Техеран: Няма военно решение на конфликта в Йемен

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че няма "военно решение" на сблъсъците между подкрепяните от Техеран йеменски бунтовници хуси и Саудитска Арабия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В интервю, публикувано днес от държавния ежедневник "Иран Дейли", Арагчи освен това призова за "диалог" между враждуващите страни, във време, когато страната му е във война със САЩ от месеци, а конфликтът се разпространява в целия регион.

Военновъздушните сили на йеменското правителство нанесоха удари по установки на хусите за изстрелване на ракети и дронове в мухафазите (провинциите) Мариб и Ал Джауф, разположени по фронтовата линия на конфликта с подкрепяните от Иран шиитски бунтовници, предаде Ройтерс, като се позова на йеменски официални представители.

По думите им ударите са сред първите нападателни операции, предприети от подкрепяното от Саудитска Арабия правителство срещу хусите след подновяването на боевете в гражданската война в Йемен, продължаваща вече повече от десетилетие.

Сраженията между йеменските шитиски бунтовници и Рияд се възобновиха този месец, след като продължилото четири години примирие между тях се разпадна.

Поради подкрепата на Техеран за хусите някои наблюдатели се опасяват от разрастване на конфликта в Иран и сливането му с гражданската война в Йемен.

Наскоро хусите обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия, застрашавайки корабите, свързани с нея, които плават през стратегическия проток Баб ел Мандеб. Този морски коридор е особено важен за Рияд след парализирането на корабоплаването в другия ключов за нея проток, Ормузкия, заради войната в Иран.

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси обеща да нанесат ответни удари срещу Саудитска Арабия на фона на подновената размяна на удари и покачващото се напрежение в Близкия изток, предаде ДПА.

Атаките срещу граждански цели "няма да останат безнаказани", съобщиха представители на въоръженото движение, цитирани от контролирани от хусите държавни медии.

Снощи оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция заяви, че е нанесла удари в Йемен в отговор на атака срещу атака срещу кораб в Червено море, плаващ под саудитски флаг.

Говорителят на коалицията Турки ал Малики заяви в "Екс", че ударите са били насочени срещу "легитимни цели" на милицията на хусите в йеменската провинция Ходейда, свързани със заплахи срещу корабоплаването в Червено море.

Медии, подкрепящи хусите, съобщиха за въздушни удари в пристанищния град Ходейда. Според съобщенията е била поразена инфраструктура на държавната телекомуникационна компания в Ходейда и на остров Камаран.

Иранската държавна телевизия "Press TV" съобщи, че след това са последвали контраудари от страна на хусите срещу цели в Саудитска Арабия. Съобщава се за експлозии в пристанищния град Янбу, както и за ракетна атака срещу крайбрежния град Джизан.

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