подземия.

    13:57 25.07.2026

  • 39 Гориил

    7 3 Отговор
    Стотици ирански офицери в момента са в Русия, където преминават обучение във военни академии и практическо обучение на военни полигони. Те придобиват умения за управление на руски танкове, хеликоптери и дори военни кораби.

    Коментиран от #41, #48

    13:57 25.07.2026

  • 40 Логично

    5 1 Отговор
    Само това може да ги спаси от световният агресор САЩ.

    13:59 25.07.2026

  • 41 Голям праз!

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Гориил":

    Видяхме ги руските военни как

    затънаха в чернозема!

    13:59 25.07.2026

  • 42 Мишел

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Абсурдистан":

    Конституцията на Иран забранява разработване, въоръжаване,съхранение и използване на ядрени оръжия. Засега.

    14:01 25.07.2026

  • 43 Живанши

    6 2 Отговор
    Дай Боже на Иран ядрени оръжия! Много! Русия и без това има 5600 глави. И 50 да дадат, Иран ще са в безопасност. Нато ако тръгне да дава на Укрите, Русия превантивно да ги сравни със земята чрез ядрена атака. Аз съм убеден, че натовските плъхове, особено след двубоя с Иран, няма и да си мръднат пръста да отговарят на Русия за ядрените и атаки. Най-много за някоя измислена санкция да съберат кураж.

    14:01 25.07.2026

  • 44 В случай на крайна необходимост

    2 6 Отговор
    Израел ще пусне една ядерка над планината и битти панаир!

    14:01 25.07.2026

  • 45 Източна ромелия

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Другаря СИ ще":

    И другаря Ким, на който не му пука от хамериканците

    14:05 25.07.2026

  • 46 Бай онзи

    0 1 Отговор
    Хайдеее,пак опорките на Колин Пауъл с епруетката с прах за пране.Търсим повод за удари по Иран!

    14:07 25.07.2026

  • 47 Машинист на млеконадойна единица

    1 0 Отговор
    Какво като я създаде. Нали не може да я ползва.
    То ако ставаше на лаф, Путин и Кимчо да са се изтрещяли досега.
    Да вървят празните лакърдии за сплашване...
    Като няма кво друго.

    14:09 25.07.2026

  • 48 Интересно, кой има време да се

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гориил":

    занимава с тях, като всички са на фронта.
    Задръж си еротичните сънища за себе си.

    14:12 25.07.2026

  • 49 Ееех, ако имаше и кой

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Другаря СИ ще":

    да спаси Ботоксовото Джуджи от световния позор..
    Опс, размечтах се като теб.
    Човешинка.

    Коментиран от #54

    14:16 25.07.2026

  • 50 00014

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аятолах без крак":

    Ти си щастливец, признавам го. Защото не осъзнаваш колко си "интелектуално надарен".

    14:16 25.07.2026

  • 51 Калитко

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "На бай Дончо":

    Не го мисли. Той ще се оправи, ти не.

    14:17 25.07.2026

  • 52 Сатана Z

    0 1 Отговор
    След като се говори,че “обмисля” това означава,че Иран вече има атомна бомба и всеки следващ аятолах би работил в това отбранително оръжие.

    14:21 25.07.2026

  • 53 Инна

    1 0 Отговор
    Експлозията край Волохово, Далечния Изток, миналият август, причинила изтичане на радиация, все още е забулена в мъгла. Руските власти не дават конкретна информация за това над какво са работили военните и учените на военноморския полигон в деня на аварията. Ясно е само, че инцидентът е станал с ядрен реактор, казва в интервю индийски сътрудник, ракетен инженер, който е участвал в разработката.
    Селището присъства само на военни карти.
    Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
    Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.

    14:22 25.07.2026

  • 54 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ееех, ако имаше и кой":

    Че кво има да се спасява, Русия завоюва 20% урковски територии, ще има и още ! Най важното е територията !!

    14:25 25.07.2026

  • 55 Ъъъ

    0 0 Отговор
    А защо Иран не трябва да има ядрено оръжие? За да го бомбвт ционисти и кравари, както правят от 2025 насам? Какво направиха аятоласите, че ги избомбиха?

    14:28 25.07.2026

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