Двама убити и петима ранени при стрелба в Сиатъл

Брутален акт на насилие разтърси американския град Сиатъл в неделната вечер. Двама души са убити, а най-малко петима други са ранени при масова стрелба, прекъснала популярния кулинарен фестивал „Bite of Seattle“.

Инцидентът е станал в района на емблематичната кула Спейс Нийдъл (Space Needle), съобщиха световните агенции, позовавайки се на изявление на местните извънредни служби и полицията.

Официалното потвърждение за черната статистика дойде от американският телевизионен гигант NBC News, който съобщи за мащаба на трагедията. От противопожарната служба в града потвърдиха, че двама от пострадалите са починали директно на местопроизшествието, въпреки незабавните опити за реанимация.

Жертвите и ранените: Сред пострадалите има и 2-годишно дете

Стрелбата е открита около 18:00 часа местно време в неделя вечер на територията на комплекса „Сиатъл Център“. По това време там се е провеждал последният ден от мащабния тридневен фестивал, привличащ стотици хиляди посетители. Свидетели описват момента като абсолютен хаос, в който уплашените хора са започнали да бягат във всички посоки, преобръщайки маси и детски колички.

Според медицинските източници от болницата Harborview Medical Center), цитирани от CNN, в лечебното заведение са приети общо четирима от ранените. Сред тях са:

2-годишно момченце – настанено в стабилно състояние;

– настанено в стабилно състояние; 23-годишен мъж – в стабилно състояние;

– в стабилно състояние; 39-годишна жена – в стабилно състояние;

– в стабилно състояние; 56-годишна жена – приета в тежко състояние.

Петият ранен е 40-годишна жена с леки наранявания, която е получила медицинска помощ на място и е отказала хоспитализация.

Издирването на стрелеца продължава

Полицейското управление в Сиатъл незабавно евакуира района на инцидента и призова гражданите да избягват „Сиатъл Център“. На място бяха изпратени десетки екипи на полицията и специалните части. В разследването се включиха и агенти на ФБР, информира ABC News.

Към този час стрелецът все още се издирва, като органите на реда не са разпространили официално описание на заподозрения, нито възможните мотиви за атаката. Спряно е движението на градския монорелс в района, а огледите на местопрестъплението продължават.