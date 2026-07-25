Радикална промяна в Техеран! Новият аятолах вече сериозно обмисля да създаде атомна бомба

Американските специални служби смятат, че новият върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменеи е много по-заинтересован от баща си в създаването на ядрено оръжие, съобщава вестник "Ню Йорк таймс" с позоваване на официални лица, запознати с оценките.

Според тях бащата на аятолах Хаменеи, който беше убит в началото на войната в резултат на израелска атака с участието на американското разузнаване, никога публично не е призовавал Иран да създаде ядрено оръжие.

Американските специални служби обаче смятат, че Моджтаба Хаменеи и по-консервативното правителство, което дойде на власт, имат амбиции за разработването му.

Според данни на разузнаването на САЩ, Иран е преместил поне част от центрофугите за обогатяване на уран от своите ядрени обекти, подложени на американски бомбардировки през юни миналата година, в нов, добре укрепен подземен комплекс в планината Пикакс в централната част на страната.

Режимът на аятоласите дори е разположил в района сухопътни войски, за да предотврати всякакъв американски наземен рейд с цел унищожаването му.

Официални лица от САЩ считат, че това свидетелства за това, че Иран е заинтересован от запазването на оборудването си за обогатяване на уран.

Те отбелязват, че според данните на американските специални служби основните компоненти на бомбата, на първо място запасите от високообогатен уран в Иран, остават непокътнати и достъпни за Техеран.