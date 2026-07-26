Вашингтон: Президентът Доналд Тръмп преустанови атаките срещу Иран, за да даде повече пространство за дипломацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е преустановил атаките срещу Иран, за да даде повече пространство за дипломация, предаде Ройтерс, позовавайки се на изказване на постоянния представител на САЩ в ООН Майк Уолц пред "Фокс нюз", съобщава БТА.

"Той дава малко пространство на преговорите, оставя им малко място", заяви Уолц в интервю за телевизионния канал.

Уолц не даде повече подробности относно характера на преговорите, но през уикенда се наблюдаваше затишие в размяната на удари между Иран и САЩ. Пентагонът преустанови бомбардировките след 13 поредни нощи на ескалиращи удари, а през уикенда не бяха отчетени случаи на атаки от страна на Иран срещу съседни държави.

Запитан за това прекъсване, високопоставен представител на администрацията на Тръмп вчера заяви, че президентът "винаги е бил категоричен, че предпочита дипломацията, но е показал на Иран какво ще се случи, ако те не седнат на масата за преговори и не подходят сериозно към това".

Иран е спрял преди два дни да нанася удари по съседните държави от Персийския залив, тъй като САЩ са прекратили бомбардировките срещу иранска територия, заяви днес иранската армия, като подчерта, че стратегията на Техеран се основава на „ответни действия“, съобщи по-рано АФП.

„През последните две нощи американците прекратиха нападенията си. Тъй като стратегията ни се основава предимно на ответни действия, ние също преустановихме операциите си“, заяви говорителят Мохамад Акраминя в интервю за държавната телевизия.

Тази сутрин призори не бе съобщено за никакви американски бомбардировки в Иран. Това беше втората поредна нощ на прекъсване на военните действия, докато американски медии съобщават за възможен недостиг на боеприпаси след близо пет месеца война. В столицата Техеран, която не е засегната от бомбардировките, животът протича нормално сред обичайните задръствания и горещата вълна, съобщи намиращият се на терен екип на АФП.

Въпреки че в петък президентът Доналд Тръмп заяви, че не изключва още по-мащабни бомбардировки, затишието е забележително след две седмици на удари с безпрецедентна интензивност след примирието през април.

Иран от своя страна не е поел отговорност за никакви нападения срещу съседните държави от Персийския залив, които са съюзници на Вашингтон, а те не съобщиха за въздушни тревоги през нощта.

Според в. „Ню Йорк Таймс“, който се позовава на два източника, запознати с въпроса, американското правителство е обезпокоено от намаляването на запасите от прехващачи за системите за противоракетна отбрана „Пейтриът“ и от друго отбранително оборудване, защитаващо регионалните съюзници на САЩ, които Иран атакува в отговор на американските удари. Телевизия Си Ен Ен, позовавайки се на източник от Министерството на отбраната, също заяви, че военните операции срещу Иран са „поставени на пауза“, като посочи същите причини.