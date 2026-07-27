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Си Цзинпин подкрепи Бразилия срещу „чуждестранната намеса“ и обеща по-тясно стратегическо партньорство

Си Цзинпин подкрепи Бразилия срещу „чуждестранната намеса“ и обеща по-тясно стратегическо партньорство

27 Юли, 2026 08:28 577 1

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Китайският лидер заяви пред президента Лула да Силва, че Пекин е готов да задълбочи сътрудничеството с Бразилия и определи страната като приоритетен партньор

Си Цзинпин подкрепи Бразилия срещу „чуждестранната намеса“ и обеща по-тясно стратегическо партньорство - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Китай Си Цзинпин изрази подкрепа за бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в телефонен разговор, като приветства позицията на Бразилия за „отхвърляне на чуждестранната намеса“ и заяви, че Пекин е готов да разшири стратегическото сътрудничество между двете държави. Това съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа, предава БТА.

Си подчерта, че Китай високо оценява международната роля на Бразилия и подкрепя усилията ѝ за защита на националния суверенитет и независимостта.

Китай вижда Бразилия като ключов партньор

По думите на китайския лидер през последните години отношенията между Пекин и Бразилия са се развивали стабилно, а общият ангажимент за стратегическо сътрудничество е донесъл ползи и за двете държави.

Си отбеляза, че това партньорство е показало устойчивост въпреки сложната международна обстановка и е допринесло за развитието и благосъстоянието на двата народа.

Пекин обещава по-тясно сътрудничество

Китайският президент заяви, че страната му е готова да задълбочи двустранните отношения в редица ключови области, като подчерта, че Бразилия заема водещо място във външнополитическия дневен ред на Пекин.

Той припомни, че тази година Китайската комунистическа партия отбелязва своята 105-годишнина, а страната започва изпълнението на своя 15-и петгодишен план за развитие.

Призив за по-голяма роля на Глобалния юг

Според Си Цзинпин Китай и Бразилия, като водещи представители на Глобалния юг, трябва да работят съвместно за реформиране на международната система на управление.

„Изправени пред новите обстоятелства и предизвикателства, Китай и Бразилия трябва твърдо да застанат на правилната страна на историята и на страната на прогреса на цивилизацията, като играят по-голяма конструктивна роля за промяната и подобряването на световната система на управление“, заяви Си, цитиран от Синхуа.


Китай
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